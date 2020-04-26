СБУ закрила справу російського пропагандиста Корчевникова, який неодноразово відвідував Крим і приїжджав до Києва. ДОКУМЕНТ
Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого "Росія 1", генерального директора православного телеканалу "Спас" Бориса Корчевникова, який відвідував окупований Крим.
Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчими органами безпеки здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, в рамках якого досліджувалися зазначені вами обставини (відвідування анексованого Криму. - КР). Згадане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину. - КР) ", - йдеться у відповіді СБУ.
Зазначимо, що одеський активіст Сергій Стерненко 11 квітня повідомляв, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Бориса Корчевникова за незаконний перетин кордону.
Нагадаємо, в середині жовтня 2019 року телеведучий Борис Корчевников приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевников оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП). Тоді в СБУ заявили, що "даних з приводу вчинення Корчевниковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, ніхто не почув".
Корчевников відвідував Крим і після 2014 року. Так, в липні минулого року він опублікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокації "Кримські гори" і "Ореанда".
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В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Владимира Путина на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018) президентских выборах 18 марта 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
28 июня 2019 года включён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Президентом России Владимиром Путиным в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Общественной палаты Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [ "
Он отметил, что "для их выполнения (у Киева - ред.) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском". Отак вам усем, панятна???
экспериментатораэкскрементатора.
Там працюють Курт Волкер і багато інших друзів України.
Його чекало багато "приємних" питань.
Всі зібралися, а Єрмак відмовився."
https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019 Таня Бойко https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019 @Kharkov_2019 https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019/status/1254395741231079424 3 ч
У мене питання: відколи у нас за зовнішню політику відповідає директор канцелярії?
https://mobile.twitter.com/UtinLadimir
https://mobile.twitter.com/UtinLadimir Ладимир Утин https://mobile.twitter.com/UtinLadimir @UtinLadimir
С того момента как эту канцелярию возглавил штатный сотрудник ГРУ РФ ...
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак скасував проведення онлайнової конференції з експертами неурядового американського аналітичного центру "Атлантична рада"
Подробиці політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) розповів в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 25 квітня 2020 року вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Atlantic Council - певно, найактивніша організація із захисту України. Там працюють посли Волкер, Пфайфер, Гербст, Вершбоу. Вони починають задавати питання про політику Єрмака. На цей понеділок (20 квітня - ред.), на 10:00 ранку була призначена онлайнконференція з Єрмаком. І я навіть на на неї записався, щоб задати Єрмаку кілька "приємних" питань. Всі зібралися і за 5 хвилин до початку оголосили, що Єрмак під якимось приводом відмовився", - зазначив він.
Зокрема, Піонтковський збирався поцікавитися у Єрмака про наступне:
"Просто запитав би, чому він послідовно, на протязі двох років здійснює усю програму з приєднання України до ОРДЛО й чому він брехав послам Волкеру і Тейлору, показуючи їм фотографію, що це його брат, "загиблий на Донбасі" у "братовбивчій громадянській війні" і що він тому "ненавидить Порошенко" та "не зможе ніколи йому пробачити" те, що він "розв'язав громадянську війну, в якій загинув його брат".