Росіяни скинули КАБ на школу в Качкарівці на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти продовжують атакувати Херсонщину. 2 лютого росіяни скинули керовані авіабомби на село Качкарівка в Бериславському районі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Учора під вогнем опинилось село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали з три десятки житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Ще один "приліт" прийшовся по школі. Дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
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Dima30
показати весь коментар03.02.2024 16:24 Відповісти Мені подобається 0
володимир омельянов
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Соса 2
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