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Новини Фото Розслідування злочинів на Майдані
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Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській у Києві свідок уточнив відомості про місце розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчі експерименти, в тому числі зі свідком із числа колишніх правоохоронців, у кримінальному провадженні за фактами організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності.

В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській в місті Києві свідком уточнено відомості щодо місця розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій місцевості. Також було з’ясовано обставини їхнього переміщення та місця застосування ними вогнепальної зброї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора 01
Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора 02
Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора 03
Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора 04
Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора 05
Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора 06

Автор: 

експеримент (35) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3279)


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Топ коментарі
+3
А чё столбы не срезали?
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24.04.2020 10:39 Відповісти
+3
Очередное фуфло,от власти.
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24.04.2020 10:45 Відповісти
+1
Сейчас дебилы тут раскажут как Пашинський с Турчиновым и Сеней, руководили расстрелами...
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24.04.2020 10:35 Відповісти
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Сейчас дебилы тут раскажут как Пашинський с Турчиновым и Сеней, руководили расстрелами...
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24.04.2020 10:35 Відповісти
Не, Сеня не руководил, он был приманкой, но очень уж вертлявый оказался.
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24.04.2020 10:40 Відповісти
А чё столбы не срезали?
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24.04.2020 10:39 Відповісти
Для дебилов, что до сих пор верят этому фейку:
https://starcom68.livejournal.com/1447671.html
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24.04.2020 10:59 Відповісти
Во уроды, так чё не срезали? Вот жЫж...
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24.04.2020 20:03 Відповісти
хз, что наспиливали или нет. Есть и другие видео с площади независимости, напротив памятных досок с брусчаткой, где четко видны пустые квадраты клумб для деревьев.
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24.04.2020 12:02 Відповісти
Очередное фуфло,от власти.
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24.04.2020 10:45 Відповісти
- Что Вы делали 20 февраля 2014 года в 13 часов 37 минут?
- Сидел с часами в руках и смотрел на календарь.
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24.04.2020 10:49 Відповісти
Американцы ставили эксперимент. Группе туристов камеры на бейсболки установили (камера записывает что человек видит). После похода попросили описать что вы видели. Через год их ещё раз попросили рассказать об увиденном. Первые два рассказа были более - менее похожи. Третий содержал 70% фантазии. Со временем детали забываются, а мозг дорисовывает что могло быть так.
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24.04.2020 10:56 Відповісти
это рука,которая что -то, куда - то ,кому -то показывает ..експеримент - это действие ,которое нужно повторить експериментальным образом с применение предполагаемого вида оружия,калибра,дистанци и т,д...
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24.04.2020 11:04 Відповісти
что то они поторопились со следственным эксперементом, можно было приурочить к какой ни будь годовщине например 50ти летию тех событий.

Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7153
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24.04.2020 11:52 Відповісти
А МАЙДАНОВЦЕВ ЧЕГО НЕ ПОЗВАЛИ !? СЦЫКУНЬЕ КОРРУПЦИОННОЕ !!!
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24.04.2020 15:06 Відповісти
 
 