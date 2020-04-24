Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста. ФОТОрепортаж

На базі 169 навчального центру Сухопутних військ ЗС України склали іспити учасники Курсу молодших офіцерів за фахом "Інструктор з вогневої і тактичної підготовки". Вишкіл уперше проведено саме за такою методикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СВ ЗС України.

Зазначається, що під час виконання вправ панувала атмосфера професіоналізму та налаштованості на результат. Було багато пострілів у високому темпі, які відрізнялися точністю.

"Сьогодні я був присутній під час складання заліків першим потоком випускників Курсу інструкторів вогневої і тактичної підготовки. Вони навчаються для тренування своїх підрозділів та ведення насамперед наступальних дій в умовах урбанізованої місцевості. Офіцери продемонстрували майстерне володіння сучасними ефективними прийомами бою, які дають можливість швидко, точно і надійно знищити противника", – зазначив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.

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"Це дієва програма. Ті, хто пройшов її, можуть на своїх бригадних полігонах доволі ефективно готувати особовий склад для ведення бойових дій у місті і, звичайно, самі користуватися бойовими навичками, які дали їм інструктори Навчального центру.

Протягом двох років, а особливо – останнього, ми бачимо поступовий постійний рух вперед у плані підготовки інструкторів, які навчають особовий склад, та вдосконалення матеріальної бази. Все це дозволяє ефективніше готувати наших військовослужбовців", – підсумував Сирський.













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Критерії оцінювання випускників курсу доволі жорсткі. У ході виконання вправи, яку інструктори називають "АК-1", необхідно вибити мінімум 82 бали на оцінку "задовільно". На добрий результат – 87, а на "відмінно" – 92.

"Наші керівники вводять новації у процес навчання і допомагають нам покращити навички. Це практична стрільба, орієнтована повністю на тактичні особливості ведення бою. Працюємо на трьох навчальних місцях: тактична швидкісна стрільба на близьку відстань, на 100 метрів та до 300 метрів. Вчимося практично виконувати різні тактичні завдання", - розповідає учасник курсу Сергій Олійник.

Випускник курсів Володимир Чернега зазначає, що у нього значно покращилися швидкість та кучність стрільби. Зброя стала "ріднішою.

"Окрім правил стрільби, ми вивчали тактику в частині дій підрозділів у місті, зокрема – у приміщеннях. Це зачистка міжповерхових майданчиків, кімнат, горищ. Контроль та проходження вулиць, різних перехресть. Повороти праворуч, ліворуч. І, звичайно, тактична стрільба на 25, 100 метрів та по дальніх цілях", – поділився враженнями Чернега.

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Бій в умовах міста – один із найважчих. Особливо, якщо це наступ. Але дії піхотинців під час заліків не залишили сумнівів: вони здатні зробити це, навчити інших та повести за собою.