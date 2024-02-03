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Ракетний удар РФ по Полтавщині: пошкоджено заповнене зерносховище, частину урожаю знищено. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Напередодні війська РФ ударили по Полтавщині, пошкоджено заповнене зерносховище.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено", - йдеться у повідомленні.
Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.
Топ коментарі
+22 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар03.02.2024 13:04
+21 Vladyslav Novikov
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+15 govtva
показати весь коментар03.02.2024 13:08
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У крайньому разі на корм худобі згодиться .
ок, зараз йому напишу шо він лох, бо на Цензорі Шаріков сказали.
ти ж сказав шо рашка забрала ТЯЗ, ну так - ти брешеш. бо не забрала, а віддали.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Це так пишуть, а на справді все відбулось ще раніше. Розпад совка був не спонтанний, а так же як і віна ***** проти України була заздалегідь спланована. Кремлівські падли знали, що борги совка були дуже великими і вЯлікій мАгучій совок не може їх обслуговувати + накладені санкції за Афганістан + ціна нафти 8 доларів за барель + ціна газу копійчана + магазини пусті і населення голодне і треба було шось робити. От і розвалили його. Таким чином відтермінувавши сплату боргів. Потім єльцин почав грати в демократію, а ***** пообіцяв віддати борги совка при умові якщо йому дозволять торгувати нафтою та газом за світовими цінами. Чим ***** і скористався, а потім обнаглів і маємо тепер те шо маємо.
ше може чорнозем розосередь, трильйон дерев вже висадив\розосередив?
"дядя, ви впали головою на клаву і натиснули болд, підніміть голову..." - яке є просто тиць -пи*диць Виходить треба сидіти і ждати попадання ракети чи дрону в зерносховище і урожай 2024 знову туда звозити? Є переше правило поведінки на війні - РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ, ЕВАКУАЦІЯ
Окупанти б'ють по енергооб'єктах в прифронтових регіонах, - Міненерго https://censor.net/ua/n3471485
Може блллл вже треба ова займатись обороною?
Реб, мобільні групи???