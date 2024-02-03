У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі. З’ясовується, чи ліквідовано окупанта, - ГУР. ФОТО

У російському місті Енгельсі стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стєгачова Олега Сергійовича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Що відомо про воєнного злочинця

Зазначений пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до завдавання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.





Внаслідок атаки Стєгачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюється.

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