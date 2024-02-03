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На Куп’янському напрямку точаться важкі бої, проведено перерозподіл сил та засобів ЗСУ, - Сирський

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних сил. 

За словами Сирського, оперативна обстановка на Куп’янському напрямку залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.

Олександр Сирський заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки.

"З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сирський відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ, - The Times

Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку
Сирський на Куп'янському напрямку

Читайте на "Цензор.НЕТ": На куп’янському напрямку зосереджено понад 40 тисяч рашистів, - Сухопутні війська

Як визначив генерал-полковник Олександр Сирський, головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.
Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Так у нас унтер-пришибєєв на посаді Верховного!
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03.02.2024 12:36
+13
Броня без плит, висить хєр знамо як, тому ще не підогнаний. Рожки не споряджені. Навіть пістолетний порожній.
Проте весь в Карінтії...
Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
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03.02.2024 12:49
+10
Якось по-дебільному зроблена фотосесія. Чуваки навколо сирка - без броніків і без розгрузок, а цей аж з троьома магазинами до калаша + ще якась куєта на ньому. Він що з боєм проривався у цей штаб? Чи знову гримери нанесли занадто дохєра "гриму"?
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03.02.2024 13:10
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Кожен керівник на ФРОНТІ, повинен ВІДПОВІДАТИ тій посаді, на яку призначений, бо буде горе, військовослужбовцю!
Не дай Боже, буде совковий унтер ПРИШІБЄЄВ на керівній посаді: рота-батальйон-бригада-ОК-Головний командувач…. За СРАТЬєха, із ставки з усим рнбоу, то взагалі, шрот… Оманські інвестори їх пильнують, тому і гадять…
СлаваУкраіні!!
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03.02.2024 12:33 Відповісти
Так у нас унтер-пришибєєв на посаді Верховного!
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03.02.2024 12:36 Відповісти
Сирський дуже компетентний і досвічений полковод!!! до чого тут ваш допис?
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03.02.2024 12:47 Відповісти
Він керував захистом Києва, звільненням Харківської обл., а це два найбільших успіхи ВСУ, за всю війну!!! Сирський завжди на найтяжчих ділянках фронту, де мясник не він, а КАЦАПИ!!!
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03.02.2024 13:12 Відповісти
Послухати тебе, так у нас лише сирський воює, а решта бойових генералів так, збоку причепилися, залужний взагалі "заважає" zеленодупому здавати Україну
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03.02.2024 13:42 Відповісти
я нічого такого не казав, це всіе твої слова...
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03.02.2024 15:11 Відповісти
дебальцево?
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04.02.2024 08:41 Відповісти
05.2023 Сырский: Мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение

06.2023 «Бахмут в полуокружении, этим нельзя не воспользоваться». Генерал ВСУ Сырский -об украинском наступлении

08.2023 Сырский уверен: Бахмут будет освобожден

Зеленский об обороне Бахмута: Отдавали туда все, что к нам приходило
Президент Владимир Зеленский высоко оценил оборону Бахмута и заявил, что на Бахмутское направление направляли всю новейшую технику, которую получала Украина.

Прошло 9 месяцев. Ну и как результат у компетентного полководца? Не подскажите какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
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03.02.2024 14:17 Відповісти
почнемо з того що: 9 місяців тому, такі я ви, кричали що Бахмут це "перемога", бо втрати ворога 1 до 10!!! І це всіх влаштовувало, тепер, як провалено літню наступальну операцію, всі почали згадувати Бахмут, хоча Сирський не приймає рішення захищати Бахмут чи ні, це вирішують ті хто визначає загальну стратегію!!! Що ж до перелічених заяв Сирського, що ви очикували? Вам скажи правду так половина з вікна викениця, а інші повісяця))), тим паче що не факт що він саме це казав, а не перекручено слова, чи вихопленно з контексту.
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03.02.2024 15:23 Відповісти
Начнем с того, что я не кричал. Я приводил слова Кривоноса про то, что с Бахмута нужно уходить. И слова военных с Залужным, что там нужно создавать эшелонированную оборону и копать укрепления. И врать не нужно - это прямой текст, именно его и Зеленского слова из интервью и заяв, можете сами перепроверить. И то, что это именно Сырский убедил Зеленского вопреки мнению Залужного, писали уже не раз. Тот-же Саймон Шустер. Поэтому кушайте и не обляпайтесь. Смачного.

И вы так и не ответили - ну и как результаты у великого полководца и какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
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03.02.2024 16:06 Відповісти
я не знаю як ви там у себе на росіі його називаєте, але те що ви його так ненавидіте ознака того що ви його боєтесь до всирачки!!!
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03.02.2024 20:58 Відповісти
Не знаю как вы у Подоляка его себе называете, только ваш высер бесполезен. И жалок. Сильно тупой. Так вы себе своих копеек не заработаете.
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03.02.2024 23:40 Відповісти
Ооо!!! не жалкий прям з Англії пише, звідти краще ведніше))) тільки чомусь ви всі, ненависники Сирського на кацапській пишете, дивно… чи не так?
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04.02.2024 00:57 Відповісти
вЕдніше .. вЕдніше ... ботяра. Ты бы "солов'їну" выучил и переводчик поменял чтобы так тупо не позориться. Заодно пройди курсы компьютерной грамотности.
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04.02.2024 01:10 Відповісти
такого відвертого дебіла і не кожна мамма Римма об землю виплюне:
з вікна викениця, а інші повісяця... ненавидіте ... боєтесь
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04.02.2024 01:18 Відповісти
Кацапня вже під українців косить почала, мовою застрочил
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04.02.2024 01:28 Відповісти
з мови зняв, а твої перла влучні мов стріли цибулі Робін Гуда.
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04.02.2024 01:31 Відповісти
Поц-грамотєй)))
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04.02.2024 01:26 Відповісти
А хто-хто ж його вибрав, бігли голосувати за "нєлоха" чи не ті самі 73 % представників мудрого наріду, які по результатах голосування виявились таки не те що нєлохамі, а лошарами🤔🧐😁

Бачили очі, що купували, тепер жеріть скотиняки, та не обляпайтесь😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.02.2024 12:47 Відповісти
мені подобається слово "перерозподіл"
нагадує "полупіздок"...
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03.02.2024 12:48 Відповісти
це той шо "стюарт літтл" ?
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03.02.2024 13:24 Відповісти
Броня без плит, висить хєр знамо як, тому ще не підогнаний. Рожки не споряджені. Навіть пістолетний порожній.
Проте весь в Карінтії...
Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
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03.02.2024 12:49 Відповісти
Це його фетиш - диви як очкі прижмурює, коли за рожок торкається
м'ясний-бездарний-генерал - підстілка єрмака....
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03.02.2024 18:37 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.02.2024 13:05 Відповісти
Нерозумію--для чого трендіти про військові тажмниці?
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03.02.2024 13:06 Відповісти
Якось по-дебільному зроблена фотосесія. Чуваки навколо сирка - без броніків і без розгрузок, а цей аж з троьома магазинами до калаша + ще якась куєта на ньому. Він що з боєм проривався у цей штаб? Чи знову гримери нанесли занадто дохєра "гриму"?
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03.02.2024 13:10 Відповісти
Нє, це на випадок героїчного прориву з цього штабу Але підмічено вдало
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03.02.2024 16:22 Відповісти
ну і де ті снаряди і міни, що розікрали на них 1,8 МЛРДи ? чому не питаєш у наріка? була б краща ситуація
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03.02.2024 13:21 Відповісти
тобто сирський - ось тобі загадка і відгаданка..
завжди шукайте сук поряд себе...
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03.02.2024 13:24 Відповісти
Сирському треба речником бути ,а не командуючим(А його ще хтось на місце Залужного рекомендує(Питання: коли звільнили Куп'янщину,він,наприклад,дав команду створити ешеловану лінію оборони тут?Ну,про всяк випадок.
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03.02.2024 13:26 Відповісти
Світлана Іванішина

@Svtlanavanina1

·

19 ч

У вііськових нині найпопулярніший сувенір - Залужний і Марʼяна Зранку підняли настрій ):
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03.02.2024 13:35 Відповісти
Чергове м,ясне ху@ло піарять. Навіщо українцям така кара. Мабуть це за ті вибори прокацапського препіЗЕдєнта.
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03.02.2024 14:17 Відповісти
"закончил московськое военное командное училище"
----
если за более чем 30 лет независимости страна не смогла избавиться от бездарного командного совкового наследия, ожидать какие либо серьезные успехи на поле боя, напрасно
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03.02.2024 14:48 Відповісти
Может Сирскую в топ модели а не на фронт...
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03.02.2024 14:55 Відповісти
Кацапи знають, куди бити - в зону відповідальності етнічного кацапа сирського: свій до свого по своє. Харківську область звільнив, тепер віддає назад. Чи є в нього розуміння ведення ******** війни? Нє-а - проти м'ясних штурмів м'ясні котли. Це Залужний вчиться по ходу діла, сирський за підручниками гєрасімава воює. Тому і програє. Це саме той головком, який потрібен зєрмачні
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03.02.2024 16:19 Відповісти
 
 