Зв'язали касирку і винесли 200 тис. грн: троє невідомих у балаклавах пограбували обмінник в Одесі. ФОТО

Напад на цілодобовий обмінний пункт "Фінод" стався сьогодні вночі на вулиці Черняхівського в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Як розповіли виданню в поліції, між 1:38 і 2:05 троє невідомих у темному одязі і балаклавах увірвалися в приміщення і зв'язали касира - молоду жінку.

Після цього вони відкрили касовий апарат і забрали 200 тисяч грн, 2245 доларів США та 414 євро.

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