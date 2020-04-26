Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народу" Арахамія. ФОТО

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів боєприпасів на українських арсеналах встановила причину детонації снарядів на арсеналі в Балаклії Харківської області.

Про це написав у фейсбуці глава тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів боєприпасів на українських арсеналах, народний депутат Давид Арахамія ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Наша ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт. Ми розпочали роботу з дослідження фактів щодо Балаклії, бо це був найпотужніший арсенал в Східній Європі, і там ми втратили майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень.І от що нам вдалося встановити. Всі ми пам’ятаємо версію про атаку російського безпілотника, яку активно підтримував тодішній Генпрокурор і Головний військовий прокурор. Ви здивуєтеся, але СБУ досі на ній наполягає", - розповів він.

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"Але проти цієї версії свідчать два факти:

1. Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю.

В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри (дивись фото).

Водночас, після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.





2. Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-кої перевірки та суперечать зравому глузду.

Тому ще 17 січня ТСК прийняла рішення звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо передачі цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також Голові СБУ було направлено лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. Тобто по суті про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження.

Але звернення ТСК залишилися без уваги і в ОГП і в СБУ. Розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому Комісія прийняла рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.

Її результати показали, що "воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії".

Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди (!!!) кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук (!!!) у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1.

І таких воронок було до десяти!!!" - пояснив Арахамія.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі.

До 1 травня згідно закону ТСК має надати повний звіт. Але так як за цей час ми встигли повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почали Калинівку, ми будемо наполягати на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців", - підсумував Арахамія.

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Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".



