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обстріл (21351) Донецька область (5733)

Доба на Донеччині: в Авдіївці поранено людину, у Торецьку пошкоджено об’єкт інфраструктури. Зранку росіяни зі "Смерчів" обстріляли Новогродівку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Упродовж доби під ударами окупантів перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому. Зранку росіяни зі Смерчів обстріляли Новогродівку.

Краматорський район. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під вогнем Сіверськ — без руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ідентифіковано двох дітей, які загинули внаслідок удару РФ по Покровському району 6 січня. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Донеччини

Крім того, за добу з лінії фронту евакуйовано 136 осіб, у тому числі 47 дітей.

Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

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Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: Наталя Джума
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