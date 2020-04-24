Вночі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі сталася пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 24 квітня виникла масштабна пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 квітня о 00:40 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

До місця виклику через 6 хвилин прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників спостерігалося загоряння окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 та ліквідували її о 3:41 на площі 480 кв.м", - сказано в повідомленні.

В результаті пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено поширення вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.

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До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучалися за підвищеним номером виклику в складі 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 24 рятувальників особового складу. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як повідомив Odessa.Online отець Максим, було три вогнища загоряння. Спочатку під один з автомобілів щось закинули, імовірно пляшку з займистою сумішшю (її встиг відкинути один з священнослужителів, у авто згоріло колесо), також підпалили мікроавтобус і склад. Люди, які проживають на території монастиря, чули хлопки і бачили людину, яка тікала. Як пише видання, під час гасіння пожежі постраждав архімандрит Володимир, який допомагав пожежникам і впав з паркану. Його госпіталізували з переломом ноги.









Фото: пресслужба ДСНС