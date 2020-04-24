Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю. ФОТОрепортаж

На території колишнього дитячого табору у Волноваському районі Донецької області поліцейські знайшли арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

В ході ході реалізації отриманої оперативної інформації, на території покинутого дитячого центру у смт. Ольгинка Волноваського району проведено обшук із залученням експерта-вибухотехніка, кінолога зі службовою собакою та 10-ти бійців спецроти "Корд".

В одній із будівель виявлено арсенал зброї, а саме 12 протипіхотних та протитанкових мін, 11 великокаліберних та 30-міліметрових снарядів, 28 мін калібру 82 мм, понад 14 тис патронів, 328 боєприпасів до підствольного гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф-1, 33 гранатомети РПГ, 94 одиниці боєприпасів до РПГ, 2 автомати Калашнікова та 1 снайперську гвинтівку СВД.

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Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури. На даний час перевіряється причетність осіб до скоєння злочину.