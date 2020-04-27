Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
Піротехніки ДСНС продовжують розміновувати територію Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, протягом тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж.
"За минулий тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 102 гектари території, вилучили та знешкодили 407 вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.
Робота із розмінування Донбасу триває.
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показати весь коментар27.04.2020 10:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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