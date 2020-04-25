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В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці затримали чоловіка, який поранив поліцейського в Оболонському районі. Правоохоронця з вогнепальними пораненнями ніг госпіталізовано в лікарню, де йому надали допомогу. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Повертаючись ввечері зі служби додому співробітник карного розшуку Оболонського управління поліції помітив підозрілого чоловіка, який вештався поміж машин на парковому майданчику. Правоохоронець задля попередження злочину вирішив прослідкувати за невідомим та став на узбіччі дороги. Зловмисник помітив, що за ним спостерігають та почав погрожувати.

Після того, як оперативник пред’явив посвідчення працівника поліції, зловмисник вдарив його в обличчя та почав тікати. Поліцейський побіг за зловмисником та наздогнав його на вулиці Вишгородській, де між ними почалась бійка. Під час штовханини правопорушник дістав зброю та зробив чотири постріли у бік співробітника поліції. У цей момент на місце події під’їхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, які затримали правопорушника на місці", - сказано в повідомленні.

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Потерпілого оглянули медики та терміново доставили до лікарняного закладу з вогнепальними пораненнями ніг. 

В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано 01

У 28-річного правопорушника, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль. 

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В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано 02

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне нападнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано 03
В Оболонському районі Києва 28-річний чоловік вдарив поліцейського і прострелив йому ноги. Зловмисника затримано 04
Фото: сайт поліції

Нацполіція (15276) стрілянина (1794)


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Топ коментарі
+25
А если бы Украинцам позволили иметь оружие и мораторий на приговоры,за отстрел небритых обезьян,на месяц,то в стране обезьяны бы в ментов не стреляли через месяц...
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25.04.2020 18:30 Відповісти
+21
Да какой он джигит?Вонючая обезьяна,смелая только в стае или со стволом.Дитя гор,любитель жён девочек лет 10-ти как и их пророк-педофил...
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25.04.2020 18:27 Відповісти
+20
Це "дитя гір"?
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25.04.2020 18:12 Відповісти
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Це "дитя гір"?
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25.04.2020 18:12 Відповісти
Чо Вы гоните на пацана?Его соплеменник скоро вице премьером станет.А этого если посадят на пожизненное,то Малюська в замы возьмёт,он так и говорил мамой клянусь...
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25.04.2020 18:24 Відповісти
это иностранец
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25.04.2020 18:35 Відповісти
nf ytt.....та нее...там все льісьіми стали
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25.04.2020 18:36 Відповісти
Какой срок? Обменяют гордого джигита
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25.04.2020 18:12 Відповісти
Если кадыров пронюхает, то клоуняка такой что и отдать может. А после ещё и извинится.
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25.04.2020 18:23 Відповісти
А если бы Украинцам позволили иметь оружие и мораторий на приговоры,за отстрел небритых обезьян,на месяц,то в стране обезьяны бы в ментов не стреляли через месяц...
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25.04.2020 18:30 Відповісти
тебе из рф так кажется
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25.04.2020 18:37 Відповісти
Да какой он джигит?Вонючая обезьяна,смелая только в стае или со стволом.Дитя гор,любитель жён девочек лет 10-ти как и их пророк-педофил...
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25.04.2020 18:27 Відповісти
Главное Што скажит БЭ-БЭ-БЭ?
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25.04.2020 18:34 Відповісти
Світить цьому овцейобу "пожизнєнний цик з гвоздями".
А на місці поліцейських, що його затримували могла б статися перестрілка і злочинець загинув би при спробі чинити збройний опір. Такий варіант міг би бути найоптимальнішим - іншим овцейобам урок.
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26.04.2020 08:19 Відповісти
Какая-то странная история...
Бред:
"Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и встал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать." Источник: https://censor.net.ua/p3191537
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25.04.2020 18:16 Відповісти
Не договаривают что-то, но то, что мент пошел на такого - Респект менту.
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25.04.2020 18:32 Відповісти
Ага, пошел он. Не поделили что-то ... Одни бандюки с другими
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25.04.2020 19:11 Відповісти
Скорее полицейский предложил за 1000 баксов ничего не заметить...
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25.04.2020 18:37 Відповісти
Это как? Слушай я тут постою за тобой понаблюдаю, на тебе 1000 долларов, давай ты притворишься, что меня не замечаешь?
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25.04.2020 18:48 Відповісти
А откуда "следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции" взялась? Походу сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции старательный..... но лоховитый. Просек персонажа, звякнул своим, а дальше вместо того что бы зашхериться качественно и пропасти начал отсвечивать. Ну тот его и просек. Так если сразу оценил расклады, что сам спеленать не можешь, так закоси под терпилу и отвали, раз уже своих вызвал. Не он решил ксивой помахать. Хорошо хоть только из травмата и то из газоплюйки переделанного огреб, а то ведь мог и по-взрослому схлопотать.
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25.04.2020 18:43 Відповісти
сразу видно сиженого подшконочника
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26.04.2020 10:41 Відповісти
смотрим. ситуация наоборот.
полицай точно сядет.
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25.04.2020 18:18 Відповісти
прострелил ноги мирному абреку с пестиком в кармане. это полицейский беспердел.
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25.04.2020 18:21 Відповісти
Мусору лапы прострелил,гуманный хач.
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25.04.2020 18:25 Відповісти
https://censor.net/user/410541 Мусор прошел бы мимо, а не стал бы задерживать.
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25.04.2020 19:15 Відповісти
Ну мы же не знаем,что там на самом деле произошло,только со слов мента,а им,как известно,веры нет.
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25.04.2020 19:24 Відповісти
Вопрос не по теме ,а это правда,что вы фанат кая метова ?
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25.04.2020 18:24 Відповісти
Малюсь а,смотри,бесценные кадры,трудоустраивай
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25.04.2020 18:21 Відповісти
Это случайно не из эскадрона грузинских работников культуры ?!
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25.04.2020 18:24 Відповісти
командировочные кончились?
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25.04.2020 18:36 Відповісти
Ситуація характерна для періоду зезидента - замовчування, недоговореність, брехня. Країна під керівництвом маріонетки кремля потихеньку стає - країною спецоперацією. Як рашка.
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25.04.2020 18:38 Відповісти
Не ;цінний діяч культури; Саакашвілі, випадково?
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25.04.2020 18:46 Відповісти
Лицо носатой национальности?
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25.04.2020 18:47 Відповісти
Уже писали, что такие зебилы за Зеленского и голосовали..ну чтобы я не повторялся...
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25.04.2020 18:47 Відповісти
А если бы разрешили носить оружие, то был бы полный беспредел.
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25.04.2020 18:59 Відповісти
Мусоров не жалко..
Гореть им в аду
...
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25.04.2020 19:07 Відповісти
Век воли не видать!" А на черной скамье, а на скамье подсудимых...."
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25.04.2020 19:14 Відповісти
Чем умно?
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25.04.2020 19:25 Відповісти
Ну да
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25.04.2020 20:32 Відповісти
Таким придуркам --тільки років десятьв камері.
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25.04.2020 19:15 Відповісти
Нужно вводить визовый режим с Грузией и Россией , иначе поток похожих преступлений не прекратить .А полицейскому , чесно исполнившему свой служебный долг , скорейшего выздоровления и заслуженого повышения в звании.
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25.04.2020 19:36 Відповісти
Таких идиотов сразу на пожизненно или лучше расстрелять.. оградите общество от подобного неадекватного населения!
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25.04.2020 20:36 Відповісти
І знову перероблений сигнальний.) Шо? Чекаєм на заборону покупки та носіння сигнальних пістолів?
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25.04.2020 20:38 Відповісти
Чурка классическая.
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25.04.2020 20:40 Відповісти
Мусора беспредельшики, крышевальшики и соми бандиты...но когда влезают черные на ментовскую территорию, менты тут же стают ментами и с залетными обезьянами поступают жестко
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25.04.2020 20:41 Відповісти
новый элитный чувак для малюськи...
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25.04.2020 21:20 Відповісти
Схоже хачі заворушились, якщо попустило тільки від чуток про віце-прем'є́рство карлосана, то навіть не уявляю що буде творитись коли він ним стане.
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25.04.2020 22:48 Відповісти
если это правда, то впервые прочитал про ПОЛИЦЕЙСКОГО а не мусора....дать бы этому парню повышение в должности и прибавку к зп...
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25.04.2020 23:24 Відповісти
шмайсер переделаный под боейвой
херассебе такое я только в кине бачил про аль капону))))))))))
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26.04.2020 00:02 Відповісти
А фактически: мусор решил докопаться до парня на пустом месте. Размахивая какой-то ксивой, которая могла быть куплена в сувенирном магазине. Начал драку. Если бы был действительно преступник какой-то, не стал бы по ногам стрелять. Налицо гоп-стоп и разумная самооборона.
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26.04.2020 10:05 Відповісти
 
 