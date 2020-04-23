СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України викрили масштабне виробництво контрафактних антисептичних препаратів сумнівної якості.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що підпільний цех з кустарного виготовлення дезінфікуючих розчинів був облаштований на території одного із приватних підприємств у Новотроїцьку. Контрафактний товар фігуранти виробляли під виглядом вітчизняних торгових марок для продажу на території різних регіонів України.

"Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили на місці нелегального виробництва майже 8 тонн фальсифікованих антисептичних розчинів. Також виявлено порожню пластикову тару різної ємності, підроблені етикетки та обладнання для виготовлення фальсифікату", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram. ФОТОрепортаж













Також дивіться: Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що вилучену продукцію направлено на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.