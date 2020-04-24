Схрон з тротилом, РПГ і гранатами знайдено на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У селі Явора на Львівщині Служба безпеки України виявила арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це повідомляє пресслужба Управління Служби безпеки України у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

"Зі схрону, облаштованого на ділянці колишньої виробничої бази, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, гранатомет РПГ-26, шість гранат РГД-5, одну Ф-1 та п’ять запалів УЗРГМ. Зброя і боєприпаси були замотані у старі покривала та заховані між цегляними перекриттями", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження засобів ураження та осіб, причетних до облаштування схрону.

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Заходи з протидії незаконному обігу зброї проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Самбірської місцевої прокуратури.