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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство. ФОТОрепортаж

У понеділок, 27 квітня, спеціальний комерційний літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснює спецрейс Маямі - Київ, організований за підтримки посольства України в США.

Літак забрав 259 громадян України, які повертаються додому, зокрема 119 учнів, які перебували в США в межах освітньої програми FLEX, повідомляє пресслужба посольства в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво, що саме цей рейс з Маямі став таким собі "першовідкривачем". За його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені за оголошенням уряду України під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні, та які нададуть можливість громадянам повернутись на Батьківщину з різних куточків світу", - наголошують у посольстві.

Також читайте: Українці, які сьогодні прибудуть зі США, пройдуть обсервацію або будуть на самоізоляції, - Степанов

Станом на 27 квітня за сприяння посольства в Україні зі США було повернуто близько 1200 осіб. Зокрема, здійснено два комерційні спецрейси з Нью-Йорка і один безкоштовний евакуаційний рейс з Вашингтона.

Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 01
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 02
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 03
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 04
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 05
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 06
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 07
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 08
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 09
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 10
Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство 11

Автор: 

карантин (18172) США (23417) українці (2548) евакуація (2343) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Також заробітчани, напевно. Цікаво, вони там полуницю збирали чи буряки пололи?
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27.04.2020 12:04 Відповісти
+7
Кількість нових випадків зменшилась , зараз добавлять ....
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27.04.2020 11:59 Відповісти
+7
За чиї кошти бенкет? Хто сплатив переліт порожнього літака туди і з людьми звідти?
Хоча... Що я питаю? Це ж МАУ! Скільки там Бєня поклав собі в карман? Яка компенсація від держави? Коли чекати суд про відшкодування витрат?
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27.04.2020 12:01 Відповісти
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Тесты мэра Майами Фрэнсиса Суареса на заражение коронавирусом дали положительный результат, сообщает в пятницу The Hill.
"Подтверждено, что у меня есть коронавирус. Я сделал тест, и он оказался положительным", - заявил он.
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27.04.2020 11:57 Відповісти
Кількість нових випадків зменшилась , зараз добавлять ....
показати весь коментар
27.04.2020 11:59 Відповісти
За чиї кошти бенкет? Хто сплатив переліт порожнього літака туди і з людьми звідти?
Хоча... Що я питаю? Це ж МАУ! Скільки там Бєня поклав собі в карман? Яка компенсація від держави? Коли чекати суд про відшкодування витрат?
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27.04.2020 12:01 Відповісти
Пряность должна течь Самолеты Бени должны летать.
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27.04.2020 12:07 Відповісти
При этом еще вчера вешали лапшу на уши, что рейсы будет выполнять СкайАп.
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28.04.2020 00:55 Відповісти
Також заробітчани, напевно. Цікаво, вони там полуницю збирали чи буряки пололи?
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27.04.2020 12:04 Відповісти
на Маями можно только отоваривать награбленное в нашей стране ну и девочкам подрабатывать в эскортах, это курорт))))))))))))))) какие буряки
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27.04.2020 12:17 Відповісти
А он воно що! А я думав, що буряки...
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27.04.2020 12:36 Відповісти
Зависть тяжелая вещь. Вам попасть в Майами видать не светит в обозримом будущем.
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27.04.2020 12:57 Відповісти
Кому заздрити, убоге, тому бидлу? От блін... Тут не заздрість, дурню, тут просто злість, що всяка гидоту за наш рахунок на нашу землю привезуть. Дійшло?
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27.04.2020 13:05 Відповісти
Кого привезут и почему ты оскорбляешь людей?
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27.04.2020 13:23 Відповісти
Відстань, убоге
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27.04.2020 13:25 Відповісти
не обращай внимание. Это явный электорат ЗЕ
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27.04.2020 16:44 Відповісти
Все таки непонятно, что их тянет сюда? Выдавливают власти страны пребывания? Или каким то образом их вытягивает сюда МИД? Там контингент прагматичный - они без выгоды вряд ли пойдут на такую мороку. Нигде не найду ответа. Ностальгию, тоску по вареникам и прочее фуфло не предлагать.
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27.04.2020 12:06 Відповісти
Все просто: закінчився строк медичного страхування, а за власний кошт проходити обстеження - дюже накладно для гаманця... Та й проживання в готелі дороге... А в хостел якийсь переїхати та там самоізолюватись - релігія "крутізньі" не дозволяє... Та й на замовлення їжі "в номер" теж гроші треба.
Ось і весь прагматизм і вигода: повернення не за власний кошт, а за гроші держави. А потім суди на відшкодування моральних та матеріальних збитків проти туристичних компаній, які їх звідти не забрали
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27.04.2020 12:19 Відповісти
Все просто - бабло закінчується, а джерел надходження нема - карантин. От і пруться сюди. А сюди то навіть не додому. Тут для них не дім, тут територія, де можна буде бабло настригти.
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27.04.2020 12:39 Відповісти
Зависть тяжелая вещь, сочувствую.
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27.04.2020 13:00 Відповісти
Заклинило? І, заміть, тобі навіть не співчуваю.
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27.04.2020 13:07 Відповісти
Наши омериканцы будут дома доучиваться,и это есть хорошо.
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27.04.2020 12:06 Відповісти
Бздите КоронвиРУСА,правильно делаете
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27.04.2020 12:09 Відповісти
Фільм жахів "З Майямі в Україну"...
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27.04.2020 12:11 Відповісти
це яким же треба бути дебілом .щоб добровільно повернутися зі США в це рабське стійло під назвою Україна...
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27.04.2020 12:12 Відповісти
обсервация или самоизоляция?
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27.04.2020 12:13 Відповісти
сиротинушки))) а шо они там на Маями делали? последний куй без соли доедали))) горе то какое.
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27.04.2020 12:14 Відповісти
Уже 45 дней Карантину и Самоизляции в Украине.Поздравляю,вы живы и все еще что то калякаете сюда.Типа весело о грустном.
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27.04.2020 12:14 Відповісти
одна из первых волн омериканських заробитчан. как узнали, шо ермак договорился с братом о рабместах на укладке плитки, где аж по 6k!!! грн. в месяц давать будут, так моментально и повелись на дармовщину. а так бы сидели до последнего. шо то перспективы срубить бабло по лёгкому с людьми делают. тепения бы им хватило обсервацию та самоизоляцию перетерпеть, а то сорвутся и ринутся досрочно площади и тротуары обустраивать. соскучились поди руки по работе.))
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27.04.2020 12:15 Відповісти
Ну, они тут сродни кузнецу... вот, скажкм, ккзнец, он как... он не куя не может... просыпается утром кузнец и сразу за ковку берется, потому что не куя для него - не жизнь... жить не стоит кузнецу не куя...
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27.04.2020 12:27 Відповісти
Свободу голодающим Майамщины!
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27.04.2020 12:16 Відповісти
Белым, заметь, белым, вырвавшимся из кубинских лап...
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Еще 45 дней и вы ничего не будете калякать,когда жрать будет нечего...
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27.04.2020 12:16 Відповісти
І звісно, що авіалініями коломойського
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27.04.2020 12:19 Відповісти
Та твоїх же авіаліній нема, летять на тому, що є.
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27.04.2020 12:28 Відповісти
А є, випадково, авіалінії бубиного хазяїна бені
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27.04.2020 12:30 Відповісти
А кто туда еще долетит, у кого есть хотя-бы 767е? Азур свои борты убрал из Украины, к тому же он российский. А больше никто до Майами не долетит.
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27.04.2020 13:02 Відповісти
Зеля и Беня на сегодня самые крутые патриоты Третий патриот Михо Саака в списке...
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27.04.2020 12:21 Відповісти
Сенатор, а там в списке патриотов, есть хотя бы 1 (один) украинец???
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27.04.2020 12:25 Відповісти
Всех мажоров уже забрали?
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27.04.2020 12:23 Відповісти
Вітаю Алфредо Джеймса Пачіно з минулим днем народження, щоб він був здоров на радість всім ще богато років...
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27.04.2020 12:23 Відповісти
Не прості люди з Маямі в Україну летять.
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27.04.2020 12:26 Відповісти
Господин Зеленский,сказал Сергей Нарышкин,глава внешней разведки РАБссии..(СВР). стал националистом...Хорошое слово придумал,главное вовремя...
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27.04.2020 12:28 Відповісти
Надеюсь они в Борисполе выбили двери, отметелили ментов поганых и вырвались на свободу?
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27.04.2020 12:28 Відповісти
диверсанты майямской наротной рыспублики ...
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27.04.2020 12:28 Відповісти
Многие контракты закончились внезапно......срок пребывания 90 дней закончился,у кого то кто то умер ,у кого до жена рожает,реальная жизнь многогранна..,Бойтесь карантину и самоизоляции она вас ТОЧНО СПАСЕТ...
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Отпрыски отечественных кровососов надеялись пересидеть карантин на пляжах Майами ? А тут облом случился ? Welcome to Ukraine , лошары ! ))
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27.04.2020 13:01 Відповісти
Кто о чем а беня рубит бабло
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27.04.2020 13:17 Відповісти
Чего народ так разволновался? Закончится карантин и они вернутся обратно в Штаты.
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27.04.2020 13:25 Відповісти
119 школьников - участники программы обменов FLEX. Это умные ребята 8-10 классов. Отбор ведет посольство США в Украине - https://studway.com.ua/flex/ три тура отбора, экзамены и т.д . Оно же оплачивает все расходы, перелет, проживание в семье. Учеба в обычной школе. Деньги не особо помогают, чтобы попасть туда, нужны знания. Думаю, что здешним комментаторам ни одного тура отбора не пройти.
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27.04.2020 14:50 Відповісти
Seversk ua .Толку с этих учащихся ? Схема простая : детки кровососов которые разворовывают страну и держат народ в нищете ,получат образование в США что бы ещё более изощренно грабить народ ! И не рассказывай что эти "ученики"- это дети простых граждан , это личинки из которых вырастут будущие коррупционеры и враги Украины !!!
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27.04.2020 16:04 Відповісти
ну вот и дошел черед до самых бедных...
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27.04.2020 17:44 Відповісти
шо за страна одні в окопах другі жирують
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27.04.2020 18:27 Відповісти
 
 