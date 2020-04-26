ВАЗ і Audi зіткнулися на окружній Харкова - загинули 2 людини. ФОТОрепортаж

Зіткнення легкових автомобілів ВАЗ і Audi сталося на окружній дорозі Харкова в неділю вдень. Унаслідок події дві людини загинули, ще одна жінка постраждала.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Аварія сталася на 512 км + 500 м автодороги "Київ-Харків-Довжанський".

"75-річний водій легковика ВАЗ, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю Audi під керуванням 34-річного чоловіка. Як наслідок, сталося зіткнення. Загинули 75-річний водій і 73-річна пасажирка ВАЗу", - йдеться в повідомленні.

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51-річну пасажирку Audi з травмами госпіталізовано.







Інформацію про аварію внесено до Єдиного облік Індустріального відділу поліції Харкова. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.