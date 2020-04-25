Місцева влада на Дніпропетровщині організувала схему відкатів під час ремонтів і розікрала 1,3 млн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція повідомила про викриття в Дніпропетровській області посадовців міськради в розкраданні понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, кошти виділялися на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків і ремонт навчальних закладів міста.

24 квітня міському голові, керівнику та співробітнику управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету міськради, а також двом цивільним особам повідомлено про підозру.

"Встановлено, що підконтрольними комерційними структурами укладались договори на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків і ремонт навчальних закладів міста. Потім службові особи затверджували своїм підписом документи, в які заздалегідь вносили недостовірні відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт. Ці документи були підставою для переказу коштів на рахунки комерційних структур. Легалізували одержані кошти через товариства з ознаками фіктивності", - повідомили в поліції.







Зазначається, що унаслідок протиправної діяльності завдано збитків на понад 1,3 млн грн.

"Крім того, було встановлено факти одержання посадовими особами міської ради "відкатів" за перекази бюджетних коштів за виконані роботи.

Проводиться понад 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, в їхніх транспортних засобах і в інших осіб, задіяних у злочинній схемі", - повідомили правоохоронці.

Водночас у повідомленні не називається місто в Дніпропетровській області, де виявлено розкрадання.

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Натомість мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у фейсбуці в суботу написав, що мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано.