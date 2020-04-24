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Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 24 квітня виникла масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 квітня о 00:40 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

До місця виклику через 6 хвилин прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників спостерігалося загоряння окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 та ліквідували її о 3:41 на площі 480 кв.м", - сказано в повідомленні.

Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа 01

В результаті пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено поширення вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.

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До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику в складі 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 24 рятувальників особового складу. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа 02

Як повідомив Odessa.Online отець Максим, було три вогнища загоряння. Спочатку під один з автомобілів щось закинули, імовірно пляшку з займистою сумішшю (її встиг відкинути один з священнослужителів, у авто згоріло колесо), також підпалили мікроавтобус і склад. Люди, які проживають на території монастиря, чули хлопки і бачили людину, яка тікала. Як пише видання, під час гасіння пожежі постраждав архімандрит Володимир, який допомагав пожежникам і впав з паркану. Його госпіталізували з переломом ноги.

Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа 03
Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа 04
Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа 05
Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа 06
Фото: пресслужба ДСНС

Автор: 

монастир (42) Одеса (5499) пожежа (4351)


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Топ коментарі
+22
Наконец то "благодатный огонь" добрался до РПЦ
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24.04.2020 09:53 Відповісти
+18
вот замечаю, что апрель какой-то насыщенный событиями месяц.. у ФСБшных попов земля горит под ногами..
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24.04.2020 09:49 Відповісти
+18
Та не. Никаких "событий". Сами же и подожгли. Вначале людей в церкви позвали, спровоцировали очередную вспышку ковида, а когда в обществе началось возмущение, решили сделать из себя "мучеников". Всё по плану *******. Завтра на расее в "60 минут" расскажут, как "националисты-фошизды-бандеровцы "притесняют православную церковь".
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24.04.2020 10:02 Відповісти
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вот замечаю, что апрель какой-то насыщенный событиями месяц.. у ФСБшных попов земля горит под ногами..
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24.04.2020 09:49 Відповісти
Та не. Никаких "событий". Сами же и подожгли. Вначале людей в церкви позвали, спровоцировали очередную вспышку ковида, а когда в обществе началось возмущение, решили сделать из себя "мучеников". Всё по плану *******. Завтра на расее в "60 минут" расскажут, как "националисты-фошизды-бандеровцы "притесняют православную церковь".
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24.04.2020 10:02 Відповісти
Документы про сепаратизм жгут
Боятся, шо придут санврачи дезинфекцию делать , И ОБНАРУЖАТ
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24.04.2020 09:50 Відповісти
Наконец то "благодатный огонь" добрался до РПЦ
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24.04.2020 09:53 Відповісти
Это поджоги.
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24.04.2020 13:18 Відповісти
этому оццу просто удалось увидеть исчо раз, вживую "опалимую купину" отсюда и пожар )) как грится в пословице "бог шельмов пометил"
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24.04.2020 09:56 Відповісти
Щось часто почали горіть саме храми і монастирі МП... Мені здається, що кацапня готується до "ісхода", і цими пожежами маскує крадіжки ікон та іншого цінного церковного майна... Бо якби було не так, то горіли б, церкви різних конфесій, більш-менш, порівну...
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24.04.2020 09:56 Відповісти
да их прям мор взял... и корона их валит и горят)
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24.04.2020 10:02 Відповісти
Палять компромат, замітають сліди.
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24.04.2020 13:09 Відповісти
В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.
А зачем монахам сено? Может по чисто рускай традиции ****...ся на сеновале
Источник: https://censor.net/p3191213
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24.04.2020 09:57 Відповісти
Та не. Отправляют "гостинцы" Говорящей лошади.
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24.04.2020 10:21 Відповісти
Самогонный аппарат взорвался.
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Вай-вай, скільки продукту пропало.
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24.04.2020 10:02 Відповісти
Просто он замироточил где-то на стыке патрубков..
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24.04.2020 11:06 Відповісти
рпцшные попы по пьяни с женщинами с пониженной социальной ответственностью курили в сауне?
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24.04.2020 10:05 Відповісти
Що не горит та згниє- разом з московськими попами...
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24.04.2020 10:08 Відповісти
Чего нас вообще должны волновать дела московских попов, которые окопались в Украине?
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24.04.2020 10:17 Відповісти
Еще один клоповник сгорел.Может все-таки бог есть?
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24.04.2020 10:23 Відповісти
21 век и какие-то там монастыри . В голове не укладывается .
То есть , собралась толпа мужиков , ведущих ассоциальный образ жизни , со своими правилами и порядками , всякими способами выдуривающие деньги у нормальной части общества , ибо без денег , как ты не дуркуй . прожить НЕВОЗМОЖНО !
По-сути , все эти монастыри есть коммерческие организации с мутными источниками доходов , закрытые и противостоящие обществу .

Хочешь жить отдельно от общества ?
Ну и езжайте куда-нибудь в Олешковские пески или безлюдные степи Казахстана , и дуркуйте себе на здоровье !
Но там же паразитировать не на ком !
А вот Одесса , Киев - это да , это хорошо ...
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24.04.2020 10:31 Відповісти
Это проделки *********,ща начнут трубить скабеевы и соловьевы ПРО" нациков ,жгущих православных"
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24.04.2020 10:36 Відповісти
На Свято-Успенском монастыре пожар. На свято успели почти все.
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24.04.2020 11:04 Відповісти
кацапским сектам нет места на территории Украины
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24.04.2020 11:52 Відповісти
Шо ти Серьожа , уже мелеш, зовсім крища їде, а в Шмигаля є "опит" чи навіть у зеленського, дебіл???!!!
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24.04.2020 12:47 Відповісти
 
 