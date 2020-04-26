У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова. ФОТО 18+
Ув'язнені забарикадувалися в камерах, а коли наступного ранку особовий склад силою змусив їх прибрати барикади, порізали собі вени.
Про це повідомила у фейсбуці уповноважений із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 23:00 24 квітня ув'язнені, які утримуються в установі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув'язненого з підтвердженим діагнозом - коронавірусна хвороба COVID-19. За cлова адміністрації установи, ув’язнені висловлювали обурення, закликали до непокори та барикадувалися", - написала Денісова.
Наступного ранку начальник СІЗО оголосив збір особового складу за тривогою. Під час зміни чергування ув’язненні з 3 камер намагалися не пустити персонал СІЗО всередину для проведення перевірки.
"Через це щодо сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них - спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а самого в’язня було вивезено за межі СІЗО", - додала Денісова.
Слідчий ізолятор відвідав регіональний представник омбудсмена в Чернівецькій області Леонід Мельник. Наразі в установі проводиться службова перевірка.
"Хворий на COVID-19 наразі перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб із підозрою/захворюванням на коронавірус. Стан його здоров'я задовільний", - додала Денісова.
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Там рука толще моей ноги.https://censor.net/user/247673 -
"представила )". - анальный фистинг
т.е как с туберкулезниками и спидоносцами вместе - нормально? а тут непонятное и страшное? уважительная причина для бунта...
(моє останнє речення теж виказувало сумнів щодо офіційної)
Надсмотрщики, получая откаты от заключенных, разрешали им гулять по всему СИЗО и вымогать бабки у неблатных и вновь прибывших. У нас даже проституток для зэков проводили! Ну так вот, Байзаков всю эту лавочку прикрыл - зэкам не понравилось. Начался бунт. Более 700 человек взломали двери и вырвались на продолы - тюремные коридоры, чуть было не вырвались из корпуса. Тогда был задействован спецназ. Бойцы "Омеги", орудуя дубинками и светошумовыми гранатами, быстро разогнали спецконтингент по камерам. Отступая, зэки резали себе животы, шеи и руки (чтобы привлечь внимание общественности), смешивали кровь с водой и разбрызгивали по потолку и стенам. На журналистов и правозащитников реки крови производят незабываемое впечатление... Между тем, делали они порезы аккуратно и профессионально - оттягивали кожу, чтобы не задеть вены и органы, поэтому все живы и остались. Я был в СИЗО на следующий день после бунта - впечатления, мягко говоря, яркие. Везде кровь, зэки орут про беспредел и стучат чашками по дверям - мягко говоря, страшно, но ничего сверхъестественного. Пока...
Они важнее для страньі, чем зеки.