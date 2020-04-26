У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова. ФОТО 18+

Ув'язнені забарикадувалися в камерах, а коли наступного ранку особовий склад силою змусив їх прибрати барикади, порізали собі вени.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 23:00 24 квітня ув'язнені, які утримуються в установі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув'язненого з підтвердженим діагнозом - коронавірусна хвороба COVID-19. За cлова адміністрації установи, ув’язнені висловлювали обурення, закликали до непокори та барикадувалися", - написала Денісова.

Наступного ранку начальник СІЗО оголосив збір особового складу за тривогою. Під час зміни чергування ув’язненні з 3 камер намагалися не пустити персонал СІЗО всередину для проведення перевірки.

"Через це щодо сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них - спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а самого в’язня було вивезено за межі СІЗО", - додала Денісова.

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Слідчий ізолятор відвідав регіональний представник омбудсмена в Чернівецькій області Леонід Мельник. Наразі в установі проводиться службова перевірка.

"Хворий на COVID-19 наразі перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб із підозрою/захворюванням на коронавірус. Стан його здоров'я задовільний", - додала Денісова.

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