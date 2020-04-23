Зв'язали касирку і винесли 200 тис. грн: троє невідомих у балаклавах пограбували обмінник в Одесі. ФОТО
Напад на цілодобовий обмінний пункт "Фінод" стався сьогодні вночі на вулиці Черняхівського в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".
Як розповіли виданню в поліції, між 1:38 і 2:05 троє невідомих у темному одязі і балаклавах увірвалися в приміщення і зв'язали касира - молоду жінку.
Після цього вони відкрили касовий апарат і забрали 200 тисяч грн, 2245 доларів США та 414 євро.
Топ коментарі
+8 Фродо Бэггинс
показати весь коментар23.04.2020 14:40 Відповісти Посилання
+4 нетоварищ
показати весь коментар23.04.2020 14:44 Відповісти Посилання
+4 Kolja Stambulskij
показати весь коментар23.04.2020 14:46 Відповісти Посилання
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Вспоминается анекдот про бармена, которому легче проверяющему заплатить, чем себе руку сбивать.
Вот бы вместо почти самограя бочку нефти продать,говорит Никулин,неет говорит Вицин,лучше бочку спирта,таак чуваки говорит Моргунов,сегодня последний писк моды, бочка Кокаина из Венесуэлы.....,за то и выпьем по второй,Юра наливай...,за новый бизнес... тяпнем
Может он застрахован?