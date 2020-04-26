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Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков. ФОТОрепортаж
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що всі осередки загорянь в зоні відчуження Чорнобильської АЕС ліквідовані, а рятувальники займаються ліквідацією тління торфовищ.
"Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі осередки вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників з тліючими торфовищами. Хвиля пожеж збита. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" - написав Аваков у своєму твіттері в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
Разом з тим, в ДСНС заявили про гасінні пожеж на території 4 лісництв у зоні відчуження за станом на 17:45 26 квітня.
Нагадаємо, гасіння пожеж в зоні відчуження триває з 4 квітня.
Топ коментарі
+18 metal35
показати весь коментар26.04.2020 19:53 Відповісти Посилання
+15 Гельдрих
показати весь коментар26.04.2020 19:53 Відповісти Посилання
+14 Владимир Пономаренко #415735
показати весь коментар26.04.2020 19:54 Відповісти Посилання
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https://www.obozrevatel.com/society/oni-umirali-potomu-chto-ih-lechili-v-moskve-geroj-kotorogo-ne-pokazali-v-seriale-chernobyil-rasskazal-pravdu-ob-avarii.htm
Типа потушил пожэжу. Ай маладэць!!!!