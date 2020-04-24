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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції. ФОТОрепортаж

Умови в гуртожитку не дозволяють повністю ізолювати його жителів.

Мешканець гуртожитку у Вишневому Київської області, де зафіксовано спалах коронавірусу, розповів hromadske, як проходить життя в ізоляції, передає Цензор.НЕТ.

"Як можна повністю ізолюватися в гуртожитку? У нас у блоці - 4 кімнати. Це дві раковини, один туалет та одна душова кабіна. У нашій кімнаті - чотири людини. У сусідніх двох кімнатах - по одній людині, ще в одній - три людини", - сказав Олександр Силенко.

Він додав, що самостійно проводять дезінфекцію приміщень, де живуть, та коридору. У гуртожитку медиків чи правоохоронців немає. Водночас протягом двох днів біля гуртожитку цілодобово чергує екстрена допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 78 мешканців гуртожитку в місті Вишневому під Києвом підтверджено COVID-19, - ОДА

З їжею та водою мешканцям допомагають волонтери. Вчора та сьогодні вони передали рис, гречку, хліб, свіжу курку, олію, цукор, борошно, яйця та молочні продукти, розповів Олександр.

"Чув, що є людина, якій потрібно сказати, що з ліків потрібно, дати кошти і вона купить це в аптеці", - додав він.

У гуртожитку встановили графік користування кухнею. Кожна кімната на крилі має годину, щоб приготувати поїсти. Кухня відчинена із 7:00 до 20:00.

"Вчора провели тестування - сьогодні сказали результат. Негативний, але на поверху є і позитивний. Жодних додаткових рекомендацій не давали", - розповів Олександр.

За його словами, про те, що гуртожиток ізолюють, мешканців не попередили. "Просто ввечері 20-го люди зайшли в гуртожиток, а зранку 21-го нікого уже не випустили. Без попередження", - сказав Олександр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Лячно, але діватися нікуди. Якби була можливість, то вже виїхали б. Ті хто міг до цього вже виїхав. Ходять чутки, що через 10 днів мають робити повторне тестування на COVID-19. Кажуть, якщо в сім'ї не буде другого підтвердження коронавірусу, то людей, які мають куди їхати, будуть випускати. Але поки не ясно, наскільки це правда", - сказав чоловік.

Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 01
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 02
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 03
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 04
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 05
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 06
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 07
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 08
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 09
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 10
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 11
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 12
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 13
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 14
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 15
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 16
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 17
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 18
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 19
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 20
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 21
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 22
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 23
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 24
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 25
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 26
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 27
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 28
Нас ніхто не попередив. Лячно, але діватися нікуди, - мешканець гуртожитку у Вишневому, де виявили коронавірус, розповів про життя в ізоляції 29

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у Вишневому COVID-19 виявили у 78 із 224 мешканців гуртожитку.

Автор: 

Вишневе (40) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Если бы была возможность, то уже выехали бы



В этом вся суть. Нашли зараженного, который контактировал со всем общежитием, и люди думают не про то как изолироваться и обезопасить себя и окружающих хотя бы за пределами общежития, а про то как побыстрее смыться от карантина, чтобы не спалили и не ограничили "свабоды"
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24.04.2020 10:55 Відповісти
+6
Правильно, что не предупредили. Обнаружили очаг заражения - и изолировали. А если бы предупредили и пару дней ждали - что сделали бы жители общаги? Правильно - часть разбежалась бы кто куда, остальные поперли бы в магазин, гулять и тд. Это же общага - разумные люди там редкость.
показати весь коментар
24.04.2020 11:17 Відповісти
+3
на самом деле зараженных (имнно зараженных, а не болеющих) на Украине миллионов 8, подавляющее большинство из которых даже "ничего не поняли", так как симптомы развиваются лишь у горстки тяжелобольных хроников
но тестировать массово никогда не станут, так как тогда коронавирусный пузырь лопнет
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24.04.2020 11:00 Відповісти
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Перечень всех исков о незаконности карантина, на сегодняшний день находящихся на рассмотрении в Окружном админсуде Киева (с датами слушаний). Актуальная (и, наконец-то, полностью достоверная) информация по состоянию на 23.04.2020. Спасибо Александру Дзюбе - он снова подтвердил свой статус "великий маг информ запросов".

Первые два иска - Гумиров и Клименко договорились действовать согласованно. С остальными истцами контакта не было.

640/8150/20 Истец Гумиров А. И. Признание части постановления Кабмина №211 (в редакции постановления №255) противоправным и недействующим, отмена карантина. Запрет полиции составлять протоколы за нарушение постановления №211. Судья Шулежко. Предварительное заседание - 12.05.2020 в 11:20.

640/7681/20 Истец предприниматель Чабан Д. С. (представитель - адвокат Станислав Клименко). Признание противоправными и недействующими подпункта 3 пункта 2 постановления Кабмина №211 (относительно запрета некоторых видов предпринимательской деятельности). Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 12:00.

640/7822/20 Истец адвокат Радзиевский Ю. Е. Признание противоправным и отмена части постановления Кабмина №211. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 10:00.

640/7984/20 Истец нардеп Алексей Гончаренко. Признание постановлений Кабмина №211 и №255 противоправными и недействующими в целом. Судья Погребниченко. Предварительное заседание - 30.04.2020 в 09:30.

640/8060/20 Истец Пейчева С. Д. Признание постановления Кабмина №211 противоправной и отмене её в целом. Судья Литвинова. Предварительное заседание - 04.05.2020 в 09:45.

640/8039/20 Истец Карачевцев Я. Н. в интересах своих несовершеннолетних детей. Признание противоправными действий Кабмина по введению карантина и отмена постановления №211 в целом. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.

640/8355/20 Истец Головко М. И. Признание части постановления Кабмина №211 противоправным и недействующими. Судья Чудак. Предварительное заседание - 22.06.2020 в 09:00.

640/7911/20 Истец Витак О. И. Признание части постановления Кабмина №211 (с поправками) противоправным и недействующим. Судья Клименчук. Предварительное заседание - 14.05.2020 в 14:00.

640/7823/20 Истец Яровий А. Р. Признание отдельных пунктов постановления Кабмина №211 недействующими и противоправными. Судья Марулина. Производство не открыто в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранение недостатков иска.

640/8344/20 Истец Ковальчук М. М. Полностью слово в слово (вплоть до запятых) скопировал мои исковые требования и подал от своего имени. Зачем? Не знаю. Судья Катющенко В. П. Предварительное заседание - 26.05.2020 в 16:00.

640/8189/20 Истец Слаблюк Н. С. Признание незаконными и недействующими отдельных положений постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, поскольку истец не оплатил судебный сбор. Ожидается оплата судебного сбора.

640/8130/20 Истец Рогозин С. Л. Признание противоправным и недействующим с момента принятия постановления Кабмина №211. Судья Шрамко. Производство не открыто, в виду выявленных недостатков иска. Ожидается устранения недостатков.

640/8122/20 Истец Сердюк С. П. Признание противоправными и отмена п. 1, 2 постановления Кабмина №211. Судья Федорчук. Предварительное заседание - 11.05.2020 в 13:00.
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24.04.2020 10:53 Відповісти
Знову кацапи заразу поширюють
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24.04.2020 11:18 Відповісти
методичку смени уже, тормознутый
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24.04.2020 11:20 Відповісти
Если бы была возможность, то уже выехали бы



В этом вся суть. Нашли зараженного, который контактировал со всем общежитием, и люди думают не про то как изолироваться и обезопасить себя и окружающих хотя бы за пределами общежития, а про то как побыстрее смыться от карантина, чтобы не спалили и не ограничили "свабоды"
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24.04.2020 10:55 Відповісти
Держи талончик на 11.80, ущербное. Ненависть кацапа к свободам - естественное состояние его холопской души.
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24.04.2020 10:58 Відповісти
кацапи ******* звинувачувати інших в своїх недоліках
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24.04.2020 11:19 Відповісти
на самом деле зараженных (имнно зараженных, а не болеющих) на Украине миллионов 8, подавляющее большинство из которых даже "ничего не поняли", так как симптомы развиваются лишь у горстки тяжелобольных хроников
но тестировать массово никогда не станут, так как тогда коронавирусный пузырь лопнет
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24.04.2020 11:00 Відповісти
як же рашистські тролі хочуть дестабілізації України: і не важливо хто президент.
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24.04.2020 11:20 Відповісти
аргументы будут? а не тупое беканье?
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24.04.2020 11:29 Відповісти
На самом деле вы лжёте. А зачем?
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24.04.2020 11:46 Відповісти
докажите, что я лжу
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24.04.2020 12:17 Відповісти
Смешно. Идиотические бредни развенчивают идиоты. Мне это зачем.
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24.04.2020 12:38 Відповісти
значит, Вы - пустослов, всего доброго
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24.04.2020 12:39 Відповісти
Мужчина, вы знакомы с понятием причина-следствие? Хотя о чем это я, у подобных троллей минимальный запас слов, не то, что собственных мыслей.
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24.04.2020 14:15 Відповісти
Вы изначально обвинили меня во лжи, тогда будьте добры предоставить доказательства того, что я лгу, иначе Вы - пустослов и клеветник
так Вам хорошо понятно, где причина, а где следствие?
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24.04.2020 15:07 Відповісти
Сразу же, как увижу методологию расчета, а также источник исходных данных, на основании которых предъявлен лживый вывод о 8 млн.?
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24.04.2020 17:21 Відповісти
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/

здесь достаточно доказательств в виде исследований, которые показывают, что доля положительных тестов от общего количества всех протестированных составляет 10-20%
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24.04.2020 20:21 Відповісти
Где протестировано, в каких условиях и от чего 10-20%
Я так и не увидел формулу расчета, давшую 8 млн.
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25.04.2020 01:27 Відповісти
где протестировано? в мире в целом, в отдельных странах и городах в частности, неважно
простой пример - общежитие в Киевской област, протестировали всех и получили такую же долю ковид-позитивных
или круизный лайнер Diamond Princess: и снова 700 зараженных - 20% от всех людей на борту, коих было 3500

формула? население Украины 40 млн. * 20%= 8 млн. ковид-позитивных
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25.04.2020 08:27 Відповісти
У Дубилета была хорошая формула переписи населения - взять рассветные данные Держстата и умножить на 0,888. И немного денежки на процесс распилить.
Ваши рассуждения из той же оперы.
В разных странах разные условия, разные стартовые условия и скорость заражения. Брать данные исследования на базе маленького городка и растягивать ее весь мир - мягко сказать неадекватно.
Далее, 10% это от исследуемых в целевой группе, а это путешествующие и люди с проявившимся симптомами и их окружение.
Нигде в мире не делали сплошных тестирований на сплошной выборке хотя бы в сотню тысяч человек.
Поэтому, сравнивать заболеваемость в очаге, будь то общежитие, или круизный лайнер с ситуацией в крупном городе, а тем более огромной стране, абсолютно не правильно.
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25.04.2020 16:30 Відповісти
Ещё, если бы в мире было уже 20% инфицированных, то при самых низких уровнях смертности аналога - сезонного гриппа в 0,1-0,2% было бы уже 1,5-2 млн. умерших. На интервале в 3 месяца скрыть такие цифры не возможно. Тем более, не в Африке, а Европе и Сев. Америке.
Исходя из этих умозаключений и до периода проведения достоверных поголовных исследований на массивах в миллион тестов и выше, ваши выводы о 8 млн. в Украине, является ложью.
Максимум - необоснованным предположением.
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25.04.2020 16:37 Відповісти
совершенно верно, она еще меньше)
на сегодня примерно 200000/1000000000*100%=0,02%

и это без учета того, что в 200 тыс. записали множество умерших от инфаркта, инсульта и прочего
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25.04.2020 16:41 Відповісти
если протестировать всех жителей любого многоэтажного дома, получите сотню ковид-позитивных, 99.5 из которых будут без симптомов
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25.04.2020 16:42 Відповісти
Ну зачем бредить?
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25.04.2020 17:50 Відповісти
ну ты же комментируешь новость с абсолютно таким же примером: 320 жителей в общежитии, из которых у 78 ковид-позитивный результат теста, это тоже бред?
ты хоть голову включай иногда
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25.04.2020 17:57 Відповісти
Ясно. Доходит туго. Я не преподаватель математики. Тупым ученикам помогать не обязан. Если разница между локальным очагом заражения и любой многоэтажкой не понятна, я помочь не могу.
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25.04.2020 18:12 Відповісти
тебе просто непонятно, как работают тесты и на что они на самом деле положительно реагируют
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25.04.2020 18:38 Відповісти
Опаньки, это ж в пяти минутах от меня. Вот уж и правда, удивительное рядом.
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24.04.2020 10:55 Відповісти
удивительно, что все об этом несколько дней знают, а вы только отсюда узнали
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24.04.2020 11:03 Відповісти
не його зміна була
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24.04.2020 11:16 Відповісти
Я просто в последнее время малость перестал интересоваться новостями, одна какая-то чернуха
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24.04.2020 12:20 Відповісти
Вот и замуровали, демоны-земоны.
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24.04.2020 10:59 Відповісти
Бах - и всё! - сиди себе за свой счёт под арестом пока кто-то раздуплится. Такая вот власть. Тупая обосранная зелёная власть. 73%, вы сделали это вместе, не забывайте.
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24.04.2020 11:01 Відповісти
А ты где был в это время? Пустил всё на самотёк. ПочЪему не бросился своей кучерявой грудью на ЗЕлёную амбразуру?
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24.04.2020 11:17 Відповісти
Вспомнился испанский фильм "Репортаж" и его американский ремейк "Карантин"
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24.04.2020 11:02 Відповісти
Правильно, что не предупредили. Обнаружили очаг заражения - и изолировали. А если бы предупредили и пару дней ждали - что сделали бы жители общаги? Правильно - часть разбежалась бы кто куда, остальные поперли бы в магазин, гулять и тд. Это же общага - разумные люди там редкость.
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24.04.2020 11:17 Відповісти
Ха!
Если я не ошибаюсь, это точно такая же общага, как на выставке восьмая и седьмая КГУ, девятиэтажки! И планировка такая же - в боксе две двухместных и две трёхместных!
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24.04.2020 11:22 Відповісти
Интересно,после месяца карантина их никто не предупредил.А общага как семья если больной один то больны и все.
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24.04.2020 11:37 Відповісти
если выявили заразных, то пусть сидят. Или всем хочется что бы они всей общагой в ближайший магазин сходили?В лучшем случае.
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24.04.2020 11:44 Відповісти
 
 