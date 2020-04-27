Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство. ФОТОрепортаж

У понеділок, 27 квітня, спеціальний комерційний літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснює спецрейс Маямі - Київ, організований за підтримки посольства України в США.

Літак забрав 259 громадян України, які повертаються додому, зокрема 119 учнів, які перебували в США в межах освітньої програми FLEX, повідомляє пресслужба посольства в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво, що саме цей рейс з Маямі став таким собі "першовідкривачем". За його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені за оголошенням уряду України під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні, та які нададуть можливість громадянам повернутись на Батьківщину з різних куточків світу", - наголошують у посольстві.

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Станом на 27 квітня за сприяння посольства в Україні зі США було повернуто близько 1200 осіб. Зокрема, здійснено два комерційні спецрейси з Нью-Йорка і один безкоштовний евакуаційний рейс з Вашингтона.





















