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Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків. ФОТО

Пожежа сталася вночі на платформі залізничного вокзалу м. Судова Вишня. Причини того, що сталося, невідомі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.

"26 квітня о 2:45 на диспетчерський пункт Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня на вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" у вантажному автомобілі ЗІЛ-131, який належить Міністерству оборони України. Унаслідок пожежі в автомобілі загинула людина, ще одна зазнала опіків", - сказано в повідомленні.

На місце вирушили пожежники з м. Мостиська. Вони виявили, що автомобіль повністю охоплений полум’ям. З машини дістали 53-річного чоловіка, у нього 60% опіків тіла (тулуба, обличчя та рук)  2-3 ступенів.

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Погасивши осередок вогню, рятувальники знайшли в машині ще одну людину. Медики констатували її смерть.

Причини загоряння з'ясовують слідчі.

Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків 01
Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків 02
Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків 03
Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків 04

Автор: 

Міноборони (7479) пожежа (4353) смерть (6779) ДСНС (5160) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+14
бухали в кунге. наиболее вероятно.
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26.04.2020 10:41 Відповісти
+13
Водка, *****.
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26.04.2020 10:41 Відповісти
+9

Один человек погиб и еще один получил ожоги - Цензор.НЕТ 7284
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26.04.2020 10:40 Відповісти
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Один человек погиб и еще один получил ожоги - Цензор.НЕТ 7284
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26.04.2020 10:40 Відповісти
бухали в кунге. наиболее вероятно.
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26.04.2020 10:41 Відповісти
И какое слово ключевое, бухали или вероятно?
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26.04.2020 10:54 Відповісти
Бухали.
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26.04.2020 11:09 Відповісти
Водка, *****.
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26.04.2020 10:41 Відповісти
Редактор у вас майстерний...
Один человек погиб и еще один получил ожоги - Цензор.НЕТ 6026
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26.04.2020 10:45 Відповісти
что то часто стали гореть грузовики ВСУ....диверсии или раздолбайство?
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26.04.2020 10:55 Відповісти
бухло несвіже,з карантинного складу...
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26.04.2020 10:57 Відповісти
Самовозгорание.
Зимой снега не было.
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26.04.2020 11:04 Відповісти
Напились и сгорели, это очевидно.
От аватаров в армии один вред.
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26.04.2020 11:08 Відповісти
Скорее всего печка кунга загорелась... Я видел такое, вовремя потушили.
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26.04.2020 11:49 Відповісти
"Грузовик Минобороны", "сотрудник Миноборони" - прості вільнонаймайні роботяги, КЕЧ, склади, ремонтні бази і заводи. На Львівщині за совка (я служив 1979) майже цілі села були "сотрудниками МО". Навіть тьоті маляри-штукатурниці були "сотрудниками МО". В основному дружили з прапорщиками - їхніми начальниками, разом крали, разом бухали, їздили і ходили на халтуру, ділились і знову бухали. Напевне що це аналогічний випадок.
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26.04.2020 11:12 Відповісти
***** ДАЛ СТАРТ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ
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26.04.2020 11:20 Відповісти
И сколько имущества они спишут на пожар?И за что закрыли рты двум воякам?Мальчики в игры играют
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26.04.2020 12:14 Відповісти
Бухали, курили и вот.
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26.04.2020 12:20 Відповісти
Та это ужасно, потому что сейчас проще найти сайт с отзывами о казино https://otzyvycasino.net/ от реальных пользователей, которые расскажут о всем особенностях и недостатках азартных заведений.
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30.04.2020 14:52 Відповісти
 
 