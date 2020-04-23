СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Херсонщині співробітники Служби безпеки України викрили масштабне виробництво контрафактних антисептичних препаратів сумнівної якості.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що підпільний цех з кустарного виготовлення дезінфікуючих розчинів був облаштований на території одного із приватних підприємств у Новотроїцьку. Контрафактний товар фігуранти виробляли під виглядом вітчизняних торгових марок для продажу на території різних регіонів України.
"Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили на місці нелегального виробництва майже 8 тонн фальсифікованих антисептичних розчинів. Також виявлено порожню пластикову тару різної ємності, підроблені етикетки та обладнання для виготовлення фальсифікату", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вилучену продукцію направлено на експертизу.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
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До чого тут рецепт Комаровського? Для себе можна робити за будь-яким рецептом, але на продаж - існують правила. Це стосується не лише санітайзерів, як відомо.
Так вот не стоит заменять Суд, который жизненно необходим обществу, фейковыми конторами с их подмётными бумажками
Удачи Вам на поприще. Прежде чем что-то "декларировать" на форуме, хотя бы поинтересуйтесь законодательством.
https://censor.net/user/137888
Какие акцизы? Я покупал три разного обьёма и вида - НИГДЕ не было акцизных марок!
https://censor.net/comments/locate/3191029/019214fb-b10d-7280-bed6-d7c664d9e11dОтветить
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это комментарий к новости и к тебе никакого отношения не имеет. То, что он находится ниже твоего комментария всего лишь означает, что он был написан ПОЗЖЕ.
ОК, вернёмся к нашим баранам!
Итак, исходная статья: СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров:
".........Отмечается, что изъятая продукция направлена на экспертизу. В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).......
комментарий Ирада:
".....Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы, оформляют разрешительные документы и сертификаты качества, платят налоги в конце-концов, , вот такие деятели "работают" и думают, что ловят судьбу за хвост......."
комментарий амфаш
"Какие акцизы? Я покупал три разного обьёма и вида - НИГДЕ не было акцизных марок!"
Логика понятна?
Что не так?
"Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы....."
История с санитайзарами не является подмножеством множества историй "левого" производства?
"Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы....."
підприємцям треба було подякувати..
у всіх країнах санітайзери дозволили робити без обмежень всім,
аби була відповідна якість
Потому что мешает наживаться на дефиците монополистам-барыгам !!!
Що тепер взялися за дрібних виробників?
Чи тих ніззя чіпати? А цих можна...