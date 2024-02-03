Авіаудар РФ по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти та дитсадок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уранці російські військові скинули на Куп’янськ на Харківщині авіабомби, за попередніми даними, ФАБ-500 та ФАБ-250.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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"3 лютого близько 6:00 ворог здійснив прицільний авіаудар по житлових секторах м. Купʼянськ. Попередньо, ФАБ-500 та ФАБ-250.

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, господарчі споруди, навчальний заклад, дитячий садок", - йдеться в повідомленні.

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