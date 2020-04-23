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Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині. ФОТОрепортаж

23 квітня, в місті Любомль Волинської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Андрієм Шинкаруком.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Шинкарук, 1991 року народження, лейтенант, командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади, загинув 20 квітня близько 16.30 в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок множинних осколкових поранень, отриманих під час гранатометного обстрілу наших позицій найманцями РФ.

Андрій Шинкарук народився 16.07.1991 року в Любомлі. На фронт пішов у першу хвилю мобілізації, впродовж 2014-2015 років брав участь в АТО в складі 1-го окремого мотопіхотного батальйону "Волинь". У 2019-му здобув військову освіту в НАСВ ім. Петра Сагайдачного, спеціалізація "Управління діями підрозділів механізованих військ". У червні 2019 був призначений на посаду комвзводу 28-ї бригади.

У нього залишилися мати і чотири сестри. 22-24 квітня в Любомльському районі оголошено жалобу.

Читайте також: Із загиблим на Донбасі воїном 28-ї ОМБр Андрієм Шинкаруком попрощаються завтра на Волині. ФОТО

Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 01
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 02
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 03
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 04
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 05
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 06
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 07
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 08
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 09
Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині 10

Автор: 

похорон (1289) Ян Осока (1495) 28 окрема механізована бригада (190) операція Об’єднаних сил (6725) Львівська область (2460)


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Це Волинь, а не Львівщина.
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23.04.2020 18:34 Відповісти
ГЕРОЇ не вмирають...
Погибшего на Донбассе лейтенанта 28-й ОМБ Андрея Шинкарука похоронили на Волыни - Цензор.НЕТ 5245

Царство Небесне, Андрію !!
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23.04.2020 18:39 Відповісти
Погибшего на Донбассе лейтенанта 28-й ОМБ Андрея Шинкарука похоронили на Волыни - Цензор.НЕТ 1994 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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23.04.2020 18:41 Відповісти
Погибшего на Донбассе лейтенанта 28-й ОМБ Андрея Шинкарука похоронили на Волыни - Цензор.НЕТ 7497
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23.04.2020 18:47 Відповісти
Андрий погиб героем.
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23.04.2020 18:51 Відповісти
пацаны, берегите себя на фронте. думайте, учитесь, не расслабляйтесь
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23.04.2020 19:26 Відповісти
Вічна слава Героям.. Вічна пам'ять та наша шана..
Мої співчуття родині Героя, який віддав своє життя за Україну .
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23.04.2020 22:28 Відповісти
з 2014-го року хлопчина захищає країну. В найгарячіші часи війни вижив.. А от під час бубочкіного "надапростопєрєстатьстрєлять" загинув від чисельних осколкових поранень.
Горіть у пеклі кацапи і зрадники.
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23.04.2020 22:32 Відповісти
 
 