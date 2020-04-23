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СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України викрили масштабне виробництво контрафактних антисептичних препаратів сумнівної якості.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що підпільний цех з кустарного виготовлення дезінфікуючих розчинів був облаштований на території одного із приватних підприємств у Новотроїцьку. Контрафактний товар фігуранти виробляли під виглядом вітчизняних торгових марок для продажу на території різних регіонів України.

"Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили на місці нелегального виробництва майже 8 тонн фальсифікованих антисептичних розчинів. Також виявлено порожню пластикову тару різної ємності, підроблені етикетки та обладнання для виготовлення фальсифікату", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram. ФОТОрепортаж

СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину 01
СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину 02
СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину 03
СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину 04
СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину 05
СБУ на Херсонщині викрила цех з виробництва підроблених санітайзерів: вилучено 8 тонн розчину 06

Також дивіться: Підпільне виробництво неякісних антисептиків блоковано на Київщині та Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що вилучену продукцію направлено на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

карантин (18172) контрафакт (226) СБУ (12964) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5876)


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Топ коментарі
+4
А в чём преступление? Были претензии от владельцев торговых марок? Если были, то при чём здесь СБУ?
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23.04.2020 14:19 Відповісти
+4
так что делать раз оригинальных нет?? хотя похоже на то что сбу за крышу не отстегнули
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23.04.2020 14:22 Відповісти
+3
Уровень СБУ.... А чем тогда Аваков занимается?
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23.04.2020 14:20 Відповісти
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А в чём преступление? Были претензии от владельцев торговых марок? Если были, то при чём здесь СБУ?
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23.04.2020 14:19 Відповісти
Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы, оформляют разрешительные документы и сертификаты качества, платят налоги в конце-концов, , вот такие деятели "работают" и думают, что ловят судьбу за хвост. Но зато все, кто спрашивает - "в чем преступление", почему-то первые в очереди с другим вопросом - А почему не дофинансированы больницы" и низкие пенсии
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23.04.2020 14:35 Відповісти
Пани irada. Комаровский выкатывал рецепт:как сделать санитайзер дома. Это как так. Значится, по его рецептУ МОЖНО? Производители "нелегальных"антисептеков... Ну как кто может, так и помагает побороть коронавирус. Сертификатов нет? Налогов нет? Жизнь есть? Или совесть у тех, кто тупо не обеспечил этими же санитайзерами по доступной цене аптеки, больницы и прочие мед.учреждения, особенно, инфекционки. Сертифицированные санитайзеры-400 и 600 грн.за литр. По карману, тем, кто уже "съел" свою финансовую подушку? Накрыла сбу производство...Ну молодцы...
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23.04.2020 15:13 Відповісти
По "РадіоНВ" спиртовики розповідали що вони , залежно від якості , відпускають спирт по 35-45 грн/л. Добавивши перекису і гліцерину за 2грн на літр спирту маємо 1л. антисептику за 47 грн по максиму , а не по 70 грн за 50мл. . Замість того щоб в критичній ситуації для народу України зняти всі акцизи і звести до мінімуму маржу , олігархи загнали ціни до 100грн за 50 мл. Добрий зелений гешефт на смертях .
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23.04.2020 15:25 Відповісти
Мне очень нравится Ваш коммент, Камброд Зоря.
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23.04.2020 16:01 Відповісти
Вільно продається санітайзер сертифікований по 145 грн за 0.9 л.
До чого тут рецепт Комаровського? Для себе можна робити за будь-яким рецептом, але на продаж - існують правила. Це стосується не лише санітайзерів, як відомо.
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23.04.2020 16:40 Відповісти
Прекрасная цена! На продажу, не только антисептики, есть "правильная" цена. Например, на еду. Так правильно. Есть, или не есть. Кому как. Три горстки перловки,у многих, а кое -кому белужью икру надоело кушать с фонтаном шоколада.Параллельные миры. У тех, кто прикипел к Власти. И у нас.
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23.04.2020 17:04 Відповісти
Они что, для личных нужд эти санитайзеры бодяжили? Или все же Комаровский давал рецепт для личного использования?
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23.04.2020 17:47 Відповісти
Не-а. Конечно, бодяжали санитайзеры, чтобы стать мультимиллионерами. Другого варианта нет? А если подумать? Ваши коменты я ночью читаю, интересно оч. Но, совсем, не нужно подставлять плечо тем, кто не прав. СЕЙЧАС- это сбу в этой их неправомерной и глупой операции -"накрыла=.
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23.04.2020 19:17 Відповісти
Софи...... нельзя быть беременными наполовину. Если требовать исполнения закона - то от всех, а не выборочно. Уж поверьте, не для бесплатной передачи в больницы они это производили.
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23.04.2020 19:36 Відповісти
Я - производитель. И не понимаю, зачем НАМ нужны акцизы, разрешительные документы и прочее говно генерируемое фейковыми государственными институтами
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23.04.2020 15:28 Відповісти
Спросите это у любого производителя в Европе. Или попробуйте купить там бутылку любого алкогольного продукта без акцизной марки. Ну вам, как производителю, конечно было бы интереснее вообще не платить налоги и штамповать продукцию, не придерживаясь ни санитарных, ни каких-то еще норм. По счастью мир живет по другим правилам.
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23.04.2020 15:53 Відповісти
Пани ирада. Вы, надеюсь, уже слышали, что Мир будет Другим? Нет? Те, кто как может, и им это в огромный ПЛЮС, производство санитайзеров запустили,, чем они отличаются от волонтеров, 2014-го? Еще раз. Всю цепочку, бюрократическую, пройти и выиграть тендары-конкурсы, это легко? Да там же засели "свои", те, у кого сбу в "кармане". Эх. Будьте здоровы, пани ирада.
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23.04.2020 16:17 Відповісти
Многим отличаются........... волонтеры не зарабатывали себе на карман. Для реализации в торговой сети не нужны тендеры и конкурсы.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
И спрашивала. Не только у европейских. Например, в Японии практически нет акциза на алкоголь. В Европе санитарные нормы жёсткие, но они не контролируются государственными институтами, а ЗАЯВЛЯЮТСЯ производителем. И если последний пойман на лжи его ждёт Суд, которого у нас нет.
Так вот не стоит заменять Суд, который жизненно необходим обществу, фейковыми конторами с их подмётными бумажками
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23.04.2020 16:22 Відповісти
Насчет Европы Вам соврали. Насчет практически нет акциза.......... нельзя быть беренными наполовину. Акциз или есть, или его нет. И я сомневаюсь, что Вы производитель, иначе бы знали, что с 1 января 2018 года государственная система сертификации в Украине прекратила свое существование и сертификация сейчас добровольная, в основном их требуют сами покупатели импортеры. А на внутреннем рынке достаточно декларации соответствия, когда производитель под свою полную ответственность документально удостоверяет, что продукция отвечает установленным законодательством требованиям. И оценке соответствия подлежат только игрушки, моющие вещества, электробытовая продукция, электрическое, механическое, медицинское оборудование, и другая продукция, использование которой может быть небезопасно для человека и окружающей среды
Удачи Вам на поприще. Прежде чем что-то "декларировать" на форуме, хотя бы поинтересуйтесь законодательством.
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23.04.2020 16:55 Відповісти
"другая продукция, использование которой может быть небезопасно для человека и окружающей среды" - Класс!!!
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23.04.2020 17:07 Відповісти
Откройте приложение - там есть список.
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23.04.2020 17:08 Відповісти
Какие акцизы? Я покупал три разного обьёма и вида - НИГДЕ не было акцизных марок!
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23.04.2020 17:35 Відповісти
Вы невнимательно прочли пост. Речь не шла конкретно о санитайзерах.
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23.04.2020 17:42 Відповісти
Да? Не будет ли так любезна уважаемая Ирада скопипастить то место поста, где не про санитайзеры? А то староват я стал, что-то никак не найду....
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23.04.2020 17:59 Відповісти
Лучше посоветую прочитать еще раз мой пост и попробовать найти хоть слово о санитайзерах. Я не могу скопипастить то, чего там нет.
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23.04.2020 18:09 Відповісти
Смотри что комментируешь ВНИМАТЕЛЬНЕЙ. Мой исходный пост
https://censor.net/user/137888

Какие акцизы? Я покупал три разного обьёма и вида - НИГДЕ не было акцизных марок!
https://censor.net/comments/locate/3191029/019214fb-b10d-7280-bed6-d7c664d9e11dОтветить
Мне нравится 1
это комментарий к новости и к тебе никакого отношения не имеет. То, что он находится ниже твоего комментария всего лишь означает, что он был написан ПОЗЖЕ.
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23.04.2020 20:11 Відповісти
Это был комментарий на мой пост https://censor.net/comments/locate/3191029/019214fb-b108-709d-9243-9432eee393c1 Я на него отвечала через свою ленту событий. Комментируйте внимательнее.
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23.04.2020 20:16 Відповісти
Действительно! Признаю.
ОК, вернёмся к нашим баранам!

Итак, исходная статья: СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров:
".........Отмечается, что изъятая продукция направлена на экспертизу. В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).......



комментарий Ирада:
".....Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы, оформляют разрешительные документы и сертификаты качества, платят налоги в конце-концов, , вот такие деятели "работают" и думают, что ловят судьбу за хвост......."

комментарий амфаш
"Какие акцизы? Я покупал три разного обьёма и вида - НИГДЕ не было акцизных марок!"

Логика понятна?
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24.04.2020 10:21 Відповісти
Логика понятна. Вот только посмотрите на какой пост я отвечала. И в ответе ".....Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы, оформляют разрешительные документы и сертификаты качества, платят налоги в конце-концов, , вот такие деятели "работают" и думают, что ловят судьбу за хвост......." не говорила именно об этой продукции. У нас много любителей слепить цех контрафакта в гараже. Не сочтите слово "гараж" конкретным местом.
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24.04.2020 11:02 Відповісти
Ты говорила в общем и целом, я привёл конкретный пример по обсуждаемой теме: : СБУ на Херсонщине разоблачила цех по производству поддельных санитайзеров"


Что не так?
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24.04.2020 13:15 Відповісти
Спор ни о чём.
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24.04.2020 13:40 Відповісти
Заметьте - не я его начинал!
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24.04.2020 19:08 Відповісти
Угу..... это я написала Вам про акцизы.
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24.04.2020 19:28 Відповісти
А ты не пробовала прочитать, ЧТО ты написала? Напомню:
"Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы....."

История с санитайзарами не является подмножеством множества историй "левого" производства?
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25.04.2020 09:10 Відповісти
История с санитайзерами - эпизод в бесконечном списке, у нас подделывают всё, что возможно, начиная от лекарств и далее. На что-то требуется акциз, на что-то нет. Именно об этом я и писала "Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы....." и так далее по списку. Но писала не Вам, а комментировала пост "А в чём преступление? Были претензии от владельцев торговых марок? Если были, то при чём здесь СБУ?" При этом в моем комментарии упор делался на налоги., это даже выделено в тексте. ".......платят налоги в конце-концов........" ЭТО был главный посыл и все, что написано после. Вы же выцепили слово из контекста.
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25.04.2020 10:13 Відповісти
Много букв. История с санитайзарами является подмножеством множества историй "левого" производства, соответственно моя реплика про санитайзеры уместна в контексте "левого" производства и акцизов:
"Мы настолько привыкли к "левому" производству, что это даже не вызывает вопросов - . В то время как производители тратятся на акцизы....."
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25.04.2020 11:00 Відповісти
Вы правы - уместна, как и мой логичный ответ - "Вы невнимательно прочли пост. Речь не шла конкретно о санитайзерах".
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25.04.2020 11:30 Відповісти
А что следует из того, что " Речь не шла конкретно о санитайзерах"?
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25.04.2020 12:07 Відповісти
Уровень СБУ.... А чем тогда Аваков занимается?
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23.04.2020 14:20 Відповісти
Он водопровод в рюкзаках прокладывает. Архиважное дело!
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23.04.2020 14:22 Відповісти
"копає" та "шиє" ...
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23.04.2020 14:23 Відповісти
а "поддельных" це як ... спирт не з тієї ж цистерни беруть що й "правильні" виробники ...чи перекис не там купують чи гліцерин ...все з однієї бочки ... вчинили найстрашніший злочин продавали дешевше за конкурентів з "кришею"
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23.04.2020 14:21 Відповісти
так что делать раз оригинальных нет?? хотя похоже на то что сбу за крышу не отстегнули
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23.04.2020 14:22 Відповісти
поддельные по хим соответствию или по ...наклейке...или по обороту без налогов? ))))
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23.04.2020 14:25 Відповісти
СБУ больше заняться нечем Занялись бы лучше Ермаком , Портновым , Медведчуком , Зеленским ,вот кто реально Враги Украины
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23.04.2020 14:33 Відповісти
Этими заниматься нельзя, они полезны Баканову.
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23.04.2020 14:36 Відповісти
якщо продукція була відповідної якості, то
підприємцям треба було подякувати..

у всіх країнах санітайзери дозволили робити без обмежень всім,
аби була відповідна якість
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23.04.2020 14:36 Відповісти
Меня, конешно, волнует производство любого контрафакта. Волнуют грабежи на улицах. Волнуют трамвайные воришки. Но, *****, меня больше всего волнует почему этим занимается СБУ, а не главное разведовательное управление, не котразведка или на худой конец не служба специальных операций в тылу врага. Сарказм конечно. Но по правде разве СБУ нечем больше занятся, разве всех путинских шпионов и просто злобных врагов уже выловили? Кого тогда ловит полиция? Я тогда смутно понимаю обязаности всевозможных силовых структур. Ессно ловить бабок на базаре сбушникам проще чем вычислять падлюк работающих против Украины. Но зачем тогда брать с меня налоги себе на сверхдосрочную пенсию и прочие ништяки?
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23.04.2020 14:52 Відповісти
Сначала орём на весь мир "спасите, помогите, у нас ничего нет !!!" А как кто то начинает "дома" это производить - его тут же берут за глотку !
Потому что мешает наживаться на дефиците монополистам-барыгам !!!
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23.04.2020 15:06 Відповісти
Тут таке питаннячко. - Значить, тих, хто під час епідемії повивозив сотнями тон за кордон медичні маски та інші засоби захисту, вже всіх заарештували?
Що тепер взялися за дрібних виробників?
Чи тих ніззя чіпати? А цих можна...
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23.04.2020 15:47 Відповісти
Господи! Чего стоило придумать собственную этикетку и клеить её!
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23.04.2020 17:36 Відповісти
 
 