Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: "Податкова "наїжджає", щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?". ФОТО
У Вінницькій області в понеділок вранці в м. Тульчин підприємці влаштували попереджувальну акцію під будівлею міськради та РДА через карантин для бізнесу.
Про це Укрінформу повідомила учасниця акції - підприємець Юлія Новікова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні зібралися під адмінбудівлею, де в нас міськрада і РДА, щоб почути від влади як ми, дрібні підприємці, маємо виживати далі в умовах карантину. Адже ніщо не працює, всі наші заклади закриті, а реальної підтримки від влади немає. З нас як ФОПів податки начебто зняли, але податкова вже "наїжджає", щоб ми не забули сплатити податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?", - зазначила Новікова.
За її словами, акція тульчинських підприємців мала попереджувальний характер і виникла досить спонтанно - напередодні її учасники скоординували свої дії у соцмережах. Участь в акції взяли близько 60 ФОПів.
З мітингувальниками зустрівся перший заступник голови місцевої РДА. Вони домовилися про зустріч з владою у середу, 29 квітня. Керівництво району пообіцяло повідомити підприємцям рішення обласної влади, яка має розглядати специфіку роботи бізнесу в умовах карантину на даному етапі на засіданні комісії з ТЕБ та НС.
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Чого жалієтесь, ви зробили це разом!!!
Налоговая молча насчитывает штрафы согласно законодательства, которое приняли депутаты.
Примут депутаты решение, чтобы налоговая не насчитывала штрафы - налоговая не будет насчитывать штрафы.
но любой бизнес ведёт прогноз денежных потоков, по которому деньги на налоги должны были поступить от выручки аж в следующем месяце. А они не поступили.
В идеале можно каждый рабочий день перечислять 1/22 часть ежемесячного размера налогов, но так же никто не делает.
Мы счас говорим о налогах за март
Хотите сказать что не было понятно что будет карантин? в марте то?
а где ты его смотришь ? )))
и, самое интересное, нормальных людей от Соловьёва тошнит на первой же минуте,
а ты его постоянно смотришь.
только несколько стран не вступило в этом дерьмо
а эти чуваки видосик запилили, а налоговой сказать, шоб не насчитывала штрафы, тупо забыли.
Ми можемо згадати, що весь світ, на відміну від України, НЕ ЗУПИНЯЄ МЕТРО!
Назвался груздем полезай самизнаетекуда.
Надо было раньше думать - это вам не хером по роялю стучать.
Бо дійсно - де грошей взяти ...