Проведено слідчий експеримент з експравоохоронцем у справі розстрілів на Інститутській, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській у Києві свідок уточнив відомості про місце розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Державного бюро розслідувань провели слідчі експерименти, в тому числі зі свідком із числа колишніх правоохоронців, у кримінальному провадженні за фактами організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності.

В ході слідчого експерименту на вулиці Інститутській в місті Києві свідком уточнено відомості щодо місця розташування правоохоронців станом на 20 лютого 2014 року на цій місцевості. Також було з’ясовано обставини їхнього переміщення та місця застосування ними вогнепальної зброї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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