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Схрон з тротилом, РПГ і гранатами знайдено на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У селі Явора на Львівщині Служба безпеки України виявила арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це повідомляє пресслужба Управління Служби безпеки України у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Зі схрону, облаштованого на ділянці колишньої виробничої бази, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, гранатомет РПГ-26, шість гранат РГД-5, одну Ф-1 та п’ять запалів УЗРГМ. Зброя і боєприпаси були замотані у старі покривала та заховані між цегляними перекриттями", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та осіб, причетних до облаштування схрону.

Також дивіться: Схрон з арсеналом боєприпасів виявлено на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Схрон з тротилом, РПГ і гранатами знайдено на Львівщині, - СБУ 01
Схрон з тротилом, РПГ і гранатами знайдено на Львівщині, - СБУ 02
Схрон з тротилом, РПГ і гранатами знайдено на Львівщині, - СБУ 03
Схрон з тротилом, РПГ і гранатами знайдено на Львівщині, - СБУ 04

Заходи з протидії незаконному обігу зброї проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Самбірської місцевої прокуратури.

Автор: 

СБУ (12969) сховок (125) Львівська область (2460)


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Накрылась кому-то рыбалочка
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24.04.2020 12:59 Відповісти
КУме ...- а у вас "тріпер" - є...
Е - але трошки, і то для себе ....
( єто в краткой версии) - так и здесь, с схроном ))))
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24.04.2020 13:08 Відповісти
А если оккупанты прийдут, чем людям защищаться?
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24.04.2020 13:16 Відповісти
Та то ще дідивоювали.
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24.04.2020 15:30 Відповісти
якийсь бандерівець приховав, повернувшись з АТО)
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24.04.2020 15:53 Відповісти
Самі ховать самі знаходять самі себе піарять. А люди думають що це правда. Всі задоволені.
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24.04.2020 16:09 Відповісти
 
 