В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання. ФОТОрепортаж

На зовнішньому рейді Одеси в акваторії Чорного моря відбулися тренування одного з підрозділів спеціального призначення ВМС України. Військові моряки практикувалися в пошуку і виявленні диверсійних засобів противника біля об'єктів портової інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Навчання були динамічними. Раптова вступна: на об'єктах портової інфраструктури Одеси, зокрема поблизу гідрологічної споруди, - ймовірне проникнення диверсійних сил противника.





За лічені хвилини флотських спецпризначенців на швидкохідних катерах транспортували в заданий район. Берегові групи підрозділу здійснили десантування з бортів човнів на ходу на швидкості 15 вузлів. Крім того, кілька водолазних груп у повному водолазному спорядженні почали обстежувати дно моря на наявність диверсійних засобів противника.

Групи водолазів здійснювали пошук у морі так званим методом "гребінки", коли водолази рухаються у воді на відстані 4-5 метрів один від одного, залежно від видимості морської води на глибині приблизно 4 метри від грунту.

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Загалом водолази у воді обстежили понад 1 000 метрів морського дна. А бійці берегових груп після десантування з човнів відточували свою майстерність із плавання в легководолазних костюмах. У них було завдання - подолати 5 км морського шляху, з яким вони впоралися.





Протидиверсійна оборона, охорона морських комунікацій і захист підступів до торгових портів, військово-морських баз, важливих об'єктів портової інфраструктури є одним із найважливіших завдань Військово-Морських Сил України, тому такі тренування проводять регулярно.

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