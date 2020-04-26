Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини. ФОТОрепортаж
Напередодні поліцейські оперативно розшукали нетверезого водія, який вчинив ДТП у с. Підпечари, Тисменицького району.
Як попередньо встановлено, місцевий житель 1973 р.н., не впорався з керуванням Chevrolet Aveo, з'їхав з проїжджої частини дороги у кювет, при цьому зачепивши машиною трьох дітей, які перебували на тротуарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області .
Після вчинення аварії водій залишив автівку та втік з місця події, уже через пів години поліцейські розшукали та затримали його.
В результаті ДТП двох дітей віком 8 і 5 років доправлено до лікарні.
При спілкуванні з водієм транспортного засобу, поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Як результат – 2, 88 проміле алкоголю в крові.
Правоохоронці склали на водія -порушника адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.
Поліцейські Прикарпаття звертаються до водіїв про дотримання Правил дорожнього руху. Пам’ятайте – керування у стані сп’яніння є небезпечним як для самого водія, так і для оточуючих.
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Чому нема цієї інформації?
Я запитував за стан?
Легкі ушкодження?
Переломи кінцівок?
Черепно-мізкові травми?
Сподіваюсь, що лише подряпини...
Здоров'я їм)
Поки не буде такого ОДНОЗНАЧНОГО Закону до тих пір і будуть пяні за кермом.
Это быдло про членина и не вспоминает.
Згоден(на)?
а надо -бы от 10ки атоматом до ПЖ , сел за руль бухой - вот и весь умысел
Ще раз - гибнуть дорослі і діти від бійцівських собак і вівчарок, а не від бродячих псів. Ті бродячі самі бояться людей бо їх вилавлюють заради плану.