В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці затримали чоловіка, який поранив поліцейського в Оболонському районі. Правоохоронця з вогнепальними пораненнями ніг госпіталізовано в лікарню, де йому надали допомогу. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Повертаючись ввечері зі служби додому співробітник карного розшуку Оболонського управління поліції помітив підозрілого чоловіка, який вештався поміж машин на парковому майданчику. Правоохоронець задля попередження злочину вирішив прослідкувати за невідомим та став на узбіччі дороги. Зловмисник помітив, що за ним спостерігають та почав погрожувати.

Після того, як оперативник пред’явив посвідчення працівника поліції, зловмисник вдарив його в обличчя та почав тікати. Поліцейський побіг за зловмисником та наздогнав його на вулиці Вишгородській, де між ними почалась бійка. Під час штовханини правопорушник дістав зброю та зробив чотири постріли у бік співробітника поліції. У цей момент на місце події під’їхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, які затримали правопорушника на місці", - сказано в повідомленні.

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Потерпілого оглянули медики та терміново доставили до лікарняного закладу з вогнепальними пораненнями ніг.







У 28-річного правопорушника, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

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Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.





Фото: сайт поліції