2 110 4
Авіаудар РФ по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти та дитсадок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уранці російські військові скинули на Куп’янськ на Харківщині авіабомби, за попередніми даними, ФАБ-500 та ФАБ-250.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"3 лютого близько 6:00 ворог здійснив прицільний авіаудар по житлових секторах м. Купʼянськ. Попередньо, ФАБ-500 та ФАБ-250.
Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, господарчі споруди, навчальний заклад, дитячий садок", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія
Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович
Дата оприлюднення: 03 січня 2024
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
477
голосів з 25000
у російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча.
Він служив на авіабазі «Енгельс» (в/ч 06987) і безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивства мирних людей.