Ракетний удар РФ по Полтавщині: пошкоджено заповнене зерносховище, частину урожаю знищено. ФОТО

Напередодні війська РФ ударили по Полтавщині, пошкоджено заповнене зерносховище.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.