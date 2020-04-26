Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини. ФОТОрепортаж

Напередодні поліцейські оперативно розшукали нетверезого водія, який вчинив ДТП у с. Підпечари, Тисменицького району.

Як попередньо встановлено, місцевий житель 1973 р.н., не впорався з керуванням Chevrolet Aveo, з'їхав з проїжджої частини дороги у кювет, при цьому зачепивши машиною трьох дітей, які перебували на тротуарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області .

Після вчинення аварії водій залишив автівку та втік з місця події, уже через пів години поліцейські розшукали та затримали його.

В результаті ДТП двох дітей віком 8 і 5 років доправлено до лікарні.

При спілкуванні з водієм транспортного засобу, поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Як результат – 2, 88 проміле алкоголю в крові.

Правоохоронці склали на водія -порушника адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Поліцейські Прикарпаття звертаються до водіїв про дотримання Правил дорожнього руху. Пам’ятайте – керування у стані сп’яніння є небезпечним як для самого водія, так і для оточуючих.

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