Француз намагався нелегально перетнути кордон України на шляху в російський Владивосток, його повернули до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

37-річного громадянина Франції в один ранок затримували польські та українські прикордонники.

Вранці 26 квітня чоловіка, який намагався незаконно потрапити з Польщі до України затримали прикордонники суміжної країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ. Польські правоохоронці наклали на правопорушника штраф та проінформували щодо цього факту українських колег.

Дві години потому настирливий француз поплив в Україну через річку Західний Буг. На березі мокрого француза перестріли прикордонники Луцького загону, які й завершили його цікаву подорож. Зі слів правопорушника, Україна та Польща були лише початком у його довгій мандрівці, адже турист планував дістатися аж до Владивостока.

На громадянина Франції склали адмінпротоколи за порушення державного кордону та прикордонного режиму, після чого повернули у Польщу.

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Фото: dpsu.gov.ua