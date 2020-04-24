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Новини Фото Окупація Криму
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Учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО

Двом учасникам НЗФ "Рубіж", які брали участь у захопленні штабу Військово-Морських Сил України в Севастополі повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж", 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі.

Підозрювані також брали участь у захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України.

Нині підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їхнього місцеперебування.

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Учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму повідомлено про підозру, - прокуратура 01

Автор: 

Крим (14189) окупація (6748) прокуратура (3702)


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Топ коментарі
+15
Если ублюдки в розыске зачем рыло замазывть?
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24.04.2020 15:29 Відповісти
+14
Поражает молниеносная скорость принятия таких решений.
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24.04.2020 15:27 Відповісти
+6
если они в розыске - зачем физиономии замыливать? как их искать то?
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24.04.2020 15:38 Відповісти
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Поражает молниеносная скорость принятия таких решений.
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24.04.2020 15:27 Відповісти
При Порошенко такого не было
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24.04.2020 15:53 Відповісти
Почему по ним не открыли огонь?
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24.04.2020 15:27 Відповісти
потому что по пол миллиона долларов все решило
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24.04.2020 15:35 Відповісти
так с 14 по 19 годы был тамжынашелюдизм в самой отвратительной форме.
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24.04.2020 15:38 Відповісти
как чем. бухал и мыролюбствовал.
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24.04.2020 15:39 Відповісти
Подонки, коллаборанты, предатели!
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24.04.2020 15:27 Відповісти
Если ублюдки в розыске зачем рыло замазывть?
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24.04.2020 15:29 Відповісти
наконец-то. Чем все 5 лет занимался кум Сывочлого?
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24.04.2020 15:32 Відповісти
Сразу же в международный розыск.И не 3-8 а пожизненно а лучше к стенке !
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24.04.2020 15:38 Відповісти
если они в розыске - зачем физиономии замыливать? как их искать то?
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24.04.2020 15:38 Відповісти
Может это для того, чтобы патриоты не шлепнули их раньше официальных киллеров ...
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24.04.2020 20:43 Відповісти
Странно. Неужели Гаранд порошенковский так и не сообщил о подозрении?
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24.04.2020 15:46 Відповісти
С каких єто ****** данное чмо напялило краповый берет? О козел на него сдавал урод?
Гидота прокацаплена. Тьху...
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24.04.2020 15:49 Відповісти
За него папа сдал...
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24.04.2020 16:12 Відповісти
То не крап, то простой ввшный кацапский.
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24.04.2020 16:57 Відповісти
это участники НВФ "Потерянное поколение свидетелей колбасы по 2.20"
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24.04.2020 15:57 Відповісти
ну такая всё это туфта....заочно...осуждены... да кого из них это все колышит? вы их задержите попробуйте. к чему эта вся волна пустая....а вдруг задержите может случайно если будут пересекать границу в чём я сомневаюсь...что им тут делать к тому же уже знают что их задержат...а если бы лохи и попались то их поменяют на на гопников пенсионеров с донбасяо...вот и вся история ...((
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24.04.2020 16:00 Відповісти
Учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3808
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24.04.2020 16:00 Відповісти
"местная" самооборона Крыма все больше ****...глазая что-то... рюзьге?
рюзьге из сраней-рязаней, бурятий и прочих ****** раши-паРаши?
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26.04.2020 16:34 Відповісти
твари кацапо-ордынския
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26.04.2020 16:35 Відповісти
шесть лет скурпулезного досудебного расследования.....пытаюсь себе представить эту ежедневную каторжную работу...
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24.04.2020 16:33 Відповісти
вконтакте просматривать? доказательства ведь только там ищут.
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24.04.2020 17:34 Відповісти
Коли ***** підозри відправлятимемо?!
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25.04.2020 18:13 Відповісти
Кто сообщил, как сообщил? Устно или по радио. Хочется ликовать, но что-то мешает.
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26.04.2020 20:29 Відповісти
 
 