За добу виявили 43 нові випадки COVID-19 на Закарпатті, - голова ОДА Петров. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 квітня у 329 закарпатців встановлено діагноз COVID-19.

Про це повідомив голова ОДА Олексій Петров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За інформацією пресслужби облдержадміністрації:

30 закарпатців одужали,

329 осіб хворіють, з них 76 - медичні працівники, 15 - діти,

7 осіб померли.

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Станом на ранок 26 квітня в області проведено 1922 дослідження на COVID-19 методом ПЛР.

Нагадаємо, на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.

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