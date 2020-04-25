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Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора і направили в Дніпро, де він наразі виконує якесь завдання.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, інформація про це відразу ж вилилася з ОГПУ, і зараз поширюється чутка, що мета відрядження - операція із затримання мера Дніпра Бориса Філатова.

"Які саме команди отримав Божило - офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, пов'язаного з Ігорем Коломойським. І відрядження Божила, який давно знайомий з Любовичем, і направлення його до Дніпра має явно невипадковий характер", - написав журналіст у фейсбуці.

Він висловив сумнів, що на Миколаївщині "все так добре", що можна направляти в Дніпро одного з керівників прокуратури області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов

"Вчора затримали за підозрою в розкраданні 1,3 мільйона гривень мера Покрова Дніпропетровської області Олександра Шаповала. Покров - один з лідерів в прозорості і ефективності місцевого самоврядування. При цьому завдаток Шаповалу призначили у багато разів більше можливої ​​шкоди - в 17 мільйонів гривень, що вже говорить про те, що прокуратура діє, м'яко кажучи, упереджено. Так чого там м'яко - скажімо прямо, це схоже на відвертий рекет.

Дивна ситуація. Чи то це в одній області почалася боротьба з корупцією така сильна, що вирішили з Миколаївської підкріплення затребувати, то це підготовка до місцевих виборів така, ну щоб всі голови місцевого самоврядування згуртувалися проти "слуг", чи якась інша випадковість - невідомо .

Та тільки спроба силовим шляхом впливати на політику вже не є в наш час рішенням чиїхось політичних проблем, а навпаки - тільки початком", - впевнений Бутусов.

Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов 01
Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов

Дніпро (3302) Коломойський Ігор (3126) Бутусов Юрій (3617) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+73
Филатов - единственный нормальный мэр в Украине. Зато к пророссийским сепарам и ворюгам Труханову и Кернесу претензий нет.
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25.04.2020 22:18 Відповісти
+45
Близкого к людям Коломойского экс-зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр, ходят слухи о планах задержать мэра Филатова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1957
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25.04.2020 22:27 Відповісти
+43
Краще зеленського один раз замінити.
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25.04.2020 22:22 Відповісти
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Ходят слухи , что его место займёт сестра...
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25.04.2020 22:44 Відповісти
Кім Е Чжон..младшая..
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25.04.2020 22:50 Відповісти
Ого
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25.04.2020 22:53 Відповісти
скоро будет генение банды зелеНых упырей!всю эту падаль зеленую палками гнать будем
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25.04.2020 22:39 Відповісти
Etot xorosi mer s inciatyvoj.Vot ego i zapomnil so vsex merov,vydymo etoj vlasti takyje nenuzni
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25.04.2020 22:43 Відповісти
emu teper mogut prishit kumovstvo i krishevanie corruptionerov tipa souchastie...
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25.04.2020 22:47 Відповісти
Та вже не секрет.Волох https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/2748520725276154 вчора писав :
"...За моєю інформацією з ОГПУ, показову розправу намітили вчинити над мером Дніпра Філатовим. По-перше, це гарний жест у бік Бенціона Валерійовича. На тлі вимушеного прийняття антиколомойського закону Янелох мусить подати тому сигнал, що продовжує вважати його своїм сувереном - інакше, як писав великий Бабель, «Бєня рассєрчаєт і уйдьот много крові». А розправа з особистими ворогами Бєні - Філатовим і Корбаном - це непоганий втішний приз. По-друге, Філатов майже єдиний мер, хто не готовий приймати як доконаний факт угроблення децентралізації - чи не найважливішої і найуспішнішої реформи від попередньої влади. І він не просто відкрито критикує зелених, а й підбурює своїм прикладом інших керівників місцевого самоврядування. А вони сьогодні є людьми дуже впливовими і авторитетними в своїх містах.
Тому, як я дізнався з двох цілком авторитетних джерел, правоохоронці вже готують «десант» до Дніпра. Кажуть, що й головного виконавця визначили - Степана Божило. Я особисто його пам'ятаю як центральну фігуру із саботажу розслідування януковичівського конституційного перевороту в шокінській ГПУ, але він і після того не раз гарно відзначився, коли ріденько обісрався з Корбаном і Мультиком.
Одне слово, готується черговий цирк. Можна, звичайно, потішитися, що вся ця пропагандистська акція для, поза сумнівом, ліпшого українського мера нічим конкретним не закінчиться. Але в мене чомусь не виходить."
Не знаю тільки,чому Філатов(а тим більш Корбан)-Бєніни вороги.
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25.04.2020 22:49 Відповісти
От ненависти до любви один шаг ,посмотри как два еврея Гепа и Ярославский мочили друг друга ,а теперь целуются в засос
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26.04.2020 06:50 Відповісти
коли це дворові шавки Бені стали його ворогами? Корбан керував віджимимам і рейдерством в інтересах каломойши, жидокацап Філатов правовим прикриттям, і раптом вороги, та не смішно навіть.
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26.04.2020 08:20 Відповісти
А є такі мери, які не крадуть? Хтось бачив?
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25.04.2020 22:53 Відповісти
Честный Зелемойский - лучше?
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26.04.2020 00:22 Відповісти
Окружний адміністративний суд визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Суд вважає, що рішення НБУ про націоналізацію банку незаконне, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації не був належно оформлений. Про це повідомляє https://dt.ua/ECONOMICS/rishennya-sudu-pro-skasuvannya-nacionalizaciyi-privatbanku-nepublichne-tomu-scho-odiozne-345800_.html "Дзеркало тижня" .
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25.04.2020 22:58 Відповісти
для чого і потрібен "антиколомойський закон". Бо коломойсько-портновські суди і при Петру Олексійовичу були антидержавними
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25.04.2020 23:08 Відповісти
Реванш выходит на промышленный уровень.
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25.04.2020 23:02 Відповісти
Порошенко, Турчинов, Черновол, Воронченко, Филатов и еще десятки менее известных людей. Ходят слухи, что и за поджаренных в Одессе сепаров ГБР и ГПУ собираются отомстить.
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25.04.2020 23:06 Відповісти
Надо делать удар на упреждение и сжечь вату в гбр и гпу .Начинать надо
с портнова
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25.04.2020 23:14 Відповісти
Эта страна обречена.
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25.04.2020 23:09 Відповісти
Филатов предал бандита , решил стать человеком - помните Калину Красную...
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25.04.2020 23:21 Відповісти
И опять же - зеленая падаль метит новых политиков для будущего постплеснявой УКРАИНЫ
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25.04.2020 23:27 Відповісти
Я і не знав, що розписуючи кулькову ручку, я кожен раз підробляю підпис Венедиктової. За це все населення України пересаджати можна...
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25.04.2020 23:22 Відповісти
..походу прокурорская ведьма бухает - не просыхает)
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26.04.2020 11:39 Відповісти
Гамно съело мочу.
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25.04.2020 23:25 Відповісти
Спецподразделение СБУ "Альфа" готовят завтра утром перебросить в город Днепр.
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25.04.2020 23:26 Відповісти
Сейчас начали искать новых кандидатов на "заклание". По информации ******* ********, из ОГПУ показательную расправу наметили совершить над мэром Днепра Филатовым. Во-первых, это красивый жест в сторону Коломойского. На фоне вынужденного принятия «Антиколомойского» закона президент должен подать тому сигнал, что продолжает считать его своим сувереном. Во-вторых, Филатов чуть ли не единственный мэр, который не готов принимать как свершившийся факт угробленную децентрализацию - важнейшую и самую успешную реформу от предыдущей власти. И он не просто открыто критикует «зеленых», но и подаёт пример другим руководителям местного самоуправления, а они сегодня являются людьми очень влиятельными и авторитетными в своих городах.
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25.04.2020 23:37 Відповісти
создавать "Бригаду мучеников Аль-Аксы" из Филатова, Пороха, Пастора, Воронченко, Черновол, добробатовцев, волонтеров, наконец просто патриотов - ГЛУПО, Вова !!!

эти мученики икнуться тебе не сторицей, а миллионницей....
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25.04.2020 23:54 Відповісти
Алекс, тут на "заклание" поставлена вся страна. Зелёная власть совершает на данном этапе "многоходовочку". За кулисами власти идут несколько параллельных процессов к которым возникают ну очень много вопросов...... Я, для начала, жду 27-е апреля. 27-го Верховный Суд Украины (ВСУ) должен рассмотреть иск Суркисов к Приват-Банку. И если ВСУ примет решение в пользу суркисов, это автоматически означает незаконным национализацию Приват-Банка. Поэтому ВР и оттягивает принятие т.н. "Антиколомойского закона", ждут решения ВСУ. Последствия этого - отказ МВФ от сотрудничества с Украиной. Зеленский ведь не зря хочет поставить саакашвили в качестве переговорщика с МВФ. Естественно, что МВФ, после дела суркисов по Приват-Банку, пошлёт Украину куда-подальше и карлсон ни о чём не договрится с ними, и все поражения будут приписаны на его счёт. Его таким образом красиво подставляют, а Зеленского сделают - "он не причём, это всё Саакашвили" или что-то в подобном роде. Короче говоря - страну ненавязчиво подводят к состоянию хаоса.
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26.04.2020 00:26 Відповісти
Таварищ, на...й отсюда на ЗЕльоный сайт, там вас полюбят !
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25.04.2020 23:50 Відповісти
Вперде
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25.04.2020 23:53 Відповісти
Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4267
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26.04.2020 00:46 Відповісти
Пусть попробуют Борю нашего тронуть.
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26.04.2020 00:46 Відповісти
ОГПУ. Подходящая аббревиатура для новой реформированной прокуратуры Украины во главе с дважды по 100% своим для президента генпрокурором
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26.04.2020 00:47 Відповісти
Будет обратка, господа! Хорошо когда денег дохера и есть чем отбиваться. Когда ты в кой-то степени голожопый прокурор надеющийся на внезапное богатство за свою «преданность» - сотрут в порошок, места не останется. Всему своё время! Думай-те...
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26.04.2020 01:20 Відповісти
На такому рівні голожопих прокурорів вже не буває .
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26.04.2020 14:35 Відповісти
зебыдло решило Днепр развалять? А вот хрен вы угадали...
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26.04.2020 07:58 Відповісти
Весна, пора сажать. Самое время, в карантин никуда не разбегутся.
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26.04.2020 08:10 Відповісти
Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4349
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26.04.2020 08:29 Відповісти
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