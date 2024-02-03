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археолог (75) митниця (1028) Державна митна служба (159)

Митники запобігли вивезенню з країни цінних археологічних предметів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чернівецькі митники запобігли вивезенню за межі України колекції цінних археологічних предметів у кількості 124 предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДМСУ. 

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування.  

Однак під час здійснення митного контролю митники у взаємодії із співробітниками УСБУ в Чернівецькій області виявили предмети археології - елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

Вищевказані предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України.

 Посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного колексу України та направили повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, до правоохоронного органу. Виявлені предмети археології у кількості 124 шт. вилучено".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У двох російських музеях зберігається 110 тис. археологічних знахідок з України - повернути їх неможливо. ФОТО

Контрабанда археології

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Обычные находки,ничего раритетного.Лучше бы так ловили тех кто громадные запасники музеев ограбил пользуясь своим служебным положением.
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03.02.2024 20:45
+10
Ціна цим "раритетам" 100 баксів в базарний день... Мужик накопав, цим зараз люди виживають... Ото пАбєда! Вловили контрабандіста! А під шумок десяток фур без оформлення пролетіло...
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03.02.2024 21:00
+5
А государство в Украине - это кто? ЧИНУШИ и служивые палканы, а не СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ - СОБСТВЕННИКИ, поэтому такие вот и идиотские законы.
Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
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03.02.2024 21:43
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Обычные находки,ничего раритетного.Лучше бы так ловили тех кто громадные запасники музеев ограбил пользуясь своим служебным положением.
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03.02.2024 20:45 Відповісти
То тоді неначасі було
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03.02.2024 21:57 Відповісти
Ну да,хороший грабеж любит тишину.Ну нас в районном музее была неплохая коллекция скифского серебра так начальство взяло в временное пользование и больше ее никто не видел а запасники музеев были в начале девяностых забиты до отказа раритетами а потом их наверное крысы съели.Проще любителей поиска с металлоискателями во всем крайних сделать.
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03.02.2024 22:01 Відповісти
Заяви теперішні не перестають дивувати. То громадянин України в приватних справах, бо ж так можна, перетинає кордон, то , це ж неймовірно, пенсіонер з України перевозив шаленну суму євро через митницю в Мюнхені.
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03.02.2024 20:58 Відповісти
Ціна цим "раритетам" 100 баксів в базарний день... Мужик накопав, цим зараз люди виживають... Ото пАбєда! Вловили контрабандіста! А під шумок десяток фур без оформлення пролетіло...
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03.02.2024 21:00 Відповісти
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03.02.2024 21:09 Відповісти
Raritetom mozno nazvat,jesli cena ego nacinajetsia s 5000 evro,takije meloci neodlzni popast po raritetom.Meloc tut vsio nekokoj kulturnoj cenosti neimejet
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03.02.2024 21:10 Відповісти
*****-МУХА!
Украина от СОВКА никуда еще не отползла, НЕТ НИКАКИХ "КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ" - есть частная собственность и если нет оснований считать, что эти предметы украдены (то есть не соответвуют орентирам похищеной собственности), то и не должно быть никакий претензий.
Сколько можно заигрывть с БОЛЬШЕВИЗМОМ (кстати сейчас тренд такой и в Европе, так и в США - это ЛЕВАЧЕСТВО и БОЛЬШЕВИЗМ, заигрывание с ГОЛЫМИ ОБЕЗЬЯНАМИ, а не ГРАЖДАНАМИ)!
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03.02.2024 21:20 Відповісти
Приватна власність має бути доведена наявністю документів на власність. Археологічні знахідки на території України є власністю держави ,так як це культурна спадщина країни.
Це у вас в Америці цивілізація з'явилися 200 років тому. У нас тут села мають по 1000 років і якщо ритися у городах можна знайти і скіфа, і гуна, і римлянина
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03.02.2024 21:36 Відповісти
А государство в Украине - это кто? ЧИНУШИ и служивые палканы, а не СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ - СОБСТВЕННИКИ, поэтому такие вот и идиотские законы.
Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
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03.02.2024 21:43 Відповісти
государство в Украине слишком дохуа хочет знать и сует свой нос не в свое собачье дело
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04.02.2024 07:27 Відповісти
RustIck

Це якраз той момент, коли я дуже радий, що такий дегенерат як ти не живе в Україні
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04.02.2024 10:23 Відповісти
Радость взаимная, что дистанцирован он многих подобных идиотов.
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04.02.2024 11:24 Відповісти
Jesli vyvesti iz strani nuzno imet departamenta kulturi razresenyje..Nado zaplatyt dengi kontore i oni dast dobro,Takyje kontori jest vo vsex krupnix gorodax Ukraine.Nevazno sto tam vysylajes,glavnoje im zaplatyt i oni dast spravku.
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03.02.2024 21:51 Відповісти
...чомусь соромно за цих митників "простих героїв тилу"...
ніби ми не в одній Україні з подібними чиновниками-баригами живемо і не знаємо їхню справжню "принциповість"...
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03.02.2024 21:21 Відповісти
зате воно має "заслужену", як і його кулєги силовики, "заслужену" бронь....
звітують про свою нелегку роботу...особливо зворушили збережені шнурки на брязкальцях( ?!)
Як там по Райкіну: "У нутрє срєднєвєкового рицаря - наши опілкі!"
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04.02.2024 11:11 Відповісти
предметів у кількості 124 предметів.

- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь.
(Ильф и Петров, «Двенадцать стульев")
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03.02.2024 21:44 Відповісти
...вопрос интересеый!!Подсунули,отвлекли...Партия крупнее уехала..
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03.02.2024 22:11 Відповісти
По приколу. На початку 90 один чел вивозив два старовинних дуельних пістоля. На митницях тоді шикували всі правоохоронці. Контрабандою тоді рахувався товар, скритий від огляду. А тут відкрито. Чини з МВС зразу ж зварганили кримінал по незкаонному зберіганню вогнепальної зброї, справа в суд. Умовний термін і конфіскація зброї, ясна річ через систему МВС. А там списати пльова справа. Але в обласному суді додивились і виявили, що пістолі рахуються вогнепальною зброєю випуску після 1855 року. А ці з часів Пушкіна та і виправдали. Чини - а ми перепишемо протокол на іншу статтю. А їм у відповідь - строки пройшли і не ваша підслідність. Потім, правда, цей чел довго борюкався про повернення.
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04.02.2024 01:11 Відповісти
І ще один комічний випадок із старовинною зброєю. В одного лісника на килимі висіла рушниця, старовинна і пошкоджена, непридатна до стрільби. Документів ясна річ не було. Його друзяка авторитетний місцевий дільничний довго випрошував її а потім вирішив привласнити її та подарувати начальнику. Склав протокол про порушення правил зберігання, заніс на адмінкомісію, постановили конфіскувати та штраф 10 крб. (на початтку 90 відбувалось). І вилучив зброю. Взяв довідку про її утилізацію в ливарному цеху. Однак лісник вперся рогом. Тривалий час судився. І суд поновив строк на оскарження рішення адмінкомісії та скасував рішення. Дільничний під загрозою криміналу повернув зброю. Його сходу звільнили по статті.
Зараз митарі будуть голову ламати куди прилаштувати ці "дорогоцінності"
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04.02.2024 01:23 Відповісти
Прочитавши заголовок відразу зрозумів, що справа не варта, і виїденого яйця, ціна тих предметів, вартість металу, які сто доларів....
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04.02.2024 04:08 Відповісти
Цінні археологічні предмети !

Десь, колись конюшня згоріла.
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04.02.2024 09:33 Відповісти
 
 