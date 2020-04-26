ВАЗ виїхав на зустрічну смугу й врізався у вантажівку на Рівненщині: водій легковика загинув. ФОТОрепортаж

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 квітня, близько 17:15 на автодорозі Київ-Чоп.

Поліцейські встановили, що на автодорозі між селами Птича і Турковичі водій автомобіля "ВАЗ 2109" — 28-річний житель Рівного, рухаючись у напрямку міста Львів, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем "Renault Premium" із напівпричепом під керуванням 39-річного жителя Львівської області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Внаслідок ДТП водій ВАЗівки загинув на місці події. Водій вантажівки за результатами освідування був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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