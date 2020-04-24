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Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю. ФОТОрепортаж

На території колишнього дитячого табору у Волноваському районі Донецької області поліцейські знайшли арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

В ході ході реалізації отриманої оперативної інформації, на території покинутого дитячого центру у смт. Ольгинка Волноваського району проведено обшук із залученням експерта-вибухотехніка, кінолога зі службовою собакою та 10-ти бійців спецроти "Корд".

В одній із будівель виявлено арсенал зброї, а саме 12 протипіхотних та протитанкових мін, 11 великокаліберних та 30-міліметрових снарядів, 28 мін калібру 82 мм, понад 14 тис патронів, 328 боєприпасів до підствольного гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф-1, 33 гранатомети РПГ, 94 одиниці боєприпасів до РПГ, 2 автомати Калашнікова та 1 снайперську гвинтівку СВД.

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Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю 01
Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю 02
Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю 03
Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю 04

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури. На даний час перевіряється причетність осіб до скоєння злочину.

Автор: 

Донецька область (8799) сховок (125) Офіс Генпрокурора (3279)


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Топ коментарі
+5
Мабуть це в дитячому таборі «Доломітник» Докучаєвького флюсо-доломітного комбінату. Треба терміново викликати на допит господарів підприємства.
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24.04.2020 16:44 Відповісти
+4
Нихреновый арсенальчик. Удивило большое количество РГО/РГН.
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24.04.2020 16:10 Відповісти
+4
срусский мирок не иначе.
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24.04.2020 17:09 Відповісти
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Нихреновый арсенальчик. Удивило большое количество РГО/РГН.
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24.04.2020 16:10 Відповісти
Классический КГТ.
125 мм танковые снаряды и 122 мм артиллерийские явно для установки фугасов (СВУ).
Полагаю, таких КГТ по всей Украине несколько десятков.
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24.04.2020 16:34 Відповісти
Мабуть це в дитячому таборі «Доломітник» Докучаєвького флюсо-доломітного комбінату. Треба терміново викликати на допит господарів підприємства.
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24.04.2020 16:44 Відповісти
срусский мирок не иначе.
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24.04.2020 17:09 Відповісти
И помогали им коварные Герои, не иначе.
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24.04.2020 18:08 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Под Волновахой,в п/лагере,НПУнашла арсенал оружия и БК.Там-на роту, с миномет батареей.Системно пишу Зе:не играйте с шахтерами-голод и ненависть к ворью,прикрыт вышиванками рук-ва отрасли-игра с взведенной гранатой.В тылу ВСУ/НГУ.ПО..УЙ ДЫМ!
Новый гендир"Селидовугля''-старый рейдер

Зюзько,из КрЛуча,прописан и вел бизнес донедавно,в Луганске. Схема -та же :спи...дит сотни млн грн,добьет обьединние и-в ОРДЛО,как уже было с Коаснооиманской-СБУ,НАБУего ПОДОЗРЕВАЛИ, горняки не пускали на шахту!а тут-ху....сь-и,На Коне!КАК его проверяли и КТО?!Баканов утвердил,Зе?!
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24.04.2020 17:34 Відповісти
А СВДшка то парашинская.
В ВС Украины, таких не было. И нет.
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24.04.2020 18:38 Відповісти
ну там одразу можна сказати чия це зброя чи ні?
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24.04.2020 19:55 Відповісти
У росийские мрази хватило совести оружие прятать в детском лагере. Что еще ожидать от страны-убийцы.
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25.04.2020 08:50 Відповісти
Я не дуже спеціаліст в цьому питанні, тому наперед вибачаюсь. Як мінімум, щотижня, знаходять подібні склади. Скажіть, а не можна посидіти і почекати того, хто за тим всім прийде?
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26.04.2020 16:45 Відповісти
 
 