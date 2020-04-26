Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків. ФОТО
Пожежа сталася вночі на платформі залізничного вокзалу м. Судова Вишня. Причини того, що сталося, невідомі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.
"26 квітня о 2:45 на диспетчерський пункт Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Судова Вишня на вул. Станційна на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" у вантажному автомобілі ЗІЛ-131, який належить Міністерству оборони України. Унаслідок пожежі в автомобілі загинула людина, ще одна зазнала опіків", - сказано в повідомленні.
На місце вирушили пожежники з м. Мостиська. Вони виявили, що автомобіль повністю охоплений полум’ям. З машини дістали 53-річного чоловіка, у нього 60% опіків тіла (тулуба, обличчя та рук) 2-3 ступенів.
Погасивши осередок вогню, рятувальники знайшли в машині ще одну людину. Медики констатували її смерть.
Причини загоряння з'ясовують слідчі.
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