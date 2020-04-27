Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР. ФОТО

За даними слідства, митник знав про порушення при розмитненні обладнання, але не наклав на порушника штраф.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Порушення при розмитненні, про яке йдеться, сталося ще в 2016 році при ввезенні в країну устаткування для обробки деревини. У 2018 році порушення виявили правоохоронці.

"Однак митник не організував роботу управління протидії митним правопорушенням про складання протоколу щодо декларанта товару і накладення на нього адміністративного стягнення. Через такі дії державний бюджет недоотримав штрафних санкцій в сумі понад 1 600 000 гривень", - сказано в повідомленні ДБР.

Проти заступника начальника Харківської митниці відкрили справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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