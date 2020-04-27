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Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС продовжують розміновувати територію Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, протягом тижня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України зі складу Об'єднаних сил проводили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також залучалися до гасіння пожеж.

"За минулий тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили 102 гектари території, вилучили та знешкодили 407 вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні.

Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС 01

Робота із розмінування Донбасу триває.

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Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС 02

Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС 03

Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС 04
Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС 05
Фото: пресцентр ОС

Піротехніки ДСНС протягом тижня знешкодили 407 снарядів на Донбасі, було обстежено 102 га території, - штаб ОС 06

Автор: 

Донбас (22357) ДСНС (5163) розмінування (1002) операція Об’єднаних сил (6725)


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Цей "врожай" будуть збирать ще й наші правнуки. Кацапня "насаджала" там знатно.
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27.04.2020 10:56 Відповісти
 
 