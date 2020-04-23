Загиблого на Донбасі лейтенанта 28-ї ОМБ Андрія Шинкарука поховали на Волині. ФОТОрепортаж

23 квітня, в місті Любомль Волинської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Андрієм Шинкаруком.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Кордон, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Шинкарук, 1991 року народження, лейтенант, командир взводу 28-ї окремої механізованої бригади, загинув 20 квітня близько 16.30 в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок множинних осколкових поранень, отриманих під час гранатометного обстрілу наших позицій найманцями РФ.

Андрій Шинкарук народився 16.07.1991 року в Любомлі. На фронт пішов у першу хвилю мобілізації, впродовж 2014-2015 років брав участь в АТО в складі 1-го окремого мотопіхотного батальйону "Волинь". У 2019-му здобув військову освіту в НАСВ ім. Петра Сагайдачного, спеціалізація "Управління діями підрозділів механізованих військ". У червні 2019 був призначений на посаду комвзводу 28-ї бригади.

У нього залишилися мати і чотири сестри. 22-24 квітня в Любомльському районі оголошено жалобу.

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