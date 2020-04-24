Повернення Міхо, кермування країною за дорученням, непідйомний тягар Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Підбір команди
— Можна пускати!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі: До пропозиції Зеленського щодо віцепрем'єрства підходжу з великою відповідальністю. Уже мав змістовну розмову зі Шмигалем
За мотивами Дж. Орвелла
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Рік Президента Зеленського", - ОП
Реальні дії
"Дефіцит бюджету"
...дорогі українці, це був нелегкий рік ...
Кермування за дорученням
Істину кажу я Вам, браття і сестри: це чудо!
Решатель ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай навіть ніхто не сподівається, що я нападатиму на Зеленського, - Саакашвілі про свої дії після можливого призначення
Повернення Міхо
Скоро відкриття
Непідйомний тягар
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на російську нафту Urals становить мінус два долари
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https://www.youtube.com/watch?v=rDtrj9xHnqo
У мережі з'явилося відео з зустрічі Міхеіла Саакашвілі з фракцією "Слуга народу" у конгресно-виставковому центрі "Парковий".
Відео у Facebook стрімив нардеп Ігор Негулевський.
"Слуги" говорили з третім президентом Грузії російською.
"Возможно, вам лучше быть советником?" - звернувся до Саакашвілі нардеп Олександр Качура.
"Я йду в команду. Я би не сказав, що у віцепрем'єра немає функцій. Є великі функції з координації економічного блоку і конкретних виконавчих рішень. Одна справа з боку радити, я можу по телевізору радити. Інша справа, коли ти сидиш, там де ухвалюють рішення.
Якщо вашої допомоги не буде - нічого не буде", - відповів політик.
Поряд стояв голова фракції Давид Арахамія.
"Всі ми знаємо, які хабарі платяться у різних відомствах. Президент Зеленський про це говорив, він хороші інструкції спустив, але вони поки здійснені тільки на 10% реально", - заявив Саакашвілі.
Щодо митниці сказав: "Переходимо на комп'ютерні технології. Виключаємо людський фактор. Спрощуємо документи. Зараз 8-10 документів потрібно, зводимо до 3. Все. І тоді все запрацює. Тоді можна робота Софію туди призначити - і це буде працювати".
Про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
"Це номенклатура президента України. Це ваше рішення, ви його затверджували двічі. Як я можу переглядати рішення президента?
Я дуже переживаю за цю систему (МВС. - https://gazeta.ua/ Gazeta.ua ). Ця реформа застрягла".
Про міжнародну політику і МВФ
"Я добре знаю теперішнє керівництво Америки, багато років дружив із ними. Я добре знаю Меркель. Я прямо піду до них і скажу: "Хлопці, або ви нам даєте (кредит МВФ. - https://gazeta.ua/ Gazeta.ua ), або Україна пропадає. Треба дотискати".
...
1.
Саакашвили поклялся Зеленскому в верности и битых три часа убеждал "слуг" проголосовать за него в Раде.
Зе привлёк "бегающего по крышам" по двум основным причинам:
- МИД в его новом составе настолько слаб, что модераторами внешней политики продолжают оставаться Порошенко и его партия. Мальчик очень болезненно воспринимает эту ситуацию, а потому Саакашвили, по задумке Зермака, должен перехватить инициативу на этом направлении, благодаря (якобы) его связям на Западе;
- С учётом того, что Зе и Ко побили между собой горшки, а основным бенефициаром Зермака в Украине стал Ринат Леонидович, Сааки должен выступить тараном в необъявленной войне против ИВК. Хотя ИВК может также использовать его против Зе - этот снаряд может летать в любом направлении.)
И, наконец, не проведя за год ни единой реформы, Зермак надеется заменить их тем, кого по абсолютно непонятной причине позиционируют в качестве "реформатора".
Не знаю, почему Михо никуда не назначили раньше - он прекрасно вписывается в команду, где Броуновское движение и видосики являются её ключевой стратегией. Вращающаяся граната с выдернутой чекой - тот заключительный мазок, которого не хватало брутальному натюрморту под названием "Наша маленькая стая уходит в небо."
искусствоведов группа тихо
восторженно глядит на холст
и вдруг один седой и строгий
отчетливо сказал говно
Кстати, Грузия уже заявила, что отозвёт своего посла, если это назначение состоится. Стратеги... (фейспалм).
2.
МОЗ анонсировал пять этапов выхода Украины из карантина.
Я даже знаю эти этапы: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. А всем, кто прожил месяц самоизоляции без нарушений - еще один месяц в подарок. Короче, денег нет, работы нет, но вы держитесь!
3.
Уголовное преследование Порошенко политически мотивированное, а глава СБУ блокирует ключевую экспертизу по "Приватбанку", - Рябошапка.
Все становятся очень умными после того, как теряют должность, но у Зеленского действительно дар наживать врагов и терять союзников. ИВК "кидков" не прощает и мстит через подконтрольных депутатов. У Порошенко с Зе свои счёты. Юля точит косу. "Голос" осип. Фракция СН трещит по швам. Ермак вляпался со своим братом и Минскими соглашениями. Рябошапка с Данилюком, Гончарукоми и "соросятами" уже лепят антизеленскую партию. Ахметов слиняет сразу после краха ИВК. Поддержка в обществе тает на глазах. Эх, Володя, шёл бы ты, пока рояль пылью не покрылся...
4.
Россияне вынесли из банков рекордный объем валютных вкладов, а нефтяные компании РФ начали сжигать свою нефть.
Причина проста. Остановив месторождения в рамках сделки ОПЕК+, можно их навсегда потерять, поскольку изношенное советское оборудование заново просто не запустится.
Сколько же было разговоров об Энергетической Сверхдержаве! Х**лы замёрзнут, потому что платить за газ нечем, а белорусам за нефть. В Европу краник перекроем, на коленях приползут, будут умолять, а мы их скрепами, скрепами... Совсем же недавно, помните? Короче, принц Салман за месяц сделал то, что Путин обещал 20 лет - снял Россию с нефтяной иглы. А в той игле была жизнь Кащеева.
5.
НБУ снизил учётную ставку с 10 до 8%.
На фоне того, что падение промпроизводства длится уже 9-й месяц подряд (в марте оно составило 7,7%), это подаётся как большой успех и путь к увеличению кредитования экономики. На самом деле, к кредитованию реального сектора решение НБУ отношения не имеет. Это чисто техническая операция для обеспечения скрытой эмиссии гривны. Старина Гройсман на этом фоне смотрится Адамом Смитом и Дэвидом Рикардо в одном флаконе.
6.
Ночью на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе произошел пожар.
Бог вышел из карантина и всерьез взялся за онуфриевцев. Предупреждал же: "Если не послушаете Меня (не скапливать людей в церкви во время эпидемии), всемеро увеличу наказание за грехи ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь". Порожняк не гонит, обещал - сделал.
Кстати, в Кремле заявили, что хотят завезти гуманитарный груз в Киево-Печерскую Лавру. А нельзя ли её содержимое во главе с Пашей-Мерседесом в качестве гуманитарного груза отправить взад, в Кремль? Дёшево и скрепно.
7.
В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом, встречал Зеленский.
Такое впечатление, что телеперсонаж, который работает у нас президентом, не знает, чем себя занять в течение дня. Этот человек НИ РАЗУ не посетил наших раненых в госпиталях, но нет, оказывается, бОльших проблем в стране, чем встречать самолетики и пилить видосики.
8.
КВН продолжается, ещё не финал - снова застыл в ожидании чуда зрительный зал... Чуда не будет. Будем мы с вами, которым придётся подметать сцену и дезинфицировать кресла после того, как цирк уедет. Не впервой. А пока, главное - здоровье. И помните: после пандемии останутся только тупые. Потому что умные знают, что коронавирус - это все фигня, и они не заболеют.
Будем жить!
+ ці двоє:
Уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
.
я думаю х.ло куражится...глядя на этого болтуна-летуна...
и да - хутин - х.ло ла-ла-ла-ла (тут без вариантов!)
когда идет война с россии кто дал повод порошенко или украина ответ на вопрос ..
Ми сьогодні в цирк підемо!
БлаЗЕнь Вава на арені!
Плюс - в сезоні нова тема:
Карлсон в ковпаку зеленім!
Цирк від захвату ридає:
Акробатка на канатах -
Попід куполом літає
Конотопська відьма Ната!
Блазня пре уже без міри,
Зупинить би остолопа!
Зве по черзі двох факірів -
То Цушка, то губошльопа !
Все не скінчаться приколи
У зеленім лядськім цирку...
Жаль, нема вже Мотороли -
Ким заткнуть в антракті дірку?
24.04.2020
(за мотивами творів Агнії Барто 1957
та Михайла Юдовського 2009)
(слуганародний пэсня)
Бубачька мэссию искаль,
Но иво найти нэлэгко...
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Помню как водиль ти козу,
Да ораль: - "Баригу снэсу!"
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
И сказат хачу я тибэ:
Болше никаких " БЭ-БЭ-БЭ!"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Ноччю мине Путинь звониль
И слэгка пиридупрэдиль:
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
Я реформ могилу искаль,
Что савсем мне делаль низналь!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
23.04.2020
Но кто мальчик их ( Зе + СА) встречающий на коленях?!!!!
Кончена Зе влада ПОВИННА ПІТИ ГЕТЬ, звісно законно і добровільно