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Росіяни скинули КАБ на школу в Качкарівці на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти продовжують атакувати Херсонщину. 2 лютого росіяни скинули керовані авіабомби на село Качкарівка в Бериславському районі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Учора під вогнем опинилось село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали з три десятки житлових будинків та обʼєкт критичної інфраструктури. Ще один "приліт" прийшовся по школі. Дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині

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Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині
Наслідки обстрілів с. Качкарівка на Херсонщині

Автор: Наталя Джума
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ці дні просто якийсь раша-зомбіапокаліпсис..
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03.02.2024 16:24 Відповісти
Ось з ким ця орда воює: з мирними громадянами серед яких і діти ,з школами ,з дитсадками ,з лікарнями ,з житловими будинками тобто нічого не змінилося від татаромонгольської орди рашисти це спадкоємці цієї орди, це бидло рашиське застрягло в середньовіччі разом з дибільним "русским миром ", путін і вся твоя рашиська кліка що б ви здохли про це щоденно мріють десятки мільйони українців.
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03.02.2024 16:28 Відповісти
Не росіяни, а ублюдки-рашисти
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03.02.2024 17:49 Відповісти
 
 