Росіяни вдарили по Нікопольщині - потрощено три десятки будинків, втрат немає, - ОВА. ФОТОрепортаж

Керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак оприлюднив інформацію про удари росіян по території області протягом 3 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив керівник Дніпрпетровської ОВА Сергія Лисака.

У повідомленні зазначається: "Понад три десятки потрощених приватних будинків. 9 – господарських споруд. Понівечені газогони та лінії електропередач.

Такі наслідки російського терору Нікопольщини за сьогодні.

Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада.

Люди вціліли".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві людини зазнали поранень унаслідок артобстрілів окупантами Нікополя, пошкоджено будинки, санаторій та ЛЕП. ФОТОрепортаж









