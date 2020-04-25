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ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові спільно з оперативниками військової контррозвідки Служби безпеки України розкрили схему привласнення військового майна військовослужбовцями двох військових частин у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці, відповідальні за облік і зберігання вертольотів (Мі-8 і Мі-24), які перебувають на балансі Збройних сил України, спільно з цивільними особами налагодили механізм фіктивного списання, а також збуту комерційним структурам дорогих авіаційних деталей та іншого військового майна", - йдеться в повідомленні.

За час своєї діяльності зловмисники незаконно привласнили військове майно на понад 30 тис. доларів.

Наразі тривають слідчі заходи. Проводяться обшуки на складах військових частин, службових кабінетах і за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено гроші, а також викрадені раніше авіаційні запчастини.

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ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 01
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 02
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 03
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 04
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 05
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 06
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 07
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині 08

Вирішується питання про повідомлення про підозру. Фігурантам справи інкримінується ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини військовослужбовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.

Автор: 

авіація (4168) СБУ (12973) ДБР (3558) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+8
И в Одессе и во Львове и в Харькове живут украинцы. Но среди них встречаются хохлы.
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25.04.2020 11:29 Відповісти
+4
По дороге кРадуцкого. ЗЕ!
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині - Цензор.НЕТ 3534
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25.04.2020 11:29 Відповісти
+3
Зачем такая армия, если у нее украсть нечего!
(сарказм, пля...)
надеюсь, хоть кого то --- посадят.....
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25.04.2020 11:15 Відповісти
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Зачем такая армия, если у нее украсть нечего!
(сарказм, пля...)
надеюсь, хоть кого то --- посадят.....
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25.04.2020 11:15 Відповісти
У нас уже Апачи есть наверное - зачем нам запчасти к хламу? Не, Луценко?
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25.04.2020 11:16 Відповісти
Я понимаю, если бы это сделали где-нибудь в Одессе или в Харькове, тут одно сепарье. А так и рагулье активно подключается к уничтожению своей страны. Печально.
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25.04.2020 11:24 Відповісти
И в Одессе и во Львове и в Харькове живут украинцы. Но среди них встречаются хохлы.
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25.04.2020 11:29 Відповісти
А вот если бы всех , кто воровал... взять, и расстрелять перед строем??
хотя о чем я ... это --- не наш метод, Шурик!
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25.04.2020 11:24 Відповісти
и толку? єто поменяет всю вороватую систему?
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25.04.2020 11:51 Відповісти
ну вот.... только размечтался...
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25.04.2020 11:58 Відповісти
По дороге кРадуцкого. ЗЕ!
ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині - Цензор.НЕТ 3534
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25.04.2020 11:29 Відповісти
коли тисячі квадратних кілометрів окуповані ворогом,триває агресія,є щоденні втрати,то що в такому випадку роблять по законам військового часу з крадіями військового майна?
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25.04.2020 11:40 Відповісти
 
 