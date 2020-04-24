Міни, снаряди, ВОГи, гранати: під Волновахою виявлений великий схрон із боєприпасами і зброєю. ФОТОрепортаж
На території колишнього дитячого табору у Волноваському районі Донецької області поліцейські знайшли арсенал зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
В ході ході реалізації отриманої оперативної інформації, на території покинутого дитячого центру у смт. Ольгинка Волноваського району проведено обшук із залученням експерта-вибухотехніка, кінолога зі службовою собакою та 10-ти бійців спецроти "Корд".
В одній із будівель виявлено арсенал зброї, а саме 12 протипіхотних та протитанкових мін, 11 великокаліберних та 30-міліметрових снарядів, 28 мін калібру 82 мм, понад 14 тис патронів, 328 боєприпасів до підствольного гранатомету, 28 гранат РГД-5, 10 гранат Ф-1, 33 гранатомети РПГ, 94 одиниці боєприпасів до РПГ, 2 автомати Калашнікова та 1 снайперську гвинтівку СВД.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури. На даний час перевіряється причетність осіб до скоєння злочину.
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125 мм танковые снаряды и 122 мм артиллерийские явно для установки фугасов (СВУ).
Полагаю, таких КГТ по всей Украине несколько десятков.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Под Волновахой,в п/лагере,НПУнашла арсенал оружия и БК.Там-на роту, с миномет батареей.Системно пишу Зе:не играйте с шахтерами-голод и ненависть к ворью,прикрыт вышиванками рук-ва отрасли-игра с взведенной гранатой.В тылу ВСУ/НГУ.ПО..УЙ ДЫМ!
Новый гендир"Селидовугля''-старый рейдер
Зюзько,из КрЛуча,прописан и вел бизнес донедавно,в Луганске. Схема -та же :спи...дит сотни млн грн,добьет обьединние и-в ОРДЛО,как уже было с Коаснооиманской-СБУ,НАБУего ПОДОЗРЕВАЛИ, горняки не пускали на шахту!а тут-ху....сь-и,На Коне!КАК его проверяли и КТО?!Баканов утвердил,Зе?!
В ВС Украины, таких не было. И нет.