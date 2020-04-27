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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: "Податкова "наїжджає", щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?". ФОТО

У Вінницькій області в понеділок вранці в м. Тульчин підприємці влаштували попереджувальну акцію під будівлею міськради та РДА через карантин для бізнесу.

Про це Укрінформу повідомила учасниця акції - підприємець Юлія Новікова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні зібралися під адмінбудівлею, де в нас міськрада і РДА, щоб почути від влади як ми, дрібні підприємці, маємо виживати далі в умовах карантину. Адже ніщо не працює, всі наші заклади закриті, а реальної підтримки від влади немає. З нас як ФОПів податки начебто зняли, але податкова вже "наїжджає", щоб ми не забули сплатити податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?", - зазначила Новікова.

За її словами, акція тульчинських підприємців мала попереджувальний характер і виникла досить спонтанно - напередодні її учасники скоординували свої дії у соцмережах. Участь в акції взяли близько 60 ФОПів.

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Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: Податкова наїжджає, щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти? 01

З мітингувальниками зустрівся перший заступник голови місцевої РДА. Вони домовилися про зустріч з владою у середу, 29 квітня. Керівництво району пообіцяло повідомити підприємцям рішення обласної влади, яка має розглядати специфіку роботи бізнесу в умовах карантину на даному етапі на засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Автор: 

Вінницька область (1025) карантин (18172) підприємці (620) протест (2404) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
при Порохе или любом другом президенте принятие любых законов автоматически предполагает изменения в другие, связанные с этим, законы.

а эти чуваки видосик запилили, а налоговой сказать, шоб не насчитывала штрафы, тупо забыли.
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27.04.2020 11:38 Відповісти
+10
Скажем честно, налоговая ни на кого не наезжает.

Налоговая молча насчитывает штрафы согласно законодательства, которое приняли депутаты.

Примут депутаты решение, чтобы налоговая не насчитывала штрафы - налоговая не будет насчитывать штрафы.
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27.04.2020 11:36 Відповісти
+10
Что с тебя взять, если ты смотришь такое гуано???
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27.04.2020 11:48 Відповісти
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"Налоговая "наезжает", чтобы заплатили налоги за наемных работников. А где эти деньги взять?"

Чого жалієтесь, ви зробили це разом!!!
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27.04.2020 11:21 Відповісти
Скажем честно, налоговая ни на кого не наезжает.

Налоговая молча насчитывает штрафы согласно законодательства, которое приняли депутаты.

Примут депутаты решение, чтобы налоговая не насчитывала штрафы - налоговая не будет насчитывать штрафы.
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27.04.2020 11:36 Відповісти
за что голосовали то и получили
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27.04.2020 11:40 Відповісти
если работники в отпуске за свой счет о каких налогах вообще речь?
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27.04.2020 12:01 Відповісти
наверно о тех налогах, которые причитаются за те дни месяца, когда работник ещё не был в отпуске за свой счёт.
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27.04.2020 12:07 Відповісти
тогда огн приносил прибыль, логично же?
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27.04.2020 12:08 Відповісти
логично.

но любой бизнес ведёт прогноз денежных потоков, по которому деньги на налоги должны были поступить от выручки аж в следующем месяце. А они не поступили.

В идеале можно каждый рабочий день перечислять 1/22 часть ежемесячного размера налогов, но так же никто не делает.
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27.04.2020 12:14 Відповісти
Они не знали в марте что будет карантин? Это было понятно еще в феврале
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27.04.2020 15:23 Відповісти
ну вот лично я, допустим, не знаю, что будет после 12 мая
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27.04.2020 15:53 Відповісти
И?
Мы счас говорим о налогах за март
Хотите сказать что не было понятно что будет карантин? в марте то?
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27.04.2020 18:50 Відповісти
платить будут только те кто голосовал за Зебилов)))))
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27.04.2020 11:21 Відповісти
Вечерами смотрю Соловьева так он тоже самое говорит , мол выбрали Зеленского так вам и нада ...Что то порохоботовские методички одинаковые с кремлевскими ..линия такова - обосрать народ Украины за то что выбрали Зеленского
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27.04.2020 11:38 Відповісти
Что с тебя взять, если ты смотришь такое гуано???
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27.04.2020 11:48 Відповісти
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27.04.2020 11:52 Відповісти
Вечерами смотрю Соловьева...


а где ты его смотришь ? )))

и, самое интересное, нормальных людей от Соловьёва тошнит на первой же минуте,

а ты его постоянно смотришь.


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27.04.2020 11:59 Відповісти
Вы уверены, что при порохе или любом другом президенте было бы по другому? весь мир живет по одному и тому же дебильному сценарию
только несколько стран не вступило в этом дерьмо
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27.04.2020 11:24 Відповісти
при Порохе или любом другом президенте принятие любых законов автоматически предполагает изменения в другие, связанные с этим, законы.

а эти чуваки видосик запилили, а налоговой сказать, шоб не насчитывала штрафы, тупо забыли.
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27.04.2020 11:38 Відповісти
Ну ми можемо згадати Пєтін воєнний стан, ми можемо згадати карантин 2009 року (який, як на мене, був адекватнішим!)...
Ми можемо згадати, що весь світ, на відміну від України, НЕ ЗУПИНЯЄ МЕТРО!
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27.04.2020 11:45 Відповісти
Еслибе у бабушки был самизнаетечто, то она былабы дедушкой.

Назвался груздем полезай самизнаетекуда.

Надо было раньше думать - это вам не хером по роялю стучать.
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27.04.2020 12:03 Відповісти
Турборежим аднака
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27.04.2020 12:03 Відповісти
А при чем здесь РГА? Офис *********** пикетируйте. Из офиса все указы идут, а РГА только исполнители.
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27.04.2020 11:25 Відповісти
междугороднее сообщение закрыто. доехать не могут.
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27.04.2020 11:36 Відповісти
начальник РГА назначается офисом преЗЕдента и является его представителем на местах
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27.04.2020 12:06 Відповісти
я би добавив вимогу зняти нарахування орендної плати за час вимушеного простою по правилах карантину !


Бо дійсно - де грошей взяти ...
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27.04.2020 11:27 Відповісти
аренду и не насчитывают насчитывают плату за эксплоотацию помещений
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27.04.2020 12:02 Відповісти
Митарів на карантин! Довічно...
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27.04.2020 11:34 Відповісти
Никто не соблюдает карантин.
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27.04.2020 11:47 Відповісти
На цій площі колись стояв ленін, якого підірвали)
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27.04.2020 11:51 Відповісти
Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: "Податкова "наїжджає", щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?" - Цензор.НЕТ 6448
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27.04.2020 12:00 Відповісти
 
 