Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 24 квітня виникла масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"24 квітня о 00:40 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.
До місця виклику через 6 хвилин прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників спостерігалося загоряння окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 та ліквідували її о 3:41 на площі 480 кв.м", - сказано в повідомленні.
В результаті пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено поширення вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.
До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику в складі 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 24 рятувальників особового складу. Причина пожежі та збитки встановлюються.
Як повідомив Odessa.Online отець Максим, було три вогнища загоряння. Спочатку під один з автомобілів щось закинули, імовірно пляшку з займистою сумішшю (її встиг відкинути один з священнослужителів, у авто згоріло колесо), також підпалили мікроавтобус і склад. Люди, які проживають на території монастиря, чули хлопки і бачили людину, яка тікала. Як пише видання, під час гасіння пожежі постраждав архімандрит Володимир, який допомагав пожежникам і впав з паркану. Його госпіталізували з переломом ноги.
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Боятся, шо придут санврачи дезинфекцию делать , И ОБНАРУЖАТ
А зачем монахам сено? Может по чисто рускай традиции ****...ся на сеновале
Источник: https://censor.net/p3191213
То есть , собралась толпа мужиков , ведущих ассоциальный образ жизни , со своими правилами и порядками , всякими способами выдуривающие деньги у нормальной части общества , ибо без денег , как ты не дуркуй . прожить НЕВОЗМОЖНО !
По-сути , все эти монастыри есть коммерческие организации с мутными источниками доходов , закрытые и противостоящие обществу .
Хочешь жить отдельно от общества ?
Ну и езжайте куда-нибудь в Олешковские пески или безлюдные степи Казахстана , и дуркуйте себе на здоровье !
Но там же паразитировать не на ком !
А вот Одесса , Киев - это да , это хорошо ...