УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11504 відвідувача онлайн
Новини Фото Правосуддя
6 353 88

Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія. ДОКУМЕНТ

Вчора стало відомо, що Солом'янський райсуд Києва зняв з розшуку проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. У розшуку він перебуває з 2012 року за підозрою в свідомо неправдивому повідомленні про злочин.

У розпорядження Цензор.НЕТ потрапив текст рішення суду.

У рішенні суду викладається суть кримінального провадження проти Шарія:

"Органом досудового слідства підсудний ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) обвинувачується у тому, що він 13.07.2011, приблизно о 02 год. 36 хвл., направляючись вул. Петра Радченка в м. Києві на власному автомобілі "Nissan Note", д.н.з. НОМЕР_1, зупинив вказаний автомобіль на проїжджій частині поблизу комплексу споруд, розташованих по вул. Петра Радченка, 33 в м. Києві, при цьому, зберігаючи в автомобілі заздалегідь придбані у невстановлений досудовим слідством день, час та невстановленим досудовим слідством способом гладкоствольну вогнепальну зброю - мисливську двоствольну рушницю моделі "Т03-34ЕР", споряджені снарядом у вигляді кулі STAR" та рукавички, вийшов із салону автомобіля, з метою конспірації власних протиправних дій вдягнув вказані рукавички, після чого, впевнившись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, взяв вказану вогнепальну зброю споряджену зазначеними патронами і відійшовши на відстань приблизно 1,5-2 метри від переднього бамперу власного автомобіля, здійснив прицільний постріл із вказаної рушниці в напрямку лобового скла власного автомобіля, чим створив штучні докази посягання на його життя, здоров`я та пошкодження майна.

Читайте також: Вуйчич вибачився за те, що проросійський пропагандист Шарій купив і використовував його відео

Після цього ОСОБА_2(Шарій. - Ред.), викинув вищевказану вогнепальну зброю та рукавички до лісосмуги, розташованої на узбіччі ліворуч від проїжджої частини вул. Петра Радченка в місті Києві.

Продовжуючи свої дії ОСОБА_2, (Шарій. - Ред.), 13.07.2011 о 02 год. 37 хвл., знаходячись на проїжджій частині вул. Петра Радченка, неподалік будівель, розташованих по вул. Петра Радченка, 33 в м. Києві, зупинив автомобіль таксі марки "ГАЗ Волга", що рухався по проїжджій частині вул. Петра Радченка в м. Києві під керуванням раніше незнайомого ОСОБА_2 (Шарію. - Ред.) водія таксі ОСОБА_3 , якого попросив надати йому мобільний телефон, пояснивши що йому необхідно зателефонувати в органи міліції.

ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) 13.07.2011 о 02 год. 37 хв. 55 сек. при розмові по спецлінії "102" навмисне надав оператору спецлінії завідомо неправдиве повідомлення про вчинення стосовно нього особливо тяжкого злочину, знаючи про відсутність події злочину, чим надав завідомо неправдиве повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійського пропагандиста Шарія зняли з розшуку, - Нацполіція

У подальшому, ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) 13.07.2011 в приміщенні Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину згідно ст. 383 КК України, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, надав завідомо неправдиву заяву органу дізнання, про вчинення відносно нього особливо тяжкого злочину,

Таким чином, ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) обвинувачується у вчиненні завідомо неправдивого повідомлення органу дізнання про вчинення злочину, поєднаного із штучним створенням доказів обвинувачення, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.

Також в рішенні суду вказується, що був прийнятий до уваги факт надання Шарію Департаментом міграції Литовської Республіки статусу політичного біженця, що, на думку суду, свідчить про відсутність факту ухилення від суду з боку Шарія: " Факт надання ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) статусу політичного біженця додатково підтверджує, що виїзд ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) з України був вимушений та не переслідував мету ухилення від суду, а навпаки був здійснений з метою пошуку політичного притулку за кордоном у зв`язку з ймовірним упередженим переслідуваннями в Україні. У зв`язку з цим, суд погоджується з доводами захисника, що процесуальна поведінка підсудного ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.), який не з`являвся у судові засідання і виїхав за межі України у січні 2012 року, - лише за фактично-формальними ознаками походить на ухилення від явки до суду, але таке ухилення з урахуванням мотивів підсудного ОСОБА_2 (Шарій. - Ред.) (побоювання в упередженому і політично мотивованому переслідуванні компетентними органами України, про що ним неодноразово робились заяви у ході досудового розслідування) у поєднанні з подальшим наданням підсудному статусу біженця Литовською Республікою свідчать про відсутність ухилення у юридично значимому (а не просто фактичному) розумінні".

Також дивіться: Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко. ВIДЕО

Також, суд зазначає, що фактично Держприкордонслужба не вела розшук Шарія: " Окрім того, судом досліджений лист Державної прикордонної служби України від 07.08.2019, отриманий на запит Київської місцевої прокуратури № 9 та поданий у судовому засіданні прокурором. З інформації викладеній у вказаному листі вбачається, що Державна прикордонна служба України щодо підсудного ОСОБА_2 (Шарія. - Ред.), доручень уповноважених державних органів, постанов суду про тимчасове обмеження в праві виїзду з України, розшуку в пропускних пунктах не виконує".

На думку суду, кримінальну справу стосовно Шарія "підлягає поверненню на додаткове розслідування, в ході якого необхідно детально перевірити всі доводи про упереджене, необ'єктивне розслідування і можливої фальсифікації результатів слідства у справі".

Таким чином суд постановив:

- Кримінальну справу № 09-22986 за звинуваченням Шарія в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, повернути прокурору міста Києва для проведення додаткового розслідування.

- Запобіжний захід у вигляді взяття під варту, обраний щодо Шарія на підставі постанови Солом'янського районного суду м. Києва від 07.02.2012, - скасувати.

- Розшук Шарія, оголошений на підставі постанови Солом'янського районного суду м. Києва від 07.02.2012, - скасувати.

Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 01

Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 02
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 03
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 04
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 05
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 06
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 07
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 08
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 09
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія 10

Автор: 

арешт (2537) розслідування (2279) розшук (655) суд (11739) юстиція (732) Шарій Анатолій (228)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+40
При зеленой мрази весь политический шлак и отброс начинается стекаться в Украину.
показати весь коментар
24.04.2020 15:38 Відповісти
+26
Еще паспорт Украинский ему дайте и на 1+1 показывайте его бред, уроды мля..
показати весь коментар
24.04.2020 15:39 Відповісти
+26
ЗЕбобики,сбылась ваша мечта.Теперь живьём своего кумира будете лицезреть и аплодировать))
показати весь коментар
24.04.2020 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гы-гы
показати весь коментар
24.04.2020 15:38 Відповісти
При зеленой мрази весь политический шлак и отброс начинается стекаться в Украину.
показати весь коментар
24.04.2020 15:38 Відповісти
Сутулая бородатая собака - существо очень сцыкливое. Поэтому вряд ли.
показати весь коментар
24.04.2020 15:49 Відповісти
і що йому заважатиме повернутися, наприклад? У Шарія повно прихильників в Україні. А ті адепти зіцЗєлупи, які відвернулися від нього з відомих причин, сублімують свої вологі бажання в Шарія. А за олігархатом не заіржавіє - візьмуть Толю на утрмання. І буде в "парламенті" фракція Шарія.
показати весь коментар
24.04.2020 16:56 Відповісти
Овоч досі вже чемодани збирає...
показати весь коментар
24.04.2020 15:38 Відповісти
"Овоч досі вже чемодани збирає..."
Справа в тому, що Шльопер нафіг нікому не потрібен. А от у Шарія в Україні є перспективи, і популярність росте. Ті, хто обрав собі зіц-Зєлупу, оберуть собі Шарія наступного разу. Зєлупа та Шарій - це тотожність.
показати весь коментар
24.04.2020 17:04 Відповісти
Еще паспорт Украинский ему дайте и на 1+1 показывайте его бред, уроды мля..
показати весь коментар
24.04.2020 15:39 Відповісти
А куда его паспорт делся?
показати весь коментар
24.04.2020 15:40 Відповісти
Вот Вы шутите, а скоро он будет в студии 1+1.
показати весь коментар
24.04.2020 15:42 Відповісти
"скоро он будет в студии"

І до бабці не ходи, бо на подібне в Україні існує дуже великий попит.
показати весь коментар
24.04.2020 16:57 Відповісти
ЗЕбобики,сбылась ваша мечта.Теперь живьём своего кумира будете лицезреть и аплодировать))
показати весь коментар
24.04.2020 15:39 Відповісти
https://censor.net/news/3158292/vstupil_v_silu_zakon_zelenskogo_o_sudebnoyi_reforme
показати весь коментар
24.04.2020 15:50 Відповісти
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія"
показати весь коментар
24.04.2020 16:09 Відповісти
Зелёные имбецилы вы довольны?
показати весь коментар
24.04.2020 15:40 Відповісти
Будьте последовательны: если Саакашвили возвращается, назначаясь вице-премьером, то Шария нужно вернуть, посадив его на должность министра культуры или в нацсовет по телевидению. И вообще, давайте уже быстрее переходить к терминальной стадии.
показати весь коментар
24.04.2020 15:40 Відповісти
На кол его посадить первым делом!
показати весь коментар
24.04.2020 15:56 Відповісти
Фууу, все про этого педофила вызывает рвотный рефлекс... Не зря его уродов везде метелят
показати весь коментар
24.04.2020 15:40 Відповісти
Ахаха! Прямо таки везде? Одна коза уже платит за звиздёж. Жалуется только что платить нечем а для проститутки уже старая) Вам сколько лет Лера?
показати весь коментар
24.04.2020 22:28 Відповісти
а что будет с теми кто на Майдане был? Против чего боролись, на то и напоролись, все это в выразительной форме
показати весь коментар
24.04.2020 15:42 Відповісти
Для начала споймайте его.
показати весь коментар
24.04.2020 15:43 Відповісти
https://twitter.com/interfaxua
https://twitter.com/interfaxua

Интерфакс-Украина

@interfaxua

·https://twitter.com/interfaxua/status/1253611192947552256 3 ч

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 4711
показати весь коментар
24.04.2020 15:43 Відповісти
..кстати Россия тоже
показати весь коментар
24.04.2020 15:47 Відповісти
Жлобы потому что.
показати весь коментар
24.04.2020 15:50 Відповісти
Когд янелох оманский его уже на пост министра посадит и медальку даст?
показати весь коментар
24.04.2020 15:43 Відповісти
Бггг, и будет оно первым министром в Украине, которого кастрируют за то что педофил)
показати весь коментар
24.04.2020 15:48 Відповісти
Не за 5, за 8... Москалику, учи матчасть, шарій ще від яника втік. До речі, а чому ж він тоді яника і регіаналів не поливає брудом у своїх відео? Це ж вони зробили з нього "жертву рєдима"...
показати весь коментар
24.04.2020 15:48 Відповісти
Если б Янык ещё и наш суд забрал с собой в Ростов, ух и досталось бы тогда ему от Шария!
показати весь коментар
24.04.2020 15:53 Відповісти
Опять зе-вато-шаро рыготина блеет про реформтрованный суд хотя реформа коснулась только высшей инстанции. В спам козляра питушариевская
показати весь коментар
24.04.2020 15:55 Відповісти
и ачередная пабеда зеленых вместе с партновым - сделали это вместе
показати весь коментар
24.04.2020 15:44 Відповісти
Готовят на презика после Зерезидента...
показати весь коментар
24.04.2020 15:46 Відповісти
нужно его только в очередном сериале снять.. и наше быдло его точно выберет ...
показати весь коментар
24.04.2020 15:49 Відповісти
Та шо ви так гальмуєте! Віддайте вже йому під керівництво всі державні ЗМІ! Піпл схаває, бо то ж не барига якийсь теє зробе, а найвеличніший та його команда! Ці ж "новьіє ліца" хєрні не роблять! Так?
показати весь коментар
24.04.2020 15:46 Відповісти
наверное многие не знают, что шарий давний друг бабушки бени ..
показати весь коментар
24.04.2020 15:47 Відповісти
Друг -громко сказано .Если Шарий четыре раза атсасал у Каламойского ,то это не значит что они друзья .Это значит что они сексуальные партнёры .
показати весь коментар
24.04.2020 15:50 Відповісти
Цього достатньо, бо всі слуги підібрані за характером Яременка.
показати весь коментар
24.04.2020 15:55 Відповісти
А мне за пощечину мусору дали условно а тут пох
показати весь коментар
24.04.2020 15:51 Відповісти
Лише майдан.
показати весь коментар
24.04.2020 15:52 Відповісти
кацап, а расскажи, почему вы так дрочите на печеньки?) расейские невкусные, шоле?
показати весь коментар
24.04.2020 16:10 Відповісти
Тобто Шарій є другом слуг народу. Ще трохи і йому знайдуть посаду!
показати весь коментар
24.04.2020 15:54 Відповісти
Реванш рашистов в полной красе. Чего собственно и следовало ожидать от 3******.
показати весь коментар
24.04.2020 15:54 Відповісти
А кто бы сомневался, Порошенко за 5 лет укрепил в судах коррупцию и сейчас они спокойненько работают на коррупционеров и сепаров.
И попробуй их убери, они все сейчас пожизненно назначены и любое решение в конечном итоге принимает суд.
показати весь коментар
24.04.2020 15:54 Відповісти
Всю эту шарийскую и портновскую падаль будем отлавливать
показати весь коментар
24.04.2020 15:58 Відповісти
Не сразу, после того, как тебя заботливо шарийка отыимеет для назидания.
показати весь коментар
24.04.2020 16:12 Відповісти
Так ловите, а то только пишете *будем* - кто именно? пэпе мало было 5-ти лет?
показати весь коментар
24.04.2020 16:18 Відповісти
Дивись щоб тебе не відлавлювали,а то ти ба який відловлювач.
показати весь коментар
24.04.2020 20:22 Відповісти
Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 109
показати весь коментар
24.04.2020 15:58 Відповісти
А чему удивляться суды уже давно работают на коррупционеров и сепаров, Петя же "реформировал" суды, вот и результаты.
Вспомните рассмотрение пару лет назад дела о поджоге 2 го мая в Одессе, трухановский суд внаглую оправдал сепаров и рашистов, а вышестоящие суды приговор утвердили. Все схвачено.
показати весь коментар
24.04.2020 16:00 Відповісти
На шария хотел класть с прибором, но смешно наблюдать за тем как тут отмазывают подозреваемых в подрыве Шеремета и одновременно обвиняют шария в том, что он стрелял из своего ружья по своему же пустому автомобилю
показати весь коментар
24.04.2020 16:03 Відповісти
Лише президент, який звільнить ВСІХ суддів без винятку може розраховувати на успіх. Нашу судову ситему реформувати неможливо.
показати весь коментар
24.04.2020 16:11 Відповісти
Тут недачече какой-то лизун шоколадного очка, верещал -"учитесь у Пэти как нужно реформировать суды!!" В теме, когда те просиди СБУ скрыть какое то дело против какого то прокацапского тела былых времен, точно не помню.
И ему такие же лизуны наставили кучу лайков. Содержание под стражей и розыск отменить, а материалы вернуть на дорасследование: решение суда по делу пророссийского пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 8973
Учитесь у Пэти как нужно рехфармировать суды, верно лизуны???
показати весь коментар
24.04.2020 16:20 Відповісти
жаль,що його у Литві не завалили. бо українці не здатні на це. вони його у раду обрали та ще й грошенята його партії платять -ну йолопи, що скажешь.

.
показати весь коментар
24.04.2020 16:27 Відповісти
Врагам свободу, патриотам тюрьмы.
Что при порошенко, что при зеленском.
показати весь коментар
24.04.2020 16:28 Відповісти
Ну и как поживает Соломенский районный суд - зелёнкой хоть облили ?
Или ограду дёгтем и перьями ?
Как фамилия судьи ?
показати весь коментар
24.04.2020 16:30 Відповісти
Твари! А торнадовцев ни кто дорасследовать не собираеся...
показати весь коментар
24.04.2020 16:34 Відповісти
понять, простить и наградить
показати весь коментар
24.04.2020 16:42 Відповісти
Таким образом суд постановил:
- Уголовное дело № 09-22986 по обвинению Шария в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 383 УК Украины, вернуть прокурору города Киева для проведения дополнительного расследования. Источник: https://censor.net/p3191331
Маю надію цю сепарську курву посадять заради майбутнього України
показати весь коментар
24.04.2020 19:49 Відповісти
Це все що в тебе є.
показати весь коментар
24.04.2020 22:24 Відповісти
В мене є стверджння що шарій це завербований фсб болванчик - малорос і цього достатньо
Хто малорос - той і за шарія.
показати весь коментар
24.04.2020 23:20 Відповісти
"В мене є ствердження" - це ти на якій мові пишешь "патріот"? Твоя вчителька української має повіситись від сорому на власних панчохах)
показати весь коментар
26.04.2020 12:40 Відповісти
Треба бути дуже дебільною особою щоб стверджувати що Шарій це нормальна людина і що він українець Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 934
Лахта - шарій з фсб, це знають вже і діти в Україні Суши весла дебіл.
показати весь коментар
26.04.2020 14:28 Відповісти
Коротко:
Тримання під вартою і розшук скасувати, а матеріали повернути на дорозслідування: рішення суду у справі проросійського пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 7488
показати весь коментар
24.04.2020 22:23 Відповісти
Клоуне, от вже маєш нового готового "зеленого" міністра - і кідар, і малорос, і "любитель русского мира".
показати весь коментар
25.04.2020 09:07 Відповісти
Тобі лікуватися треба у спеціалізованій лікарні.
показати весь коментар
25.04.2020 10:46 Відповісти
За педофилию его не преследуют разве? Он совсем недавно нашел свою сестру где то, приехал познакомиться. У сестры есть несовершеннолетняя дочь, которую Шарий пытался совратить.
Фото ее в трусиках,колготках сестра нашла в телефоне Шария и выгнала его подсрачниками.
Написала заявление о моральном уроде в полицию.
Вот таков наш Шарий. Привет его фанату Усику и другим его поклонникам.
показати весь коментар
25.05.2020 17:40 Відповісти
 
 