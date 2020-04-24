Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції. ФОТОрепортаж

Умови в гуртожитку не дозволяють повністю ізолювати його жителів.

Мешканець гуртожитку у Вишневому Київської області, де зафіксовано спалах коронавірусу, розповів hromadske, як проходить життя в ізоляції, передає Цензор.НЕТ.

"Як можна повністю ізолюватися в гуртожитку? У нас у блоці - 4 кімнати. Це дві раковини, один туалет та одна душова кабіна. У нашій кімнаті - чотири людини. У сусідніх двох кімнатах - по одній людині, ще в одній - три людини", - сказав Олександр Силенко.

Він додав, що самостійно проводять дезінфекцію приміщень, де живуть, та коридору. У гуртожитку медиків чи правоохоронців немає. Водночас протягом двох днів біля гуртожитку цілодобово чергує екстрена допомога.

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З їжею та водою мешканцям допомагають волонтери. Вчора та сьогодні вони передали рис, гречку, хліб, свіжу курку, олію, цукор, борошно, яйця та молочні продукти, розповів Олександр.

"Чув, що є людина, якій потрібно сказати, що з ліків потрібно, дати кошти і вона купить це в аптеці", - додав він.

У гуртожитку встановили графік користування кухнею. Кожна кімната на крилі має годину, щоб приготувати поїсти. Кухня відчинена із 7:00 до 20:00.

"Вчора провели тестування - сьогодні сказали результат. Негативний, але на поверху є і позитивний. Жодних додаткових рекомендацій не давали", - розповів Олександр.

За його словами, про те, що гуртожиток ізолюють, мешканців не попередили. "Просто ввечері 20-го люди зайшли в гуртожиток, а зранку 21-го нікого уже не випустили. Без попередження", - сказав Олександр.

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"Лячно, але діватися нікуди. Якби була можливість, то вже виїхали б. Ті хто міг до цього вже виїхав. Ходять чутки, що через 10 днів мають робити повторне тестування на COVID-19. Кажуть, якщо в сім'ї не буде другого підтвердження коронавірусу, то людей, які мають куди їхати, будуть випускати. Але поки не ясно, наскільки це правда", - сказав чоловік.



























































Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у Вишневому COVID-19 виявили у 78 із 224 мешканців гуртожитку.