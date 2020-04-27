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Тіло 38-річної жінки знайдено на території закинутої військової частини у Львові. ФОТО

У понеділок, 27 квітня, в лісопосадці на території колишньої військової частини на вул. Патона поблизу львівського аеропорту знайшли тіло жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Львівщини, близько 7:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що на території занедбаної військової частини на вулиці Патона у Львові виявлено тіло жінки. На її тілі були ознаки насильницької смерті.

Загиблої виявилася 38-річна львів'янка. Поліцейські розслідують обставини вбивства і розшукують причетних до злочину осіб.

Тіло 38-річної жінки знайдено на території закинутої військової частини у Львові 01
Тіло 38-річної жінки знайдено на території закинутої військової частини у Львові 02

За цим фактом слідчі Залізничного відділу поліції Львова відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Львів (3091) вбивство (3113)


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нашо вбивати якшо мона любити?
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27.04.2020 18:04 Відповісти
Это ещё раз доказывает "правдивые" слова авакова, что преступность в Украине снизилась.
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27.04.2020 19:05 Відповісти
чем дольше карантин, тем больше будет преступлений разного характера
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27.04.2020 19:43 Відповісти
 
 