Слідчі викрили двох чоловіків, які утримували наркопритони у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві слідчі викрили двох чоловіків в утриманні наркопритонів. Під час санкціонованих обшуків у квартирах зловмисників правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, а також прекурсори та спеціальне обладнання для їхнього виготовлення. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції від киян надійшло декілька скарг про те, що мешканці багатоквартирних будинків на вулиці Драгоманова й на проспекті Маяковського займаються розповсюдженням наркотичних речовин. Поліцейські перевірили інформацію та провели невідкладні слідчі дії у зазначених приміщеннях.

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів столичної поліції Максим Городсков розповів, що на момент обшуку в помешканнях перебували господарі, 1975 та 1984 років народження, а також четверо чоловіків і одна жінка, які зізналися, що вживали тут наркотики.

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"Із квартир ми вилучили канабіс, амфетамін, психотропні речовини, а також прекурсори і обладнання, які використовувалися для виготовлення наркотиків, та велику кількість медичних шприців. Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною першою статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та частиною першою статті 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі"", - повідомив він.







Фото: сайт Нацполіції