Близького до людей Коломойського ексзаступника прокурора Миколаївщини Божила відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Заступника прокурора Миколаївської області Степана Божила відрядили до Офісу Генпрокурора і направили в Дніпро, де він наразі виконує якесь завдання.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, інформація про це відразу ж вилилася з ОГПУ, і зараз поширюється чутка, що мета відрядження - операція із затримання мера Дніпра Бориса Філатова.
"Які саме команди отримав Божило - офіційно невідомо. Однак нещодавно призначеного заступника генерального прокурора Андрія Любовича вважають людиною, близькою до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, пов'язаного з Ігорем Коломойським. І відрядження Божила, який давно знайомий з Любовичем, і направлення його до Дніпра має явно невипадковий характер", - написав журналіст у фейсбуці.
Він висловив сумнів, що на Миколаївщині "все так добре", що можна направляти в Дніпро одного з керівників прокуратури області.
"Вчора затримали за підозрою в розкраданні 1,3 мільйона гривень мера Покрова Дніпропетровської області Олександра Шаповала. Покров - один з лідерів в прозорості і ефективності місцевого самоврядування. При цьому завдаток Шаповалу призначили у багато разів більше можливої шкоди - в 17 мільйонів гривень, що вже говорить про те, що прокуратура діє, м'яко кажучи, упереджено. Так чого там м'яко - скажімо прямо, це схоже на відвертий рекет.
Дивна ситуація. Чи то це в одній області почалася боротьба з корупцією така сильна, що вирішили з Миколаївської підкріплення затребувати, то це підготовка до місцевих виборів така, ну щоб всі голови місцевого самоврядування згуртувалися проти "слуг", чи якась інша випадковість - невідомо .
Та тільки спроба силовим шляхом впливати на політику вже не є в наш час рішенням чиїхось політичних проблем, а навпаки - тільки початком", - впевнений Бутусов.
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"...За моєю інформацією з ОГПУ, показову розправу намітили вчинити над мером Дніпра Філатовим. По-перше, це гарний жест у бік Бенціона Валерійовича. На тлі вимушеного прийняття антиколомойського закону Янелох мусить подати тому сигнал, що продовжує вважати його своїм сувереном - інакше, як писав великий Бабель, «Бєня рассєрчаєт і уйдьот много крові». А розправа з особистими ворогами Бєні - Філатовим і Корбаном - це непоганий втішний приз. По-друге, Філатов майже єдиний мер, хто не готовий приймати як доконаний факт угроблення децентралізації - чи не найважливішої і найуспішнішої реформи від попередньої влади. І він не просто відкрито критикує зелених, а й підбурює своїм прикладом інших керівників місцевого самоврядування. А вони сьогодні є людьми дуже впливовими і авторитетними в своїх містах.
Тому, як я дізнався з двох цілком авторитетних джерел, правоохоронці вже готують «десант» до Дніпра. Кажуть, що й головного виконавця визначили - Степана Божило. Я особисто його пам'ятаю як центральну фігуру із саботажу розслідування януковичівського конституційного перевороту в шокінській ГПУ, але він і після того не раз гарно відзначився, коли ріденько обісрався з Корбаном і Мультиком.
Одне слово, готується черговий цирк. Можна, звичайно, потішитися, що вся ця пропагандистська акція для, поза сумнівом, ліпшого українського мера нічим конкретним не закінчиться. Але в мене чомусь не виходить."
Не знаю тільки,чому Філатов(а тим більш Корбан)-Бєніни вороги.
с портнова
эти мученики икнуться тебе не сторицей, а миллионницей....