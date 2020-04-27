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Новини Фото Коронавірус і карантин
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За добу виявили 43 нові випадки COVID-19 на Закарпатті, - голова ОДА Петров. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 квітня у 329 закарпатців встановлено діагноз COVID-19.

Про це повідомив голова ОДА Олексій Петров, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За інформацією пресслужби облдержадміністрації:

  • 30 закарпатців одужали,
  • 329 осіб хворіють, з них 76 - медичні працівники, 15 - діти,
  • 7 осіб померли.

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Станом на ранок 26 квітня в області проведено 1922 дослідження на COVID-19 методом ПЛР.

За добу виявили 43 нові випадки COVID-19 на Закарпатті, - голова ОДА Петров 01

Нагадаємо, на ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8617, летальних - 209, одужали 840 осіб.

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Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+3
В Україні нема других хвороб лише короновірус?Погляньте на того главу,якого поставили два дні назад.Це був сбу-шнік,а тепер він став розбиратися в хворобах як клоун в політиці.Люди,невже ви вірити таким прихвостям,які ніколи не думали за вас?Провірте його на детекторі брехні і побачите що воно є.
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27.04.2020 01:58 Відповісти
+2
«Ослаблять карантин планируют, если будет 50% свободных коек и не больше 5% прироста больных. Но таких показателей вряд ли получится достичь. У меня есть большие сомнения, что Украина преодолела свой пик.
Минздрав сообщил о 450 новых больных, потом о 350 - затем они сказали, что у нас наступила полная стабилизация, а буквально через два дня обнаружилось еще 500 больных.
Поэтому нельзя делать выводы на основании колебаний, связанных с количеством выявленных случаев. Неизвестно, сколько заразившихся могут вообще переносить болезнь без симптомов«(с)
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27.04.2020 00:09 Відповісти
+2
На ночь глядя так нельзя! Засни теперь попробуй. Причём запотевшая стопка тоже сама нарисовалась сволочь!
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27.04.2020 00:30 Відповісти
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«Ослаблять карантин планируют, если будет 50% свободных коек и не больше 5% прироста больных. Но таких показателей вряд ли получится достичь. У меня есть большие сомнения, что Украина преодолела свой пик.
Минздрав сообщил о 450 новых больных, потом о 350 - затем они сказали, что у нас наступила полная стабилизация, а буквально через два дня обнаружилось еще 500 больных.
Поэтому нельзя делать выводы на основании колебаний, связанных с количеством выявленных случаев. Неизвестно, сколько заразившихся могут вообще переносить болезнь без симптомов«(с)
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27.04.2020 00:09 Відповісти
сейчас свободно наверное 90% коек. лоховирус не тянет на пандемию
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27.04.2020 00:19 Відповісти
доживем увидим...и пандемию боевого вируса ты называешь лиховирусом?!
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27.04.2020 00:42 Відповісти
Он такой же боевой, как и ты.
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27.04.2020 07:03 Відповісти
31-го марта популярная британская газета «Телеграф» (The Telegraph) сообщила шокирующую новость, которая вышла под заголовком «https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/ Возникла задержка в тестировании на коронавирус после того, как в тестовых наборах был обнаружен Covid-19 ». Согласно этой статье 30-го марта люксембургская посредническая фирма Eurofins, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на Covid-19, оповестила правительственные лаборатории Великобритании об обнаружении в их партии поставок коронавируса.
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27.04.2020 03:21 Відповісти
Это же китайские тесты, наверное, у нас эти же.
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27.04.2020 07:11 Відповісти
Если сравнить по странам процент летальных исходов от коронавируса, то самыми стойкими оказались россияне: всего 0.9%! На втором месте - украинцы. 2.4%!
А Запад весь оказался хлюпиком.
США: всего инфицированных 938 154 (53 755 умерших), 5.7%;
Испания - 223 759 (22 902), 10.2%;
Италия - 195 351 (26 384). 13.5%;
Франция - 161 644 (22 648), 14%;
Великобритания - 149 569 (20 381), 13.6%;
Бельгия - 45 325 (6917), 15,26%;
Нидерланды - 37 384 (4 424), 11.8%;
Швеция - 18 177 ( 2 192), 12.%;
Украина - 8 617 (209), 2.4%;
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) - 74 588 ( 681), 0.9%.
Правда, данная статистика не учитывает уровень брехливости и ответственности национальных правительств по отношению к своим гражданами.
Но это уже по другой графе.(с)
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27.04.2020 00:11 Відповісти
Ваша статистика, каже нам лише про кількість хворих на ковід19 і померлих від цієї хвороби. Із цих чисел нічого вирахувати не можна, тим паче про стійкість населення різних країн до вірусу. Лала лала ла ла
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27.04.2020 00:36 Відповісти
т.е. те кто его запустил где-то прокололись в расчетах?! ... ну-ну....
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27.04.2020 00:44 Відповісти
cекта любителей дурантина приречена програти здоровому глузду! быльшысть не буде терпыти знущання держави над людьми!
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27.04.2020 02:58 Відповісти
Запустив що? Вірус? Мені всеодно звідки ви скопіювали своє повідомлення, але якщо ви це робите то повинні хоть трохи розумітися в питанні написаного. Я вам допоможу, вам потрібно знати число тих хто видужали і враховувати проміжок часу якщо порівнюєте непорівнюєване.
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27.04.2020 03:50 Відповісти
Ну, ..я бы понял на час-два опоздать со статистикой в ленте новостей. Цензор, но на 15-ь -- это жесть... На следующее воскресенье могли могли скопипастить...
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27.04.2020 00:12 Відповісти
Хочу сала, командирського, з базару, з пророслю і шкоринкою трохи порепаною.
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27.04.2020 00:26 Відповісти
На ночь глядя так нельзя! Засни теперь попробуй. Причём запотевшая стопка тоже сама нарисовалась сволочь!
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27.04.2020 00:30 Відповісти
Та пішли купили сьогодні у сільпо... Правду тут казали, як з кошеняти зняли. Тут і стопарь не піде
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27.04.2020 00:35 Відповісти
Ти там дивись що б від кенгуру і страусів не вдгребсти, а ми тут розберемось.
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27.04.2020 00:32 Відповісти
В Україні нема других хвороб лише короновірус?Погляньте на того главу,якого поставили два дні назад.Це був сбу-шнік,а тепер він став розбиратися в хворобах як клоун в політиці.Люди,невже ви вірити таким прихвостям,які ніколи не думали за вас?Провірте його на детекторі брехні і побачите що воно є.
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27.04.2020 01:58 Відповісти
 
 