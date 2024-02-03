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У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі. З’ясовується, чи ліквідовано окупанта, - ГУР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російському місті Енгельсі стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стєгачова Олега Сергійовича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Що відомо про воєнного злочинця
Зазначений пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до завдавання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.
Внаслідок атаки Стєгачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюється.
Топ коментарі
+82 Inna vid
показати весь коментар03.02.2024 15:10
+79 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.02.2024 15:14
+57 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар03.02.2024 15:35
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Усіх літунів до ківи з кабздоном.
Щоб щотижня- подібне.
І каци б свої каби в Авдіївку на буханках возили. Бо досвідчених пілоток в них небагато. Недарма ж 64річні генерали на винищувачах літають. А "юношу с гарящими глазами" після академії посади, і хана машини, як не розіб'є то проп'є