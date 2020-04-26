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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали. ФОТОрепортаж

У столиці Німеччини напередодні відбулася акція протесту проти карантинних обмежень. Поліцейські затримали 105 осіб, п'ятьох правоохоронців поранено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Берліна.

Акція відбулася на площі Рози Люксембург. За даними поліції, в ній взяли участь близько 300 осіб, видання Bild повідомляє, що учасників протесту було понад 1 000.

Поліцейські перегородили прилеглі до площі вулиці, щоб зупинити потік  людей, які прибували на акцію. Через деякий час почалися затримання.

Дивіться також: Підприємці взяли штурмом 2 ринки і відновили торгівлю в Кам'янському на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Під час зіткнень 5 силовиків зазнали поранень. Поліція затримала 105 осіб і виписала їм адмінпротоколи. Трьох учасників акції заарештували.

Наступний такий мітинг організатори протесту обіцяють провести 1 травня.

За даними інституту Роберта Коха, в Німеччині понад 154 000 осіб інфіковані COVID-19. Від початку епідемії померли 5 600 жителів ФРН.

У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 01
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 02
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 03
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 04
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 05
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 06
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 07
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали 08

Автор: 

Берлін (193) Німеччина (7484) карантин (18172) протест (2402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
Бюргерам начало доходить шо их разводят как лохов.
Жаль шо у нас " настоящих буйных мало" , а то я тоже пошёл бы на протест против этого дебилизма.
Пока шо секта свидетелей коронавируса рулит.
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26.04.2020 13:11 Відповісти
+17
Судя по фото, Восточный Берлин. Еще совок не выветрился.
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26.04.2020 12:59 Відповісти
+13
Даже есть версия откуда растут "уши"...
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26.04.2020 13:02 Відповісти
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Судя по фото, Восточный Берлин. Еще совок не выветрился.
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26.04.2020 12:59 Відповісти
Площа Рози Люксембург же
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26.04.2020 13:01 Відповісти
Это восточные руские "немцы"... Они всегда за рачею тельняшки рвут. На фото клару цеткин (подругу розы) повязали...
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26.04.2020 16:21 Відповісти
И под нос ей суют, что-то типа как щеточки для туалета... но более нежное... комуняки краснопузые.
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26.04.2020 16:23 Відповісти
Даже есть версия откуда растут "уши"...
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26.04.2020 13:02 Відповісти
Германцы,не такие уж и зебилы".
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26.04.2020 13:34 Відповісти
та не - это ты совок мечтающий о его возврате.
А то люди, в отличие от западных немцев, в генах ненавидят совок потому что испытали его на своей шкуре, и протестуют чтобы совок не вернулся....

А западные просто непуганые лохи не понимают к чему это может привести.
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26.04.2020 13:31 Відповісти
"А западные просто непуганые лохи не понимают к чему это может привести."- вони якраз і є "пєрєпуганниє"- їх діди і батьки вже раз попробували позбутись від комуно-шидовського правління,онуки до тепер данину платять пейсатій мафії за ті "недобори " з1933 по 1956 рік!
https://censor.net/ua/comments/locate/3191606/019214fa-5601-72e1-a784-c8db7fac2f91
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26.04.2020 13:42 Відповісти
Такі да. Платять. Ба більше: кілька років тому виготували для них здається дві (не пам'ятаю точно) суПмарини, здатні нести ракети з ядрьоними зарядами, яких офіційно у тої мафії начебто немає. Дожилися потомки гордих тевтонів.
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26.04.2020 14:11 Відповісти
Все залежить від того хто керує процесом, поставили аденауера ,він їх і загнав під плінтус .
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26.04.2020 14:25 Відповісти
Совок не вивітрився у тебе з голови, телепню. Мешканці Західної Німеччини зазомбовані значно сильніше. Політкоректністю і "почуттям історичної провини".
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26.04.2020 14:07 Відповісти
Та не обязательно, британцы вон сами себе 5g вышки пожгли, чтоб остановить вирус ))
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26.04.2020 14:58 Відповісти
Это правильно или нет, то что сделало государство?
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26.04.2020 13:00 Відповісти
https://censor.net/user/468476
А, что сделало наше государство ?
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26.04.2020 13:03 Відповісти
Статья, вообще-то, о немцах...
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26.04.2020 13:05 Відповісти
немцы начали что-то подозревать..
они всегда первые на этом поприще..
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26.04.2020 13:00 Відповісти
Позавчера появилась статистика умерших в Украине за январь-февраль.
За январь и февраль умерло 100 тысяч граждан Украины, из них по причине гриппа и пневмонии умерло 1326 человека.
То есть за два месяца без короновируса, умерло больше людей от обычного гриппа чем умирает сейчас от короновируса.
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26.04.2020 13:16 Відповісти
У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали - Цензор.НЕТ 6026
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26.04.2020 13:36 Відповісти
Где гарантия, что умершие в январе-феврале, не бьіли зараженьі короновирусом?
Тестьі тогда не проводились.
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26.04.2020 13:59 Відповісти
А не могли бы Вы сказать сколько умерло людей от гриппа в апреле 2019? Чтобы сравнение было полноценным.
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26.04.2020 14:28 Відповісти
Я,вот не немец,а подозреваю шо зтим вирусом шо-то не то,какой то лохотрон мирового масштаба.
Мировые захватчики знают шо делают.
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26.04.2020 13:38 Відповісти
100 участников задержаны

=====================
тепер гарненько тре розпитати хто їх на таке організував і по скільки обіцяли заплатити.
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26.04.2020 13:01 Відповісти
Вотчина *****. Я же прав, свинокацапсины ?

В Берлине состоялась акция протеста против карантина, более 100 участников задержаны - Цензор.НЕТ 6537
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26.04.2020 13:02 Відповісти
Респект немцам. Заколебали эти журнашлюхи, по радио,по телевидению,в интернете только и талдычат, коронавирус, коронавирус... Работать надо, а то от голода и нищеты отбросят коньки гораздо больше.
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26.04.2020 13:04 Відповісти
https://censor.net/user/86868 - да ви свинокацапсины отбросите коньки быстрее, чем немец жопу подотрет.
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26.04.2020 13:05 Відповісти
Это не ко мне. К свинособакам из раши не имею ни какого отношения.
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26.04.2020 13:07 Відповісти
https://censor.net/user/86868 - "Это не ко мне. К свинособакам из раши..." - Ну к твоим соплименникам. Ты же прямой потомок свинособак из фашистской срасеи. Зачем ты это отвергаешь, а как же рашистские скрепы ?
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26.04.2020 13:17 Відповісти
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!
Похоже Вы тот самый дурак.
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26.04.2020 13:22 Відповісти
Возможно и дурак кое в чем, но во всяком случае я не любитель руских свинопсов и гребаной проклятой расеи. Я, и моя семья Украинцы и этим мы гордимся
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26.04.2020 13:26 Відповісти
Вы абсолютно уверены что украинец? На все 100? Судя по безпричинному хамству, это вовсе не так 😏
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26.04.2020 17:10 Відповісти
Я бачу Україною керують клоуни,а фірмани покинули коней і захопили міністерство пропаганди (правди)?
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26.04.2020 13:44 Відповісти
А кому имеете отношение к портянкам, шариям, к пятой колонне в Украине?
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26.04.2020 13:19 Відповісти
https://censor.net/user/148548 - в том числе и к праваславным любителям свинокацапсин и *****
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26.04.2020 13:20 Відповісти
кацапы раскачивают...
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26.04.2020 13:05 Відповісти
Пока не закроют Рашутудей и Дойчевеле, будет бардак.
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26.04.2020 13:08 Відповісти
Лемінги
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26.04.2020 13:10 Відповісти
Бюргерам начало доходить шо их разводят как лохов.
Жаль шо у нас " настоящих буйных мало" , а то я тоже пошёл бы на протест против этого дебилизма.
Пока шо секта свидетелей коронавируса рулит.
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26.04.2020 13:11 Відповісти
Ви не один! адекватних людей багато!
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26.04.2020 13:15 Відповісти
овець ще більше
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26.04.2020 13:42 Відповісти
нажаль так .
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26.04.2020 13:47 Відповісти
Что именно начало доходить Доходить что нада заражать Или какие у них требования властям Им что чтото запретили,кроме как на работу ходить и в бары?
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26.04.2020 13:17 Відповісти
От обычного гриппа больше умирает людей, согласно официальной статистике, чем от страшного короновируса.
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26.04.2020 13:22 Відповісти
От обычного гриппа попадают в статистику гриппа от инсульта в статистику инсульта От курения в статистику курения от рака в свою статистику они могут быть одни и те ж вы правы Но эта статистика именно инфицированных короновирусом А от чего он умер это другой вопрос У него был положительный тест
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26.04.2020 14:00 Відповісти
Это кремлядские методички, им задание дали, постить разную дичь на ресурсах разных стран! На недоимперии хаос с этим коронавирусом, хотят устроить картинку для репоедов, что у них типа не все так плохо)))
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26.04.2020 13:23 Відповісти
https://censor.net/user/148548 - да это один и тот же черт. Ща Баканову позвоню
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26.04.2020 13:30 Відповісти
Ну если ты больной сиди дома и не заражай
Причём не только коронавирусом.
Зачем наказывать миллионы здоровых если можно ограничить сотню больных?
Это всё равно шо вас посадить в тюрьму за преступление которое вы не совершали но потенциально есть вероятность шо вы его можете совершить.
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26.04.2020 13:59 Відповісти
Чтобы знать больной вы или нет? Нужно пройти тест А если вы его не проходили ,то можно считать потенциально больным Тесты всем гражданам за раз провести не реально А если вам его сделали и результат положительный? То выходить вам нельзя это карается законом Тоесть вы либо в больнице либо дома под наблюдением врачей И не дай бог вам выйти на улицу и попасть властям Это равносильно что попытатся бежать с подпиской о невыезде
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26.04.2020 14:13 Відповісти
Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня "ранних симптомов", как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь. Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Вначале я даже обиделся: в этом было что-то оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет родильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? Однако спустя несколько минут моя ненасытность была побеждена более достойными чувствами. Я стал утешать себя, что у меня есть все другие болезни, какие только знает медицина, устыдился своего эгоизма и решил обойтись без родильной горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скрутила, и я этим удовлетворился, тем более что ящуром я страдал, очевидно, с детства. Ящуром книга заканч
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26.04.2020 16:01 Відповісти
Это отрывок из книги "Трое в одной лодке, не считая собаки" (автор Джером К.Джером). Там только у него была все-таки не "родильная горячка" как диагноз, а "вода в колене"!
А так, браво! Напомнили о шедевре мирового юмора...
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26.04.2020 19:22 Відповісти
В Европе люди действительно не рабы.
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26.04.2020 13:11 Відповісти
А шо, уже в Италии тоже не рабы вышли на митинги против коронавируса? Или вам кремлядям новые методички выдали?
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26.04.2020 13:16 Відповісти
https://censor.net/user/148548 - ты любителей руских свинособак поставил в ступор. 5 баллов
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26.04.2020 13:19 Відповісти
Ахаха... аваковцы другу друга лайкают))
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26.04.2020 13:22 Відповісти
По теме сказать есть что, не раб?
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26.04.2020 13:24 Відповісти
https://censor.net/user/468650 - IP не устал менять ?
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26.04.2020 13:29 Відповісти
Хочешь чтобы твой жирный хозяин Геращенко меня вычислил?
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26.04.2020 13:32 Відповісти
Мусора не люди.
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26.04.2020 13:19 Відповісти
https://censor.net/user/468650 - "Мусора не люди." - Тут, я соглашусь на все 100
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26.04.2020 13:28 Відповісти
Починається прозріння значить є шанс!!!
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26.04.2020 13:16 Відповісти
Глибокостурбовані началі чъто-то подозревать
В Берлине состоялась акция протеста против карантина, более 100 участников задержаны - Цензор.НЕТ 9672
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26.04.2020 13:21 Відповісти
закон суров )) " Федеральным законом «Об охране природы» (BNatSchG) и земельными нормативными актами установлено, что за преднамеренное и без разумных на то причин ранение или убийство осы предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч евро (в некоторых федеральных землях до 13, 15 и даже 50 тысяч), а в зависимости от вида насекомого, в особенности, если оно занесено в Красную книгу, - до 65 тысяч евро!"
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26.04.2020 13:21 Відповісти
Перше фото : ліворуч поліцейські з фотоапаратом та палкою для селфі)));
Передостаннє: поліцейські самі без масок в потилицю один одному дихають;
Останнє фото: нарахував 7 масок на усю масовку.... Бюджет України вийшов би на рівень весни минулого року з нашими штрафами))
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26.04.2020 13:29 Відповісти
В Германии масочный режим только в магазинах и то - ввели две недели назад.
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26.04.2020 13:30 Відповісти
транспорт забьіл, там тоже маска.
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26.04.2020 13:37 Відповісти
Только завтра введут в норд рейн вестфалии и райланд фальс И то ещё не знают как это будет организованно
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26.04.2020 13:37 Відповісти
Лень постить через 10 приседаний фотографии, имею их из Саксонии - достаточно обвернуть низ лица шарфиком.
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26.04.2020 13:40 Відповісти
За весь период карантина от вируса в Германии умерло практически столько, сколько в прошлом году умирало в среднем за 3 дня.
При этом большие предприятия переведены на трехдневку и люди получают только 60% зарплаты.
А у нас ситуация еще похлеще.
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26.04.2020 13:29 Відповісти
Власти везде боятся потерять лицо, после того как вдоволь поиздевались над Италией и Испанией.
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26.04.2020 13:31 Відповісти
Это неправда Если работаешь то оклад сохраняется Мы тоже работаем не 8 а 5 часов И это не влияет на зарплату Только часы пока показывает минус Но я слышал что их спишут Ведь тем кто на сдельной им возмещают И тем кто на окладах тоже должны А 60% -80% получают безработные Они так всегда получали
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26.04.2020 13:53 Відповісти
Ты, небось, работаешь на Airbase или таки в артели "напрасный труд"?
Вот и не распространяйся.
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26.04.2020 13:58 Відповісти
Я работаю на ДОКА и в украине есть два филиала в Новомосковске и в Киеве В Новомосковске я работал в 2008 когда его открывали
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26.04.2020 14:02 Відповісти
Я вас непонимаю зачем вам указывать что делать мне? вы какой то авторитет или карательный орган?
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26.04.2020 14:04 Відповісти
Хто тебе чего указывает?
Сам вечно сунешься, куда не знаешь. Автозапчасти и жратва нужны всегда, а предприятия авиакосмической отрасли и микроэлектроники уже забили все склады своей продукцией, девать некуда и денег брать неоткуда.
А оно - не правда, не правда.
Иди, попробуй реализовать сейчас пару авиадвигателей - все, что заработаешь - твое!
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26.04.2020 14:09 Відповісти
Куда я суюсь? мне ктото запрещает писать своё мнение или то что у нас происходит?Вообще не твоё дело о чём я пишу Не нравится не чти и не указывай мне что писать Или опровергни чтото то, если только сможешь? А для Аирбусов я тоже собирал кресла в Швибишхале и ничем это не важней чем я работал на других предприятиях Как например Текстар Эрголайн Виртген или Эмитек И на многих фирмах приходилось работать А то что ты пишешь это не правда Платят всем и всё независимо дома ты сиди=шь или работаешь или сколько часов ты работаешь Только тем кого уволили получают безработные это минимум 60% а максимум 80 % это государственный закон Другое дело когда ты сам работал на себя частный слесарь или электрик или плиточник Когда ты сам себе зарплату начислял Им тоже выплачивают по 15 тысяч евро И тоже по закону государственному Уи всех рабочих есть трудовой договор И если кого то обманут То он может судится и ему вернут Поэтому не могут неплатить оклад если ты сам не согласился поменять договор На счёт масок в магазинах ты тоже наврал Никто не заставлял носить маски в магазин Этот закон вуступит в силу только завтра
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26.04.2020 14:24 Відповісти
Працеголики не витримують бездіяльності і вони є усюди
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26.04.2020 13:36 Відповісти
Значит у беса путлера еще есть бабло и свои люди, к примеру, продажный плебей шредер, и наверняка он не один.
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26.04.2020 13:42 Відповісти
Я живу в Бонне и вчера закупался в двух магазинах Пени маркт и Эдика нигде маску не спрашивали У продавца спросил что будет в понедельник Он пока тоже не знает Закон вступает в силу завтра
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26.04.2020 13:45 Відповісти
Всем комментаторам, юродствующим по поводу площади имени Розы Люксембург, рекомендую перечитать ее работы и работы Клары Цеткин о женском движении и защите материнства и младенчества.
Небось, как дешевые и хорошие детские сады и школы - так требуете, вопите на цензоре, что плохо дела обстоят в Украине с детскими садами, а как вспомнить, что детские сады доступные появились именно благодаря работам Люксембург и Цеткин - так и нет разума у вас.
Впрочем, это же вашим женам, детям и внукам жить так, как жил пролетариат (industrial poor) до социальных преобразований в той же Европе, вкалывая 12 часов с день (в Австрии 12-часовой рабочий теперь день разрешен законодательно) за гроши, отдвая детей с ясельного впзраста в дорогищие детские сады, видя их по часу в день, и тратя все выходные на работу по дому.
Только не стоит тогда причислять себя к среднему классу - вот и все.
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26.04.2020 14:26 Відповісти
благодаря работам Люксембург/ Уинстон Черчилль, 1920 г. Интернациональные евреи - источник заговоров. Члены этой организации злоумышленников в основном вышли не из самой зажиточной части населения стран, где имело место преследование евреев. Это движение среди евреев не ново, начиная со Спартака-Вейсгаупта, через Карла Маркса и до Троцкого, Бела Куна (Венгрия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Голдман (США). Этот всемирный заговор по разрушению всей цивилизации и построению общества, полностью застывшего в своём развитии, общества, проникнутого недоброй завистью, уравниловкой.
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26.04.2020 14:57 Відповісти
В столице Германии накануне состоялась акция протеста против карантинных ограничений. Полицейские задержали 105 человек, пятеро стражей порядка ранены. Источник: https://censor.net/p3191606

А це таки факт, а в майбутньому буде ще більше -

У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали - Цензор.НЕТ 1755
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26.04.2020 14:57 Відповісти
Мордор організовує через агентів у соцмережах по всіх країнах Европи ці безглузді заворушення. Нікому не вигідний карантин. Це вимушена дія урядів. Як шкода, що дебілів більше ніж розумних…В Барселоні теж готують акцію . Агенти кремля не сплять. Розгойдують світ по найвищій амплітуді.
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26.04.2020 17:27 Відповісти
Друзья, а вы знаете, что Билл Гейтс продал свой бизнес в Майкрософте и все вложил в медицинское направление. Видать, выдохся и хочет "переобуться в воздухе". Но чтобы новое направление пошло с хорошим подъёмом, стал спонсировать Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), которая... одобрила решение о признании в мире пандемии коронавируса КОВИД-19. Не настораживает?
Далее. Если этот вирус такой смертельный и вакцины от него еще нет, то почему выздоравливающих в 5 (!) раз больше, чем умерших от инфекции? Почему чиновники от здравоохранения набирают статистику заболеваний, ставя диагноз "коронавирус" всем, кому ни попадя? При пандемии график смертности должен бы (не дай бог!) расти в геометрической прогрессии, а он у нас ...выдыхается.
И вот уже из больниц Ухани (родового гнезда коронавируса) сегодня выписали ВСЕХ пациентов! Без вакцин и радикальных лекарств? Кого хотят надурить?
Малый бизнес в Украине, почувствовав что его "кинули", блокирует улицы (в Одессе) и требует открыть базары и рынки. Людям уже нечего есть, а в то же время пропадают скоропортящиеся товары, в который вложены скудные средства частных предпринимателей.
Под шумок и под ограничения прав и свобод людей протаскивают самые непопулярные и неэкологичные решения властей разных стран, в "спальных" и бедных районах городов устанавливаются вышки для 5G стандарта мобильной связи, вредность которых для организма не опровергнута никем официально..
Погуглил и оказалось, что не только в Германии идут массовые протесты, но и в США. Очень рекомендую вслушаться в аргументы русскоговоящей блогера из Калифорнии об истинных причинах и последствиях псевдопандемии. Включаем мозги и слушаем:
https://www.youtube.com/watch?v=gU5MrgMGLQ0

Люди, не дайте себя обмануть! Вспомните, что у вас есть Конституция, которая имеет силу ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ !
Ей не нужны "разъясняющие" законы, - она сама есть высший Закон государства, который содержит и защищает наши права и свободы!

С уважением, юрист Валерий Пахомов
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26.04.2020 18:46 Відповісти
вірус нападе для німців вже не конає...
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26.04.2020 18:46 Відповісти
 
 