Місцева влада на Дніпропетровщині організувала схему відкатів під час ремонтів і розікрала 1,3 млн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція повідомила про викриття в Дніпропетровській області посадовців міськради в розкраданні понад 1 млн грн бюджетних коштів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, кошти виділялися на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків і ремонт навчальних закладів міста.
24 квітня міському голові, керівнику та співробітнику управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міськради, а також двом цивільним особам повідомлено про підозру.
"Встановлено, що підконтрольними комерційними структурами укладались договори на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків і ремонт навчальних закладів міста. Потім службові особи затверджували своїм підписом документи, в які заздалегідь вносили недостовірні відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт. Ці документи були підставою для переказу коштів на рахунки комерційних структур. Легалізували одержані кошти через товариства з ознаками фіктивності", - повідомили в поліції.
Зазначається, що унаслідок протиправної діяльності завдано збитків на понад 1,3 млн грн.
"Крім того, було встановлено факти одержання посадовими особами міської ради "відкатів" за перекази бюджетних коштів за виконані роботи.
Проводиться понад 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, в їхніх транспортних засобах і в інших осіб, задіяних у злочинній схемі", - повідомили правоохоронці.
Водночас у повідомленні не називається місто в Дніпропетровській області, де виявлено розкрадання.
Натомість мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці в суботу написав, що мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано.
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все "разворовано". до Шаповала это был убитый умирающий городок.
городок всего 40тыс.
- Ненавижу коррупцию и негров.
- А негров то за что?
- А вот они и сеют коррупцию.
Ну и порохоботы конечно здесь, за корыто пасть порвут, обратно петеньку надо.
Прочитав новость сначала подумал, неужели наконец-то нашего за жопу взяли? А нет,не в этой стране.и это несмотря что никопольский мер со своей бандой украли у города 80 млн.на сдаче в металлолом всех городских теплотрасс в 120 км.,которые были оценены в 4 млн.и из которых город с трудом получил 2.
У нас в Полтаве несколько лимонов каждый год только за подметание улиц харьковская фирма получает - а мела, она или не мела только мыши знают!
Думаю "правоохоронці" більше витратили, щоб цю схему "викрити". А що - потім виявиться, що ніякого порушення не було, а гроші правоохоронці на розслідування уже витратили. Чим не "схема"
Напевно, цей мер відмовився Зелі жертвувати, от тепер і дістають
Янелох враг! А его свора шакалов продолжает уничтожать всё живое в Украине. Зебилы - гореть вам аду!
https://censor.net/news/3191502/mer_pokrova_shapoval_cheyi_gorod_lidiruet_v_reyitinge_prozrachnosti_vlasti_arestovan_gotovlyu_ofitsialnoe
, как без них раньше жыли незнаю , но внутринние электромережи ( стояки , трассы ) не трогают вобще , даже там где они изношены до предела , делают ессно частники , цены запредельные , и все из казны города
громоотвод как-то не очень , на новые из металла да
голосовал за филатова , хотя кому какая разница , за кого и кто голосовал