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СБУ закрила справу російського пропагандиста Корчевникова, який неодноразово відвідував Крим і приїжджав до Києва. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого "Росія 1", генерального директора православного телеканалу "Спас" Бориса Корчевникова, який відвідував окупований Крим.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчими органами безпеки здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, в рамках якого досліджувалися зазначені вами обставини (відвідування анексованого Криму. - КР). Згадане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ст. 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину. - КР) ", - йдеться у відповіді СБУ.

СБУ закрила справу російського пропагандиста Корчевникова, який неодноразово відвідував Крим і приїжджав до Києва 01

Зазначимо, що одеський активіст Сергій Стерненко 11 квітня повідомляв, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Бориса Корчевникова за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, в середині жовтня 2019 року телеведучий Борис Корчевников приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевников оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП). Тоді в СБУ заявили, що "даних з приводу вчинення Корчевниковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, ніхто не почув".

Корчевников відвідував Крим і після 2014 року. Так, в липні минулого року він опублікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокації "Кримські гори" і "Ореанда".

Крим (14190) пропаганда (2825) росія (66080) СБУ (12980)


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Топ коментарі
+67
СБУ закрыла дело российского пропагандиста Корчевникова, который неоднократно посещал Крым и приезжал в Киев - Цензор.НЕТ 8656
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26.04.2020 18:40 Відповісти
+32
СБУ закрыла дело российского пропагандиста Корчевникова, который неоднократно посещал Крым и приезжал в Киев - Цензор.НЕТ 7599
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26.04.2020 18:38 Відповісти
+30
Крутится спираль времени, вот прошел год великих ЗЕ реформаторов, бывало и труднее, Украина все вынесет, пройдет и это. Сменится власть, и мы порадуемся висящим на столбах телам предателей Родины...
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26.04.2020 18:33 Відповісти
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Ой Зесептиконы тут без ваших комментариев никак)))
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26.04.2020 18:32 Відповісти
Корчевников. "
В январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Владимира Путина на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018) президентских выборах 18 марта 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .
28 июня 2019 года включён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Президентом России Владимиром Путиным в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Общественной палаты Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [ "
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26.04.2020 19:53 Відповісти
Та да, раша *******, украина молодцы
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26.04.2020 18:48 Відповісти
Крутится спираль времени, вот прошел год великих ЗЕ реформаторов, бывало и труднее, Украина все вынесет, пройдет и это. Сменится власть, и мы порадуемся висящим на столбах телам предателей Родины...
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26.04.2020 18:33 Відповісти
СБУ закрыла дело российского пропагандиста Корчевникова, который неоднократно посещал Крым и приезжал в Киев - Цензор.НЕТ 7599
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26.04.2020 18:38 Відповісти
Ваши слова богу в уши .
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26.04.2020 19:38 Відповісти
"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", - сказал Лавров в программе Большая игра на российском Первом канале.
Он отметил, что "для их выполнения (у Киева - ред.) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском". Отак вам усем, панятна???
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26.04.2020 18:35 Відповісти
А если я поеду в Крым через Керчь, то мне ***** сразу.
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26.04.2020 18:35 Відповісти
Не едь в Крым через Керчь.
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26.04.2020 21:13 Відповісти
Я так, гипотетически. Где Керчь и где я.....Я даже на масковию выехать не могу.
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27.04.2020 08:28 Відповісти
Та же хня. Живу в дыныре, не то что ехать куда-то, пожрать иногда не за что купить.
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27.04.2020 08:50 Відповісти
а ваш президент это кто?
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26.04.2020 18:49 Відповісти
Дай Бог, бумеранг прилетит к предателям Украины
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26.04.2020 18:37 Відповісти
Трохи почекайте...
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26.04.2020 18:39 Відповісти
Когда-то давно один знакомый рассказал, что если хочешь человеку пожелать проклятия, то пожелай, чтобы он своими руками из-за своих поступков расплачивался здоровьем и жизнями своих близких и детей. Я искренне желаю всего этого представителям нынешней власти. Слишком много "доброго" они сделали для Украины и ее граждан.
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26.04.2020 18:47 Відповісти
Бог абсолютен, а значит сбалансирован, всякое действие имеет следствие, не нужно никому ничего желать, медаль всегда находит "героя"...
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26.04.2020 18:50 Відповісти
Возможно, Вы правы.
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26.04.2020 19:30 Відповісти
Подху*ловники, хоть эти, хоть исторические, по традиции умирают в родном лижечку в окружении многочисленных вылупков, на крайняк в результате тяжелой и продолжительной балезни. Это наши Герои гибнут в окопах и тюрьмах...
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26.04.2020 21:17 Відповісти
Так их 73% + зеуроды при корыте
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26.04.2020 22:06 Відповісти
Шо это за игры? Пускать макак в Украину, не пускать...Запретить вообще вьезд в Украину макшаней. Нахер они тут нужны?
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26.04.2020 18:39 Відповісти
СБУ закрыла дело российского пропагандиста Корчевникова, который неоднократно посещал Крым и приезжал в Киев - Цензор.НЕТ 8656
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26.04.2020 18:40 Відповісти
5 балів!
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26.04.2020 18:44 Відповісти
))) ..... и "я никому ничего не должен"
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26.04.2020 21:40 Відповісти
На фоне постоянных перелетов в Масквабад Мертвечука, Бойко, Рабиновича, формулировка "незаконно ездил в крымнаш" звучит смешно.
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26.04.2020 18:42 Відповісти
Тех паразитов надо просто отправить дустом.
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26.04.2020 18:46 Відповісти
Не верится, что подобное стало возможным без указания нашего экспериментатора экскрементатора.
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26.04.2020 18:47 Відповісти
СБУ закрыла дело российского пропагандиста Корчевникова, который неоднократно посещал Крым и приезжал в Киев - Цензор.НЕТ 2811
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26.04.2020 18:47 Відповісти
Какой толк с этого дела, тут своих не в проворот.
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26.04.2020 18:47 Відповісти
Патриотов не всех пересадили, Порошенка никак не зарканят. Куда там до каких-то Корчевников.
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26.04.2020 19:16 Відповісти
Та шо там Бойко,в Крыму любил зависать и Геракл з какой то рептилоидшой.
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26.04.2020 18:53 Відповісти
Порушення кордону України не є злочином,доведено СБУ.
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26.04.2020 19:01 Відповісти
Может хватит паяца ласкрво журить, все дальше он становится похож на монстра, становится опасным для Украины.
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26.04.2020 19:02 Відповісти
Ну а че...то ли еще будет..зеленое оно же наше все.
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26.04.2020 19:04 Відповісти
ЗЕпредатели высвобождают следователей для возбуждения дел против патриотов ?
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26.04.2020 19:11 Відповісти
"Єрмак скасував проведення конференції з експертами "Атлантична рада", яка є найактивнішою організацією із захисту України.

Там працюють Курт Волкер і багато інших друзів України.
Його чекало багато "приємних" питань.
Всі зібралися, а Єрмак відмовився."
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26.04.2020 19:13 Відповісти
Что после этого думают друзья Украиньі о ньінешней украинской власти?
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26.04.2020 19:19 Відповісти
Тепер чекаємо, коли цей Копчєвніков отримає нагороду з рук преЗЕдента. За "пропаганду міра і взаімопоніманія мєжду народамі".
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26.04.2020 19:16 Відповісти
Та як два пальці об.... Об асфальт.
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26.04.2020 19:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019

https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019 Таня Бойко https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019 @Kharkov_2019 https://mobile.twitter.com/Kharkov_2019/status/1254395741231079424 3 ч

У мене питання: відколи у нас за зовнішню політику відповідає директор канцелярії?

https://mobile.twitter.com/UtinLadimir

https://mobile.twitter.com/UtinLadimir Ладимир Утин https://mobile.twitter.com/UtinLadimir @UtinLadimir

С того момента как эту канцелярию возглавил штатный сотрудник ГРУ РФ ...

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак скасував проведення онлайнової конференції з експертами неурядового американського аналітичного центру "Атлантична рада"
Подробиці політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, США) розповів в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 25 квітня 2020 року вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Atlantic Council - певно, найактивніша організація із захисту України. Там працюють посли Волкер, Пфайфер, Гербст, Вершбоу. Вони починають задавати питання про політику Єрмака. На цей понеділок (20 квітня - ред.), на 10:00 ранку була призначена онлайнконференція з Єрмаком. І я навіть на на неї записався, щоб задати Єрмаку кілька "приємних" питань. Всі зібралися і за 5 хвилин до початку оголосили, що Єрмак під якимось приводом відмовився", - зазначив він.
Зокрема, Піонтковський збирався поцікавитися у Єрмака про наступне:
"Просто запитав би, чому він послідовно, на протязі двох років здійснює усю програму з приєднання України до ОРДЛО й чому він брехав послам Волкеру і Тейлору, показуючи їм фотографію, що це його брат, "загиблий на Донбасі" у "братовбивчій громадянській війні" і що він тому "ненавидить Порошенко" та "не зможе ніколи йому пробачити" те, що він "розв'язав громадянську війну, в якій загинув його брат".
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26.04.2020 19:32 Відповісти
Если не успеть закрыть СБУ - оно завтра "не увидит" состава преступления в расстреле под иловайском и сузествовании террористических образований ОРДЛО... и лично Сивохо пошлёт перед ними извиняться...
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26.04.2020 19:40 Відповісти
не СБУ, а всього бубочку треба закривати. І, взагалі - вигнати би всіх зебілів на... вашу землю!
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26.04.2020 19:51 Відповісти
Шо мы вам плохого сделали ? )
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26.04.2020 21:39 Відповісти
Это случайно не то СБУ где генерал работал на врага .
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26.04.2020 19:48 Відповісти
Думаєш, тільки один генерал там такий? Не доганяєш, що років сім тому все СБУ очолював конторський?
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26.04.2020 19:52 Відповісти
к мрази которая вещала из ящика о "зверствах карателей" таким образом сагитировав определенное количество людей поехать на добасс, соответственно опосредовано виновного в развязании и ведении агрессивной войны у сбу нет. Зато к двум теткам предупредивших зелешмарклю что на фронте стреляют боевыми, есть.
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26.04.2020 20:37 Відповісти
Этот, Шарий и так дальше.
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26.04.2020 21:25 Відповісти
СБУ переименовать в СБР (росии((((
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26.04.2020 21:33 Відповісти
пересек границу незаконно и нет состава? фсбу уже открыто взасос с парашкой
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26.04.2020 21:34 Відповісти
язык этой пропагандонской кацапской мрази острее пули, конечно же дело надо закрыть...
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26.04.2020 21:55 Відповісти
Проклятый зельцман ,ты мразь недопутлер ,коротышка -хероплет,пошёл в ж…
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26.04.2020 22:15 Відповісти
А нельзя на СБУ подать в суд за бездеятельность против нарушение суверенитета Украины всякими лапотниками?
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26.04.2020 22:18 Відповісти
СБУ закрила справу російського пропагандиста Корчевникова, який неодноразово відвідував Крим і приїжджав до Києва - Цензор.НЕТ 5774
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27.04.2020 00:09 Відповісти
Коментувати все це,не використовуючи ненормативну лексику,просто неможливо.
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27.04.2020 21:31 Відповісти
СБУ закрила справу російського пропагандиста Корчевникова, який неодноразово відвідував Крим і приїжджав до Києва - Цензор.НЕТ 2946
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27.04.2020 22:01 Відповісти
 
 