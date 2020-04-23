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Новини Фото Окупація Криму Докази російської агресії в Україні
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Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm. ФОТО

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm встановили факт участі російського малого ракетного корабля "Штиль" в захопленні Росією Криму в 2014 році.

Про це йдеться у відповідному матеріалі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Штиль" блокував українські військові кораблі в Донузлаві. Після спецоперації в Криму командир цього ракетного корабля Володимир Валерійович Дербети достроково отримав звання капітана 3 рангу і медаль Ушакова. Також у нього є медаль "Адмірал Горшков", звання "ветеран бойових дій" і подяка від президента Росії Володимира Путіна.

Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 01

Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 02

"Встановлено участь в агресії проти України екіпажу російського малого ракетного корабля (МРК) "Штиль". Цей корабель було залучено до блокування кораблів ВМС України в бухті Донузлав. У переліку осіб командного складу ЗС РФ, яким Генеральна прокуратура України повідомила про підозру, на даний час немає командира МРК "Штиль". Також цей МРК не вказано в переліку Військової прокуратури серед кораблів, задіяних в агресії проти України. Ми закликаємо українські правоохоронні органи здійснювати щодо окупантів всі належні процесуальні дії відповідно до українського та міжнародного законодавства і подавати їхні дані в Інтерпол", - зазначають розслідувачі.

Як повідомляється, в 2013 році командир МРК "Штиль" Володимир Валерійович Дербети, уродженець калмицького міста Лагань, мав звання капітан-лейтенанта. Після участі в спецоперації із захоплення Криму він отримав достроково звання капітана 3-го рангу і медаль Ушакова. Нагороджений також медаллю "Адмірал Горшков", має звання "ветеран бойових дій" і подяку від президента РФ Володимира Путіна.

У 2015-2017 роках командував МРК "Зелений Дол", під його командуванням корабель виконував бойові завдання в Сирії. Після того, як цей МРК увійшов до складу Балтійського флоту, Дербетова призначили командиром ракетного корабля на повітряній подушці (РКВП) "Самум". Станом на травень 2018 фіксується у званні капітан 2-го рангу.

У 2016 році Дербети, як командир МРК "Зелений Дол", був внесений у базу даних Центру "Миротворець".

Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 03

Волонтери промоніторили і соціальні мережі команди російського військового корабля "Штиль". У двох членів екіпажу опубліковані фото з медаллю "За повернення Криму".

Міхєєв Дмитро Олексійович, 19.12.1994 р.н., м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ.

Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 04

Також Міхєєв завантажив на свою сторінку кілька відео періоду служби, які можуть бути використані в суді і будуть корисними для ідентифікації інших моряків-учасників агресії (посилання на відео: 1, 2; архів - на випадок видалення фігурантом доказів). На одному відео зафіксовані моряки МРК "Штиль", на іншому - Міхєєва зустрічають з поїзда після демобілізації. На стопкадрі чітко бачимо у фігуранта шеврон МРК "Штиль".

Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 05
Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 06

Дорас Дмитро, 14.04.1994 р.н., м. Краснодар, РФ. Знайдений у списку контактів Дмитра Міхєєва.

Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 07
Корабель ВМФ РФ Штиль брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm 08

"У лютому 2020 року МРК "Штиль" був виключений зі складу ЧФ РФ. Але участь його екіпажів в агресії проти України і Грузії не можна забути", - підводять підсумок розслідувачі.

Автор: 

корабель (1617) Крим (14189) росія (66021)


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Топ коментарі
+15
Треба нашим спец службам знищити цього російського окупанта на території росії, в його квартирі, в його ліжку... Після того, як цього азіата засвітили, він мені здається вже ходячий труп... Його українські патріоти достануть. А у багатьох українців є полеглі друзі, а цей покидьок ще живий.. Не справедливо це...
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23.04.2020 17:52 Відповісти
+8
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля "Штиль" в захвате Россией Крыма в 2014 году. Источник: https://censor.net/p3191111

На відміну від більшості я вважаю що не один Пукін відповідальний за окупацію України, а цілий кончений московитський/російський народ. Москові/росія то є кончена (реально кончена) країна якою я бажаю розвалитись на частини, згоріти, провалитись крізь землю, стати великим болотом чи пустелею. Може серед московитів/росіян і є біля 10 % адекватних цивілізованих людей, але скоріш за все вони будуть мати українські коріння, може ще белоруське
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23.04.2020 17:54 Відповісти
+6
політичної волі на це немає.
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23.04.2020 17:55 Відповісти
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Треба нашим спец службам знищити цього російського окупанта на території росії, в його квартирі, в його ліжку... Після того, як цього азіата засвітили, він мені здається вже ходячий труп... Його українські патріоти достануть. А у багатьох українців є полеглі друзі, а цей покидьок ще живий.. Не справедливо це...
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23.04.2020 17:52 Відповісти
політичної волі на це немає.
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23.04.2020 17:55 Відповісти
і взагалі зараз йде повний саботаж у верхах..https://youtu.be/_saapVT975U?t=1759 #Арестович #СергійІванов #Великдень2020
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23.04.2020 18:06 Відповісти
Згоден, що потрбіно знищити, але нажаль так не буде.
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23.04.2020 20:38 Відповісти
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия российского малого ракетного корабля "Штиль" в захвате Россией Крыма в 2014 году. Источник: https://censor.net/p3191111

На відміну від більшості я вважаю що не один Пукін відповідальний за окупацію України, а цілий кончений московитський/російський народ. Москові/росія то є кончена (реально кончена) країна якою я бажаю розвалитись на частини, згоріти, провалитись крізь землю, стати великим болотом чи пустелею. Може серед московитів/росіян і є біля 10 % адекватних цивілізованих людей, але скоріш за все вони будуть мати українські коріння, може ще белоруське
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23.04.2020 17:54 Відповісти
дорасы они дорасы и есть..
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23.04.2020 18:01 Відповісти
Корабль ВМФ РФ "Штиль" участвовал в захвате Крыма, блокируя украинский флот в бухте Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8658
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23.04.2020 18:06 Відповісти
Москальські амазонки-членососки
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23.04.2020 18:40 Відповісти
И каждой по резиновому х%ю по штату положено
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23.04.2020 22:34 Відповісти
Це щоб розбавти голубізну серед кацапських військових морячків
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24.04.2020 12:16 Відповісти
Волонтеры установили, а горе-президент имеет это в виду.
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23.04.2020 18:20 Відповісти
А волонтеры могут установить по чьему приказу были сданы воинские части, кто дал команду не стрелять?
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23.04.2020 18:25 Відповісти
Какие то у них рожи совсем не гуские
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23.04.2020 18:39 Відповісти
Супер тайна, которую правда никто не скрывал.
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23.04.2020 18:41 Відповісти
Так какого хрена наши бравые морячки его не потопили!?
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23.04.2020 18:51 Відповісти
Чем? Ржавым гвоздем? Это только то ТВ могут триндеть про "славни подвыгы". Когда дело доходит до реального конфликта - лапки вверх и адью
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23.04.2020 22:39 Відповісти
Топить корыта ************!
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23.04.2020 20:02 Відповісти
славный калмыцкий маряк-ордынец !!!!
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23.04.2020 20:53 Відповісти
Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8173
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23.04.2020 21:30 Відповісти
Фотку Мамчура приведи - бравого украинского джигита
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23.04.2020 22:40 Відповісти
Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6543
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23.04.2020 22:51 Відповісти
Корабель ВМФ РФ "Штиль" брав участь у захопленні Криму, блокуючи український флот у бухті Донузлав, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2998 Ну учавствовал боевой корабль. что дальше?

Это же не сухогруз. У него изначальное предназначение - учавствовать в боевых конфликтах. Цензор уже совсем рехнулся
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23.04.2020 22:38 Відповісти
Представляю насколько душевно-травматичными были школьные годы у кацапа с фамилией «Дорас».
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24.04.2020 02:14 Відповісти
 
 