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Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

37-річного громадянина Франції в один ранок затримували польські та українські прикордонники.

Вранці 26 квітня чоловіка, який намагався незаконно потрапити з Польщі до України затримали прикордонники суміжної країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ. Польські правоохоронці наклали на правопорушника штраф та проінформували щодо цього факту українських колег.

Дві години потому настирливий француз поплив в Україну через річку Західний Буг. На березі мокрого француза перестріли прикордонники Луцького загону, які й завершили його цікаву подорож. Зі слів правопорушника, Україна та Польща були лише початком у його довгій мандрівці, адже турист планував дістатися аж до Владивостока.

На громадянина Франції склали адмінпротоколи за порушення державного кордону та прикордонного режиму, після чого повернули у Польщу.

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Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ 01
Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) кордон (4821) нелегали (384) Польща (8629) Франція (3105)


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Топ коментарі
+15
А почему он за 80 дней вокруг света отправился без Паспарту ?

Ищите второго !!!
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27.04.2020 17:01 Відповісти
+8
Департье ломится, что ли?)))
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27.04.2020 17:01 Відповісти
+8
Рванул за дальневосточным гектаром?
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27.04.2020 17:07 Відповісти
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Фейерично!
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27.04.2020 17:00 Відповісти
Департье ломится, что ли?)))
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27.04.2020 17:01 Відповісти
А почему он за 80 дней вокруг света отправился без Паспарту ?

Ищите второго !!!
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27.04.2020 17:01 Відповісти
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27.04.2020 17:08 Відповісти
И я ++
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27.04.2020 17:16 Відповісти
Повязали бедного туриста. Видно скучно стало на карнтине.
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27.04.2020 17:02 Відповісти
пропустите его на границе с рацтофской областью пусть наберёца скреп мож поймёт чего в жизни
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27.04.2020 17:04 Відповісти
cretin
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27.04.2020 17:07 Відповісти
Рванул за дальневосточным гектаром?
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27.04.2020 17:07 Відповісти
Ещё один ватный макрон за скрепам пилигримить решил 😀😀😀
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27.04.2020 17:08 Відповісти
Сожрал жабу без термообработки и подхватил менингит.Другого объяснения найти не могу.
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27.04.2020 17:27 Відповісти
вона оно как, с польши в практически японию токо через киев , да еще и нелегально? сталкер?
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27.04.2020 17:11 Відповісти
Дурне якесь.. Люди їдуть туди, де краще.
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27.04.2020 17:20 Відповісти
он шел на Одессу, а вышел к Херсону?
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27.04.2020 17:21 Відповісти
Совсем белый и горячий,его надо освидетельствовать на вменяемость
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27.04.2020 17:27 Відповісти
Во как люди в рашу рвутся!
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27.04.2020 17:31 Відповісти
Депардю наслухався. хворобливий..
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27.04.2020 17:40 Відповісти
Этот, што-ли ???
Паходу, апять мацкву хотел спалить...
Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4842
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27.04.2020 17:47 Відповісти
Скоро на всех кацапских каналах: «массовая иммиграция европейцев в Россию началась» «Россия готова дать политическое убежище гражданам Европы и Америки» «Украинские фашисты не допускают жителей Европы в Россию массово расстреливая их на границе»
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27.04.2020 17:49 Відповісти
Оказывается не единым Депардье больна французская Республика.
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27.04.2020 17:56 Відповісти
М-да... А на владивастоки нонче крупные жабы уродились. Аж по 5 рублев ! Не то у нас -- по 3 гривни...
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27.04.2020 17:59 Відповісти
а шо робити якшо граніца на замку?
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27.04.2020 18:06 Відповісти
этож скока до владивостока болот встретится, со вкусным содержимым....
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27.04.2020 18:10 Відповісти
лошара
Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 937
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27.04.2020 18:54 Відповісти
парень влюбился, ехал к девочке во Владик.
Учитесь добиваться своего.
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27.04.2020 19:40 Відповісти
Трансевразийский анабазис влюбленного идиота? Не верю.Скорее всего прощупывал границы.
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27.04.2020 19:48 Відповісти
 
 