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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання. ФОТОрепортаж

На зовнішньому рейді Одеси в акваторії Чорного моря відбулися тренування одного з підрозділів спеціального призначення ВМС України. Військові моряки практикувалися в пошуку і виявленні диверсійних засобів противника біля об'єктів портової інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 01

Навчання були динамічними. Раптова вступна: на об'єктах портової інфраструктури Одеси, зокрема поблизу гідрологічної споруди, - ймовірне проникнення диверсійних сил противника.

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 02
В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 03

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 04

За лічені хвилини флотських спецпризначенців на швидкохідних катерах транспортували в заданий район. Берегові групи підрозділу здійснили десантування з бортів човнів на ходу на швидкості 15 вузлів. Крім того, кілька водолазних груп у повному водолазному спорядженні почали обстежувати дно моря на наявність диверсійних засобів противника.

Групи водолазів здійснювали пошук у морі так званим методом "гребінки", коли водолази рухаються у воді на відстані 4-5 метрів один від одного, залежно від видимості морської води на глибині приблизно 4 метри від грунту.

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 05

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 06

Читайте також: Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 07
В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 08

Загалом водолази у воді обстежили понад 1 000 метрів морського дна. А бійці берегових груп після десантування з човнів відточували свою майстерність із плавання в легководолазних костюмах. У них було завдання - подолати 5 км морського шляху, з яким вони впоралися.

В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 09
В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання 10

Протидиверсійна оборона, охорона морських комунікацій і захист підступів до торгових портів, військово-морських баз, важливих об'єктів портової інфраструктури є одним із найважливіших завдань Військово-Морських Сил України, тому такі тренування проводять регулярно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1399) оборона (4825) Одеса (5499) спецпризначенці (221) військові навчання (2781) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+4
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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23.04.2020 23:48 Відповісти
+3
ігарюша, біда не у ВМС ЗСУ... біда в твоїй пустій голові
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24.04.2020 00:20 Відповісти
+2
а ти ж стверджувало, що тепер навчання проводять більш продумано... знов 3п3д*в?
до речі, тебе так легко по тематиці знайти - ігарюша у нас експерд))))
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23.04.2020 23:34 Відповісти
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Стрибати в воду на швидкості це величезний ризик для здоров'я аквалангіста! Це вправа для висадки диверсантів біля ворожого узбережжя. Навіщо ці стрибки в воду на швидкості в порту для антидиверсійного підрозділу? За це потрібно зривати погони і віддавати під трибунал!
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23.04.2020 23:28 Відповісти
а ти ж стверджувало, що тепер навчання проводять більш продумано... знов 3п3д*в?
до речі, тебе так легко по тематиці знайти - ігарюша у нас експерд))))
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23.04.2020 23:34 Відповісти
З ВМСУ в нас поки що біда, морськими силами командує танкіст ось і результат!
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23.04.2020 23:40 Відповісти
ігарюша, біда не у ВМС ЗСУ... біда в твоїй пустій голові
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24.04.2020 00:20 Відповісти
Але добре що хоча б не гінеколог
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24.04.2020 01:40 Відповісти
крівлянія у вашого х*йльонка в бункері почались...
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23.04.2020 23:36 Відповісти
на русских в севасе тренируйтесь!!!
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23.04.2020 23:27 Відповісти
обов'язково, тікі там одні ру3ьге))))
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23.04.2020 23:36 Відповісти
...Майор вийшов з води, майже не хитаючись, але мав щось у руках. Щось маленьке та, мабуть, крихке - бо йшов повільно й обережно. Але далеко. Відніс невідомощо метрів на сто, надивився там виямок і поклав туди.
Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах…
- Р. Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018» https://fiol.pub/books/575
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23.04.2020 23:46 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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23.04.2020 23:48 Відповісти
А шо то таке у них над головою з червоним кінцем?
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24.04.2020 00:02 Відповісти
Наскільки мені зрозуміло - захисний ковпак, щоб водою, при пірнанні, дихальну трубку не захлюпувало водою... А червоного кольору - тому що він вважається "сигнальним"...
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24.04.2020 06:34 Відповісти
Тоді виникає запитання навіщо їм ця трубка коли у них є баллони з повітрям. В рятувальних жилетах на кораблях при совку був сухий елемент, а на самому жилеті стирчала така гумова трубка з лампочкою на кінці. Коли елемент потрапляв в солону морську воду він починав працювати і лампочка світилась. Це на випадок коли хтось впаде за борт вночі і щоб його було видно. Може і це для цього і пловець якось вмикає цей сигнальний вогонь вночі. ХЗ.
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24.04.2020 08:20 Відповісти
Ти бачиш на фото у плавців з дихальними трубками і масками, на спині, балони з повітрям? Я - ні... Це прості "пірнальники", а не "пловці"... Вони користуються для дихання атмосферним повітрям...
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24.04.2020 08:27 Відповісти
учения это всегда гуд!
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24.04.2020 00:03 Відповісти
Чуваки,почему не в масках?
В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання - Цензор.НЕТ 5539
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24.04.2020 00:34 Відповісти
Коли я бачу водолазів в такому спорядженні то регочу до упаду. Як водолаз котрий зі звичайним балоном зможе ретельно відслідковувати акваторію, йому том повітря на 30 хв. А тим більше якщо припустити диверсійну водолазну групу. Комікі
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24.04.2020 23:26 Відповісти
Там до их десантирования обычно прорабатывают чем то взровоопасным - на каждом корабле есть противодиверсионная команда - в зависимости от ситуёвины - каждые 10-20 минут лимонку за борт. Да и есть приборы разные - рыбок слышно.
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26.04.2020 22:47 Відповісти
Дай Вам хлопці боже здоров'я та наснаги, слава захисникам України.
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26.04.2020 10:17 Відповісти
 
 