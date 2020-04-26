У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали. ФОТОрепортаж
У столиці Німеччини напередодні відбулася акція протесту проти карантинних обмежень. Поліцейські затримали 105 осіб, п'ятьох правоохоронців поранено.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Берліна.
Акція відбулася на площі Рози Люксембург. За даними поліції, в ній взяли участь близько 300 осіб, видання Bild повідомляє, що учасників протесту було понад 1 000.
Поліцейські перегородили прилеглі до площі вулиці, щоб зупинити потік людей, які прибували на акцію. Через деякий час почалися затримання.
Під час зіткнень 5 силовиків зазнали поранень. Поліція затримала 105 осіб і виписала їм адмінпротоколи. Трьох учасників акції заарештували.
Наступний такий мітинг організатори протесту обіцяють провести 1 травня.
За даними інституту Роберта Коха, в Німеччині понад 154 000 осіб інфіковані COVID-19. Від початку епідемії померли 5 600 жителів ФРН.
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А то люди, в отличие от западных немцев, в генах ненавидят совок потому что испытали его на своей шкуре, и протестуют чтобы совок не вернулся....
А западные просто непуганые лохи не понимают к чему это может привести.
https://censor.net/ua/comments/locate/3191606/019214fa-5601-72e1-a784-c8db7fac2f91
А, что сделало наше государство ?
они всегда первые на этом поприще..
За январь и февраль умерло 100 тысяч граждан Украины, из них по причине гриппа и пневмонии умерло 1326 человека.
То есть за два месяца без короновируса, умерло больше людей от обычного гриппа чем умирает сейчас от короновируса.
Тестьі тогда не проводились.
Мировые захватчики знают шо делают.
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тепер гарненько тре розпитати хто їх на таке організував і по скільки обіцяли заплатити.
Похоже Вы тот самый дурак.
Жаль шо у нас " настоящих буйных мало" , а то я тоже пошёл бы на протест против этого дебилизма.
Пока шо секта свидетелей коронавируса рулит.
Причём не только коронавирусом.
Зачем наказывать миллионы здоровых если можно ограничить сотню больных?
Это всё равно шо вас посадить в тюрьму за преступление которое вы не совершали но потенциально есть вероятность шо вы его можете совершить.
А так, браво! Напомнили о шедевре мирового юмора...
Передостаннє: поліцейські самі без масок в потилицю один одному дихають;
Останнє фото: нарахував 7 масок на усю масовку.... Бюджет України вийшов би на рівень весни минулого року з нашими штрафами))
При этом большие предприятия переведены на трехдневку и люди получают только 60% зарплаты.
А у нас ситуация еще похлеще.
Вот и не распространяйся.
Сам вечно сунешься, куда не знаешь. Автозапчасти и жратва нужны всегда, а предприятия авиакосмической отрасли и микроэлектроники уже забили все склады своей продукцией, девать некуда и денег брать неоткуда.
А оно - не правда, не правда.
Иди, попробуй реализовать сейчас пару авиадвигателей - все, что заработаешь - твое!
Небось, как дешевые и хорошие детские сады и школы - так требуете, вопите на цензоре, что плохо дела обстоят в Украине с детскими садами, а как вспомнить, что детские сады доступные появились именно благодаря работам Люксембург и Цеткин - так и нет разума у вас.
Впрочем, это же вашим женам, детям и внукам жить так, как жил пролетариат (industrial poor) до социальных преобразований в той же Европе, вкалывая 12 часов с день (в Австрии 12-часовой рабочий теперь день разрешен законодательно) за гроши, отдвая детей с ясельного впзраста в дорогищие детские сады, видя их по часу в день, и тратя все выходные на работу по дому.
Только не стоит тогда причислять себя к среднему классу - вот и все.
А це таки факт, а в майбутньому буде ще більше -
Далее. Если этот вирус такой смертельный и вакцины от него еще нет, то почему выздоравливающих в 5 (!) раз больше, чем умерших от инфекции? Почему чиновники от здравоохранения набирают статистику заболеваний, ставя диагноз "коронавирус" всем, кому ни попадя? При пандемии график смертности должен бы (не дай бог!) расти в геометрической прогрессии, а он у нас ...выдыхается.
И вот уже из больниц Ухани (родового гнезда коронавируса) сегодня выписали ВСЕХ пациентов! Без вакцин и радикальных лекарств? Кого хотят надурить?
Малый бизнес в Украине, почувствовав что его "кинули", блокирует улицы (в Одессе) и требует открыть базары и рынки. Людям уже нечего есть, а в то же время пропадают скоропортящиеся товары, в который вложены скудные средства частных предпринимателей.
Под шумок и под ограничения прав и свобод людей протаскивают самые непопулярные и неэкологичные решения властей разных стран, в "спальных" и бедных районах городов устанавливаются вышки для 5G стандарта мобильной связи, вредность которых для организма не опровергнута никем официально..
Погуглил и оказалось, что не только в Германии идут массовые протесты, но и в США. Очень рекомендую вслушаться в аргументы русскоговоящей блогера из Калифорнии об истинных причинах и последствиях псевдопандемии. Включаем мозги и слушаем:
https://www.youtube.com/watch?v=gU5MrgMGLQ0
Люди, не дайте себя обмануть! Вспомните, что у вас есть Конституция, которая имеет силу ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ !
Ей не нужны "разъясняющие" законы, - она сама есть высший Закон государства, который содержит и защищает наши права и свободы!
С уважением, юрист Валерий Пахомов