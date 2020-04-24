Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія. ДОКУМЕНТ

Вчора стало відомо, що Солом'янський райсуд Києва зняв з розшуку проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. У розшуку він перебуває з 2012 року за підозрою в свідомо неправдивому повідомленні про злочин.

У розпорядження Цензор.НЕТ потрапив текст рішення суду.

У рішенні суду викладається суть кримінального провадження проти Шарія:

"Органом досудового слідства підсудний ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) обвинувачується у тому, що він 13.07.2011, приблизно о 02 год. 36 хвл., направляючись вул. Петра Радченка в м. Києві на власному автомобілі "Nissan Note", д.н.з. НОМЕР_1, зупинив вказаний автомобіль на проїжджій частині поблизу комплексу споруд, розташованих по вул. Петра Радченка, 33 в м. Києві, при цьому, зберігаючи в автомобілі заздалегідь придбані у невстановлений досудовим слідством день, час та невстановленим досудовим слідством способом гладкоствольну вогнепальну зброю - мисливську двоствольну рушницю моделі "Т03-34ЕР", споряджені снарядом у вигляді кулі STAR" та рукавички, вийшов із салону автомобіля, з метою конспірації власних протиправних дій вдягнув вказані рукавички, після чого, впевнившись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, взяв вказану вогнепальну зброю споряджену зазначеними патронами і відійшовши на відстань приблизно 1,5-2 метри від переднього бамперу власного автомобіля, здійснив прицільний постріл із вказаної рушниці в напрямку лобового скла власного автомобіля, чим створив штучні докази посягання на його життя, здоров`я та пошкодження майна.

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Після цього ОСОБА_2(Шарій. - Ред.), викинув вищевказану вогнепальну зброю та рукавички до лісосмуги, розташованої на узбіччі ліворуч від проїжджої частини вул. Петра Радченка в місті Києві.

Продовжуючи свої дії ОСОБА_2, (Шарій. - Ред.), 13.07.2011 о 02 год. 37 хвл., знаходячись на проїжджій частині вул. Петра Радченка, неподалік будівель, розташованих по вул. Петра Радченка, 33 в м. Києві, зупинив автомобіль таксі марки "ГАЗ Волга", що рухався по проїжджій частині вул. Петра Радченка в м. Києві під керуванням раніше незнайомого ОСОБА_2 (Шарію. - Ред.) водія таксі ОСОБА_3 , якого попросив надати йому мобільний телефон, пояснивши що йому необхідно зателефонувати в органи міліції.

ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) 13.07.2011 о 02 год. 37 хв. 55 сек. при розмові по спецлінії "102" навмисне надав оператору спецлінії завідомо неправдиве повідомлення про вчинення стосовно нього особливо тяжкого злочину, знаючи про відсутність події злочину, чим надав завідомо неправдиве повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення.

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У подальшому, ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) 13.07.2011 в приміщенні Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину згідно ст. 383 КК України, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, надав завідомо неправдиву заяву органу дізнання, про вчинення відносно нього особливо тяжкого злочину,

Таким чином, ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) обвинувачується у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення органу дізнання про вчинення злочину, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.

Також в рішенні суду вказується, що був прийнятий до уваги факт надання Шарію Департаментом міграції Литовської Республіки статусу політичного біженця, що, на думку суду, свідчить про відсутність факту ухилення від суду з боку Шарія: " Факт надання ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) статусу політичного біженця додатково підтверджує, що виїзд ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) з України був вимушений та не переслідував мету ухилення від суду, а навпаки був здійснений з метою пошуку політичного притулку за кордоном у зв`язку з ймовірним упередженим переслідуваннями в Україні. У зв`язку з цим, суд погоджується з доводами захисника, що процесуальна поведінка підсудного ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.), який не з`являвся у судові засідання і виїхав за межі України у січні 2012 року, - лише за фактично-формальними ознаками походить на ухилення від явки до суду, але таке ухилення з урахуванням мотивів підсудного ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) (побоювання в упередженому і політично мотивованому переслідуванні компетентними органами України, про що ним неодноразово робились заяви у ході досудового розслідування) у поєднанні з подальшим наданням підсудному статусу біженця Литовською Республікою свідчать про відсутність ухилення у юридично значимому (а не просто фактичному) розумінні".

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Також, суд зазначає, що фактично Держприкордонслужба не вела розшук Шарія: " Окрім того, судом досліджений лист Державної прикордонної служби України від 07.08.2019, отриманий на запит Київської місцевої прокуратури № 9 та поданий у судовому засіданні прокурором. З інформації викладеній у вказаному листі вбачається, що Державна прикордонна служба України щодо підсудного ОСОБА_2 (Шарія. - Ред.), доручень уповноважених державних органів, постанов суду про тимчасове обмеження в праві виїзду з України, розшуку в пропускних пунктах не виконує".

На думку суду, кримінальну справу стосовно Шарія "підлягає поверненню на додаткове розслідування, в ході якого необхідно детально перевірити всі доводи про упереджене, необ'єктивне розслідування і можливої фальсифікації результатів слідства у справі".

Таким чином суд постановив:

- Кримінальну справу № 09-22986 за звинуваченням Шарія в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, повернути прокурору міста Києва для проведення додаткового розслідування.

- Запобіжний захід у вигляді взяття під варту, обраний щодо Шарія на підставі постанови Солом'янського районного суду м. Києва від 07.02.2012, - скасувати.

- Розшук Шарія, оголошений на підставі постанови Солом'янського районного суду м. Києва від 07.02.2012, - скасувати.

















