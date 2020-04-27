Майже 400 допитів, 200 обшуків, 90 експертиз і слідчих дій, - Офіс генпрокурора відзвітував про розслідування справи Гандзюк. ІНФОГРАФІКА

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко заявив, що правоохоронцям знадобилося близько 40 днів після відновлення попереднього розслідування для його завершення у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це Симоненко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 40 днів з моменту відновлення досудового розслідування знадобилося слідчим і прокурорам, щоб отримати нові докази, систематизувати матеріали справи і закінчити досудове розслідування. За нинішнім звітом стоїть важка щоденна робота декількох десятків слідчих прокурорів, оперативників СБУ та інших відомств. Було проведено майже 400 допитів, близько 200 обшуків і тимчасових доступів, виконано понад 90 експертиз і слідчих експериментів, проаналізовано десятки тисяч телефонних з'єднань. Ми не рахуємо сотні годин, які провели прокурори в судах", - розповів він.

Слідство вважає Мангера головним замовником нападу на Гандзюк, в результаті якого активістка померла, а організатором убивства був представник банди "москалів" Олексій Левін.

"Щодо підозрюваних діють обрані судом запобіжні заходи: застава стосовно керівника обласної ради Владислава Мангера в розмірі 1,15 млн грн і утримання під вартою щодо екстрадованого в Україну (з Болгарії) Олексія Левіна", - зазначив Симоненко.













Також в Офісі Генпрокурора нагадали, що виконавці злочину - Сергій Торбін, Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов та В'ячеслав Вишневський - вже засуджені на різні терміни в червні 2019 року.

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За словами Симоненка, розслідування вбивства Гандзюк, привернуло увагу Офісу генпрокурора та СБУ до інших правопорушень на Херсонщині, зокрема тих, про які говорила Катерина Гандзюк: "тісний зв'язок влади всіх рівнів з вимагачами, рейдерами та іншими представниками злочинного світу".

Тому в січні була проведена спецоперація в Херсоні і викрито злочинну організацію, учасниками якої виявилися особи, причетні до нападу на Катерину Гандзюк.

У згаданому провадженні 13 особам повідомлено про підозру, розслідування цих фактів триває, додав Симоненко.

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).