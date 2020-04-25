Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора і направили в Дніпро, де він наразі виконує якесь завдання.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, інформація про це відразу ж вилилася з ОГПУ, і зараз поширюється чутка, що мета відрядження - операція із затримання мера Дніпра Бориса Філатова.

"Які саме команди отримав Божило - офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, пов'язаного з Ігорем Коломойським. І відрядження Божила, який давно знайомий з Любовичем, і направлення його до Дніпра має явно невипадковий характер", - написав журналіст у фейсбуці.

Він висловив сумнів, що на Миколаївщині "все так добре", що можна направляти в Дніпро одного з керівників прокуратури області.

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"Вчора затримали за підозрою в розкраданні 1,3 мільйона гривень мера Покрова Дніпропетровської області Олександра Шаповала. Покров - один з лідерів в прозорості і ефективності місцевого самоврядування. При цьому завдаток Шаповалу призначили у багато разів більше можливої ​​шкоди - в 17 мільйонів гривень, що вже говорить про те, що прокуратура діє, м'яко кажучи, упереджено. Так чого там м'яко - скажімо прямо, це схоже на відвертий рекет.

Дивна ситуація. Чи то це в одній області почалася боротьба з корупцією така сильна, що вирішили з Миколаївської підкріплення затребувати, то це підготовка до місцевих виборів така, ну щоб всі голови місцевого самоврядування згуртувалися проти "слуг", чи якась інша випадковість - невідомо .

Та тільки спроба силовим шляхом впливати на політику вже не є в наш час рішенням чиїхось політичних проблем, а навпаки - тільки початком", - впевнений Бутусов.





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