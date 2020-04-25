ДБР і контррозвідка СБУ викрили незаконний збут авіадеталей до вертольотів Мі-8 і Мі-24 на Львівщині. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові спільно з оперативниками військової контррозвідки Служби безпеки України розкрили схему привласнення військового майна військовослужбовцями двох військових частин у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці, відповідальні за облік і зберігання вертольотів (Мі-8 і Мі-24), які перебувають на балансі Збройних сил України, спільно з цивільними особами налагодили механізм фіктивного списання, а також збуту комерційним структурам дорогих авіаційних деталей та іншого військового майна", - йдеться в повідомленні.

За час своєї діяльності зловмисники незаконно привласнили військове майно на понад 30 тис. доларів.

Наразі тривають слідчі заходи. Проводяться обшуки на складах військових частин, службових кабінетах і за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено гроші, а також викрадені раніше авіаційні запчастини.

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Вирішується питання про повідомлення про підозру. Фігурантам справи інкримінується ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини військовослужбовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.