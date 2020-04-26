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Новини Фото Силовики
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ВАЗ виїхав на зустрічну смугу й врізався у вантажівку на Рівненщині: водій легковика загинув. ФОТОрепортаж

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 26 квітня, близько 17:15 на автодорозі Київ-Чоп.

Поліцейські встановили, що на автодорозі між селами Птича і Турковичі водій автомобіля "ВАЗ 2109" — 28-річний житель Рівного, рухаючись у напрямку міста Львів, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем "Renault Premium" із напівпричепом під керуванням 39-річного жителя Львівської області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Внаслідок ДТП водій ВАЗівки загинув на місці події. Водій вантажівки за результатами освідування був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетверезий водій на Chevrolet Aveo збив на тротуарі трьох дітей і зник із місця події, - поліція Івано-Франківщини. ФОТОрепортаж

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу й врізався у вантажівку на Рівненщині: водій легковика загинув 01
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу й врізався у вантажівку на Рівненщині: водій легковика загинув 02
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу й врізався у вантажівку на Рівненщині: водій легковика загинув 03
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу й врізався у вантажівку на Рівненщині: водій легковика загинув 04

ДТП (4483) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6779) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+12
Руководитель грузовика? Цензорята, досить рукоблудити, читайте те, що написали!
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26.04.2020 22:37 Відповісти
+7
В оригіналі керманич, то редактор мови не знає.
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26.04.2020 22:41 Відповісти
+6
Что может раздавить Камаз? Только Белаз!

ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб - Цензор.НЕТ 1769
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26.04.2020 22:54 Відповісти
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Да что за день такой сегодня..........
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26.04.2020 22:26 Відповісти
неділя. джинси від "основних політссил" майже нема, доводиться постити кримінальну хроніку, так завжди було на ценсорі у вихідні...
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26.04.2020 22:52 Відповісти
Основные политсилы еще пару дней будут в прострации наверное.
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26.04.2020 23:37 Відповісти
Он назад сдавал?
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27.04.2020 00:38 Відповісти
Ни задом, ни передом не могу представить себе по фотографиям выезд на встречную полосу. ВАЗ на линии между кузовом и прицепом.
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27.04.2020 01:04 Відповісти
Иномарка выехала на встречную полосу...
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26.04.2020 22:26 Відповісти
Фотки глянь или с калькулятора новости смотришь
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26.04.2020 22:32 Відповісти
ВАЗ це іномарка.
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26.04.2020 22:40 Відповісти
Так еще и задом судя по фото!
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26.04.2020 22:43 Відповісти
ривненщина..вашингтонщина..
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26.04.2020 22:32 Відповісти
Сьогодні совдепівський автопром вирішив самоліквідуватись?
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26.04.2020 22:34 Відповісти
Руководитель грузовика? Цензорята, досить рукоблудити, читайте те, що написали!
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26.04.2020 22:37 Відповісти
В оригіналі керманич, то редактор мови не знає.
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26.04.2020 22:41 Відповісти
А саме слово "руководитель"?...
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26.04.2020 22:48 Відповісти
Сплутали з керівником.
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26.04.2020 22:49 Відповісти
в оригіналі - керманич (мабуть від "під керуванням")
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26.04.2020 22:59 Відповісти
Та ні, сайт поліції дає -
Внаслідок ДТП водій ВАЗівки загинув на місці події. Керманич вантажівки за результатами освідування був тверезий. © Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/smertelne-zitknennya-avto-u-dubenskomu-rajoni-vodij-legkovika-zaginuv-onovleno/
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26.04.2020 23:06 Відповісти
чому ти заперечуєш? Ти не прочитав цитату, яку наводиш в доказ? Там "Керманич вантажівки"
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26.04.2020 23:18 Відповісти
Руководитель? Руки оторвать написавшему.
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26.04.2020 22:39 Відповісти
Ох уж ці євробляхери...
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26.04.2020 22:41 Відповісти
Який йолоп буде завозити таз на бляхах?
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26.04.2020 22:43 Відповісти
Це був сарказм.
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26.04.2020 23:04 Відповісти
сплошная ...с одной стороны премия дарвина, с другой когда будут нормальные дороги??? шо так и ехать расстояниие 50 км и более со скоростью 45-50 км или 30 км в час если впереди трактор?
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26.04.2020 22:44 Відповісти
А там ще нормальна дорога.
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26.04.2020 22:45 Відповісти
"руководитель грузовика был трезв", а "ноговодителя" проверили...
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26.04.2020 22:46 Відповісти
іномарка столкнулась с грузовіком
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26.04.2020 22:51 Відповісти
Что может раздавить Камаз? Только Белаз!

ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб - Цензор.НЕТ 1769
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26.04.2020 22:54 Відповісти
а руководітєль іномаркі прошол тест на алкоголь?
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26.04.2020 22:54 Відповісти
А ВАЗ что, задом ехал? Передок целый, даже фары горят...
ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб - Цензор.НЕТ 1842
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26.04.2020 23:00 Відповісти
схоже іномарка виїхала на встрєчку с розворотом (таке мо' статись, якшо лопнула задня шина, а водій руководітєль надавив на гальма)
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26.04.2020 23:22 Відповісти
Видимо, пошёл на обгон, а там встречка, и он резко ушёл в свою полосу, под грузовик. Ну хоть встречные не пострадали, могло бы быть больше трупов.
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27.04.2020 09:33 Відповісти
Ту дорогу расширить нужно было сто лет назад во время ремонта Онуром, прямо от самолёта и до поста ГАИ, но нах нужно. Когда снегом капитально присыпет, так отвернуть некуда от втречного транспорта!
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26.04.2020 23:03 Відповісти
Руководитель грузовика!
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27.04.2020 09:33 Відповісти
 
 