Тіло 38-річної жінки знайдено на території закинутої військової частини у Львові. ФОТО
У понеділок, 27 квітня, в лісопосадці на території колишньої військової частини на вул. Патона поблизу львівського аеропорту знайшли тіло жінки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Львівщини, близько 7:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що на території занедбаної військової частини на вулиці Патона у Львові виявлено тіло жінки. На її тілі були ознаки насильницької смерті.
Загиблої виявилася 38-річна львів'янка. Поліцейські розслідують обставини вбивства і розшукують причетних до злочину осіб.
За цим фактом слідчі Залізничного відділу поліції Львова відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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oqobo
показати весь коментар27.04.2020 18:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Павел Добрыня
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птах
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