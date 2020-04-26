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Новини Фото Пожежі в Україні
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"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Київську область зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, і вручив 22 рятувальникам державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з вертольота, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас - герої", - сказав глава України, звертаючись до рятувальників.

Зеленський зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу - понад 11 тис. га. "Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат", - сказав президент.

Ви для нас - герої, - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС 01
Ви для нас - герої, - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС 02
Ви для нас - герої, - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС 03

Читайте також: Зеленський і Шмигаль вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував рятувальникам за їхній подвиг. "У вашій особі ми дякуємо всім тим людям - сьогодні понад тисяча осіб працюють на ліквідації пожежі - всім, хто поруч із вами стоїть пліч-о-пліч і робить цю роботу", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець і глава ДСНС Микола Чечоткін ознайомили главу держави з перебігом ліквідації осередків пожежі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) нагорода (1280) пожежа (4353) ДСНС (5160)


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Топ коментарі
+24
Вони ГЕРОЇ, а ти сцикло малороське.
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26.04.2020 15:50 Відповісти
+10
Хоч так...Вони дійсно-герої.
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26.04.2020 15:51 Відповісти
+8
А те кто погиб в золотом после отвода войск кто? Или такие как я кто воевал за Украину 3,5 года с первой волны мобилизации. Даже спасибо не сказали я уже молчу про какую некакую помощь или землю положеную по закону. Кто мы для Вас ???
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26.04.2020 16:50 Відповісти
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Вони ГЕРОЇ, а ти сцикло малороське.
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26.04.2020 15:50 Відповісти
"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС - Цензор.НЕТ 9907"Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5996
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26.04.2020 16:42 Відповісти
***** він
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26.04.2020 17:33 Відповісти
от цікаво з чим знайомила ця Ольга Буславец ?
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26.04.2020 15:50 Відповісти
Хоч так...Вони дійсно-герої.
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26.04.2020 15:51 Відповісти
Стал похож на шмошника,который смотрит как самолетики с масками да награждает пожарных ,у которого за спиной кацапская сатана ведет свои грязные делишки. Нужно уже признать ,Украина ошиблась , не обвинять друг друга , кто голосовал за,кто против ,а выходить из этой ситуации.
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26.04.2020 15:54 Відповісти
Вони герої! А маски в Зе з Епіцентру?
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26.04.2020 16:06 Відповісти
А для Герман ---завада!
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26.04.2020 16:14 Відповісти
ШТА?!
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26.04.2020 16:31 Відповісти
Как обеспечить всем необходимым пожарных так Зеленского и не видно , всем обеспечили волонтёры , а как попиариться то ЗЕ тут как тут ! )
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26.04.2020 16:22 Відповісти
Зрадник.
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26.04.2020 16:31 Відповісти
Пиарщик пустой
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26.04.2020 16:31 Відповісти
Медаль "Человек дождя".
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26.04.2020 16:32 Відповісти
Я так понимаю Зеленский будет теперь посещать все такие мероприятия, чтобы поднять свой рейтинг?
Ему уже внесли в календарь все трагедии в Украине?
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26.04.2020 16:34 Відповісти
вот вроде бы ж все правильные слова произносит его рот...
а слышать их не могу (читать еще куда не шло)... - все жду хихинечки или прикольчика, шуточки или гримасы...
(самый лучший имплантат может отторгнуться по ряду причин...(мед)...))))
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26.04.2020 16:35 Відповісти
А те кто погиб в золотом после отвода войск кто? Или такие как я кто воевал за Украину 3,5 года с первой волны мобилизации. Даже спасибо не сказали я уже молчу про какую некакую помощь или землю положеную по закону. Кто мы для Вас ???
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26.04.2020 16:50 Відповісти
Кто мы для Вас ???/ украинцы для кодлана Коломойского люди лишние, ненужные. Мешающие гражданину Израиля Коломойскому выполнить историческую миссию: дёшево скупить и дорого продать украинскую землю израильскому и российскому капиталу.
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26.04.2020 17:05 Відповісти
Для мене особисто, ви-ГЕРОЇ. Можливо, це для вас не значить нічого але і я пишу щиро. Я роблю свою маленьку справу але це ніщо в порівнянні із вами. Дякую.
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26.04.2020 17:31 Відповісти
+
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26.04.2020 19:39 Відповісти
Почему "вы ДЛЯ НАС герои"? Почему не в абсолютном смысле герои?
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26.04.2020 16:54 Відповісти
Чернобыльская трагедия и телеканал «1+1»
По телеканалу «1+1» идет сериал «Чернобыль». Похоже, продюсеры телеканала или полностью берега потеряли, или не понимают, как кощунственно выглядит показ сериала о Чернобыльской трагедии именно на этом канале.
Именно они пропихивали в умы граждан страны идею о том, что Вопиющая Некомпетентность сможет стать лучшим Президентом страны. И пропихнули. Теперь нас ожидает ЗЕленый «экономический Чернобыль». Власть уже видит его и мечется в панике. Приглашение господина Саакашвили на должность вице-премьера - один из рывков метания.
И теперь одни из авторов ЗЕленого «экономического Чернобыля» показывают сериал о Чернобыле атомном!! А о том, сколько будет стоить доллар через год, не хотите показать??
Лене Рифеншталь посадили в тюрьму. Надеюсь, что телеканал «1+1» в будущем закроют, а продюсеров и журналистов люстрируют. Чтобы будущие поколения журналистов помнили об ответственности за сказанное и показанное.
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26.04.2020 17:01 Відповісти
Вот. Есть же результаты у Зеленского! А то порохоботы все опускают нашего лидера.
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26.04.2020 17:06 Відповісти
Де рукавиці на руках?!
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26.04.2020 17:11 Відповісти
до чого ж гидкий цей зелений виродок!
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26.04.2020 17:32 Відповісти
И не ******** ведь никто
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26.04.2020 17:45 Відповісти
Чому,він,для нас злочинець...?
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26.04.2020 17:46 Відповісти
Этот дурак опять за свое. Снова предлагает создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма. Воно зебнуте на всю голову.
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26.04.2020 18:16 Відповісти
Лучше бы дал деньгами.
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26.04.2020 18:39 Відповісти
 
 