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У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі. З’ясовується, чи ліквідовано окупанта, - ГУР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російському місті Енгельсі стріляли у командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стєгачова Олега Сергійовича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Що відомо про воєнного злочинця

Зазначений пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (в/ч 06987) - він безпосередньо причетний до завдавання  ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

Внаслідок атаки Стєгачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні - уточнюється.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття БПЛА у Саратовській області. РосЗМІ пишуть, що дрони впали на територію аеродрому "Енгельс 2"

Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов
Олег Стєгачов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+82
Царствия тебе подземного, русская свинья.
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03.02.2024 15:10
+79
Краще, щоб залишився живим, але інвалідом в памперсі - кожень день буде нагадувати сусідам та минулим підлеглим, яка доля може спіткати вбивцю цивільних...
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03.02.2024 15:14
+57
О Уже
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03.02.2024 15:35
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Одно дело грохнуть красножопого в селе у леса, или даже во Львове, совсем другое заехать в чужую страну, в военный городок и там, среди паскудной цапни, найти кого-то.
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03.02.2024 18:23 Відповісти
Ну умовно кісєльова/скабєєву/сімонян найти неважко, адресу проживання знають...
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03.02.2024 19:07 Відповісти
Та скорее бытовуха там. А завернули в такую бумагу. Свой Моссад так просто не бывает. Там бабло огромное ещё работает на подкуп и за инфу. И на зарплату тоже. Это вам не карманам тырить у народа и с бюджета. Там нация.
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04.02.2024 02:25 Відповісти
бачили як вони обісрались, не сотворі куміра
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04.02.2024 06:38 Відповісти
"- Вот с этого и надо было начинать." (с)
Усіх літунів до ківи з кабздоном.
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03.02.2024 16:24 Відповісти
Бабу Ягу тоже
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03.02.2024 16:27 Відповісти
Такі б новини та на потік!
Щоб щотижня- подібне.
І каци б свої каби в Авдіївку на буханках возили. Бо досвідчених пілоток в них небагато. Недарма ж 64річні генерали на винищувачах літають. А "юношу с гарящими глазами" після академії посади, і хана машини, як не розіб'є то проп'є
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03.02.2024 16:29 Відповісти
Скоріш а все чиста битовуха. Когось н...... от і прилетіло.
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03.02.2024 16:33 Відповісти
Кожен зі свинольотів має бути знайдений і знищений. У цих дебілів має бути вироблений безумовний рефлекс: сьогодні сідаєш за штурвал бомбардувальника - завтра отримуєш кулю у лоба.
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03.02.2024 16:36 Відповісти
от же ****, сподіваюсь, що здохло!
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03.02.2024 16:56 Відповісти
Наконец то бог услышал мои молитвы я уже давно на Цензоре предлагал отстреливать летчиков и ракетчиков по месту их проживания и дислокации.
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03.02.2024 17:10 Відповісти
Стратегические бомбардировщики в Энгельсе мы достать не можем. Но можем отстреливать лётчиков. А такие лётчики поштучны. Буданову на заметку.
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03.02.2024 17:14 Відповісти
Буданов - говоряща голова. Від нього там ніц не залежить.
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03.02.2024 17:46 Відповісти
Не біда, як виживе. Головно, щоб решту життя перебував у лежачому стані та був при свідомості.
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03.02.2024 17:45 Відповісти
СМЕРТЬ. підорасам-рашистам.
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03.02.2024 17:51 Відповісти
...іван фсьо.
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03.02.2024 17:55 Відповісти
Подивився в рожу... тупа и пуста, типово кацапська пика... тут пишуть - свиня... ні, в свині думок у погляді більше
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03.02.2024 18:08 Відповісти
Ви маєте рацію. Тримаю свиней то розумні тварини
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03.02.2024 20:45 Відповісти
вони ще доволі дружелюбні до людини
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04.02.2024 06:39 Відповісти
Я вже тут писав на Цензорі,чому б не ввести практику кровної помсти всім цим ракетникам,авіаторам,зенітникам Раші,всі знають де їх військові містечка: то хтось їх убив та пограбував тіло,то ісламські моджахеди підірвали бомбу на день міста в натовпі,то автобус підірвали.... Де ж він цей таємничий укрМоссад,про який туманно натякав Буданов ще перед своїм 1-м питтям кави в Ялті??
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03.02.2024 18:09 Відповісти
будем надеяться на лучше - на жигули для мадам сиргачевой, но скорее всего бытовуха. Или по пьяной лавочке собутыльник грохнул, или вые.ал жену боевого товарища, пока тот летал в Украину. А товарещь вернулся и пристрелил как собаку.

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03.02.2024 18:26 Відповісти
А для чого його вибл&дк@м морди замалювали ? Вони ж жирують на його "душогубні" зарплати
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03.02.2024 20:49 Відповісти
Отстрел летчиков-военных приступников как бешанных собак - это правильно, но в первую очередь нужно остреливать военно-политическое руковоство паРашки и их пропагандонов!
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03.02.2024 22:12 Відповісти
Так в Україні теж є кого в першу чергу відстрелювати треба🤡 ,але там і в день і вніч, фсб та гру , на варті з коксом під носом ...
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03.02.2024 23:16 Відповісти
Дронові атаки окрім звичайних військових цілей обов'язково треба наносити по адресам проживання путінських літунів та їх сімей. І довести до відома їх сусідів про те, що обов'язково прилетить. Буде весело.
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04.02.2024 01:41 Відповісти
Награда нашла героя.
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04.02.2024 12:20 Відповісти
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