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Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини. ФОТОрепортаж

Напередодні поліцейські оперативно розшукали нетверезого водія, який вчинив ДТП у с. Підпечари, Тисменицького району.

Як попередньо встановлено, місцевий житель 1973 р.н., не впорався з керуванням Chevrolet Aveo, з'їхав з проїжджої частини дороги у кювет, при цьому зачепивши машиною трьох дітей, які перебували на тротуарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції області .

Після вчинення аварії водій залишив автівку та втік з місця події, уже через пів години поліцейські розшукали та затримали його.

В результаті ДТП двох дітей віком 8 і 5 років доправлено до лікарні.

При спілкуванні з водієм транспортного засобу, поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння. Як результат – 2, 88 проміле алкоголю в крові.

Правоохоронці склали на водія -порушника адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Поліцейські Прикарпаття звертаються до водіїв про дотримання Правил дорожнього руху. Пам’ятайте – керування у стані сп’яніння є небезпечним як для самого водія, так і для оточуючих.

Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини 01

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Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини 02
Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини 03
Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини 04
Фото: facebook.com/frankivsk.police

алкоголь (1249) діти (5152) ДТП (4483) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Івано-Франківська область (959)


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Топ коментарі
+15
Быдло.
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26.04.2020 21:38 Відповісти
+13
Никакие штрафы не помогут, пока не начнут давать реальные сроки за вождение в пьяном виде это не прекратится. Это еще хорошо что дети живы остались.
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26.04.2020 21:53 Відповісти
+8
виходить вийти на вулицю-то вже є злочин...?!
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26.04.2020 21:44 Відповісти
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Быдло.
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26.04.2020 21:38 Відповісти
таких быдло, каждый десятый. особенно в малих городках и райентрах. ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!! братья кумовья сватья хорошие знакомые соседи ментов, все ездят на стакане. бояться только алетных патрулей
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26.04.2020 22:13 Відповісти
Ну с водителем все ясно,но вот что дети делали на улице во время карантина надо вести спрос из родителей.
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26.04.2020 21:40 Відповісти
виходить вийти на вулицю-то вже є злочин...?!
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26.04.2020 21:44 Відповісти
А что уже ввели чп или вп
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26.04.2020 21:45 Відповісти
Вот же дураки поляки, не знали, что надо требовать ввода ЧП или ВП. https://nv.ua/world/countries/pandemiya-v-polshe-deti-smogut-vyyti-na-ulicu-tolko-v-soprovozhdenii-vzroslyh-poslednie-novosti-50079205.html Сейчас кажется снизили порог с 18 до 13 лет.
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26.04.2020 21:53 Відповісти
Я живу по Конституции Украины и на всякую Польшу и наши подзаконные акты мне по барабану.завтра тебя закроют в клетку потому что карантин ты там будешь сидеть?
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26.04.2020 22:07 Відповісти
Так стучите в барабан, никто же не мешает. Если соседи начнут возмущаться, скажете им, что это не запрещено Конституцией.
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26.04.2020 22:23 Відповісти
Ни ЧП ни ВП просто родителям было пофиг здоровье их детей как и их безопасность.
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26.04.2020 21:57 Відповісти
Що буде з дітьми якщо їх місяць не випускати надвір?
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26.04.2020 22:42 Відповісти
В сельской местности есть дворы и огороды это вам не на балконе так что на улице детям нечего было делать.
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27.04.2020 08:22 Відповісти
Діти в якому стані?
Чому нема цієї інформації?
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26.04.2020 21:41 Відповісти
В результате ДТП двух детей 8 и 5 лет доставили в больницу
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26.04.2020 21:45 Відповісти
Я це читав...
Я запитував за стан?
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26.04.2020 21:48 Відповісти
подробностей пока нет. но если доставили в больницу, и если он сбегал, травмы, видать, есть
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26.04.2020 21:54 Відповісти
Ось і я про це...
Легкі ушкодження?
Переломи кінцівок?
Черепно-мізкові травми?
Сподіваюсь, що лише подряпини...
Здоров'я їм)
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26.04.2020 21:59 Відповісти
Громада! ц цією муйньою що пяна їзда -треба щось робити...із-за тупих пяних дебілів гинуть люди...зазвичай прості та безвинні люди...шалені штрафи та конфіскація авто ...не інакше...і нарешті-"посадки" то може ВР нарешті займеться цим питанням...?!
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26.04.2020 21:43 Відповісти
Ты хочешь что бы у всех депутатов,и их детей забрали машины?))Ну ты и дурачок,они внимания не обращают на сбитых пешеходов,но одну-две скотины меньше в ихнем понимании погоды не делает(((А то что мы друг друга давим,им вообще *****,вы где живете?(((
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26.04.2020 21:55 Відповісти
Щас тебя чудо админ забанит
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26.04.2020 22:13 Відповісти
Просто треба на законодавчому рівні затвердити шо сівший за кермо у нетрезвому стані вже являється злочинцем і несе кримінальну а не адміністративну відповідальність і умовному покаранню за цей злочин не підпадає.
Поки не буде такого ОДНОЗНАЧНОГО Закону до тих пір і будуть пяні за кермом.
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26.04.2020 22:05 Відповісти
В 1981 році служив в автобатальйоні в Ставропольскому краї.Одного разу довелось добиратись попутками.Зупинилась ГАЗ-21 . "Садись старлей!" Проїхали 200метрів і водій натурально відключається.Ледве зорієнтувався і зупинив машину.Пересунув теплого на місце водія, сів сам за руль. На околиці села розпитав що то за Дункан Маклауд і здав водія жінці разом з Волгою. Було це в передобідню пору дня.Це я до того ,що і в минулі часи за руль сідали такі ж лигарі.
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26.04.2020 22:34 Відповісти
Бухать, бухать и ещё раз бухать, как завещал их боххх членин.
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26.04.2020 21:45 Відповісти
К чему ты эту дурь написал?
Это быдло про членина и не вспоминает.
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26.04.2020 21:54 Відповісти
скотина тупая
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26.04.2020 21:49 Відповісти
смердюча тупа заробітчансьув рагуліна
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26.04.2020 21:51 Відповісти
Перебор!
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26.04.2020 21:55 Відповісти
Просто, смердюча і тупа.
Згоден(на)?
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26.04.2020 21:56 Відповісти
Просто скотыняка.
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26.04.2020 22:01 Відповісти
Согласен.
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26.04.2020 22:02 Відповісти
Заробітчани не їздять на такому фуфлі, як авєо...
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26.04.2020 22:06 Відповісти
Никакие штрафы не помогут, пока не начнут давать реальные сроки за вождение в пьяном виде это не прекратится. Это еще хорошо что дети живы остались.
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26.04.2020 21:53 Відповісти
наш суд эту сволочь отпустит , нет умысла - значит неумышленно
а надо -бы от 10ки атоматом до ПЖ , сел за руль бухой - вот и весь умысел
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26.04.2020 22:13 Відповісти
ПОЖИЗНЕННОЕ ПРИСЛЕДОВАНИЕ НАРОДОМ ДО СМЕРТИ !!!
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26.04.2020 22:28 Відповісти
В 1981 році служив в автобатальйоні в Ставропольскому краї.Одного разу довелось добиратись попутками.Зупинилась ГАЗ-21 . "Садись старлей!" Проїхали 200метрів і водій натурально відключається.Ледве зорієнтувався і зупинив машину.Пересунув теплого на місце водія, сів сам за руль. На околиці села розпитав що то за Дункан Маклауд і здав водія жінці разом з Волгою. Було це в передобідню пору дня.Це я до того ,що і в минулі часи за руль сідали такі ж лигарі.
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26.04.2020 22:33 Відповісти
Крайне отрицательно отношусь к пьяным водителям , но излишняя резкость в высказываниях тоже напрягает. Чуть в сторону. Иду сегодня по городу (большому) и на меня нападает стая собак. В течении года я дважды отбивал детей (не знакомых мне) от напавших собак . Так хотелось бы услышать -стоит ли расстреливать собачников ? От их любви к животным за год погибает лютой смртью около сотни человек. Или тут скромно промолчите?
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26.04.2020 22:34 Відповісти
Що тут мовчати - люди гибнуть від бойцовських псів і вівчарок кожен рік, а не від бродячих псів, беріть рушницю і відстрілюйте на очах у власників цих бійцівських собак, хто ж заважає, а бродячих псів кожна тварина і так вбиває кожен рік і ще в інтернет викладує інформацію і фото як кацап садист Мільчаков чи Святогор. Хворі люди ...
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26.04.2020 22:51 Відповісти
Да вы что ? За это турма и вечный пепелац ! Убивать ради убийства -это мягко говоря скотство. Но и смотреть как своры убийц бродят по улицам ..... Кстати , вы знаете кто самый страшный зверь на территории бывшего ссср? Думаете тигр ? нет он очень миролюбив. Самые страшные одичавшие собаки ! от них и с оружием не спасешься. Я знаю что говорю.
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26.04.2020 23:25 Відповісти
Багато чую про "одічавших" собак, але скільки бував у промзонах Харкова і на виселках ні одна собака чи стая не нападала.
Ще раз - гибнуть дорослі і діти від бійцівських собак і вівчарок, а не від бродячих псів. Ті бродячі самі бояться людей бо їх вилавлюють заради плану.
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27.04.2020 12:31 Відповісти
Прошу гуманний суд віддати цього героя батькам постраждалих дітей на поруки.
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26.04.2020 22:36 Відповісти
Следующий вопрос. Сейчас в период карантина ограничен общественный транспорт. На дороги выехали драндулеты с люмпеном за рулем. То что они творят ,им и бухать не надо.Беспредел такой что 1 января -день безопасности на дорогах можно считать. Что делать с этими наполовину убийцами? Это я к тому что ваш гнев какой то однобокий.
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26.04.2020 22:45 Відповісти
Давно вже треба пожиттєво забирати водійські посвідчення за п єне водіння автікой при наїзді на людей. Випив - визивай таксі або сідай на ровер
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26.04.2020 22:45 Відповісти
А что делать с пьяными пешеходами. Из-за них ни в чем не повинные водители получают психологические травмы похлеще переломов. А что делать с пешеходами без светоотражающих элементов на одежде? Посадить на всю жизнь на табуретку. Повторяю я крайне негативно отношусь к пъяным за рулем , но и остальных не жалую. Закон должен быть для всех. А у нас наркоманы -это больные! Идиоты не в психушках , потому как демократия. Собачники так тут вообще аут.
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26.04.2020 23:18 Відповісти
Мразина забуханая. На нары его.
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27.04.2020 08:08 Відповісти
 
 