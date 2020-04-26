У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали. ФОТОрепортаж

У столиці Німеччини напередодні відбулася акція протесту проти карантинних обмежень. Поліцейські затримали 105 осіб, п'ятьох правоохоронців поранено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Берліна.

Акція відбулася на площі Рози Люксембург. За даними поліції, в ній взяли участь близько 300 осіб, видання Bild повідомляє, що учасників протесту було понад 1 000.

Поліцейські перегородили прилеглі до площі вулиці, щоб зупинити потік людей, які прибували на акцію. Через деякий час почалися затримання.

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Під час зіткнень 5 силовиків зазнали поранень. Поліція затримала 105 осіб і виписала їм адмінпротоколи. Трьох учасників акції заарештували.

Наступний такий мітинг організатори протесту обіцяють провести 1 травня.

За даними інституту Роберта Коха, в Німеччині понад 154 000 осіб інфіковані COVID-19. Від початку епідемії померли 5 600 жителів ФРН.















