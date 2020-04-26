"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Київську область зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив 22 рятувальникам державні нагороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з вертольота, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас - герої", - сказав глава України, звертаючись до рятувальників.
Зеленський зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу - понад 11 тис. га. "Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат", - сказав президент.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував рятувальникам за їхній подвиг. "У вашій особі ми дякуємо всім тим людям - сьогодні понад тисяча осіб працюють на ліквідації пожежі - всім, хто поруч із вами стоїть пліч-о-пліч і робить цю роботу", - сказав він.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець і глава ДСНС Микола Чечоткін ознайомили главу держави з перебігом ліквідації осередків пожежі.
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Ему уже внесли в календарь все трагедии в Украине?
а слышать их не могу (читать еще куда не шло)... - все жду хихинечки или прикольчика, шуточки или гримасы...
(самый лучший имплантат может отторгнуться по ряду причин...(мед)...))))
По телеканалу «1+1» идет сериал «Чернобыль». Похоже, продюсеры телеканала или полностью берега потеряли, или не понимают, как кощунственно выглядит показ сериала о Чернобыльской трагедии именно на этом канале.
Именно они пропихивали в умы граждан страны идею о том, что Вопиющая Некомпетентность сможет стать лучшим Президентом страны. И пропихнули. Теперь нас ожидает ЗЕленый «экономический Чернобыль». Власть уже видит его и мечется в панике. Приглашение господина Саакашвили на должность вице-премьера - один из рывков метания.
И теперь одни из авторов ЗЕленого «экономического Чернобыля» показывают сериал о Чернобыле атомном!! А о том, сколько будет стоить доллар через год, не хотите показать??
Лене Рифеншталь посадили в тюрьму. Надеюсь, что телеканал «1+1» в будущем закроют, а продюсеров и журналистов люстрируют. Чтобы будущие поколения журналистов помнили об ответственности за сказанное и показанное.