В акваторії Одеси спецпризначенці ВМС провели протидиверсійні навчання. ФОТОрепортаж
На зовнішньому рейді Одеси в акваторії Чорного моря відбулися тренування одного з підрозділів спеціального призначення ВМС України. Військові моряки практикувалися в пошуку і виявленні диверсійних засобів противника біля об'єктів портової інфраструктури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Навчання були динамічними. Раптова вступна: на об'єктах портової інфраструктури Одеси, зокрема поблизу гідрологічної споруди, - ймовірне проникнення диверсійних сил противника.
За лічені хвилини флотських спецпризначенців на швидкохідних катерах транспортували в заданий район. Берегові групи підрозділу здійснили десантування з бортів човнів на ходу на швидкості 15 вузлів. Крім того, кілька водолазних груп у повному водолазному спорядженні почали обстежувати дно моря на наявність диверсійних засобів противника.
Групи водолазів здійснювали пошук у морі так званим методом "гребінки", коли водолази рухаються у воді на відстані 4-5 метрів один від одного, залежно від видимості морської води на глибині приблизно 4 метри від грунту.
Загалом водолази у воді обстежили понад 1 000 метрів морського дна. А бійці берегових груп після десантування з човнів відточували свою майстерність із плавання в легководолазних костюмах. У них було завдання - подолати 5 км морського шляху, з яким вони впоралися.
Протидиверсійна оборона, охорона морських комунікацій і захист підступів до торгових портів, військово-морських баз, важливих об'єктів портової інфраструктури є одним із найважливіших завдань Військово-Морських Сил України, тому такі тренування проводять регулярно.
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Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах…
- Р. Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018» https://fiol.pub/books/575
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля