УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
8 428 46
війна (56827) зерно (1239) обстріл (21351) Полтавщина (739)

Ракетний удар РФ по Полтавщині: пошкоджено заповнене зерносховище, частину урожаю знищено. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Напередодні війська РФ ударили по Полтавщині, пошкоджено заповнене зерносховище.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни здійснили ракетну атаку по Миргородському району Полтавщини, - ОВА

Пошкоджене зерносховище на Полтавщині

Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Потвори, які знищують Богом даний хліб - будуть в майбутньому голодати.
показати весь коментар
03.02.2024 13:04
+21
Очередное африканское племя может сердечно поблагодарить президента рф за голодную зиму 2024\2025.
показати весь коментар
03.02.2024 13:02
+15
И это те которые в начале девяностых на коленях вымаливали жратву и давились ножками Буша.
показати весь коментар
03.02.2024 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очередное африканское племя может сердечно поблагодарить президента рф за голодную зиму 2024\2025.
показати весь коментар
03.02.2024 13:02 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2024 13:24 Відповісти
Потвори, які знищують Богом даний хліб - будуть в майбутньому голодати.
показати весь коментар
03.02.2024 13:04 Відповісти
Якщо мова про те зерно що висипалось з банок елеватора , як на фото , то не таке воно вже й втрачене .
У крайньому разі на корм худобі згодиться .
показати весь коментар
03.02.2024 13:08 Відповісти
Ні-ні-ні! Вже втрачено, забудьте!
показати весь коментар
03.02.2024 13:12 Відповісти
. Ну так . Я про це якось не подумав . !
показати весь коментар
03.02.2024 13:36 Відповісти
Ну коли тушили пожежу то звісно намочили, але ж поросятка та худоба поїдять. Ви праві.
показати весь коментар
03.02.2024 13:22 Відповісти
Не поїдять.Вологе зерно через три дні пропаде
показати весь коментар
03.02.2024 14:05 Відповісти
Розвезти по фермах то поїдять
показати весь коментар
03.02.2024 14:10 Відповісти
Є така штука, зерносушарка. Вартість послуги +-150 грн за 1% перевищеної вологості. Наприклад базова вологість для зберігання кукурузи 14%. У вас вологість зерна, наприклад 19%, тоді виходить 19%-14%=5% 150грн*5%=750 грн за одну тону вартість просушки +логістика.
показати весь коментар
03.02.2024 14:23 Відповісти
Там зерна було тисячами тонн , навіть якщо його гіпотетично тушили , то попадання кількох тонн води у такий об;єм зерна що укус комара слону. Щоб його повторно сушити потрібно щоб це зерно під безперевним дощем місцяць пролежало , а його до завтра вже приберуть ((
показати весь коментар
03.02.2024 16:38 Відповісти
Це ви серйозно про три дні у лютому ? (( При таких температурах вологе зерно лежатиме без змін аж до потепління , крім того - на фото воно сухе , просто з банки висипалося , зберуть і перевантажать у інше сховище , за правилами на такому елеваторові як мінімім одна ємкість завжди пустує для проведення операцій по "оздоровленню " зерна , воно ніколи на елеваторах не лежить тривалий час нерухомо , як мінімум раз на місяць його перекидають .
показати весь коментар
03.02.2024 16:34 Відповісти
А де ви там пожежу бачили ? Зерно треба іще постаратися щоб загорілося , це вже як палає , то краще за вугілля ((
показати весь коментар
03.02.2024 16:29 Відповісти
Думаю, навіть африканські аборигени зжеруть разом з українською землею та довгоносиками. Слава ООН.
показати весь коментар
03.02.2024 15:16 Відповісти
Довгоносиків зжеруть в першу чергу.
показати весь коментар
03.02.2024 18:56 Відповісти
Воно і так фуражне було (( P.S.Такі банки на елеваторах досить часто і без зовнішнього втручання репаються , там у одній шість або вісім тисяч тонн зерна , а стінка сховища як консервна банка за товщиною ((
показати весь коментар
03.02.2024 16:27 Відповісти
Maksim Perepelitca - 15-20% закатається у землю при перевантаженні.
показати весь коментар
03.02.2024 22:29 Відповісти
И это те которые в начале девяностых на коленях вымаливали жратву и давились ножками Буша.
показати весь коментар
03.02.2024 13:08 Відповісти
ну да, жаль у лохов забрали ЯО, а нелохов накормили ножками, оставили ЯО и щас даже покупают нефть напрямую на базы Байдена(была новость). нормально чо
показати весь коментар
03.02.2024 13:12 Відповісти
Не мели дурниць. Краще почитай яку ЯЗ віддали. Тактичну, яка зараз потрібна для України, кацапи вивезли ще до розпаду совка, поки була єдина армія. А стратегічну, яка була заточена на США то ту дійсно під тиск і США і кацапів змушені були віддати.
показати весь коментар
03.02.2024 13:25 Відповісти
У нашей власти не было мозгов и они слушали все что им говорит Москва. Такой типаж изначально подбирался в управление компартией, которая унаследовала Украина. Они не были самостоятельными политиками. Оттого попросила Москва отдать им - они и отдали.
показати весь коментар
03.02.2024 13:30 Відповісти
Проблема не в коммунистах. Их такими выводили. Проблема отчего украинцы думали, что коммунисты будут защищать их интересы, а не Москвы.
показати весь коментар
03.02.2024 13:31 Відповісти
Унашої «влади»і зараз мізків немає
показати весь коментар
03.02.2024 14:07 Відповісти
Никто не спорит. Но эту власть выбрали, а тогда её выводили специально. Тут другие технологии, короче.
показати весь коментар
03.02.2024 14:09 Відповісти
тобто Чорновіл - бреше?
ок, зараз йому напишу шо він лох, бо на Цензорі Шаріков сказали.
показати весь коментар
03.02.2024 13:34 Відповісти
Не Шаріков так сказав, а є багато матеріалів на цю тему. Ось одна від "Радіво свобода" https://www.radiosvoboda.org/a/********-yaderna-zbroya-zelensky/31714820.html
показати весь коментар
03.02.2024 14:15 Відповісти
для чого мені Зеля?
ти ж сказав шо рашка забрала ТЯЗ, ну так - ти брешеш. бо не забрала, а віддали.
показати весь коментар
03.02.2024 14:28 Відповісти
Так з 1992 року в Україну почали направлятися делегації з Вашингтону і Москви. Американці пропонували знищити весь ядерний арсенал, а росіяни просили передати всю ядерну зброю Росії. Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати. Після цього до Росії мала бути переміщена і стратегічна зброя через приєднання України до радянсько-американського Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.[9]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Це так пишуть, а на справді все відбулось ще раніше. Розпад совка був не спонтанний, а так же як і віна ***** проти України була заздалегідь спланована. Кремлівські падли знали, що борги совка були дуже великими і вЯлікій мАгучій совок не може їх обслуговувати + накладені санкції за Афганістан + ціна нафти 8 доларів за барель + ціна газу копійчана + магазини пусті і населення голодне і треба було шось робити. От і розвалили його. Таким чином відтермінувавши сплату боргів. Потім єльцин почав грати в демократію, а ***** пообіцяв віддати борги совка при умові якщо йому дозволять торгувати нафтою та газом за світовими цінами. Чим ***** і скористався, а потім обнаглів і маємо тепер те шо маємо.
показати весь коментар
03.02.2024 14:44 Відповісти
Брехня! Тактичну ядерну зброю вивезли вже з незалежної України 7 травня 1992 р. Дозвіл на це дав президент Л.Кравчук. Після цього почалися переговори про позбавлення України стратегіного озброєння.У листопаді 1994 року Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а 5 грудня того ж року був укладений Будапештський меморандум про неядерний статус України.
показати весь коментар
03.02.2024 16:44 Відповісти
От чому Кулеба не бігає по Африці з цими фото? Бо він не профі як і усі зелені
показати весь коментар
03.02.2024 13:13 Відповісти
у ватников читал не давно такую же херню как и ты пишешь
показати весь коментар
03.02.2024 13:36 Відповісти
Другий (десятий?) рік війни бомбардування кожен день а зерно, як і інші матеріальні цінності, не розосереджені - ніби спеціально очікують черги\стали в чергу на знищення. Захист тилу...
показати весь коментар
03.02.2024 13:32 Відповісти
ну наши же тоже по нефтебазе влупили
показати весь коментар
03.02.2024 13:37 Відповісти
гггггг., ну, я уявляю тебе з лопатою "розосереджуючого" зерно по 1000 підвалів, а нічого шо зерну це "не сподобається"?(воно пропаде).
ше може чорнозем розосередь, трильйон дерев вже висадив\розосередив?
показати весь коментар
03.02.2024 13:44 Відповісти
дядя, ви впали головою на клаву і натиснули болд, підніміть голову...
показати весь коментар
03.02.2024 13:56 Відповісти
На ваше "три - пятнадцать

"дядя, ви впали головою на клаву і натиснули болд, підніміть голову..." - яке є просто тиць -пи*диць Виходить треба сидіти і ждати попадання ракети чи дрону в зерносховище і урожай 2024 знову туда звозити? Є переше правило поведінки на війні - РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ, ЕВАКУАЦІЯ

Окупанти б'ють по енергооб'єктах в прифронтових регіонах, - Міненерго https://censor.net/ua/n3471485
показати весь коментар
04.02.2024 09:13 Відповісти
Ова допомогає оформити документи !!!!!
Може блллл вже треба ова займатись обороною?
Реб, мобільні групи???
показати весь коментар
03.02.2024 13:46 Відповісти
Поляки задоволені?
показати весь коментар
03.02.2024 14:04 Відповісти
Може це їхня агентура і наводить?
показати весь коментар
03.02.2024 14:39 Відповісти
добре що не згоріло, провіяти і на корм худобі піде.
показати весь коментар
03.02.2024 14:41 Відповісти
Вони нам зерносховище, а ми їм Нафтопереробний завод спалимо!
показати весь коментар
03.02.2024 16:47 Відповісти
Отвечать давно пора так же по зерну у тварей. Они же нас убирают с мирового рынка зерна--- ишаку ясну! В Белгородской, воронежск и ростовс обл, близко валом элеваторов! Вдоль ЖД полотна. Огонь!!!
показати весь коментар
03.02.2024 22:52 Відповісти
 
 