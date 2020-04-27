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Новини Фото Силовики
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КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах. ВІДЕО+ФОТО

Національна поліція затримала лідера злочинного угруповання, 40-річного жителя Дніпра і його 37-річного спільника. У них вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, підроблені документи, автомобілі-двійники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що 13 грудня поліцейські вийшли на слід лідера злочинної групи, причетної до низки майнових злочинів. Під час затримання він протаранив службові автомобілі та втік. Після цього чоловік переховувався від поліції і був оголошений у розшук.

У ході розслідування поліцейські встановили дружні та родинні зв’язки підозрюваного, його спільників. Також виявили речові докази, завдяки яким оперативникам карного розшуку вдалося затримати двох особливо небезпечних злочинців.

КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах 01

Співробітники управління карного розшуку встановили, що затриманий організував принаймні п’ять озброєних розбійних нападів на квартири та будинки мешканців Дніпропетровської області та причетний до інших тяжких злочинів.

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КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах 02

Погрожуючи зброєю, зловмисники зв’язували власників, били їх та вимагали цінності. Потім забирали з помешкань гроші, золоті вироби та інші цінні речі, у тому числі й дорогі автомобілі.

КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах 03

Зловмисники пересувалися по всій території України, а 25 квітня була отримана оперативна інформація, що вони перебувають біля станції "Нижньодніпровський вузол".

КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах 04

За участю спецпризначенців КОРД лідера групи - 40-річного жителя Дніпра і його 37-річного спільника було затримано. У них вилучили велику кількість зброї та боєприпасів, підроблені документи на різних осіб, автомобілі-двійники з підробленими номерними знаками, в тому числі й поліцейські номери.

КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах 05

Затриманим загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, що передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліція встановлює інших осіб, які входили до складу групи.

КОРД ​​затримав у Дніпрі лідера особливо небезпечного злочинного угруповання, що спеціалізується на збройних розбійних нападах 06
Фото: сайт поліції

Зазначимо, що напередодні, в ніч із 23 на 24 квітня у м. Синельникове оперативники затримали організатора та учасників злочинного угруповання, яке здійснювало напади на фермерів області.

Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у Telegram-каналі, в області посилено боротьбу з ліквідації кримінальних угруповань.

"Кілька місяців тому ми взяли курс на цілковиту ліквідацію організованих груп, що здійснюють розбійні напади. Сьогодні вже є певні результати. Кілька десятків учасників різних угруповань зараз затримані і заарештовані, лише за останній місяць на гарячому затримано учасників двох таких злочинних організацій, також затримані всі учасники перестрілки на Титова", - повідомив він

Також він додав, що найближчими днями Національна поліція проведе брифінг і докладно поінформує про десятки розкритих розбійних нападів на території Дніпропетровської та сусідніх областей.

Автор: 

ОЗУ (155) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) КОРД (137) Дніпропетровська область (3869)


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Топ коментарі
+5
почему было его просто не пристрелить?
зачем его ещё кормить на наши налоги..
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27.04.2020 15:04 Відповісти
+4
обрез ППШ - это круть)
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27.04.2020 15:01 Відповісти
+4
Вы оба не правы. Завтра окажется, что это личная группировка Филатова.
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27.04.2020 15:09 Відповісти
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27.04.2020 15:01 Відповісти
Корбана!😊
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27.04.2020 15:04 Відповісти
Вы оба не правы. Завтра окажется, что это личная группировка Филатова.
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27.04.2020 15:09 Відповісти
я думаю вопросы к филатову и появились после вот этих облав))) зека побежали жаловаться ермаку...не зеленскому. Он ничего похоже не решает вообще в нашей стране уже.
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27.04.2020 18:09 Відповісти
А когда и что он решал?
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27.04.2020 18:18 Відповісти
обрез ППШ - это круть)
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27.04.2020 15:01 Відповісти
Де вони ППШ взяли? ще й обріз зробили...
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27.04.2020 15:02 Відповісти
Ну, это не совсем обрез, он без приклада просто.
Очевидно шо копаный.
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27.04.2020 15:19 Відповісти
ППШ знатний.
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27.04.2020 15:02 Відповісти
машина тяжелая, но надежная, убойная (с)
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27.04.2020 16:36 Відповісти
Навіть якщо не вистрелить, ним завжди можна врізати по голові)
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27.04.2020 17:02 Відповісти
почему было его просто не пристрелить?
зачем его ещё кормить на наши налоги..
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27.04.2020 15:04 Відповісти
жид?
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27.04.2020 15:09 Відповісти
Хто про що, а кацап про обрезаніє.
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27.04.2020 16:31 Відповісти
аякже
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27.04.2020 17:02 Відповісти
1. Фио дуболомов из КОРД в протокол вписали? Или как обьічно: "2 сотрудника"? Хотя, с другой стороньі: коряво составленньій протокол - доказательство стороньі защитьі))
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27.04.2020 15:18 Відповісти
главное морду закрыть чтоб пострадавшие не узнали. так смотриш и статей меньше будет
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27.04.2020 15:20 Відповісти
Такого при СССР не было - замазывать на фото рыла преступников!
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27.04.2020 15:45 Відповісти
а де велика кількість зброї та ***********?
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27.04.2020 16:25 Відповісти
І шо вони ніде зі сходинок не впали!!??
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27.04.2020 16:39 Відповісти
ппш гамно..
а вот наган - редкая модель
такие не у всех коллекционеров есть..
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27.04.2020 17:12 Відповісти
ппш аппетитно шпигует фрагов и ботов
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27.04.2020 18:00 Відповісти
повторюсь
ппш редкосное гамно!!
цыганская банда
накопала пару стволов
пугать комерсантов средней руки
цензор тут не неоднократно
показывал реальные банды
глок хк трофейные печенеги и даже крупный калибр...
и тут эхсперт пердит про ппш ...
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27.04.2020 21:13 Відповісти
наган с гражданской и ппш апокалипсиса..да это робин гудство какое то))робин гуд вери гуд....хера себе они киборги в этом барахле через забор перемахнули...
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27.04.2020 17:59 Відповісти
И это был Филатов?
Чёткий зашквар. Теперь понятно, почему в Днепр поехал прокурор и силовики. А Филя дал фальстарт. Думал, что за ним. На воре шапка горит, как говорится.
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27.04.2020 18:13 Відповісти
Шо, прокурор поехал в Днепр на задержание? В заранее оговоренное время и место?

Про шапку твою не знаю, но пиши больше.
Чтобьі дурь твоя всем видна бьіла
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27.04.2020 20:08 Відповісти
А я тебе и не пишу. Проходи себе мимо.

А что до шапки- не знаешь, не трынди. "Шапка" у Бори знатная. И не одна. После "ремонта" моста.
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27.04.2020 20:37 Відповісти
Так и напиши не мне что прокурор приехал в Днепр специально на задержание.
А с тебя, дурачка, поржут тогда и другие, а не только я.
А то твоя писулька вьіглядит как попьітка связанного идиотика хоть как-то дрьігнуть ножкой-пнуть Филатова.
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28.04.2020 06:42 Відповісти
Ребята с КОРДа конечно молодцы,но не лишним было бы баньдюку хоть ногу прострелить или челюсть сломать.А то откупится и опять быдловать начнет.
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27.04.2020 19:21 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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27.04.2020 20:53 Відповісти
 
 