Учасникам захоплення штабу ВМС України під час окупації Криму повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТО

Двом учасникам НЗФ "Рубіж", які брали участь у захопленні штабу Військово-Морських Сил України в Севастополі повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж", 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі.

Підозрювані також брали участь у захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України.

Нині підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їхнього місцеперебування.

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