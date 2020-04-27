4 211 19
За добу виявили 43 нові випадки COVID-19 на Закарпатті, - голова ОДА Петров. ІНФОГРАФІКА
Станом на 26 квітня у 329 закарпатців встановлено діагноз COVID-19.
Про це повідомив голова ОДА Олексій Петров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За інформацією пресслужби облдержадміністрації:
- 30 закарпатців одужали,
- 329 осіб хворіють, з них 76 - медичні працівники, 15 - діти,
- 7 осіб померли.
Станом на ранок 26 квітня в області проведено 1922 дослідження на COVID-19 методом ПЛР.
Нагадаємо, на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.
Топ коментарі
+3 время
показати весь коментар27.04.2020 01:58 Відповісти Посилання
+2 Игорь Монахов
показати весь коментар27.04.2020 00:09 Відповісти Посилання
+2 Борис Дородный #441572
показати весь коментар27.04.2020 00:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Минздрав сообщил о 450 новых больных, потом о 350 - затем они сказали, что у нас наступила полная стабилизация, а буквально через два дня обнаружилось еще 500 больных.
Поэтому нельзя делать выводы на основании колебаний, связанных с количеством выявленных случаев. Неизвестно, сколько заразившихся могут вообще переносить болезнь без симптомов«(с)
А Запад весь оказался хлюпиком.
США: всего инфицированных 938 154 (53 755 умерших), 5.7%;
Испания - 223 759 (22 902), 10.2%;
Италия - 195 351 (26 384). 13.5%;
Франция - 161 644 (22 648), 14%;
Великобритания - 149 569 (20 381), 13.6%;
Бельгия - 45 325 (6917), 15,26%;
Нидерланды - 37 384 (4 424), 11.8%;
Швеция - 18 177 ( 2 192), 12.%;
Украина - 8 617 (209), 2.4%;
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) - 74 588 ( 681), 0.9%.
Правда, данная статистика не учитывает уровень брехливости и ответственности национальных правительств по отношению к своим гражданами.
Но это уже по другой графе.(с)