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Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Понад 300 фермерів Херсонщини вийшли на акцію протесту проти закриття ринків через карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Протестувальники зібралися на Антонівському мосту, розташованому на в'їзді в Херсон.
Повідомляється, що спочатку люди мирно стояли біля траси, але після того, як повз мітингувальників проїхав автомобіль торгової мережі "АТБ", вони вийшли на пішохідний перехід і заблокували рух на дорозі.
Один із фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз у мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі і ягоди просто гниють, тому аграрії змушені їх викидати.
На акції протесту присутні правоохоронці, агресивних дій ні від фермерів, ні від поліції не було.
Топ коментарі
+26 Show Must Go On #467926
показати весь коментар26.04.2020 15:39 Відповісти Посилання
+23 Володимир Мик
показати весь коментар26.04.2020 15:36 Відповісти Посилання
+20 Костянтин Болтівець
показати весь коментар26.04.2020 15:37 Відповісти Посилання
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Давайте от противного. За бензин заплатил,(40% налога) На вырученные деньги что-то покупает ( 20% ндс) Пользуется электроэнергией - там точно 20-50% налога. Платит за лекарства 0там налог -100 300%.
Так что я с вами не согласен, что налоги не собираются.
Вдоль улицы, 25 метров друг от друга ...
Да, неувязочка, а местовое, рыночный сбор, за въезд ... уйдет мимо карманов чиновников.
Доречі у ЕС фермери постійно вдаються до подібних акцій,привозьте зіпсований товар на Банкову чим вищий буде там терекон тим скоріше центральна влада побачить проблеми людей.
В Україні просипається народовладдя, хоч і в протестній формі, але це початок.
Зе влада перейшла межу позакривавши продуктові ринки по всій Україні, а супермаркети не закрили, хоча це криті об єкти і заразитись інфекцією там легше ніж на відкритих ринках
Где логіка? Нема логіки, є бажання керувати і ВИВЧАТИ ДЕ МЕЖА ПІСЛЯ ЯКОЇ НАРОД ПОВСТАНЕ
если задаёшь такие идиотские вопросы - ответы на них тебе все равно не помогут
Не верьте американской пропаганде!
Сплачивайте ряды!