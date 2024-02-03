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обстріл (21351) Харківщина (4319) Куп'янськ (476)

Авіаудар РФ по Куп’янську: пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти та дитсадок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уранці російські військові скинули на Куп’янськ на Харківщині авіабомби, за попередніми даними, ФАБ-500 та ФАБ-250.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"3 лютого близько 6:00 ворог здійснив прицільний авіаудар по житлових секторах м. Купʼянськ. Попередньо, ФАБ-500 та ФАБ-250.

Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, господарчі споруди, навчальний заклад, дитячий садок", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Куп’янському напрямку точаться важкі бої, проведено перерозподіл сил та засобів ЗСУ, - Сирський

Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську

Також читайте: Доба на Харківщині: під вогнем 15 населених пунктів, ворог бив із артилерії та завдавав авіаударів

Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську
Наслідки віаудару РФ по Купʼянську

Автор: Наталя Джума
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Ворог вже підняв голову.

№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія

Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович

Дата оприлюднення: 03 січня 2024

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03.02.2024 14:59 Відповісти
У ********** как обычно скажут что детском саду были стопицот генералов НАТО?
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03.02.2024 15:00 Відповісти
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує:
у російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча.
Він служив на авіабазі «Енгельс» (в/ч 06987) і безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивства мирних людей.





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03.02.2024 15:01 Відповісти
хде Ф16 и два новых ПВО ?
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03.02.2024 16:12 Відповісти
 
 