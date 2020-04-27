УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11993 відвідувача онлайн
Новини Фото Силовики
6 873 11

Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР. ФОТО

Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР. ФОТО

За даними слідства, митник знав про порушення при розмитненні обладнання, але не наклав на порушника штраф.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Порушення при розмитненні, про яке йдеться, сталося ще в 2016 році при ввезенні в країну устаткування для обробки деревини. У 2018 році порушення виявили правоохоронці.

"Однак митник не організував роботу управління протидії митним правопорушенням про складання протоколу щодо декларанта товару і накладення на нього адміністративного стягнення. Через такі дії державний бюджет недоотримав штрафних санкцій в сумі понад 1 600 000 гривень", - сказано в повідомленні ДБР.

Проти заступника начальника Харківської митниці відкрили справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Читайте також: Глава Чорноморської митниці звинуватив Дерипаску в ухилянні від митних платежів

Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР 01

Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР 02
Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР 03

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) розмитнення (192) силовики (2515) митниця (1884) ДБР (3558)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Да ладно.. А право на помилку???
показати весь коментар
27.04.2020 16:10 Відповісти
+1
Вы про Гройсмана? Уточни, болван.

"Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители."
показати весь коментар
27.04.2020 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ладно.. А право на помилку???
показати весь коментар
27.04.2020 16:10 Відповісти
Халатність в особливо великому розмірі Несмішно
показати весь коментар
27.04.2020 16:12 Відповісти
Ну як вам жид при владі?
показати весь коментар
27.04.2020 16:18 Відповісти
Вы про Гройсмана? Уточни, болван.

"Нарушение при растаможке, о котором идет речь, произошло еще в 2016 году при ввозе в страну оборудования для обработки древесины. В 2018 году нарушение обнаружили правоохранители."
показати весь коментар
27.04.2020 16:28 Відповісти
а то что эта афера "служебная халатность" установили сейчас в 20м. при великом зе......
показати весь коментар
27.04.2020 17:37 Відповісти
не тому занес....
показати весь коментар
27.04.2020 16:23 Відповісти
Слово халатность показывает,что тому,только мало.🙂
показати весь коментар
27.04.2020 16:47 Відповісти
Чи ви чули за 28 років незалежності,щоб посадили митника,суддю аба прокурора,судмедексперта або слідчого або мента?
показати весь коментар
27.04.2020 22:29 Відповісти
 
 