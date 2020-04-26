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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 300 фермерів Херсонщини вийшли на акцію протесту проти закриття ринків через карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Протестувальники зібралися на Антонівському мосту, розташованому на в'їзді в Херсон.

Повідомляється, що спочатку люди мирно стояли біля траси, але після того, як повз мітингувальників проїхав автомобіль торгової мережі "АТБ", вони вийшли на пішохідний перехід і заблокували рух на дорозі.

Дивіться також: Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку. ФОТОрепортаж

Один із фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз у мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі і ягоди просто гниють, тому аграрії змушені їх викидати.

На акції протесту присутні правоохоронці, агресивних дій ні від фермерів, ні від поліції не було.

Фермери перекрили вїзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки 01
Фермери перекрили вїзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки 02
Фермери перекрили вїзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки 03
Фермери перекрили вїзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки 04

Автор: 

карантин (18172) протест (2402) ринок (460) Херсон (3442) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
потому что крупные сети жлобы уроды
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26.04.2020 15:39 Відповісти
+23
В Польше, сравнимой по количеству населения с нами, заражено более 11 тысяч, умерло более полтысячи человек из за короновируса...
Однако, там уже открыты детские сады и с завтарешнего дня дети идут в школы...
думаете поляки идиоты?
Нет. Они живут на порядок лучше нас, потому что там нет идиотской власти, которая устраивает истерию по короновирусу, который менее смертельный чем обычный грипп.
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26.04.2020 15:36 Відповісти
+20
Боріться за свої права !
Справді , чому одним можна торгувати , навіть із ворогом , а іншим заборонено , навіть для забезпечення власних співвітчизників ?!
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26.04.2020 15:37 Відповісти
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А ты - селюк, который не хочет платить налоги. И пенсию ты хочешь получать. очень много хочешь. Без налогов тебе не будет ни пенсий, ни школ, ни больниц, и никаких бюджетных зарплат. Задрали селюки своей наглостью.
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26.04.2020 17:20 Відповісти
Откуда у него огурцы? Тепличные что ли? Их и не засолишь. Я конечно сочувствую. Нужно дать им возможность реализовать товар.
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26.04.2020 16:21 Відповісти
рынки закрыты
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26.04.2020 16:28 Відповісти
стометрвки закрыты торгуют во дворах и под елками точек 10 видел а сколько их вашпе по районам городов..фотал что раз ..под домом два раза разогнали..с машине колбаски и мясо и т.п..стоит яблуки предлогает 10 тонн не впарили))
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26.04.2020 17:31 Відповісти
Так они налоги не платят, вот и дешевле.
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26.04.2020 17:39 Відповісти
Представляешь, рынок - это золотое дно. Никаких налогов, сплошные прибыля. Займись торговлей на рынке, озолотишься, и внукам хватит )))
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26.04.2020 18:50 Відповісти
Так они налоги не платят, вот и дешевле.

Давайте от противного. За бензин заплатил,(40% налога) На вырученные деньги что-то покупает ( 20% ндс) Пользуется электроэнергией - там точно 20-50% налога. Платит за лекарства 0там налог -100 300%.
Так что я с вами не согласен, что налоги не собираются.
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26.04.2020 20:11 Відповісти
pust prodajut liudi na rynkax.Vydymo torgovyje centri tak zaxoteli stob u nix bolse pokupali.
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26.04.2020 16:33 Відповісти
Нужно не рынки открывать а стихийную торговлю!
Вдоль улицы, 25 метров друг от друга ...
Да, неувязочка, а местовое, рыночный сбор, за въезд ... уйдет мимо карманов чиновников.
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26.04.2020 16:59 Відповісти
Один из фермеров выбросил на проезжую часть огурцы...Источник: https://censor.net/p3191621
Доречі у ЕС фермери постійно вдаються до подібних акцій,привозьте зіпсований товар на Банкову чим вищий буде там терекон тим скоріше центральна влада побачить проблеми людей.
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26.04.2020 17:14 Відповісти
барыгандели захотели спекулянтскую барыжку вай мама
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26.04.2020 17:29 Відповісти
Аннулируй торговлю как явление, и жизнь в стране остановится. Ни лекарств купить, ни продуктов , ни одежды. И если ты что - то производишь, то будешь погребен под горой произведенного тобой никому не нужного товара. Вот тогда и порассуждаешь про барыг.
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26.04.2020 18:54 Відповісти
мне пох ..жду мародерств буду мочить всех..сначала соседей снизу......короновирус вперед...передел мира и власти.. мне побольше оружия и великов...всех убить вас кусков мяса...
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27.04.2020 10:38 Відповісти
Піди побариж , гроші лопатою гребти будеш. Чому ж ти тільки на ЦН по клавішах стукаєш.
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26.04.2020 19:11 Відповісти
я ж не торгаш барыга а это не люди вообще а спекулянты..надо расстрел вводить для таких лучше на месте как для колобарантов....
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27.04.2020 10:36 Відповісти
Я думав що такі вже вивелись. А виявляється живучі тварі.
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29.04.2020 08:30 Відповісти
Если они даже здесь правила карантина и дистанцию не соблюдают, то о каких рынках может идти речь? Обойдутся.
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26.04.2020 17:37 Відповісти
Они может и обойдутся, но я, как покупатель- не обойдусь.
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26.04.2020 18:55 Відповісти
А вы тем более.
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27.04.2020 12:44 Відповісти
З початку треба "владу" закрити.Дивлячись на Білорусь,де не горять ліса,де не закривають ринки,де їзде транспорт,починаєш розуміти які дебіли у владі.Життя почнеться тоді,коли дебілів будуть бити по всій Україні.
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26.04.2020 17:50 Відповісти
До карантина Беларусь ездила скупаться в Украину, совкодрочер.
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27.04.2020 06:58 Відповісти
В Белоруссии вообще нет законной власти. Мафия во главе с диктатором, узурпировавшим власть. Живут за счет РФ.
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27.04.2020 12:45 Відповісти
А как же нарушение карантина толпой не собираться. И где маски.
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26.04.2020 17:57 Відповісти
Зелю спроси про толпу и про маски.
Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки - Цензор.НЕТ 759
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26.04.2020 18:56 Відповісти
До дерьма вирус не пристает.
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27.04.2020 06:59 Відповісти
Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки - Цензор.НЕТ 630
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26.04.2020 18:24 Відповісти
Какие это фермеры. Это элементарные барыги-перекупщики которые торгуют на рынке. А фермеры работают, а не стоят на рынках
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26.04.2020 19:02 Відповісти
Покупатель к фермеру за парой килограмм огурцов не пойдет. Он пойдет на рынок, к продавцу.
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26.04.2020 19:18 Відповісти
Я принципово на ринках у перекупщиків не купую - знайду якусь бабцю стареньку і купую картоплю чи моркву в неї. Їй мої 20-50 грн потрібніші, ніж перекупникам і в неї - своє, з грядки...
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26.04.2020 22:50 Відповісти
святая наивность не лечится
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26.04.2020 23:36 Відповісти
а потому что открывается рынок земли, уже продавать не чего будет ибо выращивать не будет где.
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26.04.2020 19:29 Відповісти
Село дело сезонное.Селяне поднимают гроши сезонно.И живут на накопление от сезона до сезона.Если выбить у них сезон як кубик,то посыпется вся пищевая конструкция их уклада жизни.Это очень рискованно,бо не получив гроши от весеннего сезона,они не обеспечат себе осенний сезон.Не получив полный доход с осеннего сезона,они рискуют вообще зимой сидеть без грошей.Это серьёзная проблема с которой шутить не стоит.
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26.04.2020 21:19 Відповісти
Более 300 фермеров Херсонщины вышли на акцию протеста против закрытия рынков из-за карантина. Источник: https://censor.net/p3191621

В Україні просипається народовладдя, хоч і в протестній формі, але це початок.
Зе влада перейшла межу позакривавши продуктові ринки по всій Україні, а супермаркети не закрили, хоча це криті об єкти і заразитись інфекцією там легше ніж на відкритих ринках
Где логіка? Нема логіки, є бажання керувати і ВИВЧАТИ ДЕ МЕЖА ПІСЛЯ ЯКОЇ НАРОД ПОВСТАНЕ
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26.04.2020 22:27 Відповісти
Ну повстане народ,а що дал!? В!дкриють ринки,а закриють супермаркети?
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26.04.2020 22:54 Відповісти
а далі "что дєлать" і "кто віноват"
если задаёшь такие идиотские вопросы - ответы на них тебе все равно не помогут
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26.04.2020 23:47 Відповісти
Повставай!Только помни ,что в стране нет денег и людей которые будут работать на конструктив.
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27.04.2020 00:28 Відповісти
Світязь продовжує міліти і стає схожим на пустелю
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26.04.2020 22:41 Відповісти
Леса вырубили, болота осушили, плотин настроили-экосистеме кранты.
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27.04.2020 06:07 Відповісти
Ну этих барыг теперь надо штрафовать за нарушение карантина.Из за таких он просто продлится по времени.
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26.04.2020 22:56 Відповісти
Уууу.. Почалось..
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27.04.2020 00:04 Відповісти
Оноооооооооо и не кончалось.
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27.04.2020 00:29 Відповісти
Потеснее, потеснее, товарищи!
Не верьте американской пропаганде!
Сплачивайте ряды!
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29.04.2020 19:11 Відповісти
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