КОРД затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах. ВІДЕО+ФОТО
Національна поліція затримала лідера злочинного угруповання, 40-річного жителя Дніпра і його 37-річного спільника. У них вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, підроблені документи, автомобілі-двійники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Повідомляється, що 13 грудня поліцейські вийшли на слід лідера злочинної групи, причетної до низки майнових злочинів. Під час затримання він протаранив службові автомобілі та втік. Після цього чоловік переховувався від поліції і був оголошений у розшук.
У ході розслідування поліцейські встановили дружні та родинні зв’язки підозрюваного, його спільників. Також виявили речові докази, завдяки яким оперативникам карного розшуку вдалося затримати двох особливо небезпечних злочинців.
Співробітники управління карного розшуку встановили, що затриманий організував принаймні п’ять озброєних розбійних нападів на квартири та будинки мешканців Дніпропетровської області та причетний до інших тяжких злочинів.
Погрожуючи зброєю, зловмисники зв’язували власників, били їх та вимагали цінності. Потім забирали з помешкань гроші, золоті вироби та інші цінні речі, у тому числі й дорогі автомобілі.
Зловмисники пересувалися по всій території України, а 25 квітня була отримана оперативна інформація, що вони перебувають біля станції "Нижньодніпровський вузол".
За участю спецпризначенців КОРД лідера групи - 40-річного жителя Дніпра і його 37-річного спільника було затримано. У них вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, підроблені документи на різних осіб, автомобілі-двійники з підробленими номерними знаками, в тому числі й поліцейські номери.
Затриманим загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, що передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліція встановлює інших осіб, які входили до складу групи.
Зазначимо, що напередодні, в ніч із 23 на 24 квітня у м. Синельникове оперативники затримали організатора та учасників злочинного угруповання, яке здійснювало напади на фермерів області.
Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у Telegram-каналі, в області посилено боротьбу з ліквідації кримінальних угруповань.
"Кілька місяців тому ми взяли курс на цілковиту ліквідацію організованих груп, що здійснюють розбійні напади. Сьогодні вже є певні результати. Кілька десятків учасників різних угруповань зараз затримані і заарештовані, лише за останній місяць на гарячому затримано учасників двох таких злочинних організацій, також затримані всі учасники перестрілки на Титова", - повідомив він
Також він додав, що найближчими днями Національна поліція проведе брифінг і докладно поінформує про десятки розкритих розбійних нападів на території Дніпропетровської та сусідніх областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Очевидно шо копаный.
зачем его ещё кормить на наши налоги..
а вот наган - редкая модель
такие не у всех коллекционеров есть..
ппш редкосное гамно!!
цыганская банда
накопала пару стволов
пугать комерсантов средней руки
цензор тут не неоднократно
показывал реальные банды
глок хк трофейные печенеги и даже крупный калибр...
и тут эхсперт пердит про ппш ...
Чёткий зашквар. Теперь понятно, почему в Днепр поехал прокурор и силовики. А Филя дал фальстарт. Думал, что за ним. На воре шапка горит, как говорится.
Про шапку твою не знаю, но пиши больше.
Чтобьі дурь твоя всем видна бьіла
А что до шапки- не знаешь, не трынди. "Шапка" у Бори знатная. И не одна. После "ремонта" моста.
А с тебя, дурачка, поржут тогда и другие, а не только я.
А то твоя писулька вьіглядит как попьітка связанного идиотика хоть как-то дрьігнуть ножкой-пнуть Филатова.