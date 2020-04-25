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"Вільха-М" із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На полігоні в Одеській області тривають випробування української ракети "Вільха-М".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Під час сьогоднішніх випробувань ракета влучила точно в ціль із першого пострілу.
"Вільха-М" - проєкт створення високоточних 300-мм реактивних боєприпасів із максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+118 Харьков Сумской
показати весь коментар25.04.2020 14:25 Відповісти Посилання
+72 Чайка Київ
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+53 Roman Podyu #221750
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а на месте подорвали радиобомбочку -
вот и результат весь
где фотофиксация как рокета подлетает к цели??
и т д
на американский Эскалибур есть такие видео,
быстрая камера -все видно
где видео осколков, кароче продолжают дело турчинава - пилят бабло на заводе Луч
от бочки с директуром Луча-турчинавм(раньше), которая туда летела,
если долетела
как медленно рокета вылетала на видео, так должна медленно упадать в тот флаг,
туча таких видео про амер снаряд эскалибур на 40 км летит.
падает точно в метр
так штаа,
иди ищи
Наша цель-Кремль.
"отработана" - Вятрович
..
Ніякої вільхи нема, про що можна говорити?
То когда брехня была? )))