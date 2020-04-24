Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції. ФОТОрепортаж
Умови в гуртожитку не дозволяють повністю ізолювати його жителів.
Мешканець гуртожитку у Вишневому Київської області, де зафіксовано спалах коронавірусу, розповів hromadske, як проходить життя в ізоляції, передає Цензор.НЕТ.
"Як можна повністю ізолюватися в гуртожитку? У нас у блоці - 4 кімнати. Це дві раковини, один туалет та одна душова кабіна. У нашій кімнаті - чотири людини. У сусідніх двох кімнатах - по одній людині, ще в одній - три людини", - сказав Олександр Силенко.
Він додав, що самостійно проводять дезінфекцію приміщень, де живуть, та коридору. У гуртожитку медиків чи правоохоронців немає. Водночас протягом двох днів біля гуртожитку цілодобово чергує екстрена допомога.
З їжею та водою мешканцям допомагають волонтери. Вчора та сьогодні вони передали рис, гречку, хліб, свіжу курку, олію, цукор, борошно, яйця та молочні продукти, розповів Олександр.
"Чув, що є людина, якій потрібно сказати, що з ліків потрібно, дати кошти і вона купить це в аптеці", - додав він.
У гуртожитку встановили графік користування кухнею. Кожна кімната на крилі має годину, щоб приготувати поїсти. Кухня відчинена із 7:00 до 20:00.
"Вчора провели тестування - сьогодні сказали результат. Негативний, але на поверху є і позитивний. Жодних додаткових рекомендацій не давали", - розповів Олександр.
За його словами, про те, що гуртожиток ізолюють, мешканців не попередили. "Просто ввечері 20-го люди зайшли в гуртожиток, а зранку 21-го нікого уже не випустили. Без попередження", - сказав Олександр.
"Лячно, але діватися нікуди. Якби була можливість, то вже виїхали б. Ті хто міг до цього вже виїхав. Ходять чутки, що через 10 днів мають робити повторне тестування на COVID-19. Кажуть, якщо в сім'ї не буде другого підтвердження коронавірусу, то людей, які мають куди їхати, будуть випускати. Але поки не ясно, наскільки це правда", - сказав чоловік.
Фото: Укрінформ
Нагадаємо, у Вишневому COVID-19 виявили у 78 із 224 мешканців гуртожитку.
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Первые два иска - Гумиров и Клименко договорились действовать согласованно. С остальными истцами контакта не было.
640/8150/20 Истец Гумиров А. И. Признание части постановления Кабмина №211 (в редакции постановления №255) противоправным и недействующим, отмена карантина. Запрет полиции составлять протоколы за нарушение постановления №211. Судья Шулежко. Предварительное заседание - 12.05.2020 в 11:20.
640/7681/20 Истец предприниматель Чабан Д. С. (представитель - адвокат Станислав Клименко). Признание противоправными и недействующими подпункта 3 пункта 2 постановления Кабмина №211 (относительно запрета некоторых видов предпринимательской деятельности). Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 12:00.
640/7822/20 Истец адвокат Радзиевский Ю. Е. Признание противоправным и отмена части постановления Кабмина №211. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 10:00.
640/7984/20 Истец нардеп Алексей Гончаренко. Признание постановлений Кабмина №211 и №255 противоправными и недействующими в целом. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 09:30.
640/8060/20 Истец Пейчева С. Д. Признание постановления Кабмина №211 противоправной и отмене её в целом. Судья Литвинова. Предварительное заседание - 04.05.2020 в 09:45.
640/8039/20 Истец Карачевцев Я. Н. в интересах своих несовершеннолетних детей. Признание противоправными действий Кабмина по введению карантина и отмена постановления №211 в целом. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.
640/8355/20 Истец Головко М. И. Признание части постановления Кабмина №211 противоправным и недействующими. Судья Чудак. Предварительное заседание - 22.06.2020 в 09:00.
640/7911/20 Истец Витак О. И. Признание части постановления Кабмина №211 (с поправками) противоправным и недействующим. Судья Клименчук. Предварительное заседание - 14.05.2020 в 14:00.
640/7823/20 Истец Яровий А. Р. Признание отдельных пунктов постановления Кабмина №211 недействующими и противоправными. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.
640/8344/20 Истец Ковальчук М. М. Полностью слово в слово (вплоть до запятых) скопировал мои исковые требования и подал от своего имени. Зачем? Не знаю. Судья Катющенко В. П. Предварительное заседание - 26.05.2020 в 16:00.
640/8189/20 Истец Слаблюк Н. С. Признание незаконными и недействующими отдельных положений постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, поскольку истец не оплатил судебный сбор. Ожидается оплата судебного сбора.
640/8130/20 Истец Рогозин С. Л. Признание противоправным и недействующим с момента принятия постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранения недостатков.
640/8122/20 Истец Сердюк С. П. Признание противоправными и отмена п. 1, 2 постановления Кабмина №211. Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 13:00.
В этом вся суть. Нашли зараженного, который контактировал со всем общежитием, и люди думают не про то как изолироваться и обезопасить себя и окружающих хотя бы за пределами общежития, а про то как побыстрее смыться от карантина, чтобы не спалили и не ограничили "свабоды"
но тестировать массово никогда не станут, так как тогда коронавирусный пузырь лопнет
так Вам хорошо понятно, где причина, а где следствие?
здесь достаточно доказательств в виде исследований, которые показывают, что доля положительных тестов от общего количества всех протестированных составляет 10-20%
Я так и не увидел формулу расчета, давшую 8 млн.
простой пример - общежитие в Киевской област, протестировали всех и получили такую же долю ковид-позитивных
или круизный лайнер Diamond Princess: и снова 700 зараженных - 20% от всех людей на борту, коих было 3500
формула? население Украины 40 млн. * 20%= 8 млн. ковид-позитивных
Ваши рассуждения из той же оперы.
В разных странах разные условия, разные стартовые условия и скорость заражения. Брать данные исследования на базе маленького городка и растягивать ее весь мир - мягко сказать неадекватно.
Далее, 10% это от исследуемых в целевой группе, а это путешествующие и люди с проявившимся симптомами и их окружение.
Нигде в мире не делали сплошных тестирований на сплошной выборке хотя бы в сотню тысяч человек.
Поэтому, сравнивать заболеваемость в очаге, будь то общежитие, или круизный лайнер с ситуацией в крупном городе, а тем более огромной стране, абсолютно не правильно.
Исходя из этих умозаключений и до периода проведения достоверных поголовных исследований на массивах в миллион тестов и выше, ваши выводы о 8 млн. в Украине, является ложью.
Максимум - необоснованным предположением.
на сегодня примерно 200000/1000000000*100%=0,02%
и это без учета того, что в 200 тыс. записали множество умерших от инфаркта, инсульта и прочего
ты хоть голову включай иногда
Если я не ошибаюсь, это точно такая же общага, как на выставке восьмая и седьмая КГУ, девятиэтажки! И планировка такая же - в боксе две двухместных и две трёхместных!