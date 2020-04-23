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Зв'язали касирку і винесли 200 тис. грн: троє невідомих у балаклавах пограбували обмінник в Одесі. ФОТО

Напад на цілодобовий обмінний пункт "Фінод" стався сьогодні вночі на вулиці Черняхівського в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Як розповіли виданню в поліції, між 1:38 і 2:05 троє невідомих у темному одязі і балаклавах увірвалися в приміщення і зв'язали касира - молоду жінку.

Після цього вони відкрили касовий апарат і забрали 200 тисяч грн, 2245 доларів США та 414 євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали громадянина Грузії під час спроби пограбувати квартиру, коли в ній був господар

Звязали касирку і винесли 200 тис. грн: троє невідомих у балаклавах пограбували обмінник в Одесі 01

Звязали касирку і винесли 200 тис. грн: троє невідомих у балаклавах пограбували обмінник в Одесі 02

Автор: 

пограбування (576) Одеса (5499)


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Топ коментарі
+8
А вот оштрафовать их. Почему втроем, а не вдвоем и в балаклавах, а не в медицинских масках?
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23.04.2020 14:40 Відповісти
+4
https://censor.net/news/3191027/ekonomika_ukrainy_rabotaet_v_blijayishee_vremya_budut_sozdany_dopolnitelnye_rabochie_mesta_shmygal--несколько рабочих мест с высоким окладом уже созданы предприимчивыми гражданами.)))
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23.04.2020 14:44 Відповісти
+4
что же это творится что делает рюкзаков...этак скоро и на святое..разумковские ломбарды посягнут
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23.04.2020 14:46 Відповісти
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Вот что значит - профессионалы! Все в масках, но эти - в балаклавах!
Вспоминается анекдот про бармена, которому легче проверяющему заплатить, чем себе руку сбивать.
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23.04.2020 14:40 Відповісти
Не иначе Михо Джугашвили повторил подвиг Йоси Сралина в 1908 году,когда бомбанул банк в Баку
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23.04.2020 14:40 Відповісти
А вот оштрафовать их. Почему втроем, а не вдвоем и в балаклавах, а не в медицинских масках?
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23.04.2020 14:40 Відповісти
Кстати Йосиф Джугашвили бомбанул 2 банка на Кавказе,в Баку и Тифлисе.Сумма которую скомуниздил Йося составила 30 миллионов золотых рублей.Йося был крутой Меджвежатник и пополнил кассу партии чЛенина на бешеное бабло...
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23.04.2020 14:43 Відповісти
https://censor.net/news/3191027/ekonomika_ukrainy_rabotaet_v_blijayishee_vremya_budut_sozdany_dopolnitelnye_rabochie_mesta_shmygal--несколько рабочих мест с высоким окладом уже созданы предприимчивыми гражданами.)))
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23.04.2020 14:44 Відповісти
что же это творится что делает рюкзаков...этак скоро и на святое..разумковские ломбарды посягнут
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23.04.2020 14:46 Відповісти
Авакян сейчас занят защитой бедной и обиженной цыганвы, пардон ромов.
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23.04.2020 14:52 Відповісти
вот и первые рабочие места от Шмигаля, высокооплачиваемые. Интересно, они ТОВ или ФОП?
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23.04.2020 14:50 Відповісти
Никулин Вицин и Моргунов выгнали бочку самогона и решили пробу снять, треснуть по стопарику,выпили без закуси и мечтают...
Вот бы вместо почти самограя бочку нефти продать,говорит Никулин,неет говорит Вицин,лучше бочку спирта,таак чуваки говорит Моргунов,сегодня последний писк моды, бочка Кокаина из Венесуэлы.....,за то и выпьем по второй,Юра наливай...,за новый бизнес... тяпнем
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23.04.2020 14:53 Відповісти
натянут
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23.04.2020 14:53 Відповісти
Девка в доле.наводчица.по почерку видно-дилетанты.быстро найдут.девчонку прессанут и все.
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23.04.2020 15:00 Відповісти
Круглосуточный обменник в тёмном переулке без кнопки тревоги.... Может так задумано было?
Может он застрахован?
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23.04.2020 15:02 Відповісти
Черняховского - довольно широкая, ночью хорошо освещённая улица, в километре от Аркадии. Когда-то там была Приморская райадминистрация, сейчас какая-то прокуратура, и ещё что-то.
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23.04.2020 16:58 Відповісти
У Ермаков спросите , есть ли алиби
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23.04.2020 15:23 Відповісти
чим більше буде сплеск злочинності, тим більше повноважень отримає таваріщч авакофф і тим меньшою буде вірогідність його зняття з посади
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23.04.2020 15:24 Відповісти
маладцы
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23.04.2020 17:22 Відповісти
почему не в масках?
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23.04.2020 22:12 Відповісти
 
 