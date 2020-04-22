У головному храмі Збройних сил РФ з'явився вітраж із серпом, молотом і червоною зіркою. ФОТО

На вітражах головного храму Збройних сил РФ, який будують у Підмосков'ї, з'явилося зображення серпа, молота і червоної зірки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Знак".

Вітражі храму прикрасили зображенням ордена Великої Вітчизняної війни з перехрещеними серпом і молотом на тлі червоної зірки.

Цей орден - перша радянська нагорода у Велику Вітчизняну війну. Всього в храмі збираються розмістити зображення 40 російських і радянських військових нагород та орденів загальною площею близько 1,5 тис. квадратних метрів.

Відкриття храму заплановано до 9 травня. Очікується, що він увійде в десятку найбільших православних храмів світу.

Центральну ікону головного храму російських збройних сил створюють на особисті кошти Володимира Путіна, зазначають "Открытые медиа". Кошти на будівництво пожертвували російські режисер Микита Михалков, глава РЖД Володимир Якунін, мільярдер Геннадій Тимченко, гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв, олімпійська чемпіонка Світлана Хоркіна.

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