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Новини Фото Вибухи на складі в Балаклії
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Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народу" Арахамія. ФОТО

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів боєприпасів на українських арсеналах встановила причину детонації снарядів на арсеналі в Балаклії Харківської області.

Про це написав у фейсбуці глава тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вибухів боєприпасів на українських арсеналах, народний депутат Давид Арахамія ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Наша ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт. Ми розпочали роботу з дослідження фактів щодо Балаклії, бо це був найпотужніший арсенал в Східній Європі, і там ми втратили майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень.І от що нам вдалося встановити. Всі ми пам’ятаємо версію про атаку російського безпілотника, яку активно підтримував тодішній Генпрокурор і Головний військовий прокурор. Ви здивуєтеся, але СБУ досі на ній наполягає", - розповів він.

Також читайте: Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК

"Але проти цієї версії свідчать два факти:

1. Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю.
В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри (дивись фото).
Водночас, після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.

Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - слуга народу Арахамія 01
Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - слуга народу Арахамія 02

2. Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-кої перевірки та суперечать зравому глузду.

Тому ще 17 січня ТСК прийняла рішення звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо передачі цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також Голові СБУ було направлено лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. Тобто по суті про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження.

Але звернення ТСК залишилися без уваги і в ОГП і в СБУ. Розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому Комісія прийняла рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.

Її результати показали, що "воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії".

Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди (!!!) кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук (!!!) у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1.

І таких воронок було до десяти!!!" - пояснив Арахамія.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі.

До 1 травня згідно закону ТСК має надати повний звіт. Але так як за цей час ми встигли повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почали Калинівку, ми будемо наполягати на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців", - підсумував Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про вибухи в Балаклії: версія про диверсію - фейк, за кілька днів до вибухів на складі виявили недостачу.

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, що за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів".

Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - слуга народу Арахамія 03
Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - слуга народу Арахамія 04

вибух (4525) ТСК (376) Арахамія Давид (1106) Балаклія (280)


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Топ коментарі
+12
як бы сказав порох"це перемога")))ясное дело что соевая банда заметала следы!!!
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26.04.2020 17:29 Відповісти
+9
так, Порох ями копав а ми в них вибухівку закладали. якщо не віриш то у соловьйова з роств спитай, він підтвердить.
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26.04.2020 17:34 Відповісти
+9
Цікава ситуація виходить.. .Висновок про безпілотник дав Київський НДІ судових експертиз... У цій справі зеботи йому не вірять, зате у справі Шеремета (де непрофесійна експертиза цього інституту назвала Антоненка і Дугар винними) - то 100% вірять...
Зеботи, може ви нарешті послідовними будете?
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26.04.2020 17:41 Відповісти
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Копайте-копайте, про себе не забувайте тільки, дебіли.
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26.04.2020 17:27 Відповісти
Эти взрывы явно были диверсионные и с попустительства властей, не раскрыты до сих пор по непонятным причинам. 6 пожаров подряд на складах не шутка. Это миллиарды выброшенных на ветер долларов. Кто их возместит и кто ответит? Беззаконие в стране.
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26.04.2020 17:56 Відповісти
як бы сказав порох"це перемога")))ясное дело что соевая банда заметала следы!!!
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26.04.2020 17:29 Відповісти
ЗЕдебилы спи...ндят - не дорого возьмут
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26.04.2020 17:31 Відповісти
так, Порох ями копав а ми в них вибухівку закладали. якщо не віриш то у соловьйова з роств спитай, він підтвердить.
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26.04.2020 17:34 Відповісти
Будем настаивать на продлении работы ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев: успели расследовать лишь Балаклею, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7176
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26.04.2020 17:29 Відповісти
И сколько в Балаклее скомуниздили?
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26.04.2020 17:32 Відповісти
Перевірте керівництво Балаклійських складів, скільки вони вкрали по дачах перевірте та чи не ********** вони "Русскиє щи" хлебать.
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26.04.2020 17:33 Відповісти
еще один клоун-эксперт
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26.04.2020 17:35 Відповісти
Агрохімія, тобі плять нема чим зайнятися ?
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26.04.2020 17:37 Відповісти
может, именно за эту "операцию" мужеложенко был награжден?
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26.04.2020 17:38 Відповісти
Я правильно понял - "Квартал-95" будет расследовать? Когда премьера? Чисто поржать.
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26.04.2020 17:40 Відповісти
Цікава ситуація виходить.. .Висновок про безпілотник дав Київський НДІ судових експертиз... У цій справі зеботи йому не вірять, зате у справі Шеремета (де непрофесійна експертиза цього інституту назвала Антоненка і Дугар винними) - то 100% вірять...
Зеботи, може ви нарешті послідовними будете?
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26.04.2020 17:41 Відповісти
Думаю там особо не нужна судебная экспертиза чтобы сделать вывод, любой опытный сапёр может отличить воронку от фугаса , от фигни упавшей с неба ..... сколько тот беспилотник может поднять, до ещё и десять раз подряд ..
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26.04.2020 18:14 Відповісти
Я здогадуюсь, але Київський НДІ судових експертиз сказав, що безпілотник! І як після цього вірити цьому НДІ у справі Шеремета, де він однозначно опізнав на відео Дугар і Антоненка, хоча у Антоненка ріст не той, а у Дугар вся рука в татухах, а на відео татух нема...
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26.04.2020 18:16 Відповісти
Так институт не расследовал он только дал заключение, а какие данные ему давались никто не говорит ..)
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26.04.2020 18:21 Відповісти
Ну є відео з дівчиною,я ка фоткає камери. У дівчини тату на руках нема, у Дугар вся рука в тату. Їх гримом не замежеш. Але інститут каже, що на відео Дугар.
З Антоненком там ДВІ незалежні експертизи сказали, що чувак на відео НИЖЧИЙ, ніж Антоненко - 170-172 см проти 180 см.
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26.04.2020 18:37 Відповісти
А где и в чем доказательства того, что татуировки невозможно скрыть с помощью грима или других косметических средств?
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26.04.2020 19:10 Відповісти
А смисл їх приховувати і не приховувати лице?
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26.04.2020 19:14 Відповісти
Где доказательства что татуировки невозможно скрыть? А если качество записи не позволяет различить татуировки из-за их тонкости и малого размера? Опять таки, почему Дугарь, если она так непохожа и с ее очень заметными татуировками - наотрез отказывается от следственного эксперимента? Вот там бы все и увидели и сравнили.
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26.04.2020 19:19 Відповісти
Москалику, ти укранську не розумієш? Повторюю: там тупо вся рука до ліктя татуйована! Таке приховати не можна ніякою тоналкою...
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26.04.2020 19:21 Відповісти
Достаточно загуглить любое видео "как скрыть татуировку", там такие как у Дугарь убираются налегке. Да и где собственно доказательства что татуировка была сделана именно до убийства?
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26.04.2020 19:31 Відповісти
На її старих фото...
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26.04.2020 19:32 Відповісти
Повторюю питання: навіщо приховувати тату і при цьому навіть чорні окуляри не натягнути?
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26.04.2020 19:33 Відповісти
Откуда я знаю, это субъективное отношение преступника с совершаемому деянию, мне важны 2 факта - 1) отсутствие татуировки ничего не доказывает, так как ее можно легко скрыть или исказить на видео 2) на записи черты подозреваемого лица полностью совпадают с лицом Дугарь.
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26.04.2020 19:37 Відповісти
Це називається суб'єктивне сприйняття - ти вже для себе їх визнав винними і ігноруєш докази невинуватості, а експертизи, результати яких тобі не подобаються, називаєш проплаченими...

Ну або ти кацапський троль типу з гамериканським ІР...
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26.04.2020 22:52 Відповісти
Приховати можна маленьку тату, а у Дугар вся рука татуйована...
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26.04.2020 19:17 Відповісти
а может воронка от того что там лежало и сдетонировало
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26.04.2020 21:41 Відповісти
Это слишком сложно для 95-го квартала.
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26.04.2020 23:54 Відповісти
А все гораздо проще. Дугарь и Антоненко никому не известны и не нужны нафиг, поэтому экспертизу по их делу проводили честно. А вот в деле взрывов на складах, где стоит вопрос на десятки если не сотни миллионов ущерба - на КНИИСЕ надавили сверху, чтобы подогнать экспертизу под правильную версию про рассейских дивярсантов и чтобы никто даже подумать не мог про воровство боеприпасов и заметание следов.
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26.04.2020 19:09 Відповісти
ДВІ незалежні експертизи показали, що Антоненко на 8-10 см вищий, ніж чувак з відео...
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26.04.2020 19:14 Відповісти
Если правильно мотивировать незалежного експерта - то он может доказать что слон это заяц.
Почему Антоненко так боится следственного експеримента? Запись преступления есть, если он на 8-10 см выше - на сравнительном видео это будет хорошо заметно и понятно любой домохозяйке.
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26.04.2020 19:16 Відповісти
А чому не можна мотивувати державного експерта з НДІ?
І так, Антоненко не боїться експерименту, а лише вимагає, щоб на ньому був адвокат присутній (це його законне право)!
https://censor.net/news/3178220/antonenko_ne_otkazyvalsya_ot_ekspertiz_v_dele_sheremeta_sovmestnogo_doprosa_s_kuzmenko_i_poligrafa_zayavlenie
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26.04.2020 19:18 Відповісти
Та уже 4 месяца прошло с момента задержания, неужто все это время адвокат занят? Будут выдумываться все новые и новые причины и условия чтобы не участвовать.
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26.04.2020 19:20 Відповісти
Ну да, москалю з американським ІР видніше...
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26.04.2020 19:22 Відповісти
І чому ви не вірите, що не могли надавати і у справі Шеремета? ЄС ж вимагав розкриття і без цього не хотів давати черговий грант на розвиток демократії...
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26.04.2020 19:16 Відповісти
15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ Бумеранг.Из прошлых комментов. Ничего не сделано, деньги есть, людей много, идет планомерное умышленное уничтожение украинской армии/Кремель при помощи агентуры взорвал эти склады. Всех лиц кто был причастен к организации учета и хранения складов нужно публично расстреливать/ у нас было чем воевать, а барыгоботы визжали; "нам нужен мир с фуйлом любой ценой!" /я, як і мільйони співвітчизників, продовжуємо сплачувати зі своїх мізерних зарплат, крім всих податків, ще і військовий збір.І маємо повне право спитати з влади, і в першу чергу з президента, чому так злочинно злітають у повітря наші гроші...?/ Утром деньги - вечером склады. И тогда бери нас голыми руками. Одно непонятно: какого чёрта мы этого подонка терпим?
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26.04.2020 17:46 Відповісти
Отменить ракетную программу, поувольнять офицеров с боевым опытом, начать разводняк, втихаря договариваться о создании консультативного совета с орками, назначить Сивоху в СНБО и тупо отменить все контракты на питание по питанию в армии. Но для дебилов это не показатель им любая диверсия времён, когда действительно возрождалась армия, как бальзам на "душу".
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27.04.2020 00:01 Відповісти
Да гнать таких чурок треба з України.
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26.04.2020 17:51 Відповісти
Тих що підривають чи тих , хто розслідує ?! Це дуже поганий прецедент , створений порошенком - позбавляти громадянства . Якщо людина вчинила злочин , то її не громадянства треба позбавляти , а справедливо судити за законом України !
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26.04.2020 17:58 Відповісти
А этот дебил не рассматривал вариант образования воронок от детонации тонн боеприпасов? Или, как он себе представляет? Подкоп под штабеля? Кстати, в марте месяце СБУ Зеленского опровергала вывод зеленской Арахамии.
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26.04.2020 18:03 Відповісти
СБУ Зеленського? А чи не ******* це сторожові пси?
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26.04.2020 18:26 Відповісти
Так черту Баканову лейтенантские погоны шоколадный барыга вручил ни с хрена и поставил его руководить СБУ? Вот это поворот?
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26.04.2020 19:00 Відповісти
а тск не хочет пригласить независиміх иностранніх спецов ??? странная штука - никто не хочет
ни папередники ни наступники......
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26.04.2020 18:10 Відповісти
зы. лично моя основная версия это заметание следов.... кто тоже не сложно понять это не бен-
зин и не цемент быстренько туды-сюды не распихаешь значит дело было ещё при кучмах а бы
ло ли оно "подарком" для пети или крышевалось это уже только следствие в состоянии устано-
вить..... понятно что не предвзятое.
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26.04.2020 18:17 Відповісти
Астанавітє єнтіх зєльоних! Нєровьон час на гпавново командующєго тєх врємьон вийдут.
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26.04.2020 18:23 Відповісти
https://naspravdi.today/2020/04/26/viys-kovyy-sklad-u-balaklei-znovu-vybukhnuv-na-tsey-raz-politychno/ Військовий склад у Балаклеї знову вибухнув - на цей раз політично
https://naspravdi.today/author/volodymyrboyko/ Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8857 Володимир Бойко 6 години тому
https://naspravdi.today/2020/04/26/viys-kovyy-sklad-u-balaklei-znovu-vybukhnuv-na-tsey-raz-politychno/?fbclid=IwAR1XDdWB_QV6UwwkA2mh_eQFvWzkIfCgPJHF9jFgdXF6koFq0MM-5IRCAn4# Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8857

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія вдарив по найчутливішому місцю генерального прокурора Ірини Венедіктової - по її гаманцю. Принаймні, після того, як 24 квітня 2020 року на сайті Верховної Ради України з'явився текст звіту очолюваної Арахамією http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68653 Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах *********** , крісло захиталось від виконуючим обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олександром Соколовим та другом і соратником Соколова, першим заступником начальника Управління СБУ в Харківській області Євгеном Русиновим. Обидва достойники належать до найближчого оточенні Ірини Валентинівни, зокрема дружина Соколова працює на підприємстві ТОВ «Перегрін Кепітал Груп», засновником якого є свекруха Венедіктової Наталія Колесник. А зі звітку ТСК примо витікає, що вони безпосередньо причетні до приховування інформації про справжні причини підриву 23 березня 2017 року 65 арсеналу ЦРАУ (в/ч А1352) у м. Балаклія Харківської області.
Про те, що арсенал у Балаклії, ймовірно, підірвали українські військовослужбовці з тим, щоби приховати колосальну нестачу, виявлену у ході ревізії, я розповів ще 31 березня 2017 року, за тиждень після початку пожежі на складах з ************.https://naspravdi.today/2020/04/26/viys-kovyy-sklad-u-balaklei-znovu-vybukhnuv-na-tsey-raz-politychno/?fbclid=IwAR1XDdWB_QV6UwwkA2mh_eQFvWzkIfCgPJHF9jFgdXF6koFq0MM-5IRCAn4
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26.04.2020 18:30 Відповісти
знову прапорщікі винні...
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26.04.2020 19:41 Відповісти
Схоже, що це кроти.
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26.04.2020 20:43 Відповісти
А где наказание тем центральным эсбэушникам, которые выдумали версию про беспилотник из РФ и повели следствие по ложному пути?
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26.04.2020 19:42 Відповісти
Здається мені, шо "воронки", зображені на фото - рукотворні. Тобто: викопані вручну... якоїсь вони правильної прямокутної форми... Навіщо туди складали **********?

До речі, агрохімії би повчитися державної мови... "воронка" - це касапською; нашою - "вирва".
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26.04.2020 20:06 Відповісти
Ти коли-небудь, бачив стаціонарні військові аеродроми, майданчики для спорядження ракет, склади артозброєння? Це називається "обвалування". Таким чином стараються обмежить шкоду від випадкових вибухів - в обвалуваннях основна маса вибухової хвилі та осколків , шо рухаються в боки, припадає на земляні насипи... Однак, основна маса складів, в Україні, часто була перевантажена, тому обвалування не врятували... Оті "рукотворні" вирви - саме залишки обвалувань...
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26.04.2020 20:17 Відповісти
Ні, ти правий, я такого не бачив, але читав, і розказували, і розумію, що таке обвалування і нашо... Але ти ще раз перечитай, що в агрохімії (мовою інфи): "Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры (см фото)" - тобто, вирви, ніби не викопані, а поствибухові! Да, там є на дні невеличкі, але невеликі!
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27.04.2020 05:41 Відповісти
А ти впевнений, що тобі на фото саме ту "вирву", показали? Крім того, для ініціювання вибуху снаряда не треба великий вибуховий заряд - головне - знать, де його встановить... Наскільки мені відомо, там були і снаряди до "Градів". Корпус, в якому містяться порохові шашки двигуна - тонкостінний циліндр зі сплаву алюмінію. Там досить простого мінного детонатора, величиною в палець, щоб його пробить і запалить вміст... А після того, що натворили, вибухаючи, снаряди, не варто і шукать той "шкряб", який зробив вибух детонатора... А ще я знаю ціну більшості "висновків доморощених експертів"... Колись у Ніжині зберігали ядерні боєголовки і ракети Х-22, для їх доставки. Потім заряди вивезли в Росію, а самі ракети вирішили відправить на утилізацію. Для цього треба було їм від"єднать крила, щоб вантажить для танспортування в Озерне, де був спеціальний центр. І от притягли одну на технічну позицію. Стали піднімать... А вона перехнябилась, і зі зливної горловини вилилась на бетон рідина з різким запахом... Ну, під"їхала "пожарка", змила цю рідину, і продовжили роботу... Увечері, в барі, п"яний прапор ляпнув, у компанії, що то вилився "меланж" - окислювач. А він токсичний. Дійшло до СБУшників. Вони гвалт підняли про "загрозу екологічної катастрофи". Коли туди виїхав працівник військової прокуратури, то вияснилося, що вилився не окислювач, а нейтралізатор, яким промивають бак з окислювачем... А це - 25% водний розчин аміаку... Фактично - концентроване азотне добриво... (Я чув це від людини, яка особисто проводила цю перевірку...). Так що ОБС-ним експертизам вірить треба "з оглядкою"... Тим більше, якщо це пишуть "журналюги", які женуться не за правдою, а за "жареним фактом"...
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27.04.2020 07:33 Відповісти
Правильно, настаивайте. Ищите бабки в пециных оффшорах. А главное, выясните, КУДА он сбарыжил боеприпасы стратегических складов. После разоблачения рашистского агента "генерала" Шайтанова, допущеннного Пецей к гостайне во время войны, не трудно догадаться, где оказались те снаряды....
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26.04.2020 20:37 Відповісти
Наполягатимемо на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців: встигли розслідувати лише Балаклію, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3153
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27.04.2020 00:05 Відповісти
Бульбарус, нам плевать на Зеленого. У твоего работодателя мародера Потрошенки 5 лет (!!!) на рассее работали конхветные хфабрики (и не только конхветные)!!! А свои аккумуляторы он продавал раше для строительства крымского моста! У ДоЙника нет "острот" на эту тему? Ты о чем, дятел? В то время свинохряк уже БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ и "патриотично" бил себя копытом в грудь!
Так шо готовься к параду и не лезь в чужие дела.
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27.04.2020 00:17 Відповісти
Вірити в цю озвучену оним глашатаєм версію - себе не поважати. "Павліни, павліни (воронки) -хмикнув тов.Сухов.
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26.04.2020 20:39 Відповісти
зачем что-то куда-то вкапывать если можно в нижний снаряд вкрутить взрыватель и подорвать дистанционно или замедленно
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26.04.2020 21:44 Відповісти
 
 