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У головному храмі Збройних сил РФ з'явився вітраж із серпом, молотом і червоною зіркою. ФОТО

У головному храмі Збройних сил РФ з'явився вітраж із серпом, молотом і червоною зіркою. ФОТО

На вітражах головного храму Збройних сил РФ, який будують у Підмосков'ї, з'явилося зображення серпа, молота і червоної зірки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Знак".

Вітражі храму прикрасили зображенням ордена Великої Вітчизняної війни з перехрещеними серпом і молотом на тлі червоної зірки.

У головному храмі Збройних сил РФ зявився вітраж із серпом, молотом і червоною зіркою 01

Цей орден - перша радянська нагорода у Велику Вітчизняну війну. Всього в храмі збираються розмістити зображення 40 російських і радянських військових нагород та орденів загальною площею близько 1,5 тис. квадратних метрів.

Відкриття храму заплановано до 9 травня. Очікується, що він увійде в десятку найбільших православних храмів світу.

Центральну ікону головного храму російських збройних сил створюють на особисті кошти Володимира Путіна, зазначають "Открытые медиа". Кошти на будівництво пожертвували російські режисер Микита Михалков, глава РЖД Володимир Якунін, мільярдер Геннадій Тимченко, гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв, олімпійська чемпіонка Світлана Хоркіна.

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Автор: 

росія (66021) СРСР (347) церква (701) русский мир (463)


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Топ коментарі
+18
По канонам РПЦ ФСБ звезда должна быть перевернута
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22.04.2020 14:12 Відповісти
+17
Там уже ничего не спасти. Господь, жги.
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22.04.2020 14:12 Відповісти
+16
В храме заставляют поклоняться "Серпу-и-молоту", который в свое время разрушал храмы? Охххуууууеееееть...
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22.04.2020 14:20 Відповісти
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РПЦ можа ўвогуле абыйсціся без крыжа і нават без Хрыста. То ж РПЦ.
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22.04.2020 14:10 Відповісти
а чим не хрест - серп і молот так лежать, як хрест.
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22.04.2020 15:05 Відповісти
Витраж с коронавирусом еще пускай втулят.
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22.04.2020 16:06 Відповісти
В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 7502
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22.04.2020 14:11 Відповісти
Там уже ничего не спасти. Господь, жги.
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22.04.2020 14:12 Відповісти
В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 4657
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22.04.2020 14:12 Відповісти
👍
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22.04.2020 14:14 Відповісти
больные на всю голову своим победо бесием
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22.04.2020 14:12 Відповісти
В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 5473
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22.04.2020 14:12 Відповісти
В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 4594
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22.04.2020 14:36 Відповісти
По канонам РПЦ ФСБ звезда должна быть перевернута
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22.04.2020 14:12 Відповісти
блин! .. ипанутым нет покоя!
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22.04.2020 14:14 Відповісти
Наш старинный русский герб слева молот справа серп, хочеш жни, а хочеш куй все равно получиш...
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22.04.2020 14:14 Відповісти
Путина!
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22.04.2020 15:15 Відповісти
Пентакль в церкви это уже реально дно дна...)))
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22.04.2020 14:18 Відповісти
В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 4527
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22.04.2020 14:18 Відповісти
Маразм крепчал...
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22.04.2020 14:19 Відповісти
В храме заставляют поклоняться "Серпу-и-молоту", который в свое время разрушал храмы? Охххуууууеееееть...
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22.04.2020 14:20 Відповісти
Щось я не здивований з чергової маячні козлорожих даунів 😕
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22.04.2020 14:31 Відповісти
А свастика коллег по дележу Польши где?
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22.04.2020 14:36 Відповісти
"Отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился" (с) Москва 2042. Войнович.
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22.04.2020 14:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
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22.04.2020 15:08 Відповісти
Так разрешат пусть попам в форме и с погонами службу проводить , чего уже ту рясу наверх одевать постоянно,каждый раз ?
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22.04.2020 15:10 Відповісти
Не вижу проблемы. Крест вообще изначально орудие мучительной казни, и ничего, привыкли, смысл поменялся на противоположный.
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22.04.2020 15:14 Відповісти
Меркель реально завербованная, ибо норм. лидер страны, которую так оболгали красножопые - не терпел бы такие бедодидобесия. Босота беснуется "вяличием", когда даже в Москве к поциентам с вирусам относятся на порядок хуже чем в норм. стране к бродячим псам или даже собакам)
до чего же они жалкие, опущенные то есть, их словами если говорить то.
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22.04.2020 15:18 Відповісти
А почему бы нет и лозунг добавить , серпом по яйцам , или хочешь сей хочешь куй все равно получишь .........
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22.04.2020 15:19 Відповісти
В главном храме Вооруженных сил РФ появился витраж с серпом, молотом и красной звездой - Цензор.НЕТ 2442
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22.04.2020 15:19 Відповісти
Отец звездоний уже приглашон ?
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22.04.2020 15:30 Відповісти
Я вот ватников перетроливаю .
А где храм о победе над финами и поляками ?Ну и о победе в Афгане тоже храм не машал бы ....Толь те победы где совковая армия сражалась .А вот побед после 1991 странные для меня .Их можно назвать полупобеды и то дэ-юре на этом промежутке времени ..Чечня Приднестровье Абхазия Осетия Украина Сирия
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22.04.2020 15:37 Відповісти
Ну, вообще-то это орден "Отечеств войны " первой степени, а не отдельные звезда, серп и молот. У меня после деда остался второй степени. Орден в храме - это скрепно, это пабеда церкви в WOW2))
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22.04.2020 16:22 Відповісти
Свідоцтво бохоносності.
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22.04.2020 16:45 Відповісти
"первая советская награда в Великую Отечественную войну", та- да, Другої Світої у них не було.
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22.04.2020 16:43 Відповісти
Классический культ карго. Дикари,шо тут скажешь...
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22.04.2020 17:34 Відповісти
какой-то сюр
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22.04.2020 21:44 Відповісти
 
 