Митники запобігли вивезенню з країни цінних археологічних предметів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чернівецькі митники запобігли вивезенню за межі України колекції цінних археологічних предметів у кількості 124 предметів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДМСУ.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування.
Однак під час здійснення митного контролю митники у взаємодії із співробітниками УСБУ в Чернівецькій області виявили предмети археології - елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.
Вищевказані предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України.
Посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного колексу України та направили повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, до правоохоронного органу. Виявлені предмети археології у кількості 124 шт. вилучено".
Будь ласка, зачекайте...
Украина от СОВКА никуда еще не отползла, НЕТ НИКАКИХ "КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ" - есть частная собственность и если нет оснований считать, что эти предметы украдены (то есть не соответвуют орентирам похищеной собственности), то и не должно быть никакий претензий.
Сколько можно заигрывть с БОЛЬШЕВИЗМОМ (кстати сейчас тренд такой и в Европе, так и в США - это ЛЕВАЧЕСТВО и БОЛЬШЕВИЗМ, заигрывание с ГОЛЫМИ ОБЕЗЬЯНАМИ, а не ГРАЖДАНАМИ)!
Це у вас в Америці цивілізація з'явилися 200 років тому. У нас тут села мають по 1000 років і якщо ритися у городах можна знайти і скіфа, і гуна, і римлянина
Хочешь "сохранять культуру" - флаг тебе в руки покупай так называемые "культурные ценности" (или копайся в земле ища их), передавай в музеи и не забывай их спонсировать (из собстенного кармана, раз ты такой "любитель" культуры на деле, а не на словах) Из бюджета деньги на такие сомнительные мероприятия не должны выделяться, ибо не все идиоты вокруг и считают этот хлам "ценностями"!
Це якраз той момент, коли я дуже радий, що такий дегенерат як ти не живе в Україні
ніби ми не в одній Україні з подібними чиновниками-баригами живемо і не знаємо їхню справжню "принциповість"...
звітують про свою нелегку роботу...особливо зворушили збережені шнурки на брязкальцях( ?!)
Як там по Райкіну: "У нутрє срєднєвєкового рицаря - наши опілкі!"
- Хорошо излагает, собака, - шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу, - учитесь.
(Ильф и Петров, «Двенадцать стульев")
Зараз митарі будуть голову ламати куди прилаштувати ці "дорогоцінності"
Десь, колись конюшня згоріла.