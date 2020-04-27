Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: "Податкова "наїжджає", щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?". ФОТО

У Вінницькій області в понеділок вранці в м. Тульчин підприємці влаштували попереджувальну акцію під будівлею міськради та РДА через карантин для бізнесу.

Про це Укрінформу повідомила учасниця акції - підприємець Юлія Новікова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні зібралися під адмінбудівлею, де в нас міськрада і РДА, щоб почути від влади як ми, дрібні підприємці, маємо виживати далі в умовах карантину. Адже ніщо не працює, всі наші заклади закриті, а реальної підтримки від влади немає. З нас як ФОПів податки начебто зняли, але податкова вже "наїжджає", щоб ми не забули сплатити податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?", - зазначила Новікова.

За її словами, акція тульчинських підприємців мала попереджувальний характер і виникла досить спонтанно - напередодні її учасники скоординували свої дії у соцмережах. Участь в акції взяли близько 60 ФОПів.

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З мітингувальниками зустрівся перший заступник голови місцевої РДА. Вони домовилися про зустріч з владою у середу, 29 квітня. Керівництво району пообіцяло повідомити підприємцям рішення обласної влади, яка має розглядати специфіку роботи бізнесу в умовах карантину на даному етапі на засіданні комісії з ТЕБ та НС.