Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm. ФОТО
Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm встановили факт участі російського малого ракетного корабля "Штиль" в захопленні Росією Криму в 2014 році.
Про це йдеться у відповідному матеріалі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Штиль" блокував українські військові кораблі в Донузлаві. Після спецоперації в Криму командир цього ракетного корабля Володимир Валерійович Дербети достроково отримав звання капітана 3 рангу і медаль Ушакова. Також у нього є медаль "Адмірал Горшков", звання "ветеран бойових дій" і подяка від президента Росії Володимира Путіна.
"Встановлено участь в агресії проти України екіпажу російського малого ракетного корабля (МРК) "Штиль". Цей корабель було залучено до блокування кораблів ВМС України в бухті Донузлав. У переліку осіб командного складу ЗС РФ, яким Генеральна прокуратура України повідомила про підозру, на даний час немає командира МРК "Штиль". Також цей МРК не вказано в переліку Військової прокуратури серед кораблів, задіяних в агресії проти України. Ми закликаємо українські правоохоронні органи здійснювати щодо окупантів всі належні процесуальні дії відповідно до українського та міжнародного законодавства і подавати їхні дані в Інтерпол", - зазначають розслідувачі.
Як повідомляється, в 2013 році командир МРК "Штиль" Володимир Валерійович Дербети, уродженець калмицького міста Лагань, мав звання капітан-лейтенанта. Після участі в спецоперації із захоплення Криму він отримав достроково звання капітана 3-го рангу і медаль Ушакова. Нагороджений також медаллю "Адмірал Горшков", має звання "ветеран бойових дій" і подяку від президента РФ Володимира Путіна.
У 2015-2017 роках командував МРК "Зелений Дол", під його командуванням корабель виконував бойові завдання в Сирії. Після того, як цей МРК увійшов до складу Балтійського флоту, Дербетова призначили командиром ракетного корабля на повітряній подушці (РКВП) "Самум". Станом на травень 2018 фіксується у званні капітан 2-го рангу.
У 2016 році Дербети, як командир МРК "Зелений Дол", був внесений у базу даних Центру "Миротворець".
Волонтери промоніторили і соціальні мережі команди російського військового корабля "Штиль". У двох членів екіпажу опубліковані фото з медаллю "За повернення Криму".
Міхєєв Дмитро Олексійович, 19.12.1994 р.н., м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ.
Також Міхєєв завантажив на свою сторінку кілька відео періоду служби, які можуть бути використані в суді і будуть корисними для ідентифікації інших моряків-учасників агресії (посилання на відео: 1, 2; архів - на випадок видалення фігурантом доказів). На одному відео зафіксовані моряки МРК "Штиль", на іншому - Міхєєва зустрічають з поїзда після демобілізації. На стопкадрі чітко бачимо у фігуранта шеврон МРК "Штиль".
Дорас Дмитро, 14.04.1994 р.н., м. Краснодар, РФ. Знайдений у списку контактів Дмитра Міхєєва.
"У лютому 2020 року МРК "Штиль" був виключений зі складу ЧФ РФ. Але участь його екіпажів в агресії проти України і Грузії не можна забути", - підводять підсумок розслідувачі.
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На відміну від більшості я вважаю що не один Пукін відповідальний за окупацію України, а цілий кончений московитський/російський народ. Москові/росія то є кончена (реально кончена) країна якою я бажаю розвалитись на частини, згоріти, провалитись крізь землю, стати великим болотом чи пустелею. Може серед московитів/росіян і є біля 10 % адекватних цивілізованих людей, але скоріш за все вони будуть мати українські коріння, може ще белоруське
Это же не сухогруз. У него изначальное предназначение - учавствовать в боевых конфликтах. Цензор уже совсем рехнулся