На Куп’янському напрямку точаться важкі бої, проведено перерозподіл сил та засобів ЗСУ, - Сирський
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних сил.
За словами Сирського, оперативна обстановка на Куп’янському напрямку залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.
Олександр Сирський заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки.
"З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - йдеться у повідомленні.
Як визначив генерал-полковник Олександр Сирський, головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.
Слава Україні!
Будь ласка, зачекайте...
Не дай Боже, буде совковий унтер ПРИШІБЄЄВ на керівній посаді: рота-батальйон-бригада-ОК-Головний командувач…. За СРАТЬєха, із ставки з усим рнбоу, то взагалі, шрот… Оманські інвестори їх пильнують, тому і гадять…
СлаваУкраіні!!
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Прошло 9 месяцев. Ну и как результат у компетентного полководца? Не подскажите какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
И вы так и не ответили - ну и как результаты у великого полководца и какую кличку ему дали солдаты и офицеры?
з вікна викениця, а інші повісяця... ненавидіте ... боєтесь
Бачили очі, що купували, тепер жеріть скотиняки, та не обляпайтесь😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
нагадує "полупіздок"...
Проте весь в Карінтії...
Ну приїхав ти щось там порєшать. Але нахіба ці понти?
м'ясний-бездарний-генерал - підстілка єрмака....
завжди шукайте сук поряд себе...
@Svtlanavanina1
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19 ч
У вііськових нині найпопулярніший сувенір - Залужний і Марʼяна Зранку підняли настрій ):
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если за более чем 30 лет независимости страна не смогла избавиться от бездарного командного совкового наследия, ожидать какие либо серьезные успехи на поле боя, напрасно