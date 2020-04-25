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"Вільха-М" із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На полігоні в Одеській області тривають випробування української ракети "Вільха-М".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Під час сьогоднішніх випробувань ракета влучила точно в ціль із першого пострілу.

"Вільха-М" - проєкт створення високоточних 300-мм реактивних боєприпасів із максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом", - сказано в повідомленні.

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Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 01Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 02
Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 03
Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 04
Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 05
Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 06
Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 07
Вільха-М із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях 08

Автор: 

Генштаб ЗС (6781) випробування (404) оборона (4831) ракети (4072)


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Топ коментарі
+118
Смерть рашистским оккупантам!
Слава Украине!
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25.04.2020 14:25 Відповісти
+72
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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25.04.2020 14:35 Відповісти
+53
Аве, Пастор! Спасибо за ракетный щит. Это не зебобики.
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25.04.2020 15:22 Відповісти
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Респект нашим инженерам. Вильха заточена на поражение ихтамнетов. Ей точно нет аналога в мире, в отличии от советской, рашиской смерДжи.
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25.04.2020 16:05 Відповісти
Обычный управляемый ракетный снаряд. Такого добра навалов в мире и рашке
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25.04.2020 19:02 Відповісти
а у нас такого не було, тепер є.
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26.04.2020 15:31 Відповісти
смеющиеся искандеры засрали все кусты!
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25.04.2020 16:07 Відповісти
респект Пороху/Турчинову и всех причастных!
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25.04.2020 16:28 Відповісти
Порох и турчинов у нас уже разработчики ракет? Как в северной корее- вождь гениальный конструктор, полководец, кинорежиссер, писатель и т.д!!!
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25.04.2020 16:41 Відповісти
Зебил, они этот проект запустили несколько лет назад. Профинансировали, восстановили производство. А что кроме запретов главзебил за год сделал? Ах да, ***** наругает.
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25.04.2020 19:05 Відповісти
Профинансировали этот проект Граждани Украины, а не свинарчуки!
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26.04.2020 00:02 Відповісти
Дедушка твой зебилом был, я слышал
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26.04.2020 00:26 Відповісти
А вообще хорошо, что есть какой то позитив. Если бы еще от этого был толк.
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25.04.2020 16:43 Відповісти
Дуже радію, що ракетна програма розвивається. Ракети - видіграватимуть таку саму роль як танки в Другій Світовій. А хто пиляє гроші на БТРи - це як тоді кінниця
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25.04.2020 16:45 Відповісти
запустили ольхо-рокету,

а на месте подорвали радиобомбочку -

вот и результат весь

где фотофиксация как рокета подлетает к цели??
и т д

на американский Эскалибур есть такие видео,
быстрая камера -все видно

где видео осколков, кароче продолжают дело турчинава - пилят бабло на заводе Луч
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25.04.2020 17:16 Відповісти
Аналитег,какие осколки?
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25.04.2020 17:46 Відповісти
осколки?
от бочки с директуром Луча-турчинавм(раньше), которая туда летела,
если долетела

как медленно рокета вылетала на видео, так должна медленно упадать в тот флаг,
туча таких видео про амер снаряд эскалибур на 40 км летит.

падает точно в метр

так штаа,
иди ищи
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25.04.2020 20:17 Відповісти
Пошла красиво а вот попадание в цель сколько не смотрел не видел,видел только взрыв в чистом поле.
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25.04.2020 17:25 Відповісти
Ольха забыла специально для тебя притормозить перед попаданием
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25.04.2020 17:36 Відповісти
Не в ракете дело а цели по которой шарахнула,сколько видео не пересматривал одно чистое поле.
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25.04.2020 17:58 Відповісти
Поставьте скорость 0.25- четко ракету видать.
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25.04.2020 18:16 Відповісти
А Вы внимательно читали?Я про ракету и слова не написал,я писал что не вижу цель в которую она попала.
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25.04.2020 20:36 Відповісти
рядом флаг красный
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25.04.2020 21:19 Відповісти
А чуть правее разрыва красный квадрат тебе не видать. Ты внимательно посмотри, а не внимательно читай.
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25.04.2020 22:50 Відповісти
"Вільха-М" із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях - Цензор.НЕТ 9339

Наша цель-Кремль.
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25.04.2020 19:31 Відповісти
Сырожа-свиная рожа, ты сайт не попутал? Иди на сру весну петросянить, дятел.
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25.04.2020 19:44 Відповісти
у нас на светофоре написано, где кнопку нужно нажать, чтобы дорогу перейти - ВЗОРВАТЬ КРЕМЛЬ
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25.04.2020 20:53 Відповісти
"наша цель коммунизм"

"отработана" - Вятрович

..
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25.04.2020 23:03 Відповісти
Не дай Бог
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25.04.2020 19:08 Відповісти
"Вильха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км - от украинской границы до Кремля 452 км.
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25.04.2020 20:09 Відповісти
да, есть у Украины ракеты способные достичь кремлинов уже сейчас
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25.04.2020 20:52 Відповісти
Ну так є ще балістичний "ГРІМ", крилатий "Яструб" та й ще що-небудь знайдеться.
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25.04.2020 23:45 Відповісти
для цього є Гром та Гром-2 .
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26.04.2020 11:14 Відповісти
НУ ТАК НАХРЕНЯЧЬТЕ ТАКИХ 5000 ШТУК В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
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25.04.2020 20:50 Відповісти
нада прікратіть стрілять, от і вся програма від гавнокомандувача Шмаркленського.
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26.04.2020 15:33 Відповісти
Атлична стреляет Капличный.((
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25.04.2020 21:36 Відповісти
Гарна новина, Кремлю PZDC
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25.04.2020 22:23 Відповісти
Мало їх наклепати. Треба ще ними грамотно розпорядитися.
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25.04.2020 22:36 Відповісти
Аж тошнит от негативных коментов!!! Я четко помню с чего начиналась война! А сейчас армия за это короткое время укрепилась так, что не всем государствам дано такое. Респект и уважение военным конструкторам и заводчанам. Главное, чтоб сраные политиканы и ... не здали Украину ху@лу.
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25.04.2020 22:55 Відповісти
где ты увидел негативные комменты?
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26.04.2020 00:56 Відповісти
отлично!
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25.04.2020 22:58 Відповісти
І як же вони називаються, загадковий ти наш?
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25.04.2020 23:43 Відповісти
Офіційне повідомлення = брехня.
Ніякої вільхи нема, про що можна говорити?
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25.04.2020 23:55 Відповісти
надо будет ети ракеты применить по "параду пабеды" 9 мая в лугандоне, когда там соберется всякая мразота!
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26.04.2020 00:58 Відповісти
А как же ж зрада, как же ж всьопрапало??? Юра, шо случилось - какая Вильха, нет же ж никакой Вильхи уже - ты же писал, что вся ракетная программа закрыта....

То когда брехня была? )))
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26.04.2020 03:21 Відповісти
Треба було назвати рекету "Тютілька"
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26.04.2020 03:24 Відповісти
РЕСПЕКТ УКРАИНСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ !!!!! Которые работают не "благодаря" ,а ВОПРЕКИ "ПОМОЩИ ".....
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26.04.2020 03:58 Відповісти
лайк
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26.04.2020 08:51 Відповісти
....тре брати кордон під ракетний контроль . та при спробі його перетнути нещадно знищувати військову техніку та особистий склад свинособак.
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26.04.2020 11:20 Відповісти
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