СБУ закрила справу російського пропагандиста Корчевникова, який неодноразово відвідував Крим і приїжджав до Києва. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого "Росія 1", генерального директора православного телеканалу "Спас" Бориса Корчевникова, який відвідував окупований Крим.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчими органами безпеки здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, в рамках якого досліджувалися зазначені вами обставини (відвідування анексованого Криму. - КР). Згадане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину. - КР) ", - йдеться у відповіді СБУ.

Зазначимо, що одеський активіст Сергій Стерненко 11 квітня повідомляв, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Бориса Корчевникова за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, в середині жовтня 2019 року телеведучий Борис Корчевников приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевников оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП). Тоді в СБУ заявили, що "даних з приводу вчинення Корчевниковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, ніхто не почув".

Корчевников відвідував Крим і після 2014 року. Так, в липні минулого року він опублікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокації "Кримські гори" і "Ореанда".