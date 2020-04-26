УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пожежі в Україні
4 646 32

Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що всі осередки загорянь в зоні відчуження Чорнобильської АЕС ліквідовані, а рятувальники займаються ліквідацією тління торфовищ.

"Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі осередки вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників з тліючими торфовищами. Хвиля пожеж збита. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" - написав Аваков у своєму твіттері в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви для нас - герої", - Зеленський вручив 22 нагороди рятувальникам, які гасили пожежі в зоні ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков 02
Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков 03
Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков 04

Разом з тим, в ДСНС заявили про гасінні пожеж на території 4 лісництв у зоні відчуження за станом на 17:45 26 квітня. 

Нагадаємо, гасіння пожеж в зоні відчуження триває з 4 квітня.

Аваков Арсен (2191) пожежа (4356) Чорнобиль (398) зона відчуження (326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Дождь их ликвидировал.
показати весь коментар
26.04.2020 19:53 Відповісти
+15
ХВАЛА вчорашньму дощу! пиньки пощитай! скільки **** лісу вкрали СУКИ!!!!
показати весь коментар
26.04.2020 19:53 Відповісти
+14
Дожди пошли и потушили! Вот причем тут Аваков?
показати весь коментар
26.04.2020 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ты пассивный некрофил, кацап
показати весь коментар
26.04.2020 19:48 Відповісти
Аваков обіцяв за два дні подолати пожежі, а пройшов тиждень і це ще не кінець, тушити будуть ще не один тиждень! Ось такі в нас "професіонали" в уряді і головний "професіонал" це Аваков та всі його підлеглі з ДСНС, ДПСУ, НПУ, НГУ.
показати весь коментар
26.04.2020 19:58 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/oni-umirali-potomu-chto-ih-lechili-v-moskve-geroj-kotorogo-ne-pokazali-v-seriale-chernobyil-rasskazal-pravdu-ob-avarii.htm Они умирали, потому что их лечили в Москве": герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", рассказал правду об аварии
показати весь коментар
26.04.2020 20:01 Відповісти
Ты чего так возбудился ? Возле стенки ещё успеешь постоять .
показати весь коментар
26.04.2020 19:51 Відповісти
А эту путинскую мразь уже забанили ? Жаль , не упел даже за горло подержать .)
показати весь коментар
26.04.2020 19:54 Відповісти
Пожар ликвидирован методом самовыгорания. Как бЭ урЯ навЭличнишому лидеру..ждём искромётных шутеек по этому поводу от Шапито 95.
показати весь коментар
26.04.2020 19:52 Відповісти
Они умирали, потому что их лечили в Москве": герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", рассказал правду об аварии.
https://www.obozrevatel.com/society/oni-umirali-potomu-chto-ih-lechili-v-moskve-geroj-kotorogo-ne-pokazali-v-seriale-chernobyil-rasskazal-pravdu-ob-avarii.htm
показати весь коментар
26.04.2020 19:52 Відповісти
Просто дощ допомагав гасити пожежу.
показати весь коментар
26.04.2020 19:52 Відповісти
еще и дождик подсобил...
показати весь коментар
26.04.2020 19:53 Відповісти
Дождь их ликвидировал.
показати весь коментар
26.04.2020 19:53 Відповісти
ХВАЛА вчорашньму дощу! пиньки пощитай! скільки **** лісу вкрали СУКИ!!!!
показати весь коментар
26.04.2020 19:53 Відповісти
Непосильне завдання. Пеньки пеньків на зможуть порахувати.
показати весь коментар
26.04.2020 20:22 Відповісти
Дожди пошли и потушили! Вот причем тут Аваков?
показати весь коментар
26.04.2020 19:54 Відповісти
Ще б дощик расний на кілька днів не завадив.
показати весь коментар
26.04.2020 19:55 Відповісти
Всем ордена¡! за дощ...
показати весь коментар
26.04.2020 19:58 Відповісти
Так все же дождь????
показати весь коментар
26.04.2020 20:04 Відповісти
А слабо Сабакову поехать с Зеленским и проинспектировать Ровенскую область на отсутствие добычи бурштина?
показати весь коментар
26.04.2020 20:04 Відповісти
А зачем,местным пофиг ведь
показати весь коментар
26.04.2020 20:29 Відповісти
ой, не смешите
показати весь коментар
26.04.2020 20:44 Відповісти
И тут, после дождей, паганый МУСОР Макаков намалевался!!!
Типа потушил пожэжу. Ай маладэць!!!!
показати весь коментар
26.04.2020 20:05 Відповісти
А с 30 так вообще дождь каждый день. Во бабла можно списать!
показати весь коментар
26.04.2020 20:08 Відповісти
Аваков молодец конечно, но замов себе вообще не умеет выбирать. Что, вместо Зеленского никого лучше не нашлось?
показати весь коментар
26.04.2020 20:40 Відповісти
так дощ поміг, а хіба не треба подякувать пожежним, як можна тушили при такій жарі, без снігу зимою, та пожежні - герої, а авакову треба б було налагодити контроль за територією, щоб не допускати таких пожеж, та ордени це добре, але за таку роботу мабуть їм відповідно і заплатити треба, але щось про це не віщали....
показати весь коментар
26.04.2020 20:43 Відповісти
Да , это сделал дождь . Масштабный лесной пожар , кроме самой природы , потушить никто не сможет . Задача пожарных в таких случаях состоит в одном - не давать огню распространяться дальше . .
показати весь коментар
26.04.2020 20:46 Відповісти
Страшно представить, что будет, когда летняя жара придет.
показати весь коментар
26.04.2020 20:48 Відповісти
ДЯКУЄМО ГЕРОЯМ ПОЖЕЖНИКАМ !!!!
Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков - Цензор.НЕТ 3244
показати весь коментар
26.04.2020 21:04 Відповісти
Аваков мент ,каким боком он вообще морду открывает поповоду и без повода???
показати весь коментар
26.04.2020 21:07 Відповісти
https://censor.net/user/430504 Пожарные, после ликвидации МЧС, теперь в его подчинении.
показати весь коментар
26.04.2020 21:56 Відповісти
и рюкзаки из схрона вывезли...
показати весь коментар
26.04.2020 21:10 Відповісти
Дожди ликвидировали пожары !
показати весь коментар
26.04.2020 21:15 Відповісти
 
 