Атака дронами на Дніпропетровщину: у Кривому Розі заживлено більшість будинків, відновлено електропостачання лікарень і транспорту. ФОТО

У Кривому Розі Дніпропетровської області поступово відновлюють електропостачання після атаки ворожих дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі заживили вже більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки дронами. Досі відключені 2500 абонентів.

Запустили й понад два десятки котелень. Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла - понад 1300 будинків", - інформує він.

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За словами Лисака, відновлено електропостачання лікарень і транспорту.

"Енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше полагодити потрощене ворогом. Доки мережу стабілізують, введені графіки аварійних відключень накшталт тих, що були минулого року", - резюмує Лисак.

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині.

На Півдні минулося без влучань.