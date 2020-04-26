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У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова. ФОТО 18+

Ув'язнені забарикадувалися в камерах, а коли наступного ранку особовий склад силою змусив їх прибрати барикади, порізали собі вени.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 23:00 24 квітня ув'язнені, які утримуються в установі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув'язненого з підтвердженим діагнозом - коронавірусна хвороба COVID-19. За cлова адміністрації установи, ув’язнені висловлювали обурення, закликали до непокори та барикадувалися", - написала Денісова.

Наступного ранку начальник СІЗО оголосив збір особового складу за тривогою. Під час зміни чергування ув’язненні з 3 камер намагалися не пустити персонал СІЗО всередину для проведення перевірки.

"Через це щодо сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них - спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а самого в’язня було вивезено за межі СІЗО", - додала Денісова.

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Слідчий ізолятор відвідав регіональний представник омбудсмена в Чернівецькій області Леонід Мельник. Наразі в установі проводиться службова перевірка.

"Хворий на COVID-19 наразі перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб із підозрою/захворюванням на коронавірус. Стан його здоров'я задовільний", - додала Денісова.

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У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 01
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 02

У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 03
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 04
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 05
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 06
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова 07

Автор: 

бунт (64) Денісова Людмила (883) СІЗО (728) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
"Понты для приезжих...". Порезы поперек очень редко приводят к значительным потерям крови, влекущим смерть... Для такой кровопотери нужно резать не "мясо" - такие раны быстро затягиваются, а в "ключевых точках", у запястья, и, желательно, вдоль руки, или наискось... (Бесплатная инструкция для "суицидников". Благодарить не надо... ).
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26.04.2020 11:49 Відповісти
+16
там е і гвалтівники та інші покидьки....- у тебе е Дочка 14 років ....- а там сидять які таких ******* ...- що, відпускати ...
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26.04.2020 11:54 Відповісти
+16
а нафига эти порезы демонстрировать? (покажите им где вены - нехай там вскрывают... понтовики-затейники)
т.е как с туберкулезниками и спидоносцами вместе - нормально? а тут непонятное и страшное? уважительная причина для бунта...
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26.04.2020 11:56 Відповісти
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"Понты для приезжих...". Порезы поперек очень редко приводят к значительным потерям крови, влекущим смерть... Для такой кровопотери нужно резать не "мясо" - такие раны быстро затягиваются, а в "ключевых точках", у запястья, и, желательно, вдоль руки, или наискось... (Бесплатная инструкция для "суицидников". Благодарить не надо... ).
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26.04.2020 11:49 Відповісти
100 %
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26.04.2020 11:51 Відповісти
переведіть їх у Конче Заспу
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26.04.2020 11:50 Відповісти
- Вчера уже писали, Конче Заспа всегда была для сдержанных, умных, интеллигентных, начитанных челАвеков. https://censor.net/news/3191521/pojiznenniki_samaya_intelligentnaya_kategoriya_osujdennyh_ya_takih_gotov_brat_na_rabotu_ministr_yustitsii ... Министр юстиции Украины Денис Малюська считает приговоренных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных" и был бы готов взять таких людей на работу. - "Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример - это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый... У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989-1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - сказал Малюська. ... Поддержите малюску, ему некого взять на работу. ...
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26.04.2020 18:54 Відповісти
ВСЕХ ОТПУСТИТЬ А В СИЗО ЗАКРЫТЬ ТВАРЮК 30 ЛЕТ ГРАБИВШИХ УКРАИНУ !!!
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26.04.2020 11:51 Відповісти
там е і гвалтівники та інші покидьки....- у тебе е Дочка 14 років ....- а там сидять які таких ******* ...- що, відпускати ...
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26.04.2020 11:54 Відповісти
https://censor.net/user/442802 - "ВСЕХ ОТПУСТИТЬ..." , а затем посадить https://censor.net/user/442802 на бутылку . Мечта пересэленца из лугандонии
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26.04.2020 12:56 Відповісти
Там рука толще моей ноги.
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26.04.2020 11:55 Відповісти
представила )
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26.04.2020 12:12 Відповісти
https://censor.net/user/239211

Там рука толще моей ноги.https://censor.net/user/247673 -

"представила )". - анальный фистинг
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26.04.2020 12:58 Відповісти
такие ноги только у дистрофика ))
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26.04.2020 13:28 Відповісти
а нафига эти порезы демонстрировать? (покажите им где вены - нехай там вскрывают... понтовики-затейники)
т.е как с туберкулезниками и спидоносцами вместе - нормально? а тут непонятное и страшное? уважительная причина для бунта...
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26.04.2020 11:56 Відповісти
на мою думку бунт вони підняли зовсім не через фейковий вірус! там серед вязнів теж є люди розумні .і це не ті люди. які будуть боятися якогось видуманого вірусу! Вони роками живуть з туберкульозними хворими шконка в шконку .пють з одної кружки чифір.курять одну на всіх сигарету.версію про вірус придумали самі мєнти.
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26.04.2020 12:31 Відповісти
от в цю версію - я повірю
(моє останнє речення теж виказувало сумнів щодо офіційної)
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26.04.2020 12:37 Відповісти
Згадалося хоррор-оповідання https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E-1 СИЗО-1 (написане, до речі, на доволі реальній основі - підтверджено низкою людей) про містичний жах у СІЗО м. Бішкек - там киргизькі арештанти під час бунту отак "вскривалися" і демонстративно розбризкували кров, і ненароком викликали лихих парфумів На самому початку отакий ґабзац:

Надсмотрщики, получая откаты от заключенных, разрешали им гулять по всему СИЗО и вымогать бабки у неблатных и вновь прибывших. У нас даже проституток для зэков проводили! Ну так вот, Байзаков всю эту лавочку прикрыл - зэкам не понравилось. Начался бунт. Более 700 человек взломали двери и вырвались на продолы - тюремные коридоры, чуть было не вырвались из корпуса. Тогда был задействован спецназ. Бойцы "Омеги", орудуя дубинками и светошумовыми гранатами, быстро разогнали спецконтингент по камерам. Отступая, зэки резали себе животы, шеи и руки (чтобы привлечь внимание общественности), смешивали кровь с водой и разбрызгивали по потолку и стенам. На журналистов и правозащитников реки крови производят незабываемое впечатление... Между тем, делали они порезы аккуратно и профессионально - оттягивали кожу, чтобы не задеть вены и органы, поэтому все живы и остались. Я был в СИЗО на следующий день после бунта - впечатления, мягко говоря, яркие. Везде кровь, зэки орут про беспредел и стучат чашками по дверям - мягко говоря, страшно, но ничего сверхъестественного. Пока...
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26.04.2020 13:22 Відповісти
Зеленский пришёл час заканчивать карантин. Или роздавайте деньги людям, открывайте базары, магазины, и другие предприятия. Или мы выйдем на большой бунт. Вставай.. Украина
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26.04.2020 12:01 Відповісти
Хуторський, Україна не Кацапія. Тут люди виходять лише тоді, коли влада наступає на свободи. Це лише кацапи роблять революції, коли в "булошную" три дні не завозять хліб, як це сталося в Пітері 1917 року.
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26.04.2020 12:27 Відповісти
Фраера дешёвые. Они бы ещё на ягодицах вены искали.
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26.04.2020 12:08 Відповісти
тухлые? )) да ты знаток фени ))
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26.04.2020 13:30 Відповісти
все кто судимые не имеют право на жизнь, неважно дтп или убийство) расстреливать всех вместе с семьями.
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26.04.2020 12:09 Відповісти
это гриим кетчуп и все такое он бы истек кровью еще и больно..
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26.04.2020 12:10 Відповісти
Денисова, о бойцах на передовой побеспокойся.
Они важнее для страньі, чем зеки.
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26.04.2020 12:13 Відповісти
Пишет известная волонтер Воронкова, шесть лет помогающая армии.
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова - Цензор.НЕТ 6716
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26.04.2020 12:14 Відповісти
У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова - Цензор.НЕТ 767
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26.04.2020 12:15 Відповісти
Мяско!!!!!
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26.04.2020 12:20 Відповісти
Там сидять не тільки злочинці,які мають велике число різних "фокусів", а і реальні придуркі.
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26.04.2020 12:20 Відповісти
А ще, там сидить купа невинних людей... Це СІЗО, там сидять люди які чекають на суд...
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26.04.2020 14:31 Відповісти
Омбудсмены распустили зэков. Это не детки, а убийцы и насильники, антисоциальные субъекты, которых "сладеньким" не задобрить. Нужны жёсткая дисциплина и методы содержания. Они манипулируют общественным мнением, симулируют членовредительство, врут, изворачивается. Посмотрите на фото, эти порезы разве не манипуляция и фарс? Может хватит слюни разводить? Может пора заставить их всех работать чтобы оплачивали своё содержание? Тогда и фигнёй от безделья страдать перестанут, будут заняты. Зона это не санаторий.
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26.04.2020 12:29 Відповісти
Вени треба різати вздовж , а не поперек !
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26.04.2020 12:30 Відповісти
Откуда у наркоманов вены?Щось на фотках и вен не наблюдается
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26.04.2020 13:42 Відповісти
Начальнику СИЗо задать вопрос почему был помещен человек больной короновирусом? А потом, уволить, кака минимум и уволить того, кто дал ему такое распоряжение.
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26.04.2020 12:31 Відповісти
Пойдёшь туда работать? Ишь, разувольнялась. Там и так сотрудников не хватает, никто не хочет сидеть за решеткой, вместе с убийцами и головорезами, да ещё за копейки.
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26.04.2020 16:11 Відповісти
Я не про сотрудников, а про руководство.
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26.04.2020 18:28 Відповісти
Як неінтелігентно! Дряпати собі передпліччя.
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26.04.2020 12:50 Відповісти
Капец, давайте ещё зеков жалеть начнем... Большинство этих тварей годами в СИЗО живут за счёт государства и своих родственников!!! В СИЗО надо было в первую очередь вирус занести!!!!
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26.04.2020 16:57 Відповісти
 
 