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Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста. ФОТОрепортаж

На базі 169 навчального центру Сухопутних військ ЗС України склали іспити учасники Курсу молодших офіцерів за фахом "Інструктор з вогневої і тактичної підготовки". Вишкіл уперше проведено саме за такою методикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СВ ЗС України.

Зазначається, що під час виконання вправ панувала атмосфера професіоналізму та налаштованості на результат. Було багато пострілів у високому темпі, які відрізнялися точністю.

"Сьогодні я був присутній під час складання заліків першим потоком випускників Курсу інструкторів вогневої і тактичної підготовки. Вони навчаються для тренування своїх підрозділів та ведення насамперед наступальних дій в умовах урбанізованої місцевості. Офіцери продемонстрували майстерне володіння сучасними ефективними прийомами бою, які дають можливість швидко, точно і надійно знищити противника", – зазначив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.

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"Це дієва програма. Ті, хто пройшов її, можуть на своїх бригадних полігонах доволі ефективно готувати особовий склад для ведення бойових дій у місті і, звичайно, самі користуватися бойовими навичками, які дали їм інструктори Навчального центру.

Протягом двох років, а особливо – останнього, ми бачимо поступовий постійний рух вперед у плані підготовки інструкторів, які навчають особовий склад, та вдосконалення матеріальної бази. Все це дозволяє ефективніше готувати наших військовослужбовців", – підсумував Сирський.

Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 01
Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 02
Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 03
Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 04
Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 05
Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 06

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Критерії оцінювання випускників курсу доволі жорсткі. У ході виконання вправи, яку інструктори називають "АК-1", необхідно вибити мінімум 82 бали на оцінку "задовільно". На добрий результат – 87, а на "відмінно" – 92.

"Наші керівники вводять новації у процес навчання і допомагають нам покращити навички. Це практична стрільба, орієнтована повністю на тактичні особливості ведення бою. Працюємо на трьох навчальних місцях: тактична швидкісна стрільба на близьку відстань, на 100 метрів та до 300 метрів. Вчимося практично виконувати різні тактичні завдання", - розповідає учасник курсу Сергій Олійник.

Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 07

Випускник курсів Володимир Чернега зазначає, що у нього значно покращилися швидкість та кучність стрільби. Зброя стала "ріднішою.

"Окрім правил стрільби, ми вивчали тактику в частині дій підрозділів у місті, зокрема – у приміщеннях. Це зачистка міжповерхових майданчиків, кімнат, горищ. Контроль та проходження вулиць, різних перехресть. Повороти праворуч, ліворуч. І, звичайно, тактична стрільба на 25, 100 метрів та по дальніх цілях", – поділився враженнями Чернега.

Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста 08

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Бій в умовах міста – один із найважчих. Особливо, якщо це наступ. Але дії піхотинців під час заліків не залишили сумнівів: вони здатні зробити це, навчити інших та повести за собою.

Автор: 

військові навчання (2781) підготовка (189) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+9
Нам своє робити!
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24.04.2020 11:21 Відповісти
+6
Сподіваюсь коли визволятимуть Донецьк та Луганськ (також інші нас. пункти Лугандона) ці знання та треннінг допоможуть хлопакам
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24.04.2020 11:16 Відповісти
+4
Правильно. Готуйтесь хлопці козлорилу погань утилізувати на бамбасі...
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24.04.2020 11:25 Відповісти
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А смысл? При этой власти
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24.04.2020 11:11 Відповісти
Скоро другая будет.
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24.04.2020 11:15 Відповісти
Нам своє робити!
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24.04.2020 11:21 Відповісти
Инструкторы, а не инструкторА
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24.04.2020 11:16 Відповісти
Какая разница.как говорит советский народ Украины
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24.04.2020 11:20 Відповісти
вірно - інструктори , а не "Инструкторы, а не инструкторА"
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24.04.2020 11:43 Відповісти
прямо гордость берет за эту военную Хунту!.. пока мы коммент строчим, они тренируются..
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24.04.2020 11:16 Відповісти
Сподіваюсь коли визволятимуть Донецьк та Луганськ (також інші нас. пункти Лугандона) ці знання та треннінг допоможуть хлопакам
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24.04.2020 11:16 Відповісти
Лучше как в Грозном делали орки,дешевле будет, Донецк станет Юзовкой но за то зачищенный, а по другому лет через 49 может или не может решиться
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24.04.2020 11:19 Відповісти
Бігати в масках/респіраторах - ще те задоволення.
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24.04.2020 11:25 Відповісти
Дякую, пробував.
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24.04.2020 11:38 Відповісти
Правильно. Готуйтесь хлопці козлорилу погань утилізувати на бамбасі...
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24.04.2020 11:25 Відповісти
Дай Бог здоровья этим хлопцам и желательно,что бы их опыт пригодился при зачистке городов лугандона в ближайшее время.
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24.04.2020 11:45 Відповісти
пот на учебке экономит кровь в бою - прописная истина
бой во многоэтажной застройке , в лабиринте улиц - труднейший , войны легкой не бывает
солдаты повышайте свое мастерство
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24.04.2020 13:15 Відповісти
Удручает только 40 летние акмы шо Максим Перепелиця ещё снимали, ска ,особенно посмотрев с чем НАТОвские пацаны бегают .
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24.04.2020 16:53 Відповісти
подвал - сначала граната, дверь - веревочкой из-за стены, открылась без взрыва - туда гранату. гранат много нужно будет
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24.04.2020 21:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 00:45 Відповісти
Та це просто подарунок нам!
Тепер ми перейменовуємо Лисичанськ в Луганськ, а Мариуполь в Донецьк - отримуємо нові столиці старих областей і продовжуємо жити далі.
Тепер виходить, що Гіркін у 2014 захопив не 2 столиці 2 областей а якісь зачуханські села юзівку та ворошиловград
Профіт!
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25.04.2020 03:21 Відповісти
Народ, а с чего вы взяли, что эти военные операции будут происходить в населенных пунктах ордло? Большие сомнения меня берут о местности их применения.
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26.04.2020 22:36 Відповісти
 
 