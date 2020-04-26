"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Київську область зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив 22 рятувальникам державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з вертольота, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас - герої", - сказав глава України, звертаючись до рятувальників.

Зеленський зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу - понад 11 тис. га. "Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат", - сказав президент.







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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував рятувальникам за їхній подвиг. "У вашій особі ми дякуємо всім тим людям - сьогодні понад тисяча осіб працюють на ліквідації пожежі - всім, хто поруч із вами стоїть пліч-о-пліч і робить цю роботу", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець і глава ДСНС Микола Чечоткін ознайомили главу держави з перебігом ліквідації осередків пожежі.