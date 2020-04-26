Усі осередки вогню в Чорнобильській зоні ліквідовано. Хвилю пожеж збито, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що всі осередки загорянь в зоні відчуження Чорнобильської АЕС ліквідовані, а рятувальники займаються ліквідацією тління торфовищ.

"Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі осередки вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників з тліючими торфовищами. Хвиля пожеж збита. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!" - написав Аваков у своєму твіттері в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

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Разом з тим, в ДСНС заявили про гасінні пожеж на території 4 лісництв у зоні відчуження за станом на 17:45 26 квітня.

Нагадаємо, гасіння пожеж в зоні відчуження триває з 4 квітня.